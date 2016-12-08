المشهد الأخير ....

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة الامين محمد, ‏8 ديسمبر 2016.

  1. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

    تاريخ التسجيل:
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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    [​IMG]
    تمضي الايام و اللحظات
    لتمضي عنا الأشهر
    و هكذا تمضي السنوات و الأعمار
    الى الماضي القريب و بعدها الى قديم سحيق

    مخلفة وراءها ذكريات
    مخلفة وراءها بسمات
    مخلفة وراءها جراح و نكدات
    مخلفة وراءها قبلات و كدمات
    مخلفة وراءها أوجاع و سعادات
    مخلفة وراءها آلام و ما تحقق من آمال

    المشهد الأخير
    مشهد المسرحية
    لكنها تختلف عن باقي المسرحيات في جزئية بسيطة فقط
    و هي الألم فيها حقيقي و الدموع فيها ليست قطرات بل هي عبرات
    لكنها تشترك في كثير من الضحكات و الابتسامات
    لأنها أغلبها تمثيل

    المشهد الأخير
    يختلف ايضا في جزئية بسيطة
    ففي المسرحية يعود الممثلون ليركعوا امام الجمهور المصفق
    أما في مشهدنا تعود لتجد بعض من الممثلين قد ماتوا
    ربما حبيب او قريب
    و فيها ايضا الجمهور غائب و لا احد يصفق لك
    بل تصفق عن لحظات ضاعت فتقلب كفيك ذات اليمين و ذات الشمال

    المشهد الاخير
    في المسرحية الكدمات مجرد مكياج
    أما في الواقع فيختلف قليلا
    فالكدمات و الرضوض لا تزال بالماء

    المشهد الاخير
    في المسرحية يختفي الممثلون خلف الستار
    و في الواقع يختلف بعض الشيء
    فنختفي خلف الصمت و الكضم محاولين الوقوف بكبرياء
    و بعضنا يختفي خلف الجماجم و احزان الآخرين

    المشهد الأخير
    الجميع يقبض
    في المسرحية يقبض الممثل أموال تمثيله
    و في الواقع نقبض حضوضنا و ربما اجتهادنا

    المشهد الأخير
    في المسرحية هناك أمل بالعــودة
    أما في الواقع فيختلف قليلا ففيه لا رجعة للمشاهد الفائتة

    المشهد الأخير
    في المسرحية يحتفل الجميع
    و في الواقع بعض الاختلاف ففيه وحدك تتألم

    حلفت أن لا أركع و لن أركع الاّ للذي خلقني
    للأسف كانت سنة الضباع بامتياز
    فالأسود أذلها كبرياؤها لكنها أسود
    لا تأبه أن تموت عطشى ليس لجفاف الماء
    بل لأن الضباع ولغت

    سنة العمرة
    و سنة السكري
    و سنة الامل
    و سنة أحمد ربي اني لم أظلم احدا فيها
    سنة تنقضي و أهلي عني راضون
    و ربي عني أرضى لأني أعلم ما في نفسي
    لم أتذكر انه أصابني أرق فيها بل كنت انام كالسلطان
    راضيا مرضيا حامدا شاكرا ربي على كثير نعمه

    الامين محمد
    مجرد خربشات
     
    الامين محمد, ‏8 ديسمبر 2016
    الامين محمد, ‏8 ديسمبر 2016
    #1
    aljentel, la lune rose, عآشقة الجنة و 4 آخرون معجبون بهذا.
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    ذكر
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    الجلفة
    رد: المشهد الأخير ....

    كلنا خوة
    بارك الله فيك خونا امين
    واصل ...​
     
    habchisalaheddin, ‏8 ديسمبر 2016
    habchisalaheddin, ‏8 ديسمبر 2016
    #2
    3 معجبون بهذا.
  3. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
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    المشاركات:
    6,836
    الإعجابات المتلقاة:
    13,391
    رد: المشهد الأخير ....

    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    أجل يالها من سنة
    الحمد لله أن أنعم عليك بالطمأنينة و راحة البال
    و طهورا ان شاء الله يارب
    أدام الله ما أنعم عليكم به و زاده و ضاعفه اضعافا مضاعفة
    حفظك الله لاهلك هناك و لاهلك هنا و بارك فيك وفي اخلاقك اخي الكبير
    تحياتي احترامي و تقديري لشخصكم الكريم
    في اماا لله وحفظه​
     
    مِلْكٌ لَهٌ, ‏8 ديسمبر 2016
    مِلْكٌ لَهٌ, ‏8 ديسمبر 2016
    #3
    3 معجبون بهذا.
  4. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
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    الإعجابات المتلقاة:
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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    رد: المشهد الأخير ....

    [​IMG]
    أهلا أخي صلاح
    و فيك بارك الرحمان
    مرورك ترك ريح العنبر:regards01::regards01::regards01:
     
    الامين محمد, ‏8 ديسمبر 2016
    الامين محمد, ‏8 ديسمبر 2016
    #4
    2 معجبون بهذا.
  5. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    2,670
    الإعجابات المتلقاة:
    8,433
    الإقامة:
    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    رد: المشهد الأخير ....

    [​IMG]
    أهلا أختي أيتها الطيّبة بنت الطيبين
    لك مني أسمى معاني الاحترام أختي الصغيرة
    و الله أتشرف بك
    دائما داعيا لك بدوام النعم و الستر
    في أمان الله أختي الصغييييرة
     
    الامين محمد, ‏8 ديسمبر 2016
    الامين محمد, ‏8 ديسمبر 2016
    #5
    1 معجب بهذا.
  6. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    2,670
    الإعجابات المتلقاة:
    8,433
    الإقامة:
    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    رد: المشهد الأخير ....


    [​IMG]
     
    الامين محمد, ‏9 ديسمبر 2016
    الامين محمد, ‏9 ديسمبر 2016
    #6
    2 معجبون بهذا.
  7. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

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    أنثى
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    média
    رد: المشهد الأخير ....

    السلام عليكم اخي محمد

    في المتابعة
    واصل​
     
    عآشقة الجنة, ‏9 ديسمبر 2016
    عآشقة الجنة, ‏9 ديسمبر 2016
    #7
    مِلْكٌ لَهٌ معجب بهذا.
  8. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
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    2,670
    الإعجابات المتلقاة:
    8,433
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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    أعتذر أختي لم أنتبه الى الموضوع
    شكرا
    طبعا أتشرف بمتابعتك أختي الطيّوبة
     
    الامين محمد, ‏20 ديسمبر 2016 على 17:38
    الامين محمد, ‏20 ديسمبر 2016 على 17:38
    #8
  9. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    2,670
    الإعجابات المتلقاة:
    8,433
    الإقامة:
    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    المشهد الأخير نقترب منه رويدا رويدا
    ليميط اللثام عن سنة عامرة بالمتناقضات
     
    الامين محمد, ‏26 ديسمبر 2016 على 18:40
    الامين محمد, ‏26 ديسمبر 2016 على 18:40
    #9
  10. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2013
    المشاركات:
    1,530
    الإعجابات المتلقاة:
    1,064
    الجنس:
    ذكر
    مشاهد ليست كما يشاهد بل هي اعمق وابلغ صدقا
    وبما اننا على يقين من ان عايش الدنيا بخير فكيف ومن يعيشها انسان طيب القلب كما أنت ..
    اتمنى لك سعادة لاتنضب بوارحها .. وكل عام وانت الى الله اقرب ..
     
    aljentel, ‏26 ديسمبر 2016 على 18:57
    aljentel, ‏26 ديسمبر 2016 على 18:57
    #10
    هند معجب بهذا.
  11. هند

    هند :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 أوت 2009
    المشاركات:
    47
    الإعجابات المتلقاة:
    88
    عندما تكون في مواجهة هذا العالم بكل ما يحمل من تناقظات

    قد تكون عندك دوائر محاسبة ذاتية شرسة تدورفيها حول نفسك

    ولو خيبت هذه الذات ظنك فانك ستجد نفسك امام تساؤلات صعبة وقاسية وكانك من عالم اخر ولا تنتمي للعالم الذي تعيش فيه

    ولا يبقى لنا الا ان نطبطب على انفسنا ونلعب لعبة التبريرات على اننا اصحاب قلوب طيبة ونية صافية

     
    هند, ‏26 ديسمبر 2016 على 19:03
    هند, ‏26 ديسمبر 2016 على 19:03
    #11
    aljentel معجب بهذا.
  12. هند

    هند :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 أوت 2009
    المشاركات:
    47
    الإعجابات المتلقاة:
    88
    متابعة ان شاء الله
     
    هند, ‏26 ديسمبر 2016 على 19:04
    هند, ‏26 ديسمبر 2016 على 19:04
    #12
    aljentel معجب بهذا.