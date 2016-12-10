إمرأة يحبها الله فكوني هي ....!

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة عآشقة الجنة, ‏10 ديسمبر 2016.

  1. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

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    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

    هذه بعض أصناف النساء اللاتي يحبهن الله عز وجل
    ويرضى عنهن وذلك في ضوء ما ورد في كتاب الله
    وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

    -إمرأة تقية

    قال تعالى : "إن الله يحب المتقين "االتوبة7

    والتقوى كما قال طلق بن حبيب : العمل بطاعة الله ، على نور من الله

    رجاء ثواب الله ، والحذر من معصية الله

    على نور من الله ، مخافة عقاب الله

    -إمرأة نقيَّة

    قال تعالى :" والله يحبُّ المطهرين "التوبة 108

    والطهارة طهرة النفس أولا ً من الغش والحسد والكبر

    والغرور والعلوِّ في الأرض ، ثم بعد ذلك طهارة البدن

    فإن الله تعالى جميل يحب الجمال

    -إمرأة تائبة

    قال تعالى : "إِن الْلَّه يُحِب الْتَّوَّابِيْن وَيُحِب الْمُتَطَهِّرِيْن "البقرة 222

    والتوبة هي الرجوع عما يكرهه الله إلى مايحبه

    وهي من أعلى المنازل التي يحتاج إليها المرء في سيره إلى الله

    قال تعالى :"وَتُوْبُوْا إِلَى الْلَّه جَمِيْعَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْن لَعَلَّكُم تُفْلِحُوْن "النور 31

    -إمرأة مُقْسِطَة

    قال تعالى : "وَأَقْسِطُوَا إِن الْلَّه يُحِب الْمُقْسِطِيْن "الحجرات 9

    والقسط : العدل

    قال صلى الله عليه وسلم

    (إن المقسطين عند الله على منابر من نور

    الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولَّوا ). رواه مسلم

    -إمرأة مُتَّبِعَة غير مُبْتَدِعَة

    قال تعالى : "قُل إِن كُنْتُم تُحِبُّوْن الْلَّه فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبْكُم الْلَّه وَيَغْفِر لَكُم ذُنُوْبَكُم"آل عمران 31

    وقال النبي صلى الله عليه وسلم

    (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل

    ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال : من أطاعني دخل الجنة

    ومن عصاني فقد أبى ). رواه البخاري

    -إمرأة مُحْسِنَة

    قال تعالى : "فَاعْف عَنْهُم وَاصْفَح إِن الْلَّه يُحِب الْمُحْسِنِيْن "المائدة 13

    والإحسان : لفظه جامعة لكل فعل جميل وقول معروف وموقف نبيل

    -إمرأة مُتَواضِعَة

    قال تعالى "فَسَوْف يَأْتِي الْلَّه بِقَوْم يُحِبُّهُم وَيُحِبُّوْنَه أَذِلَّة عَلَى الْمُؤْمِنِيْنأَعِزَّة عَلَى الْكَافِرِيْن "المائدة 54

    والتواضع عنوان الرفعة في الدنيا والآخرة، ولذلك

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

    وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم

    -إمرأةصَاِبَرَة

    قال تعالى :" وَاللَّه يُحِب الصَّابِرِيْن "آل عمران 146

    وقال صلى الله عليه وسلم :

    (عجبا ً لأمر المؤمن إن أمره كله خير ،

    وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن

    إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ،

    وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له ). رواه مسلم

    -إمرأة مُتَوَكِّلَة عَلَى الله


    قال تعالى : "إِن الْلَّه يُحِب الْمُتَوَكِّلِيْن "آل عمران 159

    لأن من توكَّلت على اللّه فإنها تنال من فضائله وثمراته بحسب

    تحقيقه لها ما لا يخطر لها على بال ، ولا يحيط به مقال

    فهي أشرح الناس صدراً ، وأطيبهم عيشاً

    قال تعالى : "وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ"الطلاق3
     
    عآشقة الجنة, ‏10 ديسمبر 2016
    #1
  2. تقوى الله

    تقوى الله :: عضو مُشارك ::

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    اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين
     
    تقوى الله, ‏18 ديسمبر 2016
    #2
  3. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    اللهم أمبن وجعلنا من أهل الجنة و أهل التقوى
     
    نعمات, ‏23 ديسمبر 2016
    #3
  4. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
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    آمين يا رب
    شكرا لكن​
     
    عآشقة الجنة, ‏31 ديسمبر 2016 على 08:54
    #4
  5. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    ربي يجمعنا جميعا رجالا ونساء بالحبيب المصطفى صل االله عليه وسلم ويسقنا من الحوض يارب
     
    نعمات, ‏31 ديسمبر 2016 على 09:05
    #5