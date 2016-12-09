لاتنسى أنك من علمتني الخداع



وقد يكون ...

لنا في بعض الرحيل راحة،

ولنا في العودة للصفر ٲمل جديد،

ولنا في المحو صفحة بيضاء وحبر من لون آخر،

ولنا في الماضي ما يستوجب النسيان

ولنا في المستقبل ما يستحق الانتظار ...







تسلم الايادي __ النجم البعيد

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