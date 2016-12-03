~ ميلكـ شيكـ بـآلصور

الموضوع في 'ركن الأطباق الجانبية والسلطات والشوربات' نشر بواسطة بسمة مرام, ‏3 ديسمبر 2016.

  1. بسمة مرام

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    ـآلسلآم عـلـيكم
    كـيفـك حـبيبآتـي
    [​IMG]
    [​IMG]

    ميلكـ شيكـ
    مـكونـآت
    بيسكويت أوريو
    بودرة الشكـولآتهـ
    ايس كريم أنآ إستخدمت فآني
    حـليب
    و كريم فخيش
    و للتزين مآ تريدين إستعملت الفرولـهـ و فـي كآسهـ ثآنيهـ إستعـملت بسكويت السيكآر [​IMG]
    كيفية التحضير
    نضـع بيسكويت أوريو بودرة الشكـولآتهـ ايس كريم أنآ إستخدمت فآني حـليب فـي ـآلخـلآط

    [​IMG]

    بعد مآنخلطـهـ نحـطهـ فكآسَهـ ..

    [​IMG]

    بعد نضيف لهـ كريم فخيش

    [​IMG]

    أوكـ دحين نحطـ عـليه فرَولَهـ

    [​IMG]

    و أخيرآ نحطهـ بالثلآجَهـ يبرد شوَيّـهـ

    [​IMG]

    و بَسـ وهـلآ صآر عـندنآ ميلكـ شيكـ


    وكـنت سويت قبل العصير بنفس ـالمكونآت بس أضفة للتزين السيكآر

    [​IMG]
    وهـون فرولَهـ
    [​IMG]


    أأتمـنى أنهـ الموضوع ينآل إعجَآبـكم .. [​IMG]
    وأتمنـى [​IMG]
    بنتظآر ردودكـم ، تقيمآتـكم [​IMG] [​IMG]

    [​IMG]
     
    1 معجب بهذا.
    بسمة مرام, ‏3 ديسمبر 2016
    #1
  2. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
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    رد: ~ ميلكـ شيكـ بـآلصور

    بارك الله فيك
    راح نقول لامي تديرهاااا
    بارك الله فيك
     
    1 معجب بهذا.
    NOUREDDINE 31, ‏3 ديسمبر 2016
    #2
  3. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    يعطيك الصحة
     
    Asseli Queen, ‏1 جانفي 2017 على 19:37
    #3