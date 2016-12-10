إمرأة يحبها الله فكوني هي ....!

بسم الله الرحمن الرحيم



السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

هذه بعض أصناف النساء اللاتي يحبهن الله عز وجل

ويرضى عنهن وذلك في ضوء ما ورد في كتاب الله

وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

-إمرأة تقية



-إمرأة نقيَّة



قال تعالى : "إن الله يحب المتقين "االتوبة7والتقوى كما قال طلق بن حبيب : العمل بطاعة الله ، على نور من اللهرجاء ثواب الله ، والحذر من معصية اللهعلى نور من الله ، مخافة عقاب اللهقال تعالى :" والله يحبُّ المطهرين "التوبة 108