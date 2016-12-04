الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة kari 1997, 4 ديسمبر 2016.
رد: كيف تتاكد من انك انسان طبيعي
السلام عليكم
يعطيك الصحة هايلة
رد: كيف تتاكد من انك انسان طبيعي
راني جايك رفعي أيديك
رد: كيف تتاكد من انك انسان طبيعي
هههههههههههه
كاش طبيب نفسي هنا ؟؟
مانيش طبيعية ههههههههه
رد: كيف تتاكد من انك انسان طبيعي
ههههههههههه
مشكوووورة على الموضووووع
رد: كيف تتاكد من انك انسان طبيعي
شكرا اختي على موضوع لهايل الله لا يحرمنا منك ونسناو جديدك
رد: كيف تتاكد من انك انسان طبيعي
وعليكم السلام
انتي لي هايلة
شكرا على المرووور :love01:
رد: كيف تتاكد من انك انسان طبيعي
هههههه علاش تجيني خاطيني انتم ماكمش طبيعيين واش نديرلكم ههههههه:sport01::sport01:
رد: كيف تتاكد من انك انسان طبيعي
ههههههه باصيتي ماكانش ههه شكرا على المرووور :love01:
رد: كيف تتاكد من انك انسان طبيعي
عفوا اخي
شكرا على المرووور :thumb_up02:
رد: كيف تتاكد من انك انسان طبيعي
عفوا منك اختي لغالية الله لا يحرمني من ردودكم الرائعة .
جديدي روحي شوفي مواضيعي لقديمة هههههههه
:love01:
رد: كيف تتاكد من انك انسان طبيعي
هههههههه مجنووونة كاري صح
وحنا نتبعو فيك هههههه
مشكووورة حبيبتي كركر
رد: كيف تتاكد من انك انسان طبيعي
هههههه تبعوني ونبعكم غالية هههه
تسلمي عبرورتي عبيرو هههه
:love01::love01:امووووواح هاكي
رد: كيف تتاكد من انك انسان طبيعي
هههههه ياتل الاجابة طلعت طبيعية هههه
صدقيني غير نحكي صح ههههههه
رد: كيف تتاكد من انك انسان طبيعي
فاقو عند الباب يلاقو ههههههه 100%طبيعية صح هههه طيري
:love01:
رد: كيف تتاكد من انك انسان طبيعي
صحكتيني اضحك الله سنك
رد: كيف تتاكد من انك انسان طبيعي
دووووم ضحكتك يارب
شكرا على المروور الكريم نوووورت
هههههههههههههههه
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Hhhhhhhhhhhhhhhhh
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).