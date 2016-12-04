اثقل الثدييات البحرية

الموضوع في 'ركن عالم الحيوانات والطيور والنباتات' نشر بواسطة angegardienretour, ‏4 ديسمبر 2016.

  1. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    ومن المعروف أن الثدييات البحرية بإسم الحيتان مع غيرها من الحيوانات البحرية الكبيرة . كما تعرف أيضاً بإسم وحوش البحر ، التي يعتقد أنها بدأت معيشتها في البيئات البحرية قبل نحو 50 مليون سنة . هناك الكثير من الأسماك الكبيرة التي تعيش في المحيطات مثل الحيتان ، فهناك عدة أنواع من الحيتان على هذا الكوكب ، حيث يشتهر بعضهم بإعتباره من الأنواع الثقيلة الوزن . الحوت الأزرق هو الحيوان الأكثر أهمية ، والذي سجل الحد الأقصى للوزن . أثقل الحيوانات الحية كلها هي الحيتان أو الثدييات البحرية . نطرح إليكم في موضوعنا هذا للقائمة التي تضم أكبر الثدييات البحرية وأثقلها .

    10 . الحوت الرمادي
    يمكن العثور على الحوت الرمادي الكبير الحجم في شمال شرق المحيط الهادئ وغرب شمال المحيط الهادئ ، كما يمكن رصده في البحر الأبيض المتوسط . يبلغ تقدريرات أعداد الحيتان الرمادية نحو أكثر من 100،000 في الدراسات الخاصة بعام 2007 ، وأكثر منهم متواجدين في شمال المحيط الهادئ ، ويعيش هذا النوع من الحيتان ما بين 55 و 70 عاما .
    الحد الأقصى لكتلة الجسم : 44 طن
    إجمالي متوسط الطول : 44 قدماالحوت الرمادي

    http://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2016/11/10.-Gray-whale-.jpg

    9 . حوت ساي
    حوت ساي هو الحوت المحمي دوليا ، حيث قتل منه نحو أكثر من 225،000 من الحيتان في القرن ال19 ، وذلك لأغراض تجارية . يمكن أن يستهلك الحوت ساي لحوالي 900 كم من المواد الغذائية (المجدافيات ، الكريل وغيرها من العوالق الحيوانية) وذلك بشكل يومي . يتميز حوت ساي بإعتبارها واحدة من أسرع الحيتان ، حيث يمكن أن تصل سرعته لنحو 50 كم في الساعة .
    الحد الأقصى لكتلة الجسم : 45 طنا
    إجمالي متوسط الطول : 49 قدماحوت ساي

    http://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2016/11/9.-Sei-whale.jpg

    8 . جمل البحر
    جمل البحر ذو هيئة مميزة لشكل الجسم ، بما في ذلك الزعانف الصدرية الطويلة . يهاجر جمل البحر لمسافة تصل إلى 25،000 كم إلى المياه الاستوائية أو شبه الاستوائية من كل عام . يبلغ أعداد جمل البحر في جميع أنحاء العالم لحوالي 80،000 بما في ذلك 20،000 في شمال المحيط الهادئ ، 12،000 في شمال المحيط الأطلسي ، وأكثر من 50،000 في نصف الكرة الجنوبي .
    الحد الأقصى لكتلة الجسم : 46 طن
    إجمالي متوسط الطول : 44 قدماجمل البحر

    http://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2016/11/8.-Humpback-whale.jpg

    7 . حوت العنبر
    يمكن العثور على حوت العنبر في جميع أنحاء العالم في المحيطات المفتوحة ، ويعيش ما يصل الى 70 عاما . انها تفضل المياه الجليدية في عمق يصل إلى أكثر من 1000 متر وعادة ما يتواجد في المياه العميقة قبالة الساحل . دماغ حوت العنبر تبلغ حوالي أكبر خمس مرات من الإنسان وأكبر من جميع الحيوانات . يمكن العثور على عدد كبير من هذا الحوت في جزر الأزور ، وفي البحر الكاريبي ودومينيكا .
    الحد الأقصى لكتلة الجسم : 57 طن
    إجمالي متوسط الطول : 43.5 قدمحوت العنبر

    http://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2016/11/7.-Sperm-whale.jpg

    6 . حوت شمال الأطلسي الصائب
    حوت شمال الأطلسي الصائب من أكثر الفصائل المهددة بالانقراض من الحيتان في العالم ، والتي يحميها قانون الأنواع المهددة بالانقراض في الولايات المتحدة وقانون حماية الثدييات البحرية .
    الحد الأقصى لكتلة الجسم: 100 طن
    إجمالي متوسط الطول : 49 قدماحوت شمال الأطلسي الصائب

    http://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2016/11/6.-North-Atlantic-right-whale.jpg

    5 . الحوت القطبي
    ومن المعروف أن الحوت القطبي أيضا باسم حوت جرينلاند الصحيح وهو من الحيتان التي تقع في القطب الشمالي . أعداد هذا الحوت تقدر بنحو 26،000 التي 50،000 قبل صيد الحيتان .
    الحد الأقصى لكتلة الجسم : 105 طن
    إجمالي متوسط الطول : 49 قدماالحوت القطبي

    http://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2016/11/5.-Bowhead-whale-.jpg

    4 . الحوت الصائب الجنوبي
    يمكن العثور على عدد كبير من الحوت الصائب الجنوبي في سواحل الأرجنتين ، أستراليا ، البرازيل ، شيلي ، ناميبيا ، موزامبيق ، بيرو ، تريستان دي كونها ، أوروغواي ، ومدغشقر ، ونيوزيلندا ، وجنوب أفريقيا ، ويبلغ إجمالي أعداد الحوت الصائب الجنوبي إلى حوالي 10000 ، يمكنهم العيش في الماء البارد و لا يمكنهم عبور المياه الاستوائية الدافئة .
    الحد الأقصى لكتلة الجسم : 110 طن
    إجمالي متوسط الطول : 50 قدماالحوت الصائب الجنوبي

    http://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2016/11/4.-Southern-right-whale.jpg

    3 . حوت الزعنفة
    الحوت الزعنفة هو أحد الحيتان التي تنتمي إلى رتيبة من حوت باليني ، وهو ثاني أطول وثالث أكبر الثدييات البحرية في العالم . يعيشون في جميع أنحاء نصف الكرة الجنوبي ، وتبلغ التقديرات السكانية لأعدادهم بحوالي 100،000 إلى 119،000 من حيتان الزعنفة .
    الحد الأقصى لكتلة الجسم : 120 طن
    إجمالي متوسط الطول : 64.3 قدمالحوت الزعنفة

    http://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2016/11/3.-Fin-whale.jpg

    2 . حوت شمال الهادي الصائب
    حوت شمال الهادي الصائب هو واحدة من أنواع الحيتان المهددة بالانقراض والنادرة على وجه الأرض ، مابين 1835-1960 قتل الآلاف من حوت شمال الهادي الصائب في بحر بيرنغ وخليج ألاسكا من خلال الصيد التجاري للحيتان الغير مشروع .
    الحد الأقصى لكتلة الجسم : 125 طن
    إجمالي متوسط الطول : 51 قدماحوت شمال الهادي الصائب

    http://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2016/11/2.-North-Pacific-right-whale.jpg

    1 . الحوت الأزرق
    الحوت الأزرق هو أكبر حيوان معروف عن أي وقت مضى ، والذي يمكن العثور عليه في القارة القطبية الجنوبية . الكريل هو الغذاء المفضل لهذا الحوت ، حيث أنه يلتهم حوالي 40 مليون من الكريل يوميا ، ويتناول في بعض الأحيان لما يصل إلى 3600 كلغ من الكريل في اليوم الواحد . هناك ما يقرب من 5،000 إلى 12،000 من الحيتان الزرقاء التي تعيش في تعداد عام 2002 ، وذلك قبل صيد الحيتان الزرقاء التي كان عددها بنحو 239،000 . في عام 1966 تم حظر صيد الحيتان الزرقاء من قبل اللجنة الدولية لصيد الحيتان .
    الحد الأقصى لكتلة الجسم : 190 طن
    إجمالي متوسط الطول : 84 قدماالحوت الأزرق

    http://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2016/11/1.-Blue-whale.jpg

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    Asseli Queen معجب بهذا.
    angegardienretour, ‏4 ديسمبر 2016
    #1
  2. kari 1997

    kari 1997 :: عضو مُتميز ::

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    رد: اثقل الثدييات البحرية

    ملومات مفيدة
    بارك الله فيك
     
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    kari 1997, ‏4 ديسمبر 2016
    #2
  3. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    بارك الله فيك
     
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    Asseli Queen, ‏7 جانفي 2017 على 15:14
    #3

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