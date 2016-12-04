اثقل الثدييات البحرية

السلام عليكم ومن المعروف أن الثدييات البحرية بإسم الحيتان مع غيرها من الحيوانات البحرية الكبيرة . كما تعرف أيضاً بإسم وحوش البحر ، التي يعتقد أنها بدأت معيشتها في البيئات البحرية قبل نحو 50 مليون سنة . هناك الكثير من الأسماك الكبيرة التي تعيش في المحيطات مثل الحيتان ، فهناك عدة أنواع من الحيتان على هذا الكوكب ، حيث يشتهر بعضهم بإعتباره من الأنواع الثقيلة الوزن . الحوت الأزرق هو الحيوان الأكثر أهمية ، والذي سجل الحد الأقصى للوزن . أثقل الحيوانات الحية كلها هي الحيتان أو الثدييات البحرية . نطرح إليكم في موضوعنا هذا للقائمة التي تضم أكبر الثدييات البحرية وأثقلها . 10 . الحوت الرمادي يمكن العثور على الحوت الرمادي الكبير الحجم في شمال شرق المحيط الهادئ وغرب شمال المحيط الهادئ ، كما يمكن رصده في البحر الأبيض المتوسط . يبلغ تقدريرات أعداد الحيتان الرمادية نحو أكثر من 100،000 في الدراسات الخاصة بعام 2007 ، وأكثر منهم متواجدين في شمال المحيط الهادئ ، ويعيش هذا النوع من الحيتان ما بين 55 و 70 عاما . الحد الأقصى لكتلة الجسم : 44 طن إجمالي متوسط الطول : 44 قدماالحوت الرمادي http://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2016/11/10.-Gray-whale-.jpg 9 . حوت ساي حوت ساي هو الحوت المحمي دوليا ، حيث قتل منه نحو أكثر من 225،000 من الحيتان في القرن ال19 ، وذلك لأغراض تجارية . يمكن أن يستهلك الحوت ساي لحوالي 900 كم من المواد الغذائية (المجدافيات ، الكريل وغيرها من العوالق الحيوانية) وذلك بشكل يومي . يتميز حوت ساي بإعتبارها واحدة من أسرع الحيتان ، حيث يمكن أن تصل سرعته لنحو 50 كم في الساعة . الحد الأقصى لكتلة الجسم : 45 طنا إجمالي متوسط الطول : 49 قدماحوت ساي http://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2016/11/9.-Sei-whale.jpg 8 . جمل البحر جمل البحر ذو هيئة مميزة لشكل الجسم ، بما في ذلك الزعانف الصدرية الطويلة . يهاجر جمل البحر لمسافة تصل إلى 25،000 كم إلى المياه الاستوائية أو شبه الاستوائية من كل عام . يبلغ أعداد جمل البحر في جميع أنحاء العالم لحوالي 80،000 بما في ذلك 20،000 في شمال المحيط الهادئ ، 12،000 في شمال المحيط الأطلسي ، وأكثر من 50،000 في نصف الكرة الجنوبي . الحد الأقصى لكتلة الجسم : 46 طن إجمالي متوسط الطول : 44 قدماجمل البحر http://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2016/11/8.-Humpback-whale.jpg 7 . حوت العنبر يمكن العثور على حوت العنبر في جميع أنحاء العالم في المحيطات المفتوحة ، ويعيش ما يصل الى 70 عاما . انها تفضل المياه الجليدية في عمق يصل إلى أكثر من 1000 متر وعادة ما يتواجد في المياه العميقة قبالة الساحل . دماغ حوت العنبر تبلغ حوالي أكبر خمس مرات من الإنسان وأكبر من جميع الحيوانات . يمكن العثور على عدد كبير من هذا الحوت في جزر الأزور ، وفي البحر الكاريبي ودومينيكا . الحد الأقصى لكتلة الجسم : 57 طن إجمالي متوسط الطول : 43.5 قدمحوت العنبر http://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2016/11/7.-Sperm-whale.jpg 6 . حوت شمال الأطلسي الصائب حوت شمال الأطلسي الصائب من أكثر الفصائل المهددة بالانقراض من الحيتان في العالم ، والتي يحميها قانون الأنواع المهددة بالانقراض في الولايات المتحدة وقانون حماية الثدييات البحرية . الحد الأقصى لكتلة الجسم: 100 طن إجمالي متوسط الطول : 49 قدماحوت شمال الأطلسي الصائب http://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2016/11/6.-North-Atlantic-right-whale.jpg 5 . الحوت القطبي ومن المعروف أن الحوت القطبي أيضا باسم حوت جرينلاند الصحيح وهو من الحيتان التي تقع في القطب الشمالي . أعداد هذا الحوت تقدر بنحو 26،000 التي 50،000 قبل صيد الحيتان . الحد الأقصى لكتلة الجسم : 105 طن إجمالي متوسط الطول : 49 قدماالحوت القطبي http://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2016/11/5.-Bowhead-whale-.jpg 4 . الحوت الصائب الجنوبي يمكن العثور على عدد كبير من الحوت الصائب الجنوبي في سواحل الأرجنتين ، أستراليا ، البرازيل ، شيلي ، ناميبيا ، موزامبيق ، بيرو ، تريستان دي كونها ، أوروغواي ، ومدغشقر ، ونيوزيلندا ، وجنوب أفريقيا ، ويبلغ إجمالي أعداد الحوت الصائب الجنوبي إلى حوالي 10000 ، يمكنهم العيش في الماء البارد و لا يمكنهم عبور المياه الاستوائية الدافئة . الحد الأقصى لكتلة الجسم : 110 طن إجمالي متوسط الطول : 50 قدماالحوت الصائب الجنوبي http://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2016/11/4.-Southern-right-whale.jpg 3 . حوت الزعنفة الحوت الزعنفة هو أحد الحيتان التي تنتمي إلى رتيبة من حوت باليني ، وهو ثاني أطول وثالث أكبر الثدييات البحرية في العالم . يعيشون في جميع أنحاء نصف الكرة الجنوبي ، وتبلغ التقديرات السكانية لأعدادهم بحوالي 100،000 إلى 119،000 من حيتان الزعنفة . الحد الأقصى لكتلة الجسم : 120 طن إجمالي متوسط الطول : 64.3 قدمالحوت الزعنفة http://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2016/11/3.-Fin-whale.jpg 2 . حوت شمال الهادي الصائب حوت شمال الهادي الصائب هو واحدة من أنواع الحيتان المهددة بالانقراض والنادرة على وجه الأرض ، مابين 1835-1960 قتل الآلاف من حوت شمال الهادي الصائب في بحر بيرنغ وخليج ألاسكا من خلال الصيد التجاري للحيتان الغير مشروع . الحد الأقصى لكتلة الجسم : 125 طن إجمالي متوسط الطول : 51 قدماحوت شمال الهادي الصائب http://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2016/11/2.-North-Pacific-right-whale.jpg 1 . الحوت الأزرق الحوت الأزرق هو أكبر حيوان معروف عن أي وقت مضى ، والذي يمكن العثور عليه في القارة القطبية الجنوبية . الكريل هو الغذاء المفضل لهذا الحوت ، حيث أنه يلتهم حوالي 40 مليون من الكريل يوميا ، ويتناول في بعض الأحيان لما يصل إلى 3600 كلغ من الكريل في اليوم الواحد . هناك ما يقرب من 5،000 إلى 12،000 من الحيتان الزرقاء التي تعيش في تعداد عام 2002 ، وذلك قبل صيد الحيتان الزرقاء التي كان عددها بنحو 239،000 . في عام 1966 تم حظر صيد الحيتان الزرقاء من قبل اللجنة الدولية لصيد الحيتان . الحد الأقصى لكتلة الجسم : 190 طن إجمالي متوسط الطول : 84 قدماالحوت الأزرق http://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2016/11/1.-Blue-whale.jpg :regards01::regards01::regards01: