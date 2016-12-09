هذا هو حبيبى

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة (منير), ‏9 ديسمبر 2016.

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  1. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    610
    الإعجابات المتلقاة:
    1,284
    [​IMG]

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لكل فرد حبيب
    وهو لى حبيب
    علمنى وأحسن تربيتى.
    أخرجنى من ظلمات الجهل
    إلى نور سرمدى.
    هو أحب لى من ابى
    وحتى امى وزيجاتى بل
    وحتى من نفسى.
    فديته بكل ماؤتيت.
    من مال وروحى
    لقد أخبر عنى بانى حبيبه.
    ووضعت حبه وساما على صدرى.
    كل سلامى يصله
    فيرد الله روحه ليرد على السلام.
    هو السراج المنير
    هو أحمد ومحمد
    هو الرحمة المهداة
    هو الشفيع
    نعم لكل فرد حبيب
    وهو عندى الحبيب
    من كان أحمد حب له
    فنعم الحبيب.
    اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم
    وبارك على محمد وعلى آل محمد
    كما بارك على إبراهيم وعلى آل ابراهيم
    فى العالمين انك حميد مجيد.
    وقفة تأمل .
    .كل منا يتخيل نفسه فى نقطة التفتيش وبعد عملية الفحص وجد مراقبوا الجماريك أن لك بضائع محظورة .
    وانت تعلم بذالك.فبحتث عن من ينقدك من تلك الورطة.
    فالكل تخلى عنك.
    ولايهمه إلا ان يعبر نقطة التفتيش بسلام وان ينجو بنفسه.
    كذالك يوم القيامة الكل يفر..
    (يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه) سورة عبس الايات47
    فحينها يشفع لك الحبيب محمد عند ربك
    فيسجد سجدة بين يدى الله.
    لاكمثل سجدة الصلاة والتى أقل من دقيقة
    فيقول له الحق سبحانه .
    يامحمد ارفع راسك أسأل تعطى.واشفع تشفع
    أتدرى ماذا يكون رد الحبيب.
    اكيد أن الايجابة يعرفها الجميع وهى موجودة في حديث الشفاعة.
    يقول.











    امتى




    امتى







    امتى
    وقد شفع لأمته قبل أهله
    حرى بكل مؤمن أن يكون حبيبه.
    هو محمد صلى الله عليه وسلم
    والذى يقول لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من.
    ولده .
    ووالده.
    والناس أجمعين



    كلنا ا خ و ة
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏9 ديسمبر 2016
    (منير), ‏9 ديسمبر 2016
    (منير), ‏9 ديسمبر 2016
    #1
    4 معجبون بهذا.
  2. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    2,630
    الإعجابات المتلقاة:
    8,339
    الإقامة:
    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    رد: هذا هو حبيبى

    [​IMG]

    مــــــــــــا أورعه من حب
    اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم

     
    الامين محمد, ‏9 ديسمبر 2016
    الامين محمد, ‏9 ديسمبر 2016
    #2
    1 معجب بهذا.
  3. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    610
    الإعجابات المتلقاة:
    1,284
    رد: هذا هو حبيبى

    سيدى المشرف الأمين محمد عساك بخير
    وفى تمام الصحة والعافية
    سألت الله بأن يجعل ردك هذا سببا في شفاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لك.
    كن بخير سيدى


    كلنا اخوة
     
    (منير), ‏9 ديسمبر 2016
    (منير), ‏9 ديسمبر 2016
    #3
    1 معجب بهذا.
  4. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    2,630
    الإعجابات المتلقاة:
    8,339
    الإقامة:
    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    رد: هذا هو حبيبى

    [​IMG]
    ياااااااااااااااالله
    ما أروعها دعـــــــــــوة
    و لك بالمثل سيّدي الفاضل
     
    الامين محمد, ‏9 ديسمبر 2016
    الامين محمد, ‏9 ديسمبر 2016
    #4
    1 معجب بهذا.
  5. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    610
    الإعجابات المتلقاة:
    1,284
    رد: هذا هو حبيبى

    http://upload.4algeria.com/do.php?img=107781
    وهو كذالك ياسيدى المشرف الأمين أحمد
    القلوب السليمة تستشعر بتلك الدعوات الصادقة والمستجابة بإذن الله
    رزقت حب حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم
    كن بخير اخى الأمين محمد
     
    (منير), ‏9 ديسمبر 2016
    (منير), ‏9 ديسمبر 2016
    #5
  6. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
    المشاركات:
    2,382
    الإعجابات المتلقاة:
    6,594
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجلفة
    رد: هذا هو حبيبى

    بارك الله فيك يا اخانا منير
    اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و اله و صحبه ​
     
    habchisalaheddin, ‏9 ديسمبر 2016
    habchisalaheddin, ‏9 ديسمبر 2016
    #6
    2 معجبون بهذا.
  7. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    610
    الإعجابات المتلقاة:
    1,284
    رد: هذا هو حبيبى

    http://upload.4algeria.com/do.php?img=107781

    وفيك بارك الرحمن
    ياسيدى صلاح الدين
    نلت بردك هذا خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم
     
    (منير), ‏9 ديسمبر 2016
    (منير), ‏9 ديسمبر 2016
    #7
    1 معجب بهذا.
  8. استبرق ##

    استبرق ## :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 أكتوبر 2016
    المشاركات:
    18
    الإعجابات المتلقاة:
    23
    رد: هذا هو حبيبى

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يا حبيبي يا رسول الله
    صلى عليك الله في كتابه وامر المؤمنين بالصلاة عليه
    كيف لا نحبه
    هو الصادق الامين
    هو النور للعالمين
    هو الرحمة للخلق اجمعين
    هو آخر المرسلين
    هو السراج المنير
    اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
    في موازينك اخي
    الأكيد أننا كلنا إخوة
     
    استبرق ##, ‏9 ديسمبر 2016
    استبرق ##, ‏9 ديسمبر 2016
    #8
    1 معجب بهذا.
  9. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 مارس 2014
    المشاركات:
    2,108
    الإعجابات المتلقاة:
    5,633
    رد: هذا هو حبيبى

    يا حبيبي يا رسول الله
    فداك ابي وامي
    ربي يجازيك سيدي
    وجعلنا الله جيرانه في الجنة يارب
    اللهم صل وسلم علي سيدنا محمد
     
    Malika Tlm, ‏9 ديسمبر 2016
    Malika Tlm, ‏9 ديسمبر 2016
    #9
    1 معجب بهذا.
  10. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    610
    الإعجابات المتلقاة:
    1,284
    رد: هذا هو حبيبى

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    سيدتى .استاذتى
    رفيقتى إلى بيت ومسجد حبيبى محمد صلى الله عليه وسلم.
    اختى اعدى واستعدى .
    واحفظ وتحفظ عاى عملة الورو
    فلقد طال شوقى .
    وفنى صبرى.
    للحبيب محمد.
    فمتى إلى ذاك المقام سبيل
    لم يتبقى إلا أشهر معدودات
    ونشد الرحال سويا
    كونى في قلب الموعد.
    ومع الحدث..
    رزقك الإله بردك هذا رؤية الحبيب هذه الليلة.
    وقبل نومك استحضرى الوقفة التى وقفناها على عتية بيت الحبيب بمكة.( مكتبة مكة )
    كونى بخير اختاه

    كلنا اخوة
     
    (منير), ‏9 ديسمبر 2016
    (منير), ‏9 ديسمبر 2016
    #10
  11. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    3,372
    الإعجابات المتلقاة:
    9,895
    رد: هذا هو حبيبى

    السلام عليكم جميعا
    صلى الله وسلم على سدينا الحبيب المصطفى حبيب الامة الاسلامية وشفيعها من منا لا يعطيه مكانة الحبيب
    من منا لم يتمنى لو عاش في عصر الصحابة وكان مع الرسول الحبيب مرات اقول ليتك ربي خلقتني في زمنه
    لاراه واكون حوله اتعلم اخي زرت متحف في تركيا فيه أثر الرسول وعبائته ونعله روعة روعة اقشعر بدني لما رأيتها
    وكل ما اتمناه الآن زياردة قبره والوقوف امامه
    دعواتي لكم ان تبلغو المكان لكل من لم يعتمر او يحج
    فداك روحي يا رسول الله يا حبيبي يا محمد
     
    ليليا مرام, ‏9 ديسمبر 2016
    ليليا مرام, ‏9 ديسمبر 2016
    #11
    1 معجب بهذا.
  12. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    610
    الإعجابات المتلقاة:
    1,284
    رد: هذا هو حبيبى

    سيدتى اثابك البارى الجنة ونعيمها.
    وحضيت بتفاعلك هذا
    بشراب من حوض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شربة لاتطمئين بعدها ابدا
    كلنا اخوة
     
    (منير), ‏9 ديسمبر 2016
    (منير), ‏9 ديسمبر 2016
    #12
    1 معجب بهذا.
  13. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    610
    الإعجابات المتلقاة:
    1,284
    رد: هذا هو حبيبى

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    مشرفتى واختى ليليا
    ردك هذا قد أصيب على اثره جسمى بقشعريرة
    وان دلة فإنما تدل على حبك للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
    مشرفتى واختى ليليا حقا وصدقا وعدلا شتان بين جلوسك أمام الروضة الشريفة وانت تتنعمين بنسمات وأنوار ربانية تفوح من داخل الحجرة.
    وبين (طوب كابى)هى ترجمته باللغة التركية إلى العربية المتحف الاسلامى.
    كنت هناك حوالى ستة أشهر
    حيث شعيرات.وعصا.وسيف.ودرع.ونبال الحبيب محمد هناك
    اشياء فى الحقيقة اروع ولااروع من هذا وذاك رؤية ترينهاعلى الحبيب محمد.
    اختاه ليليا رزقك الإله حبه وحب كل حب يقربك إلى حبه
    ومن عليك بزيارته فى العاجل غير اجل .
    وشفاك شفاء لايغادر سقما ولايبقى انينا ولاالما
    دمت بود اختى ليليا

    كلنا اخوة
     
    التعديل الأخير: ‏10 ديسمبر 2016
    (منير), ‏9 ديسمبر 2016
    (منير), ‏9 ديسمبر 2016
    #13
    1 معجب بهذا.
  14. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    3,372
    الإعجابات المتلقاة:
    9,895
    رد: هذا هو حبيبى

    اهلا اخي منير
    اكيد حب الرسول الحب الاول في قلب كل مسلم حقيقي كيف اقارن وقفتي امام قبره عليه الصلاة والسلام مع متحف التوبي كابي نعم فرق شاسع وواسع ولكن احسن من لا شيء انا لم اكن اعرف عن وجود اثر للرسول الحبيب وعندما كنت متوجهة لارى العلاج هناك وتكاليفه وفي رحلة جمع معلومات عن تركيا وكيفية التنقل فيها عرفت عن وجود الأثر فتوجهت له مباشرة قبل ان امرض ولا استطيع التنقل وكان الدخول مزدحما وكثير من الناس ووقفت لاكثر من ساعتين انتظر دوري ودخلت وشعور في حياتي لم اشعر مثله والله تخيل ان ترى شعره امامك ونعله وعبائته وكل لوزامه والله شعور مذهل وانا اقول في نفسي لو وقفت امام قبره قد يغمى علي من الفرحة او من الحزن او سابكي كثيرا مرات احس انه ابي واني كما اشتاق لابي الحقيقي رحمه الله اشتاق للحبيب المصطفى وسابكي امام قبره كانه يوم دفنه اعلم وانا الىن اكتب ولا امسك دموعي
    دعواتكم ام اوفق وازوج مكة ان شاء الله يا رب
    شكرا لك اختي منير مواضيعك ك من هذا النوع ادفع ثمن علبة المناديل الدموع دارو واد يا راجل بكيتني
     
    ليليا مرام, ‏10 ديسمبر 2016
    ليليا مرام, ‏10 ديسمبر 2016
    #14
    1 معجب بهذا.
  15. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    610
    الإعجابات المتلقاة:
    1,284
    رد: هذا هو حبيبى

    مشرفتى واختى ليليا وددت لو كتب الله لنا اللقاء بعمان وباسطنبول ولماذا فى مكة والمدينة وكانك تصاحبين ابن بطوطة هذا الاخير الذى لم يكتب لنا ربنا اللقيا معه رغم أنه من مدينة طنجة وانا من مدينة مراكش لكن قسم الله لكل واحد منا بان يجول عبر العالم...
    اختاه لو كنت برفقتك
    بعمان عاصمة الأردن لقمنا برحلة سويا إلى قبر الله .
    شعيب.وإلى اثنى عشرة عينا ولزرنا أصحاب الكهف.
    وكذالك فى اسطنبول.لزوارنا مسجد سلطان احمد.والمتحف الإسلامي رواق بعد رواق.وزرنا جسر بوسفور.وأيا صوفيا.
    ولااروع من هذا كله احرم من المقات.وطواف بالبيت.
    وسعى بيت الصفا والمروة وتقصير أو حلق.فى الختام.
    هذا في مكة أما المدينة فيلا الروعة.
    زيارة بقيع.وزيارة شهداء احد.
    والصلاة في مسجد قباء.
    وزيارة الحجرة الشريفة في الصباح وهو الوقت المخصص للنساء من الثامن إلى العاشرة أو اقل..
    هناك ملحوظة
    قبر الحبيب لايرى من الواجهة بل يرى غطاء أخضر لاغير
    لامن ناحية مدخل زيارة النساء .
    ولامن الواجهه الشريفة لدى الرجال.
    ختاما
    حقك على سيجعلها ربى حقا.
    ونقوم جميعا اداريون.ومراقبون.ومشرفون.وأعضاء وزوار.
    وكل منتسب إلى اللمة بزيارة إلى البيت العتيق وإلى الحبيب محمد.
    أما فيما يخص المناديل فابشرى خيرا كل تحت طوعك.
    وأما ذاك الوالد الذى كان سببا فى تواصلنا.
    فالله أسأل أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة.
    وإن يمنتعك برضاه.
    ويمتع الجميع برضاه.
    لله درك..

    كلنا اخوة
     
    (منير), ‏10 ديسمبر 2016
    (منير), ‏10 ديسمبر 2016
    #15
    1 معجب بهذا.
  16. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    3,372
    الإعجابات المتلقاة:
    9,895
    رد: هذا هو حبيبى

    وكلنا اخوة ان شاء الله شكرا لك اخي منير
     
    ليليا مرام, ‏10 ديسمبر 2016
    ليليا مرام, ‏10 ديسمبر 2016
    #16
    1 معجب بهذا.
  17. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    610
    الإعجابات المتلقاة:
    1,284
    رد: هذا هو حبيبى

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    ستبقين مشرفتى ماحييت.
    شئت أم ابيت.
    فأنا المنتسب.وانت مشرفتى وبقوانين المنتدى
    واذا أبيت.
    فأرفع بشكوى ال صاحبة القبعة الحمراء لتفصل بيننا واقصد مديرتنا الموقرة
    مشرفتى مرام واختى ليليا
    أما فيما يتعلق بمن كان سببا في تلك الحدود الوهمية فاكيد أنها المنظمة المسونية.وعلى من شاكلتها ممن لازال بذور الاستعمار...
    وأما في يخص مزارات المملكة الهاشمية فهى تسحر كل
    سائح اجنبي وهى كثيرة في العاصمة.
    أما مآثر اسطنبول فهى ياسبحان الله روعة
    وأخص هناك بذكر سوق المصريين.وسوق مزار.
    وجزر الاميرات.
    هناك صاحبتنى زوجتى الأولى وابنها رضى الله عنهما.
    ف ربنا في الحنكوش.عربية يجرها الخيل
    وبعدما أردنا العود من الجزر.
    افتقدونى...
    فلما وجدونى وانا الذى كنت بالقرب منهم بعيدا على انظارهم.
    قالوا أين ذهبت.
    فأجبتهم قائلا.
    كنت أبحث عن واحدة من تلك الاميرات.
    هه
    أما عن سؤالك عن امى في إحدى المواضيع فهى حبوبتى في سن الواحدة والتسعين.
    ومصابي لزهيمر.وذاك السكر.وضغط الدم فأنا أصغر اولادها وبناتها خمسون سنة إلا قليلا..
    ختاما
    سألت الله أن يمتع برضاه امك.
    وإن يمتع الجميع برضاه.
    وإن يبلغ مرادك.
    وإن يشفيك.
    وإن يسبب لك كل المسببات
    لزيارة بيته العتيق
    الان.سلس تعد لصلاة العصر حسب توقيت مدينة مراكش ونواحيها.
    والساعة تشير إلى 2.55.
    والعصر مع 3.10
    إلى ذالك الحين القاك مشرفتى مرام

    كلنا اخوة
     
    (منير), ‏10 ديسمبر 2016
    (منير), ‏10 ديسمبر 2016
    #17
    1 معجب بهذا.
  18. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    3,372
    الإعجابات المتلقاة:
    9,895
    رد: هذا هو حبيبى

    تقبل الله منكم ومنا خالص الاعمال شكرا لك
     
    ليليا مرام, ‏10 ديسمبر 2016
    ليليا مرام, ‏10 ديسمبر 2016
    #18
    1 معجب بهذا.
  19. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    610
    الإعجابات المتلقاة:
    1,284
    رد: هذا هو حبيبى

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مشرفتى مرام واختى ليليا
    اعتذر لك عن التأخير فى الرد.
    لأسباب رياضية.
    أشكرك على كل شيء
    وقتك الثمين.وجهودك المتواصلة
    تعبناك.
    فى موازينك
    وستبقين متميزة بسماحة قلبك السليم.
    مرة أخرى ممتن لك على كل شيء يامشرفتى مرام واختى ليليا
    كلنا اخوة
     
    (منير), ‏11 ديسمبر 2016
    (منير), ‏11 ديسمبر 2016
    #19
    1 معجب بهذا.
  20. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    610
    الإعجابات المتلقاة:
    1,284
    رد: هذا هو حبيبى

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هذا هو حبيبى.
    روى الإمام أحمد من حديث أبي جمعة رضي الله عنه
    قال. تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    ومعنا أبو عبيدة بن الجراح فقال.
    يا رسول الله أحد منا خير منا؟
    أسلمنا وجاهدنا معك.
    قال. نعم. قوم يكونون من بعدكم.
    يؤمنون بي ولم يروني.
    قال الشيخ الألباني.
    رواه الدارمي وأحمد والحاكم وصححه.
    ووافقه الذهبي
    وإسناد الدارمي وأحد إسنادي
    أحمد صحيح.
    ياالله..
    كم انت كريم ياالله
    حبيبنا يشتاق لرؤيتنا.
    يفضلنا لأننا اخوانه
    لأننا أمنا به ولم نراها
    صدقنا بنبووته وبمعجزاته.
    فقلنا مت بعد ذالك
    رضينا بالله ربا.
    وبالاسلام دينا.
    وبمحمد نبيا ورسوله.
    وتابعنا سنته على قدر الاستطاعة وهو القائل.
    واتقوا الله ماستطعتم.
    أحببنا أصحابه.
    أبوبكر .وعمر.وعثمان.وعلى.والآخرون من العشر المبشرين بالجنة.
    وقتفينا اثاره.
    فاللهم كما آمن به ولم نراه
    فاجمعنا به في الفردوس حتى نراه
    اللهم اجعلنا ممن تبع سنته.
    ولاتجعلنا ممن ابتدع فبها
    كلنا اخوة
     
    (منير), ‏11 ديسمبر 2016
    (منير), ‏11 ديسمبر 2016
    #20
    1 معجب بهذا.
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