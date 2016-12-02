ملائكة ما وراء الشاشات ...... اعتراف

الكثير منا قد يدخل منتديات و مواقع التواصل الاجتماعي فقطلقراءة التعليقات و الحقيقة انني منهم ، و ما لاحظته من هذا أننا شعب لا نجيد سوى الكلام و الانتقاد و ادعاء اننا وحدنا في هذا العالم على حق و في الطريق الصحيح . مثلا نجد سؤالا عن التعري فنرى جميع الردود تقريبا تذم العري و تشير لاخ او اب البنت تلك انه ديوث رغم ان مجتمعنا مليئ بالكاسيات العاريات من خلال التعليقات يتهيأ لنا أن هؤلاء الفتيات نزلن من كوكب زحل ، مثال اخر الكلام عن المهور و الرجال تذم الغلاء الفاحش فيه لكن إن جاء أحد لخطبة أخت أو بنت لك الذي يقول أن المهور غالية ينسى كلامه و يبدا بفرض شروط تثقل كاهل الخاطب ، مثال آخر اخ يسأل عن راتب أستاذ فيرد عليه الاعضاء يا اخي التعليم لا يهم راتبك لانها مهنة عظيمة لا يجوز التفكير هكذا و الحقيقة انه كل يوم يشتكي من قلة الرات و يقول ماراهاش تقدني الشهرية و اذا كانت دعوة لاضراب من اجل رفع الاجور يكون هو الاول ، و الطبيب الذي يتذمر من قلة نظام المرضى و هو لا يشرف الا مكتبه الا بعد العاشرة أليس احترام الوقت نظاما و الامثلة كثيرة ......... سؤالي هنا لماذا نحن شعب منافق لهذه الدرجة لماذا نصطاد اخطاء الاخرين و ننسى اخطاءنا لماذا نكيل بمكيالين لماذا ؟ ​