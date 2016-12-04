أخبروني ان كنت على حق !!!!e

السلام عليكم انا اعيش مع زوجي مند 4 سنين ويحترمني وأحترمه وهو انسان طيب ولي معه 3 اطفال صغار،وهو كان متزوج من قبل وطلق وله ابنة وتلك الابنة أحضرها الى بيتي بعد ان دهبت لازور اهلي في بلدي ، المهم بقت مع زوجي لمدة أسبوع ،وهو قام بإحضارها حتى لا يدهب هو لرؤيتها ويكون الامر سهل عليه، هي عمرها 12سنة ،وعندما عدت الى بيتي كانت قد دهبت هي ، لم أجد مجفف الشعر الخاص بي وعندما سألته قال لا أدري ربما أخدتيه معكي ونسيتي، وأنا أعرف أموري أين مكانها وأين أضعها المهم لم أجده ، وتأكدت بعد البحث جيدا أن ابنته أخدته ربما أعجبها !والامر الدي عصبني بدأ زوجي يخفي عليها ويقول لي لا لا لم تأخذه وكأنني لا أعلم أين أضع أموري أو يظنني طفلة او لا ادري ؟!!! ادا تأثرت وصرخت وقلت له لما لم تطلب الإذن مني ما هدا ?!! فغضب وانا ايضا غضبت ونحن لا نتحدت مع بعض ادا أرجوكم أخبروني من المخطأ وماهي نصائحكم يا أخوات شكرا