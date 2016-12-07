قفص عصافير ~ من صنعي وحصري للمة

الموضوع في 'منتدى الحرف والمهن الحرة والمواهب' نشر بواسطة Skor m@k, ‏7 ديسمبر 2016.

الصفحة 1 من أصل 2
  1. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 جويلية 2010
    المشاركات:
    3,585
    الإعجابات المتلقاة:
    13,374
    نقاط الجوائز:
    691
    الجنس:
    ذكر
    [​IMG]

    [​IMG]

    كما عودناكم في منتدى اللمة دائما هناك الجديد والحصري
    اليوم أردت أن أعرفكم على كيفية صنع قفص للعصافير يكون زينة للمنزل
    هذا القفص أنا لي خدمتو في منزلنا
    نبداو مع الصور أحسن ههه

    البداية اختيار مكان ملائم في فناء المنزل وين مايديرونجيش
    نضع الأعمدة أو هيكل القفص
    [​IMG]

    بعد ذلك نثبت القاعدة والسقف وأنا اخترت صفيحة من البلاستيك درت بيه الارضية والسقف
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    وضعنا جذع شجرة في الأول قبل وضع السلاج لتسهل عملية ادخالها
    [​IMG]

    بداية وضع السياج حول القفص
    والسياج من النوعية الرقيقة لي يخدمو بيه البنائين غربال للرمل
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    بعد ذلق نصنع باب كبيرة لكي يسهل علينا الدخول اليها وهذه الباب لاتفتح الا للضرورة
    ونصنع باب صغيرة داخل الباب الكبيرة هذيك تفتح عادي لوضع الأكل
    [​IMG]

    بعد الاتمام من اكمالها نقوم بطليها بأي لون تريدون أنا طليتها بالفارني المتوسط
    [​IMG]

    وضعنا لها في الأرضية نصف من التراب والنصف الآخر رمل
    [​IMG]

    في الأرضية أين يوجد الرمل وضعت تحته ايناك كبير لملأه بالماء مغلوق من الجوانب
    عبارة عن بيسين
    وغطيته بالحجر جبتهم من البحر وبعض الكوكياج
    أيضا صنعت منزل من الخشب للزينة فقط
    [​IMG]

    وهذي صنعتها لوضع الماكلا فيها مغلوقة في الجوانب بالزجاج وتفتح من السقف فقط
    والأكل يخرج من تحت الزجاج في الأسفل
    [​IMG]

    [​IMG]

    وهذه لوضع الماء للشرب صنعتها من الخشب وقارورة ماء
    [​IMG]

    وهذه منزل عصافير أين يضعون العش فيه
    [​IMG]

    وقبل الأخير وضعت زوج مقانن فيه ذكر وأنثى خخخخخ
    [​IMG]

    وفي الأخير هكذا اكتملت بوضع شجرة الصنوبر صغيرة مغروسة في( محبس ) خخخخ
    وعلقتلهم بعض الأغصان وجعلولة ( أرجوحة ) أيضا خدمتلهم وين نحطولهم السلاطة ووين نحطولهم حبة بيضة ياكلوها
    ماصورتهمش عجزت هههههه

    وهذه الصورة النهائية
    [​IMG]


    المشروع هذا ماكلفش الكثير 2000 دج ميتين ألف فقط
    خاطرش كل شيء صنعته بيدي وأيضا الخشب والمسامير جبتو باطل من الورشة لي نخدم فيها


    ان شاء الله تكون عجبتكم الفكرة وعجبكم القفص
    شكرا لكم على المتابعة

    [​IMG]
     
    Fethi.dz, *amani*, عآشقة الجنة و 11 آخرون معجبون بهذا.
    Skor m@k, ‏7 ديسمبر 2016
    #1
  2. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 مارس 2010
    المشاركات:
    47,261
    الإعجابات المتلقاة:
    73,288
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    جزيرة أحــــلآمي
    رد: قفص عصافير ~ من صنعي وحصري للمة

    السلام عليكم
    الله يبارك قفص مليح
    جاك روووعة
    يعطيك الصحة
     
    2 معجبون بهذا.
    الحلم الوردي, ‏7 ديسمبر 2016
    #2
  3. AmiR@RoRo

    AmiR@RoRo
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 جوان 2013
    المشاركات:
    13,790
    الإعجابات المتلقاة:
    35,685
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    رد: قفص عصافير ~ من صنعي وحصري للمة

    السلآم عليكم
    الله يبارك راك قلشتهم ههه
    يعطيك الصحة
     
    2 معجبون بهذا.
    AmiR@RoRo, ‏7 ديسمبر 2016
    #3
  4. hadil2044

    hadil2044 :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 جوان 2011
    المشاركات:
    7,562
    الإعجابات المتلقاة:
    6,796
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    رد: قفص عصافير ~ من صنعي وحصري للمة



    خدمة متقنة ةطلعت تحفة
    يعطيك الصحة سكر
     
    2 معجبون بهذا.
    hadil2044, ‏7 ديسمبر 2016
    #4
  5. ЯέКîά Яồมkà

    ЯέКîά Яồมkà :: طبيبة المنتدى ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أكتوبر 2009
    المشاركات:
    20,771
    الإعجابات المتلقاة:
    21,629
    نقاط الجوائز:
    1,171
    الجنس:
    أنثى
    رد: قفص عصافير ~ من صنعي وحصري للمة

    السلآم عليكم ورحمة الله وبركآته
    مآ شاء الله تبآرك الرحمن
    والله اول مرة بحيآتي نشوف قفص مثل البيت بكل اركآنه
    يعطيك الصحة على العمل الاكثر من رآئع
    تحفة
     
    3 معجبون بهذا.
    ЯέКîά Яồมkà, ‏7 ديسمبر 2016
    #5
  6. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم الصور والكاريكاتور
    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 أوت 2013
    المشاركات:
    8,732
    الإعجابات المتلقاة:
    23,110
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    رد: قفص عصافير ~ من صنعي وحصري للمة

    ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والله شغل رائع وجميل جداً
    فكرة جذع الشجرة داخل القفص فكرة مميزة
    تسلم ايديك اخي على وضع الطريقة
    بارك الله فيكم وجزاك الله خيراً:)
     
    2 معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏7 ديسمبر 2016
    #6
  7. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 جويلية 2010
    المشاركات:
    3,585
    الإعجابات المتلقاة:
    13,374
    نقاط الجوائز:
    691
    الجنس:
    ذكر
    رد: قفص عصافير ~ من صنعي وحصري للمة

    السلام عليكم
    ربي يحفظك ختي ملاك
    شكرا على المرور الطيب
     
    Skor m@k, ‏7 ديسمبر 2016
    #7
  8. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 جويلية 2010
    المشاركات:
    3,585
    الإعجابات المتلقاة:
    13,374
    نقاط الجوائز:
    691
    الجنس:
    ذكر
    رد: قفص عصافير ~ من صنعي وحصري للمة

    السلام عليكم
    بيانسور الى ماقلشت هاذو شكون نقلش ههههه
    حتى نهار يزيدو ولادي ونقلشهم اكثر منهم ههههههه
    شكرا لك ختي اميرة​
     
    1 معجب بهذا.
    Skor m@k, ‏7 ديسمبر 2016
    #8
  9. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 جويلية 2010
    المشاركات:
    3,585
    الإعجابات المتلقاة:
    13,374
    نقاط الجوائز:
    691
    الجنس:
    ذكر
    رد: قفص عصافير ~ من صنعي وحصري للمة

    السلام عليكم
    أهلا ختي هديل
    شكرا لك ختي
     
    1 معجب بهذا.
    Skor m@k, ‏7 ديسمبر 2016
    #9
  10. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 جويلية 2010
    المشاركات:
    3,585
    الإعجابات المتلقاة:
    13,374
    نقاط الجوائز:
    691
    الجنس:
    ذكر
    رد: قفص عصافير ~ من صنعي وحصري للمة

    السلام عليكم
    التقلاش كيما قالت اميرة هههه
    راهي أحسم من دارنا ههههه
    وليد عمتي قالي مدلي نسكن فيها هههه
    شكرا ختي رقيا
    عودة ميمونة
     
    1 معجب بهذا.
    Skor m@k, ‏7 ديسمبر 2016
    #10
  11. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 جويلية 2010
    المشاركات:
    3,585
    الإعجابات المتلقاة:
    13,374
    نقاط الجوائز:
    691
    الجنس:
    ذكر
    رد: قفص عصافير ~ من صنعي وحصري للمة

    السلام عليكم
    الجذع هذاك هو الصح باش يتخيلو ويحسو أنهم في الطبيعة
    ربي يحفظك ختي
    شكرا لك
     
    1 معجب بهذا.
    Skor m@k, ‏7 ديسمبر 2016
    #11
  12. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
    43,010
    الإعجابات المتلقاة:
    52,715
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    من الشرق
    رد: قفص عصافير ~ من صنعي وحصري للمة

    وعليكم السلام
    الله يبارك بصحتهم العصافير تاعك راهي الابتسامة واضحة على وجههم هههه
    عمل رائع ماشاءالله خويا يعطيك الصحة
     
    1 معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏7 ديسمبر 2016
    #12
  13. ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي
    :: مشرفة ::
    منتدى الثالثة ثانوي
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 نوفمبر 2014
    المشاركات:
    8,320
    الإعجابات المتلقاة:
    21,207
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    هٌناكَ حيْثُ الحلم يلمعْ~
    رد: قفص عصافير ~ من صنعي وحصري للمة

    سلام عليكم
    الله يبارك تحفة عمل متقن يعطيك الصحة
    دووم الابداع خيو مالك ودوم زقازيق العصافير
    بالتوفيق
     
    1 معجب بهذا.
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, ‏7 ديسمبر 2016
    #13
  14. كارلا

    كارلا :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    1,850
    الإعجابات المتلقاة:
    5,670
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: قفص عصافير ~ من صنعي وحصري للمة

    السلام عليكم

    يعطيك الصحة خويا مالك الشطور :p جاات تحفة الله يبارك

    تحياتي

     
    1 معجب بهذا.
    كارلا, ‏7 ديسمبر 2016
    #14
  15. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
    :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أفريل 2013
    المشاركات:
    9,789
    الإعجابات المتلقاة:
    32,752
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    قسنطينة
    رد: قفص عصافير ~ من صنعي وحصري للمة

    السلام عليكم
    ماشاء الله روووعة
    والله كلمة روعة قليلة فيهم
    عمل متقن ومرتب وفي النهاية خرجت نتيجة مميزة وجميلة
    والله العصافير تاعك راك مدللهم وشاريلهم السكنة هههه
    ربي يهنيهم ان شاء الله
    بارك الله فيك خويا مالك ونتمناو نشوفو مثل هاد الابداعات في لمتنا مرة اخرى
    بالتوفيق
     
    1 معجب بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏7 ديسمبر 2016
    #15
  16. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 جويلية 2010
    المشاركات:
    3,585
    الإعجابات المتلقاة:
    13,374
    نقاط الجوائز:
    691
    الجنس:
    ذكر
    رد: قفص عصافير ~ من صنعي وحصري للمة

    السلام عليكم
    ههههه لو تشوفي نهار نحيتهم من القفص الصغير وحطيتهم فهذا
    طارو بالفرحة ماحبسوش عمبالهم سرحتهم برا هههه
    شكرا لك ختي على الختم والتثبيت
     
    1 معجب بهذا.
    Skor m@k, ‏7 ديسمبر 2016
    #16
  17. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 جويلية 2010
    المشاركات:
    3,585
    الإعجابات المتلقاة:
    13,374
    نقاط الجوائز:
    691
    الجنس:
    ذكر
    رد: قفص عصافير ~ من صنعي وحصري للمة

    السلام عليكم
    ربي يعزك ختي
    شكرا لك على المرور الطيب ختي كوكو
     
    Skor m@k, ‏7 ديسمبر 2016
    #17
  18. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 جويلية 2010
    المشاركات:
    3,585
    الإعجابات المتلقاة:
    13,374
    نقاط الجوائز:
    691
    الجنس:
    ذكر
    رد: قفص عصافير ~ من صنعي وحصري للمة

    السلام عليكم
    أهلا ختي كارليتا عاش من شافك ههههه
    ربي ينجحك ان شاء الله
     
    Skor m@k, ‏7 ديسمبر 2016
    #18
  19. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 جويلية 2010
    المشاركات:
    3,585
    الإعجابات المتلقاة:
    13,374
    نقاط الجوائز:
    691
    الجنس:
    ذكر
    رد: قفص عصافير ~ من صنعي وحصري للمة

    السلام عليكم
    يعطيك الصحة ختي مريم
    شفتي كي ندللهم ونقلشهم ههههه
    خصني نسكن معاهم وخلاص هههه
    ربي ينجحك ختي
     
    1 معجب بهذا.
    Skor m@k, ‏7 ديسمبر 2016
    #19
  20. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 جوان 2011
    المشاركات:
    14,430
    الإعجابات المتلقاة:
    16,884
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    : ♥ قلب عسكوري ♥
    رد: قفص عصافير ~ من صنعي وحصري للمة

    السلام عليك
    ماشاء الله كون يشوفك خويا درك يجي عندك يديهلك
    حاجة مهبولة يموت على العصافير عنده بيت معمر غير بيهم من كل بلدان خخخخ
    يعيك الصحة
     
    Skor m@k معجب بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏7 ديسمبر 2016
    #20
الصفحة 1 من أصل 2

مشاركة هذه الصفحة