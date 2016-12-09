لاتنسى أنك من علمتني الخداع

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة مريم باباعمي, ‏9 ديسمبر 2016.

  1. مريم باباعمي

    مريم باباعمي :: عضو منتسِب ::

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    بعد سنين طويلة وقفت في نفس المرآة
    نفس المرآة التي كانت تجلس أمامها و هي صغيرة
    و نفسها التي كانت تتحدث أمامها كثيرا مع ألعابها
    و نفسها التي كانت تبكي أمامها
    أخذت تتفرس في ملامحها
    فلاشيء تغير
    نفس الصورة التي كانت عليها قبل ثمان سنين
    سوى تجاعيد باهتة تحت العينين
    براءتها هي نفسها
    صدقها هو نفسه
    عفويتها كذلك هي نفسها التي تميزت بها في أيام صباها
    لم تتمالك نفسها و إذا بعينيها تراقصان في أوج حزنها دموعها
    و كأن تلك الدموع أبت إلا أن تغازل عينيها مدى الحياة
    تساءلت أي ذنب ارتكبته إن كان مكتوبا في قدرها الشقاء
    و أي ذنب اقترفه قلبها النقي عندما أحبت زوجا مخادعا
    فقلبها الطاهر يهوى و يحب بصدق
    و لكنه كذلك عندما يكره فهو يكره بصدق و إخلاص كذلك
    فمن عبث بمشاعرها هي أبدا لن تسامحه
    لأنها تعلم علما يقينا أن قلبها قلب نادر في زمن كثر فيه الغدر و المصالح
    أخذت تتأمل صورتها في المرآة
    ثم جثت على الأرض باكية
    و بعدها استجمعت قوى قد تشتت مع مخاوفها
    و أخرجت من حقيبتها أحمر شفاه
    لتكتب به كلمتها الأخيرة لزوجها
    آسفة سأرحل
    ولا تنسى أبدا أنك من علمتني الخداع
    من تأليف : مريم باباعمي
     
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    مريم باباعمي, ‏9 ديسمبر 2016
    #1
  2. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    رد: لاتنسى أنك من علمتني الخداع

    أرى هنا إبداعا.. وحروفا ترسم جمالا..
    راق لي ما خطّه قلمكِ أختي الكريمة..
    في انتظار ما يجود به.. من جديد..
    تقبّلي مروري وتحياتي.
     
    1 معجب بهذا.
    فارس البوح, ‏11 ديسمبر 2016
    #2
  3. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

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    رد: لاتنسى أنك من علمتني الخداع

    بارك الله فيك

     
    مريم باباعمي معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏11 ديسمبر 2016
    #3
  4. مريم باباعمي

    مريم باباعمي :: عضو منتسِب ::

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    رد: لاتنسى أنك من علمتني الخداع

    و سعادتي بمروركم على سطوري أعظم
     
    1 معجب بهذا.
    مريم باباعمي, ‏12 ديسمبر 2016
    #4
  5. النجم البعيد

    النجم البعيد :: عضو فعّال ::

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    رد: لاتنسى أنك من علمتني الخداع


    وقد يكون ...
    لنا في بعض الرحيل راحة،
    ولنا في العودة للصفر ٲمل جديد،
    ولنا في المحو صفحة بيضاء وحبر من لون آخر،
    ولنا في الماضي ما يستوجب النسيان
    ولنا في المستقبل ما يستحق الانتظار ...



    تسلم الايادي __ النجم البعيد
     
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    النجم البعيد, ‏13 ديسمبر 2016
    #5
  6. مريم باباعمي

    مريم باباعمي :: عضو منتسِب ::

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    رد: لاتنسى أنك من علمتني الخداع

    و الله صدقت يا أخي قد يكون في الرحيل راحة
    يسعدني مرورك
     
    مريم باباعمي, ‏13 ديسمبر 2016
    #6
  7. مريم باباعمي

    مريم باباعمي :: عضو منتسِب ::

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    وشكرا على مرورك
     
    مريم باباعمي, ‏29 ديسمبر 2016 على 21:47
    #7
  8. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

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    لا تدعي الخاطرة يتغلب عليها النثر
    من جهة أخرى تفادي التكرار كي لا تفقد الخاطرة روعتها وجمالها
    ----------------
    بعد سنوات وقفت أمام المرآة
    التي كانت تجلس أمامها و هي صغيرة
    ----------------------------------
    من هنا تكوني اثبتي انها نفس المرآة لكن بعدم التكرار وبكلمات اقل
    ----------------------------------
    الخاطرة جميلة لكنها تحتاج منكي الى صياغة جديدة في عدم التكرار فمثلا انظري كلمة نفسها كم كررت كم من مرة
    ----------------------
    تقبلي مروري جزيتي كل خير
     
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    MOHAMED LAMINE7, ‏29 ديسمبر 2016 على 22:10
    #8
  9. مريم باباعمي

    مريم باباعمي :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
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    شكرا على نقدك تقبل فائق احترامي وشكرا على مرورك
     
    MOHAMED LAMINE7 معجب بهذا.
    مريم باباعمي, ‏29 ديسمبر 2016 على 22:12
    #9