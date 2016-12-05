اكبر مجموعه في المفصليات

الموضوع في 'ركن عالم الحيوانات والطيور والنباتات' نشر بواسطة angegardienretour, ‏5 ديسمبر 2016.

  1. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    http://www.almrsal.com/wp-content/t...-المفصليات-738x198.jpg&w=650&h=200&zc=1&q=100

    هناك العديد من أنواع المفصليات في الشكل والحجم والتي تختلف في موقع معيشتها وبيئتها ، بما في ذلك في حياتها بالمياه ، أو تحت الأرض أو على الأشجار . هنا نطرح إليكم في موضوعنا هذا لمجموعة من أنواع المفصليات الكبيرة الحجم ، مع بعض الأنواع النادرة والمتواجدة في أماكن معينة على الأرض .

    العناكب
    وتشمل أنواع العناكب ، العنكبيات أو العنكبوتيات من اليونانية مثل شاكو الرتيلاء الركبة الذهبية ، pulchripes Grammostola ، و سمك السلمون الوردي البرازيلي . والعقارب مثلHeterometrus swammerdami (شبه القارة الهندية) والتي يصل حجمها لنحو 29.2 سم ، بالإضافة إلى عقارب الإمبراطور الأفريقية التي يصل طولها إلى 23 سم ويمكن أن تزن 57 غراما .

    http://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2016/11/Arachnids.jpg

    غلصميات الأرجل
    غلصميات الأرجل وهي أحد المفصليات التي يمكن العثور عليها في المياة العذبة مثل القشريات التي يمكن أن يصل طولها إلى 10 سم ويمكن أن تكبر لتصل إلى أكثر من قدم ، تتضمن غلصميات الأرجل على بعض الحيوانات المألوفة مثل سرطان البحر وجراد البحر ، والروبيان والقشريات ، والاوز .

    http://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2016/11/branchiopods.jpg

    المئوية
    الحريشة ، أو أم أربعة وأربعين ، أو مئوية الأرجل ، أو المئينية وهي أحد المفصليات التي تتضمن هذا النوع من مئويات الأقدام التي يصل طولها لحوالي 33 سم ، ويمكن العثور عليها في أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي .

    http://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2016/11/centipedes.jpg

    الديدان الألفية
    وتتواجد الديدان في شرق أفريقيا مثل gigas Archispirostreptus ، وفي جزر سيشل Scaphistostreptus seychellarum ، حيث يمكن أن تتجاوز طولها لحوالي 28 سم ، وأكبر الديدان شهرة هي أرثروبيليورا التي يمكن أن تصل إلى نحو 6.2 أقدام .

    http://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2016/11/millipedes.jpg

    سرطان حدوة الحصان
    سرطان حدوة الحصان هو أحد المفصليات البحرية ، التي تعيش في وحول مياه المحيطات على القيعان الموحلة والناعمة بما لديها من هيئة واسعة ومستديرة ، والتي يمكن أن تنمو إلى مايصل إلى 60 سم في الطول وتزن نحو 5 كغم .

    http://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2016/11/Horseshoe-crabs.jpg


    الصدفيات
    ويستطيع هذا النوع أن يعرف بإسم القشريات لتصل طولها إلى 3 سم ولتشكل مجموعة كبيرة جدا من المفصليات .

    http://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2016/11/Ostracods.jpg

    الإيزوبودز
    الإيزوبودز العملاق هي أكبر الأنواع التي يمكن أن تنمو لتصل إلى 45 سم في الطول وتزن حوالي 1.7 كجم ، تتواجد هذه الأنواع في بيئة أعماق البحار من المنطقة الساحلية المظلمة .

    http://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2016/11/Isopods.jpg

    عناكب البحر
    عناكب البحر تتواجد في أعماق البحار التي يمكن أن تصل طولها إلى 90 سم . تتواجد عناكب البحر في البحر الكاريبي والبحر الأبيض المتوسط . هناك أكثر من 1300 نوع معلوم ومختلف في الحجم من عناكب البحر ، والذي يعيش في مناطق عميقة جدا إلى أكثر من 7000 متر .sea spiders

    http://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2016/11/Sea-Spiders.jpg

    متشعبات الأرجل
    تتواجد متشعبات الأرجل من التكوينات الساحلية التي تشكل المياه الجوفية المالحة ، والتي تتواجد بحوض المحيط بما في ذلك المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي واستراليا ، والتي يصل طولها إلى 1.8 بوصة .remipedes

    http://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2016/11/Remipedes.jpg

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    حلم كبير معجب بهذا.
    angegardienretour, ‏5 ديسمبر 2016
    #1
  2. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو منتسِب ::

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    موضوع مفيد اشجعك وننتظر المزيد
    حلم كبير(y)
     
    حلم كبير, ‏13 جانفي 2017 على 17:07
    #2

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