وصفة لعلاج السحر مجربة ونافعة باذن الله

الموضوع في 'منتدى الطب البديل والعلاج بالأعشاب' نشر بواسطة ابو عبد البر, ‏1 ديسمبر 2016.

  1. ابو عبد البر

    ابو عبد البر :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أكتوبر 2012
    المشاركات:
    8
    الإعجابات المتلقاة:
    14
    نقاط الجوائز:
    0
    وصفة لعلاج السحر مجربة ونافعة باذن الله
    ماء يقراء عليه سورة البقرة مع النفث لكل ثلث حزب
    100غرام قسط هندي يطحن او يشترى مطحون
    500غرام عسل يقراء عليه سورة البقرة مع النفث لكل ثلث حزب
    100غرام سناء مكي يطبخ في ماء قد قرانا عليها سورة البقرة
    100غرام سينوج مطحون
    ناتي الى الى الوصفة
    ملعقة قهوة عسل طبيعي وملعقة قهوة سينوج مطحون في كاس ويخلط معا ويشرب على الريق ان استطاع بعد الفجرمباشرة
    وقت الافطاركل يوم مع الصباح ملعقة صغيرة قسط هندي يوضع في حليب فاتر ويستطيع ان يجعله فطوره ا كل صباح ولو كان الحليب طبيعي كان افضل
    100 غرام سناء مكي يغلى في ماء قد قرانا فيه البقرة لمدة 10 دقائق مع تغطية الاناء لكي لا يخرج بخار السناء مكي نتركه يبرد مع تغطية الاناء وبعد كل وجبة غداء او عشاء بنصف ساعة كاس صغير سناء مكي
    تنبيه لوكان سحر مع اقتران كل صباح قطعة صغيرة من الحلتيت تذاب في الماء وتشرب على الريق
    والله هو الشافي
    ابو عبد االبر
     
    2 معجبون بهذا.
    ابو عبد البر, ‏1 ديسمبر 2016
    #1
  2. وردة القلوب

    وردة القلوب :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أوت 2010
    المشاركات:
    604
    الإعجابات المتلقاة:
    53
    نقاط الجوائز:
    17
    رد: وصفة لعلاج السحر مجربة ونافعة باذن الله

    بارك الله فيك و جعله الله في ميزان حسناتك
     
    1 معجب بهذا.
    وردة القلوب, ‏1 ديسمبر 2016
    #2
  3. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 ماي 2016
    المشاركات:
    1,519
    الإعجابات المتلقاة:
    2,745
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    أرض الله
    رد: وصفة لعلاج السحر مجربة ونافعة باذن الله

    جزاك الله خيرا
    رب يشف كل مريض
    ويعاف كل مسحور ويبطل سحره
     
    1 معجب بهذا.
    الصارم المسلول, ‏8 ديسمبر 2016
    #3
  4. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 مارس 2014
    المشاركات:
    2,120
    الإعجابات المتلقاة:
    5,664
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    رد: وصفة لعلاج السحر مجربة ونافعة باذن الله

    جزاك الله خيرا
    ربي يحمينا جميعا
    تحياتي
     
    Malika Tlm, ‏8 ديسمبر 2016
    #4
  5. ربى86

    ربى86 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏الجمعة
    المشاركات:
    9
    الإعجابات المتلقاة:
    5
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    داري
    اود ان اعلق على سنا مكي ...يجب الانتباه لهده العشبة ..فهي تسبب الاسهال الشديد لدلك يجب احترام الجرعات و المدة ...شكرا على الموضوع
     
    ربى86, ‏3 جانفي 2017 على 22:47
    #5

مشاركة هذه الصفحة