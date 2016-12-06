هام جدا جدا لكل الاخوة و الاخوات

تحية من القلب لكل أبناء ورواد منتدى اللمة الجزائرية





مع اقتراب 18 من شهر ديسمبر الجاري

والذي يعد ذكرى انطلاقة صرحنا العظيم هذا



اطلقنا عدّة فعاليات و تظاهرات

احياءا للذكرى الغالية



و من ضمنها



شعـــــــــــــــار هته السنة و هو

كلــــــــــــــــــــــــــنا اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة



لذالك يرجى لكل كاتب موضوع أو كاتب لرد

ادراج هته العبارة

في أول كل موضوع او و رد و يكون الشعار بالخط العريض



الى غاية 18 ديسمبر



ملاحظة

ـ على كل رواد المنتدى احترام التعليمة و الشعار

ـ على كل المشرفين و الاداريين

العمل في منتدياتهم على العمل بهته التعليمة رجاءا



انتظرونا في تظاهرات اخرى