قفص عصافير ~ من صنعي وحصري للمة

كما عودناكم في منتدى اللمة دائما هناك الجديد والحصري اليوم أردت أن أعرفكم على كيفية صنع قفص للعصافير يكون زينة للمنزل هذا القفص أنا لي خدمتو في منزلنا نبداو مع الصور أحسن ههه البداية اختيار مكان ملائم في فناء المنزل وين مايديرونجيش نضع الأعمدة أو هيكل القفص بعد ذلك نثبت القاعدة والسقف وأنا اخترت صفيحة من البلاستيك درت بيه الارضية والسقف وضعنا جذع شجرة في الأول قبل وضع السلاج لتسهل عملية ادخالها بداية وضع السياج حول القفص والسياج من النوعية الرقيقة لي يخدمو بيه البنائين غربال للرمل بعد ذلق نصنع باب كبيرة لكي يسهل علينا الدخول اليها وهذه الباب لاتفتح الا للضرورة ونصنع باب صغيرة داخل الباب الكبيرة هذيك تفتح عادي لوضع الأكل بعد الاتمام من اكمالها نقوم بطليها بأي لون تريدون أنا طليتها بالفارني المتوسط وضعنا لها في الأرضية نصف من التراب والنصف الآخر رمل في الأرضية أين يوجد الرمل وضعت تحته ايناك كبير لملأه بالماء مغلوق من الجوانب عبارة عن بيسين وغطيته بالحجر جبتهم من البحر وبعض الكوكياج أيضا صنعت منزل من الخشب للزينة فقط وهذي صنعتها لوضع الماكلا فيها مغلوقة في الجوانب بالزجاج وتفتح من السقف فقط والأكل يخرج من تحت الزجاج في الأسفل وهذه لوضع الماء للشرب صنعتها من الخشب وقارورة ماء وهذه منزل عصافير أين يضعون العش فيه وقبل الأخير وضعت زوج مقانن فيه ذكر وأنثى خخخخخ وفي الأخير هكذا اكتملت بوضع شجرة الصنوبر صغيرة مغروسة في( محبس ) خخخخ وعلقتلهم بعض الأغصان وجعلولة ( أرجوحة ) أيضا خدمتلهم وين نحطولهم السلاطة ووين نحطولهم حبة بيضة ياكلوها ماصورتهمش عجزت هههههه وهذه الصورة النهائية المشروع هذا ماكلفش الكثير 2000 دج ميتين ألف فقط خاطرش كل شيء صنعته بيدي وأيضا الخشب والمسامير جبتو باطل من الورشة لي نخدم فيها ان شاء الله تكون عجبتكم الفكرة وعجبكم القفص شكرا لكم على المتابعة