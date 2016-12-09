:::جديد:::فيس بوك تتيح للجميع إنشاء إطارات صورة الملف الشخصي

شيئاً فشيئاً لن يكون هناك شيء في سناب شات إلا ونسخته فيس بوك. تختبر الشبكة الاجتماعية حالياً ميزة تسمح للمستخدمين بوضع إطار لصورة الملف الشخصي مشابه لما تقدمه سناب شات.الميزة أصبحت متاحة في عدد قليل من الدول حالياً، وعند الدخول إلى الصفحة الخاصة بتأثيرات الكاميرا يمكنك رفع صورة بخلفية شفافة بنسق PNG وتقديمها للموافقة عليها والتي يمكن أن تستغرق حتى أسبوع قبل أن يمكن استخدامها من الجميع.لا توفر هنا فيس بوك طريقة لتصميم الإطار، إنما عليك تصميمه بالكامل ورفعه وتزودك ببعض النصائح لزيادة إحتمالية قبوله. يمكنك اختيار إطارات بحسب عدة تصنيفات مثل إطار معبر عن بلد أو مدينة معينة، مكان أو معالم أثرية وشهيرة، إطارات عامة لأحداث متنوعة مثل بطولات رياضية وأحداث فنية وأي شيء مشابه.بعد الموافقة على الإطار الذي رفعته يمكن لباقي مستخدمي فيس بوك اعتماده وتطبيقه فوق صورة ملفهم الشخصي. وتزودك الشبكة الاجتماعية بإحصائيات عن عدد المستخدمين للإطار لمعرفة مدى شعبيته وانتشاره.الجدير بالذكر أن إطارات صورة الملف الشخصية كانت تتيحها فيس بوك سابقاً على نطاق محدود بحيث يمكن فقط لصفحات أو جهات معينة إنشاء الإطارات التي يمكن لمتابعيها استخدامها للتعبير عن دعمهم مثل إطارات الفرق الرياضية، أما الآن أصبح المجال مفتوحاً أمام أي شخص بصنع إطار لأي فكرة يريدها وليستخدمها باقي مستخدمي فيس بوك.