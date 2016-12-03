~ ميلكـ شيكـ بـآلصور

ـآلسلآم عـلـيكم كـيفـك حـبيبآتـي ميلكـ شيكـمـكونـآت بيسكويت أوريو بودرة الشكـولآتهـ ايس كريم أنآ إستخدمت فآني حـليب و كريم فخيش و للتزين مآ تريدين إستعملت الفرولـهـ و فـي كآسهـ ثآنيهـ إستعـملت بسكويت السيكآر كيفية التحضير نضـع بيسكويت أوريو بودرة الشكـولآتهـ ايس كريم أنآ إستخدمت فآني حـليب فـي ـآلخـلآط بعد مآنخلطـهـ نحـطهـ فكآسَهـ .. بعد نضيف لهـ كريم فخيش أوكـ دحين نحطـ عـليه فرَولَهـ و أخيرآ نحطهـ بالثلآجَهـ يبرد شوَيّـهـ و بَسـ وهـلآ صآر عـندنآ ميلكـ شيكـ وكـنت سويت قبل العصير بنفس ـالمكونآت بس أضفة للتزين السيكآر وهـون فرولَهـ أأتمـنى أنهـ الموضوع ينآل إعجَآبـكم .. وأتمنـى بنتظآر ردودكـم ، تقيمآتـكم