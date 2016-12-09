هذا هو حبيبى.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل فرد حبيب وهو لى حبيب علمنى وأحسن تربيتى. أخرجنى من ظلمات الجهل إلى نور سرمدى. هو أحب لى من ابى وحتى امى وزيجاتى بل وحتى من نفسى. فديته بكل ماؤتيت. من مال وروحى لقد أخبر عنى بانى حبيبه. ووضعت حبه وساما على صدرى. كل سلامى يصله فيرد الله روحه ليرد على السلام. هو السراج المنير هو أحمد ومحمد هو الرحمة المهداة هو الشفيع نعم لكل فرد حبيب وهو عندى الحبيب من كان أحمد حب له فنعم الحبيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل ابراهيم فى العالمين انك حميد مجيد. وقفة تأمل . .كل منا يتخيل نفسه فى نقطة التفتيش وبعد عملية الفحص وجد مراقبوا الجماريك أن لك بضائع محظورة . وانت تعلم بذالك.فبحتث عن من ينقدك من تلك الورطة. فالكل تخلى عنك. ولايهمه إلا ان يعبر نقطة التفتيش بسلام وان ينجو بنفسه. كذالك يوم القيامة الكل يفر.. (يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه) سورة عبس الايات47 فحينها يشفع لك الحبيب محمد عند ربك فيسجد سجدة بين يدى الله. لاكمثل سجدة الصلاة والتى أقل من دقيقة فيقول له الحق سبحانه . يامحمد ارفع راسك أسأل تعطى.واشفع تشفع أتدرى ماذا يكون رد الحبيب. اكيد أن الايجابة يعرفها الجميع وهى موجودة في حديث الشفاعة. يقول. امتى امتى امتى وقد شفع لأمته قبل أهله حرى بكل مؤمن أن يكون حبيبه. هو محمد صلى الله عليه وسلم والذى يقول لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من. ولده . ووالده. والناس أجمعين كلنا ا خ و ة