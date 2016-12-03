~ ميلكـ شيكـ بـآلصور

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ـآلسلآم عـلـيكمكـيفـك حـبيبآتـي ميلكـ شيكـ ​ مـكونـآت

بيسكويت أوريو

بودرة الشكـولآتهـ

ايس كريم أنآ إستخدمت فآني

حـليب

و كريم فخيش

و للتزين مآ تريدين إستعملت الفرولـهـ و فـي كآسهـ ثآنيهـ إستعـملت بسكويت السيكآر

كيفية التحضير

نضـع بيسكويت أوريو بودرة الشكـولآتهـ ايس كريم أنآ إستخدمت فآني حـليب فـي ـآلخـلآط







بعد مآنخلطـهـ نحـطهـ فكآسَهـ ..







بعد نضيف لهـ كريم فخيش







أوكـ دحين نحطـ عـليه فرَولَهـ







و أخيرآ نحطهـ بالثلآجَهـ يبرد شوَيّـهـ







و بَسـ وهـلآ صآر عـندنآ ميلكـ شيكـ





وكـنت سويت قبل العصير بنفس ـالمكونآت بس أضفة للتزين السيكآر





وهـون فرولَهـ







أأتمـنى أنهـ الموضوع ينآل إعجَآبـكم ..

وأتمنـى

بنتظآر ردودكـم ، تقيمآتـكم





بيسكويت أوريوبودرة الشكـولآتهـايس كريم أنآ إستخدمت فآنيحـليبو كريم فخيشو للتزين مآ تريدين إستعملت الفرولـهـ و فـي كآسهـ ثآنيهـ إستعـملت بسكويت السيكآرنضـع بيسكويت أوريو بودرة الشكـولآتهـ ايس كريم أنآ إستخدمت فآني حـليب فـي ـآلخـلآطبعد مآنخلطـهـ نحـطهـ فكآسَهـ ..بعد نضيف لهـ كريم فخيشأوكـ دحين نحطـ عـليه فرَولَهـو أخيرآ نحطهـ بالثلآجَهـ يبرد شوَيّـهـو بَسـ وهـلآ صآر عـندنآوكـنت سويت قبل العصير بنفس ـالمكونآت بس أضفة للتزين السيكآروهـون فرولَهـأأتمـنى أنهـ الموضوع ينآل إعجَآبـكم ..وأتمنـىبنتظآر ردودكـم ، تقيمآتـكم

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