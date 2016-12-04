كيف تميّز هاتف جالكسي نوت 7 السّليم من القابل للانفجار؟

رغم أن سامسونج أعلنت عن برنامج يشمل إرجاع مليونين ونصف المليون هاتف جالكسي نوت 7 مُعرّضة للانفجار، إلّا أن بعض الهواتف ستبقى موجودةً في الأسواق بشكلٍ أو بآخر، وبالتالي لا بد من وجود طريقة يمكن استخدامها للتحقق من الهاتف الذي تُريد شراءه.المشكلة هي أن الكثير من مُستخدمي الهاتف ممن لا يُتابعون الأخبار بشكلٍ جيد، لم يسمعوا بعد ببرنامج استبدال الهاتف. الصورة أعلاه هي لسيارة احترقت في فلوريدا لدى اشتعال هاتف نوت 7 فيها أثناء شحنه. صاحب السيارة قال أنه لم يسمع ببرنامج استبدال الهاتف.لو قررت مُستقبلًا شراء هاتف نوت 7 مُستعمل، أو حتى جديد تمكّن من البقاء في الأسواق بشكلٍ ما، فكيف يمكنك التأكد فيما إذا كان الهاتف من الهواتف القديمة، أم من الهواتف الجديدة التي تم تبديل بطاريتها وإعادة طرحها، أو تم صنعها حديثًا؟سامسونج لم تنسَ هذه الجزئية، حيث قالت أن اللُصاقة التي تتضمن معلومات الباركود الخاصة بالهاتف، والموجودة على علبة الأجهزة السليمة ستحتوي على مربع صغير أسود اللون في الزاوية اليُمنى من الأسفل، كما ستحتوي على حرف S كبير داخل دائرة في الأعلى كما توضح الصورة التالية التي نشرتها الشركة:لكن ماذا لو اشتريت هاتفًا مستعملًا لا تتوفر علبته؟ هذه أيضًا لن تكون مشكلة حيث ستُطلق سامسونج صفحةً خاصةً ضمن موقعها تتيح لك إدخال رقم الـ IMEI الخاص بهاتفك وستظهر لك النتيجة بشكلٍ مباشر. هذه الصفحة ليست متوفرة حتى هذه اللحظة لكن سامسونج ستطلقها خلال فترة قريبة.