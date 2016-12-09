هذا هو حبيبى.

مشرفتى واختى ليليا وددت لو كتب الله لنا اللقاء بعمان وباسطنبول ولماذا فى مكة والمدينة وكانك تصاحبين ابن بطوطة هذا الاخير الذى لم يكتب لنا ربنا اللقيا معه رغم أنه من مدينة طنجة وانا من مدينة مراكش لكن قسم الله لكل واحد منا بان يجول عبر العالم...



السلام عليكم اخي منير قول لي فقط ليليا او مرام لا داعي للرسميات ومشرفتنا انا عضوة مثلي مثلكم

ابن بطوطة وين نلقاه المرحوم

انا زرت المغرب في صغري عدة مرات رحت لوجدة ورحت للسوق الكبير اتذكر سورة للملك الوالد زرتها عدة مرات بالحافلة وقت كانت الحدود مفتوحة حسبنا الله على كل من كان السبب في تفرقة العرب



اختاه لو كنت برفقتك

بعمان عاصمة الأردن لقمنا برحلة سويا إلى قبر الله .

شعيب.وإلى اثنى عشرة عينا ولزرنا أصحاب الكهف.



صدقني فعمان لم ازر اي مكان كنت لا استطيع الحركة اتنقل بالعكازات من الفندق للمستشفى كنت مقيمة في الساحة الهاشمية ورايت مسرح هناك معروف رايته من النافذة وفقط ومسجد صلاح الدين الايوبي جميل جدا رايته لم اقم بزيارة اي مكان في الاردن للأسف



وكذالك فى اسطنبول.لزوارنا مسجد سلطان احمد.والمتحف الإسلامي رواق بعد رواق.وزرنا جسر بوسفور.وأيا صوفيا.



نعم زرت كل هاته الاماكن جميلة جدا وركبت العبارة وهي قارب يتجول في البسفور وذهبت لجزيرة الاميرات والبورصة وغيره ولكن ليس في اول مرة في ثاني مرة لان الاولى كنت مريضة جدا لم اقوى على الحركة تنقلت في اماكن قريبة ولما مرضت في اخر الاسبوع بقيت بالمستشفى هناك وفي ثاني مرة قبل دخولي المستشفى قمت بزيارة الاماكن السياحية القريبة من تقسيمم ولكنها بلد جميل جدا ونظيف اتمنى ان ازورها مرة اخرى



ولااروع من هذا كله احرم من المقات.وطواف بالبيت.

وسعى بيت الصفا والمروة وتقصير أو حلق.فى الختام.

هذا في مكة أما المدينة فيلا الروعة.

زيارة بقيع.وزيارة شهداء احد.

والصلاة في مسجد قباء.

وزيارة الحجرة الشريفة في الصباح وهو الوقت المخصص للنساء من الثامن إلى العاشرة أو اقل..

هناك ملحوظة

قبر الحبيب لايرى من الواجهة بل يرى غطاء أخضر لاغير

لامن ناحية مدخل زيارة النساء .

ولامن الواجهه الشريفة لدى الرجال.

ختاما

حقك على سيجعلها ربى حقا.

ونقوم جميعا اداريون.ومراقبون.ومشرفون.وأعضاء وزوار.

وكل منتسب إلى اللمة بزيارة إلى البيت العتيق وإلى الحبيب محمد.





لم ارى مكة ابدا في حياتي الا في التلفاز ورايتها في جهاز زوج اختي عندما حج البيت واتمنى ان اعتمر انا وامي ان شاء الله

امين الله يبلغ كل عضو في المنتدى ذاك المكان ومن ذهب يدعو لمن لم يتمكن من الذهاب



أما فيما يخص المناديل فابشرى خيرا كل تحت طوعك.



من البارح وانا نستنى حتى مسحت فجبتي ههههه واااااااع ضرك تقول معفونة امزززززززززززح



وأما ذاك الوالد الذى كان سببا فى تواصلنا.

فالله أسأل أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة.

وإن يمنتعك برضاه.

ويمتع الجميع برضاه.

لله درك..



امين الله يرحم موتانا وموتاكم ويحفظ لك الام الغالية وزوجاتك اكيد هههه





كلنا اخوة

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