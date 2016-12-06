هام جدا جدا لكل الاخوة و الاخوات

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة الامين محمد, ‏6 ديسمبر 2016.

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  1. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

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    [​IMG]
    تحية من القلب لكل أبناء ورواد منتدى اللمة الجزائرية


    مع اقتراب 18 من شهر ديسمبر الجاري
    والذي يعد ذكرى انطلاقة صرحنا العظيم هذا

    اطلقنا عدّة فعاليات و تظاهرات
    احياءا للذكرى الغالية

    و من ضمنها

    شعـــــــــــــــار هته السنة و هو
    كلــــــــــــــــــــــــــنا اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة

    لذالك يرجى لكل كاتب موضوع أو كاتب لرد
    ادراج هته العبارة
    في أول كل موضوع او و رد و يكون الشعار بالخط العريض

    الى غاية 18 ديسمبر

    ملاحظة
    ـ على كل رواد المنتدى احترام التعليمة و الشعار
    ـ على كل المشرفين و الاداريين
    العمل في منتدياتهم على العمل بهته التعليمة رجاءا

    انتظرونا في تظاهرات اخرى
    [​IMG]
     
    41 معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏6 ديسمبر 2016
    #1
  2. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
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    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي

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    رد: هام جدا جدا لكل الاخوة و الاخوات

    كلــــــــــــــــــــــــــنا اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة

    بارك الله فيك على هذه التظاهرة القيمة
    ربي يحفظكم يا أهلي أهل اللمة
     
    9 معجبون بهذا.
    NOUREDDINE 31, ‏6 ديسمبر 2016
    #2
  3. Mustapha Bita

    Mustapha Bita :: عضو مُشارك ::

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    رد: هام جدا جدا لكل الاخوة و الاخوات

    كلــــــــــــــــــــنا اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة
    عندما يكون لنا ضمير حي:)
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    التعديل الأخير: ‏6 ديسمبر 2016
    7 معجبون بهذا.
    Mustapha Bita, ‏6 ديسمبر 2016
    #3
  4. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم الصور والكاريكاتور
    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور

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    رد: هام جدا جدا لكل الاخوة و الاخوات

    كلــــــــــنا اخــــــــــــــــــــــــــــوة

    تم التطبيق أخي الكريم وبارك الله فيكم على كل جهودكم المبذولة
    جزاكم الله خيراً
     
    10 معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏6 ديسمبر 2016
    #4
  5. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

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    قسنطينة
    رد: هام جدا جدا لكل الاخوة و الاخوات

    [H]


    كلــــــــــنا اخــــــــــــــــــــــــــــوة
    [/H]
    شعار جميل

    تم أخي امين
    وبارك الله فيكم
    جزاكم الله خيراً
     
    نعمات, مِلْكٌ لَهٌ, ابوندى و 6 آخرون معجبون بهذا.
    الحلم الوردي, ‏6 ديسمبر 2016
    #5
  6. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    رد: هام جدا جدا لكل الاخوة و الاخوات


    كلنــــــــــــــــــــــــــا اخـــــــــــــــــــــوة
    يرفع للتذكير
     
    التعديل الأخير: ‏6 ديسمبر 2016
    نعمات, مِلْكٌ لَهٌ, ابوندى و 7 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏6 ديسمبر 2016
    #6
  7. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    أنثى
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    kalama/djelfa
    رد: هام جدا جدا لكل الاخوة و الاخوات

    كلّــــــــــــنا اخوة

    لاللفتنة لاللتفرقة بين أبناء الجزائر
    ديننا واحد لغتنا واحدة دمنا واحد

    كلّــــــــــــنا اخوة
     
    مِلْكٌ لَهٌ, أم منيــــــر, ابوندى و 9 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏6 ديسمبر 2016
    #7
  8. sozy

    sozy :: عضو متألق ::

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    الإقامة:
    الوادي
    رد: هام جدا جدا لكل الاخوة و الاخوات

    كلــــــــــنا اخــــــــــــــــــــــــــــوة
    تم .. بارك الله فيكم
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏6 ديسمبر 2016
    10 معجبون بهذا.
    sozy, ‏6 ديسمبر 2016
    #8
  9. أم أمينة09

    أم أمينة09 :: عضوية محظورة ::

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    ‏9 نوفمبر 2016
    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
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    رد: هام جدا جدا لكل الاخوة و الاخوات

    كلـــــــنا اخــوة
    السلام عليك
    شكرا لك اخي مبادرة طيبة منك
    تم تطبيق شكرا جزيلا منك
     
    نعمات, ابوندى, aljentel و 6 آخرون معجبون بهذا.
    أم أمينة09, ‏6 ديسمبر 2016
    #9
  10. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
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    رد: هام جدا جدا لكل الاخوة و الاخوات

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    كلــــــــــنا اخوة
    لاللمشاحنة لاللتفرقة لاللنفور بين أبناء العالم الاسلامى
    فلافرق بين صينى ولافلبينى.
    ولاقبلى ولابعدى
    إلا بالتقوى
    فيكفينا اننا رضينا
    بالله ربا.
    وبالاسلام دينا.
    وبمحمد صلى الله عليه نبيا ورسولا
    كل الشكر والتقدير للأعضاء والمشرفين والمراقبين والاداريين.
    على هذه الجهود المبذولة.
    والتى تدعو إلى التشبت بالاخوة
    وتنبذ العصبية والتنطع والغلو والتطرف
    كلـــــــــــنا اخوة
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏6 ديسمبر 2016
    نعمات, مِلْكٌ لَهٌ, ابوندى و 6 آخرون معجبون بهذا.
    (منير), ‏6 ديسمبر 2016
    #10
  11. *amani*

    *amani* :: عضو مُتميز ::

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    جيجل
    رد: هام جدا جدا لكل الاخوة و الاخوات

    كلــــــــــــــــــــنا اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة
    بارك الله فيكم
     
    نعمات, Oum Loukmane, بقايا إنسان و 1 آخرون معجبون بهذا.
    *amani*, ‏6 ديسمبر 2016
    #11
  12. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    رد: هام جدا جدا لكل الاخوة و الاخوات


    كلنــــــــــــــــــــــا اخــــــــــــــــــــــوة
    يرفع للتذكيييييييييير
     
    نعمات, Oum Loukmane, بقايا إنسان و 1 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏6 ديسمبر 2016
    #12
  13. رابح66

    رابح66 :: عضو متألق ::

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    رد: هام جدا جدا لكل الاخوة و الاخوات

    السلام عليكم

    كلنا إخوة

    لك مني ذالك ياغالي
    تم التطبيق ومعذرة إن سهونا​

    تقبلوا تحياتي
     
    نعمات, Oum Loukmane, بقايا إنسان و 3 آخرون معجبون بهذا.
    رابح66, ‏6 ديسمبر 2016
    #13
  14. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    رد: هام جدا جدا لكل الاخوة و الاخوات


    كلـــــــــــــــــــــــــنا اخـــــــــــــــــوة
    يرفع للتذكير
     
    نعمات, Oum Loukmane, بقايا إنسان و 1 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏6 ديسمبر 2016
    #14
  15. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    منتدى الحياة الزوجية

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    رد: هام جدا جدا لكل الاخوة و الاخوات

    السلام عليكم
    كلـــــــــــــــــــــــــــنا اخـــــــــــــــــــــــــــــوة

    لالا انا ما نكذبش وعلاه بابا متزوج عشرين مرا
    زعمى كامل خاوتي واللي فالخارج كيما منير والجماعة يا حوجي هذو كامل خاوتي اواه بزاف عليا
    انا ندير شعار

    رانا خاوة من الأب وفقط .........

    مانيش ختكم هههههه متبرية منكم


     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏6 ديسمبر 2016
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    ليليا مرام, ‏6 ديسمبر 2016
    #15
  16. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
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    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    رد: هام جدا جدا لكل الاخوة و الاخوات

    كلنــــــــــــــــــــا اخـــــــــــــــــــــوة

    هههههههههههههههه
    يا مجرمة
     
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    الامين محمد, ‏6 ديسمبر 2016
    #16
  17. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

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    الجلفة
    رد: هام جدا جدا لكل الاخوة و الاخوات

    كلنــــــــــــــــــا اخـــــــــــــوة
    بارك الله فيك خونا امين
    صح
    كلنا اخوة
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏6 ديسمبر 2016
    3 معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏6 ديسمبر 2016
    #17
  18. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
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    رد: هام جدا جدا لكل الاخوة و الاخوات

    ههه حسيت روحي في الصطاد نتاع 5 جويلية نهار كان يلعب المنتخب الاولمبي مع نظيره الفلسطيني
    قشعريرة تسري في جسمي
    وانا نقولكم


    انا حكيم     [FONT=&quot] ستوري[/FONT][FONT=&quot] خوكم الصغير للناس الكبار وخوكم الكبير للناس الصغار وصديق واخ في نفس الوقت للناس اللي قدي في العمر[/FONT]
    ربي يهنيكم وشكرا خوما محمد راك ماشاء الله



    كلنا اِخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة
     
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    hakim story, ‏6 ديسمبر 2016
    #18
  19. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

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    الجلفة
    رد: هام جدا جدا لكل الاخوة و الاخوات

    كلنا اخوة
     
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    habchisalaheddin, ‏6 ديسمبر 2016
    #19
  20. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
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    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    رد: هام جدا جدا لكل الاخوة و الاخوات

    شكرا اعـــــــــــزائي
    كلنــــــــــــــــــــــا اخـــــــــــــــــــــــــوة

    http://4algeria.com/forum/threads/457695/
     
    نعمات, Oum Loukmane, بقايا إنسان و 1 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏6 ديسمبر 2016
    #20
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