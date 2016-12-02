ملائكة ما وراء الشاشات ...... اعتراف

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة بسمة مرام, ‏2 ديسمبر 2016.

  1. بسمة مرام

    بسمة مرام :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 مارس 2016
    المشاركات:
    355
    الإعجابات المتلقاة:
    644
    الكثير منا قد يدخل منتديات و مواقع التواصل الاجتماعي فقطلقراءة التعليقات و الحقيقة انني منهم ، و ما لاحظته من هذا أننا شعب لا نجيد سوى الكلام و الانتقاد و ادعاء اننا وحدنا في هذا العالم على حق و في الطريق الصحيح . مثلا نجد سؤالا عن التعري فنرى جميع الردود تقريبا تذم العري و تشير لاخ او اب البنت تلك انه ديوث رغم ان مجتمعنا مليئ بالكاسيات العاريات من خلال التعليقات يتهيأ لنا أن هؤلاء الفتيات نزلن من كوكب زحل ، مثال اخر الكلام عن المهور و الرجال تذم الغلاء الفاحش فيه لكن إن جاء أحد لخطبة أخت أو بنت لك الذي يقول أن المهور غالية ينسى كلامه و يبدا بفرض شروط تثقل كاهل الخاطب ، مثال آخر اخ يسأل عن راتب أستاذ فيرد عليه الاعضاء يا اخي التعليم لا يهم راتبك لانها مهنة عظيمة لا يجوز التفكير هكذا و الحقيقة انه كل يوم يشتكي من قلة الرات و يقول ماراهاش تقدني الشهرية و اذا كانت دعوة لاضراب من اجل رفع الاجور يكون هو الاول ، و الطبيب الذي يتذمر من قلة نظام المرضى و هو لا يشرف الا مكتبه الا بعد العاشرة أليس احترام الوقت نظاما و الامثلة كثيرة ......... سؤالي هنا لماذا نحن شعب منافق لهذه الدرجة لماذا نصطاد اخطاء الاخرين و ننسى اخطاءنا لماذا نكيل بمكيالين لماذا ؟ ​
     
    بسمة مرام, ‏2 ديسمبر 2016
    #1
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  2. Hiba habouba

    Hiba habouba :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 فيفري 2016
    المشاركات:
    1,127
    الإعجابات المتلقاة:
    2,900
    جيييييت
    قبل منرد على موضوووع من قضلك مرة جاية كتبي بالالوان باش الموضوع يجي شباب :)..مجرد نصيحة..
    نرجع للموضوع مرايحاش نجاوب بالفصحى لااني لاعلاقة بها ههههههههعع
    المهم موضوعك عجبني علاش حنا كي نحكو على ا نحكو بمثالية صح
    و انا كنت في بزاف مواقف هكظا بصح مع الو4ت تعلمت حاجة في اي موضوع نسيي نشوفه من شحال من طرف
    قبل كنت كي نشوف مرة في سوق مع بيبي عاد وين زاد نبدا اف هذي ام تعدب ولدها و بلابلاباا من بعد فهمت بلي لازم نعرف حالها و بلي معنديش الحق ندخل روحي اصلا و ممكن مكانش وين تخليها او و او و او يعني بزاف احتمالات
    قبل مثلا قبل رمضان نلقا عباد يشرو كلش كمية نقول تحسب يدخلو مجاعة و بلا بلا بلا من بعد رجعت عندي صديقة و اخت قالتلي راجلي يشريلي كلش كمية كبيرو و نخبيه لاني نسكن بعيدة على سوق و مكانڜ كفاش يقضيلي كل يوم
    قبل نقول غلاء المهور و نحكي و درك نقول بلي اصلا هذاك المهر واش يشري
    قبل نقول علاش البنات يشرطو و الاهم الاخلاق و درك نقول صح بصح كأين حجات تانيين بزاف
    تبانلي ماشي مشكلة شعبنا المثالية مشكلة هي نبغو ندخلو رواحنا في مالايعنينا بلا منفهمو ضروف تاع هذاك الشخص و نحكو على حاجة بعيدة علينا بزاف كون كل واحد يشوف عند رجله نعيشو هانيين علاش نحوسو على عباد لخرين و نحكو عليهم في امر يخصهم هوما
    .......
    و هذا بعيدا على المثالية اكيد هذا تبهليل برك و نحسبو رواحنا بطاطة كبيرة بصح اهم حاجة نتعلمو من حياتنا و ننصحو عباد بلي متدخلش روحك و عييش حياتك وخلي الشعب يعيش حياااته
     
    Hiba habouba, ‏23 ديسمبر 2016 على 02:21
    #2
    GI Joe معجب بهذا.

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