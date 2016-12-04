أخبروني ان كنت على حق !!!!e

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة Lila 22, ‏4 ديسمبر 2016.

  1. Lila 22

    Lila 22 :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم

    انا اعيش مع زوجي مند 4 سنين ويحترمني وأحترمه وهو انسان طيب
    ولي معه 3 اطفال صغار،وهو كان متزوج من قبل وطلق وله ابنة
    وتلك الابنة أحضرها الى بيتي بعد ان دهبت لازور اهلي في بلدي ،
    المهم بقت مع زوجي لمدة أسبوع ،وهو قام بإحضارها حتى لا يدهب هو لرؤيتها
    ويكون الامر سهل عليه،
    هي عمرها 12سنة ،وعندما عدت الى بيتي كانت قد دهبت هي ، لم أجد مجفف الشعر الخاص بي
    وعندما سألته قال لا أدري ربما أخدتيه معكي ونسيتي، وأنا أعرف أموري أين مكانها وأين أضعها
    المهم لم أجده ، وتأكدت بعد البحث جيدا أن ابنته أخدته ربما أعجبها !والامر الدي عصبني بدأ زوجي يخفي عليها ويقول لي
    لا لا لم تأخذه وكأنني لا أعلم أين أضع أموري أو يظنني طفلة او لا ادري ؟!!!
    ادا تأثرت وصرخت وقلت له لما لم تطلب الإذن مني ما هدا ?!!
    فغضب وانا ايضا غضبت ونحن لا نتحدت مع بعض
    ادا أرجوكم أخبروني من المخطأ وماهي نصائحكم يا أخوات

    شكرا
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏9 ديسمبر 2016
    sanaya, ملاك التراب, أم أمينة09 و 4 آخرون معجبون بهذا.
    Lila 22, ‏4 ديسمبر 2016
    #1
  2. نجمة البحر20

    نجمة البحر20
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    ركن الديكور والعناية المنزلية     طاقم المرشحين للإشراف

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    رد: أخبروني ان كنت على حق !!!!e

    وعليكم السلام
    هل تتركين باب غرفة نومك مفتوح امام الفتاة ؟
    ربما اخذها للمجفف كردة فعل ما
    اتجاهكي مادمتي زوجة والدها
    تناقشي مع زوجكي بالهداوة
     
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    نجمة البحر20, ‏4 ديسمبر 2016
    #2
  3. يونس قاسم

    يونس قاسم
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    رد: أخبروني ان كنت على حق !!!!e

    صراحة انا شخصيا ارى من التفاهة ان يكون هذا امر للخلاف حقا مع احتراماتي
     
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    يونس قاسم, ‏4 ديسمبر 2016
    #3
  4. kari 1997

    kari 1997 :: عضو مُتميز ::

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    رد: أخبروني ان كنت على حق !!!!e

    يا اختي انتي كتبتي العديد من المواضيع على ابنة زوجك هذه
    قولنالك الطفلة صغيرة ومتعرف والو واش فيها كي تغلط ولازمش تخلي
    اسباب صغيرة كيما هادي تاثر في علاقتك مع زوجك
    نقولك حاجة هديك بنتو وباين يحبها لدرجة كما هاك رايحة تخليه يكرهك على جالها
    حبيها وعامليها على اساس بنتك وكي تغلط فميها بشوية وحدة وحدة تتر يقل كامل اموركم
    بارك الله فيك وجزاك كل الخير وكبري بالك خيتي
    ومتبالغيش في ردة فعلك :::سيشوار كاين مليون سيشوار اشري غيرو ولا قوليلو يشريلك غيرو
    وبعدي على المشاكل ربي يحفظك اختي نتمناولك كامل الخير
     
    ملاك التراب, بنقابي افتخر, حكيك و 1 آخرون معجبون بهذا.
    kari 1997, ‏5 ديسمبر 2016
    #4
  5. Lila 22

    Lila 22 :: عضو مُشارك ::

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    رد: أخبروني ان كنت على حق !!!!e

    شكرًا أختي على الرد الصريح
     
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    Lila 22, ‏5 ديسمبر 2016
    #5
  6. Lila 22

    Lila 22 :: عضو مُشارك ::

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    رد: أخبروني ان كنت على حق !!!!e

    نعم حقاً انها مشاكل صغيرة يجب على المرأ تجنبها
     
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    Lila 22, ‏5 ديسمبر 2016
    #6
  7. Lila 22

    Lila 22 :: عضو مُشارك ::

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    رد: أخبروني ان كنت على حق !!!!e

    لا يأختي المجفف كان في مكان عام
    شكرا
     
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    Lila 22, ‏5 ديسمبر 2016
    #7
  8. رابح66

    رابح66 :: عضو متألق ::

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    رد: أخبروني ان كنت على حق !!!!e

    أعلم يا ختي ليلى أن من مصائب الأزواج هو التسرع في الحكم والمواجهة العنفية سواء لفظية أو جسدية
    لدى على المراة خاصة أن تتريث في مواجهة زوجها لأي مشكلة حتى تكسب راحة باله وطمانينة قلبه ثم تفتح القضية
    لك مني كل الإحترام والتقدير
    نتمنى في هذا المساء نسمع منك بشارة الصلح بينكما حفظكم الله

    تقبلوا تحياتي
     
    حكيك, ملاك التراب و kari 1997 معجبون بهذا.
    رابح66, ‏5 ديسمبر 2016
    #8
  9. kari 1997

    kari 1997 :: عضو مُتميز ::

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    رد: أخبروني ان كنت على حق !!!!e

    عفوا لا اريد لكي الا الخير
    ربي يعاونك
    اسال الله ان تسري الطمانينة في جسدك
    وان يتتم امورك على خير
    ويكون معك
    ويوفقك
    ويعجبني جدا فيك انك لاتتصرفين منك لنفسك وتاخذين راي الغير
    بارك الله فيك اختي الغالية
     
    1 معجب بهذا.
    kari 1997, ‏7 ديسمبر 2016
    #9
  10. Lila 22

    Lila 22 :: عضو مُشارك ::

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    رد: أخبروني ان كنت على حق !!!!e

    و فيك بركة اختي
     
    1 معجب بهذا.
    Lila 22, ‏8 ديسمبر 2016
    #10
  11. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    رد: أخبروني ان كنت على حق !!!!e

    [​IMG]

    مع راي أخي رابح
    الحق عليك لم تحسني التصرف


     
    sanaya معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏9 ديسمبر 2016
    #11
  12. ЯέКîά Яồมkà

    ЯέКîά Яồมkà :: طبيبة المنتدى ::

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    رد: أخبروني ان كنت على حق !!!!e

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هي طفلة صغيرة وحاولي تعامليها كبنتك وتحسني اليها حتى تكسبيها وتكسبي محبة زوجك
    ومجفف الشعر ليس بالامر الكبير اللي يتطلب مناوشات مع زوجك لاجله
    ربي يوفقكم ويصلح احوالكم
     
    sanaya معجب بهذا.
    ЯέКîά Яồมkà, ‏9 ديسمبر 2016
    #12
  13. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

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    ملقيتش واش نقووول تاع الصح
    باختصار كان الله في عون هذه الطفلة ..خمي كون ولادك جاو في بلاصتها و رجعيلي الخبر ادا تصرفاتك صحيحة انت غالطة مليار
     
    sanaya معجب بهذا.
    فيتامين سي, ‏23 ديسمبر 2016
    #13
  14. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    ربي إكون معك و ينورلك طريقك ما تزعفيش كل واحد عند رأي
    ناس بكرى قالوا خد راي لبكيك أما ليضحك يضحك عليك
     
    sanaya معجب بهذا.
    نعمات, ‏23 ديسمبر 2016
    #14
  15. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

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    سأكون صريحة معك عندي حساسية من زوجات الاب ومرات يظهر لي انهن يتوهمن أمورا بعيييدا عنك أحدثك مم واقعي
    عودة لك أنت امرأة الام الحنون لو كانت حقا سرقته فهذا رد فعل طبيعي منها هي طفلة وأنت بنظرها زوجة الأب الشريرة التي أخذت مكان أمها وأخذت منها والدها
    يا اخيتي تجاوزي الأمر هتع المرة وتقربي منها قدر المستطاع غيري لها تلك النظرة واعلمي أنها ستكون لك ابنة
     
    sanaya معجب بهذا.
    حكاية قمر, ‏23 ديسمبر 2016
    #15
  16. ملاك التراب

    ملاك التراب :: عضو مُتميز ::

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    انت عندك حساسية اتجاه هاد الطفلة ونصيحة انساي قصة مجفف الشعر وخلي الحياة تستمر
     
    sanaya معجب بهذا.
    ملاك التراب, ‏23 ديسمبر 2016
    #16
  17. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

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    أختي
    أتفهم موقفك فأنا مثلك لا أريد أن تمس أغراضي من دون إذني فكيف لو سرقت
    ولكنك أخطأت في التعصب على زوجك
    فزوجك كان يحاول الدفاع عن بنته
    لذلك كنت ستحلين المشكل بقولك :
    - علابالي هادي بنتك و هي عزيزة عليك و تعز عليا أنا تاني مي كان لازم تطلبني مش مليح تدي حاجة بلا متسقسي
    و هاكا تليني قلب راجلك و في نفس الوقت يعرف خطأ بنتو
    سلام ختي
     
    sanaya, ‏14 جانفي 2017 على 14:16
    #17
  18. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    ليلى بصراحه ودون لف ودوران .. انتِ خبله والله يعين زوجك على خبالك وبس ..
     
    aljentel, ‏14 جانفي 2017 على 14:21
    #18

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