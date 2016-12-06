هام جدا جدا لكل الاخوة و الاخوات

تحية من القلب لكل أبناء ورواد منتدى اللمة الجزائرية مع اقتراب 18 من شهر ديسمبر الجاري والذي يعد ذكرى انطلاقة صرحنا العظيم هذا اطلقنا عدّة فعاليات و تظاهرات احياءا للذكرى الغالية و من ضمنها شعـــــــــــــــار هته السنة و هو كلــــــــــــــــــــــــــنا اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة لذالك يرجى لكل كاتب موضوع أو كاتب لرد ادراج هته العبارة في أول كل موضوع او و رد و يكون الشعار بالخط العريض الى غاية 18 ديسمبر ملاحظة ـ على كل رواد المنتدى احترام التعليمة و الشعار ـ على كل المشرفين و الاداريين العمل في منتدياتهم على العمل بهته التعليمة رجاءا انتظرونا في تظاهرات اخرى