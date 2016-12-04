أخبروني ان كنت على حق !!!!e

السلام عليكم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته



انا اعيش مع زوجي مند 4 سنين ويحترمني وأحترمه وهو انسان طيب

ولي معه 3 اطفال صغار،وهو كان متزوج من قبل وطلق وله ابنة

ربي يديم عليكم نعمة الإحترام والحب ويبارك لكما في ذريتكما

وتلك الابنة أحضرها الى بيتي بعد ان دهبت لازور اهلي في بلدي ،

المهم بقت مع زوجي لمدة أسبوع ،وهو قام بإحضارها حتى لا يدهب هو لرؤيتها

ويكون الامر سهل عليه،

هي عمرها 12سنة ،وعندما عدت الى بيتي كانت قد دهبت هي ، لم أجد مجفف الشعر الخاص بي

وعندما سألته قال لا أدري ربما أخدتيه معكي ونسيتي، وأنا أعرف أموري أين مكانها وأين أضعها

المهم لم أجده ، وتأكدت بعد البحث جيدا أن ابنته أخدته ربما أعجبها !والامر الدي عصبني بدأ زوجي يخفي عليها ويقول لي

لا لا لم تأخذه وكأنني لا أعلم أين أضع أموري أو يظنني طفلة او لا ادري ؟!!!

ادا تأثرت وصرخت وقلت له لما لم تطلب الإذن مني ما هدا ?!!

فغضب وانا ايضا غضبت ونحن لا نتحدت مع بعض

ادا أرجوكم أخبروني من المخطأ وماهي نصائحكم يا أخوات ؟

أتمنى من أختي ليلى مادمت سألتي أن تتقبل ردودنا بصدر رحب وقدرك عالي عندنا

أنا أجيبك بكل صراحة أنت المخطئة أقول لك لماذا وكيف

كان عندك البديل لمرور مر الكرام على الحادثة ولا تطوريها لمشكلة

كان عليك تواجهيه بطريقة إحترامية لشخصه لعله هو في حسرة داخل قلبه لما سببته له إبنته ولم يبديها لك

كان عليك أن تخفي غضبك من فعلت إبنته وتقول له بلطف وتهديئة حبيبي مادام مادخل حد عندك من غير بنتك مانكتروش الهدرة يجيبلي حبيبي مجفف جديد وماصرا والو

ممبعد كيهدأ ويستأنس بكلامك وبطبيعة الحال راح يقدر موقفك تجادبا الحديث بلي مادابيك أنصحها ماتزيدش تعاود هذه الخدمة الشينة راهي توالفها وتجيبلك البهديل مع خرين

أما نصيحتي لك سيدتي

ما عليك إلا أن تنهي مشكل الهجر بينكما اليوم وجدي لبيبك وبو ولادك مفاجاة ما أكلة لبسة ديكور المهم أنت ادرى بما يروق مزاج زوجك وأطلب منه السماح

قل له سامحني على رفع صوتي في وجهك من أجل متاع دنيا وأنت دنياي وآخرتي وراني مسامحة فالي راح إلا حبيبي عنده يجبلي ماخير منه وإلا معندكش تهمني إبتسامتك

هذا ما أراه عليك ولك ومعذرة إن رايت مني ما أحرجك أو أغضبك في كلامي ووالله ما قصدت غير الخير وربي يصلح بينكما





شكرا

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