قـــدم هــديتك للمــــة بمنــاسبة عيـــدهــــا ...

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة الامين محمد, ‏10 ديسمبر 2016.

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  1. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    2,622
    الإعجابات المتلقاة:
    8,308

    [​IMG]

    تحية من القلب لكل أبناء ورواد منتدى اللمة الجزائرية
    نقترب رويـــــــــدا رويــــــــــــدا
    مـــن ذكرى انطلاق صرحنا العظيـــــــــــم
    الذي ولــــــــــد كبيـــرا ليبقى
    كبيـرا


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    [​IMG]

    و بمناسبة هذا العيد
    الغالي علينا جميعا
    اقــدم للمــــــــــــة أحلى و اغـــــــــــــلى الأمنيات
    بـــــدوام التــــــــــــألق و التميــــــــــــــّز

    و شـــــــــــكرا لكـــــــــــــــــــم جميـــــــــــــــعا
    شكـــــــــــــرا لكل من كتب حرفــــــــــــــا
    او خطّ خـــــــــــــــطا
    شكــــــــــرا لكل من علمنــــــــــــــا حــــــــــــرفــــــــا
    شكـــــــــــرا لكــــــــــــــل من نصّــــــــــــــــــــح
    شكــــــــــــرا لكـــــــــــــــــل مــــــــــــن انـــّــــــــبنا
    شكــــــــــــرا لكـــــــــــــل من جعلنــــــــا نبتســــــــــــم
    شكـــــــــــــرا لكل مـــــــــن أحبــــــــــــــنا
    شكــــــــــــــرا لكــــــــــــــل مـــن أبكـــــــانا
    شــــــــــــكرا لكــــــــــــل من مـــــرّ من هنــــــــــا



    شكـــــــــــــرا لكــــــــــــــــم جميـــــــــــــعا
    شكـــــــــــــــرا للمــــــــــــــــة

    اليــــــــــكم الخط بــــــــــاركوا للمـــــــــــة بشـكل عــــــــــام
    من دون تخصــــــــــــــص رجــــــــــــــــاءا
    [​IMG]
     
    الامين محمد, ‏10 ديسمبر 2016
    #1
    مشاغب, العَنْقَاءُ, رابح66 و 8 آخرون معجبون بهذا.
  2. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    607
    الإعجابات المتلقاة:
    1,284
    رد: قـــدم هــديتك للمــــة بمنــاسبة عيـــدهــــا ...

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هديتى له هو الدعاء
    يامن أوجد فأبدع .
    وأرشد فأقنع .
    وأعطى فأوسع .
    يامن له الحمد في الأولى والآخره ..
    اللهم إجعلني وأحبتي فى اللمة أغنى خلقك بك .
    وأفقر عبادك إليك .
    وأرحمنا رحمة تغنينا عمن سواك .
    وحقق أمانينا .
    واجعلنا في أمانك وضمانك يارب العالمين .
    وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين ..
    اللهم انت العالم بسرائرنا فاصلحها .
    وانت العالم بحوائجنا فاقضها .
    وانت العالم بذنوبنا فاغفرها .
    وانت العالم بعيوبنا فاسترها .
    لاإله إلا ات سبحانك إني كنت من الظالمين
    اللهم ليس لنا من الأمر إلا ماقضيت.
    ولامن الخير إلا ما أعطيت.
    فأجعل لنا في كل لحظة حظا من عبادتك .
    ونصيبا من شكرك.
    وأحفظنا مما حولنا حفظا عاصما
    من معصيتك.
    وهاديا إلى طاعتك...
    وأجعلنا أرضى خلقك بك.
    وأشكرهم لك .
    وأقربهم منك .
    وأحبهم إليك.
    اللهم ان لى في اللمة أعضاء ومشرفون ومراقبون ومدراء
    هم احبتى
    اللهم كما جمعتنى بهم في هذه اللمة
    فاجمعنى بهم في الفردوس العلى من الجنة
    اللهم منهم المريض.والطالب.والمطلقة.والام.والزوجة.والاخت.والابنة
    فاللهم ارفع الضر عن مريضنا.
    ووفق كل طلابنا.
    وعوض على كل مطلقة
    ومتعنا برضاء أمهاتنا.
    وادم السعادة بين زوجاتنا
    وألف بين قلوب اخواتنا.
    وجنب العقوق بناتنا.
    اللهم احفظ موقعنا من الهاكر
    وابعد عليه كل متكبر وماكر
    وزد فى عدد الاعضاء والزوار.
    واجعله قبلة لكل سبيل اوعابر
    وارزق طاقمه الادارى الحكمة والصبر
    وكل عام وهو فى تألق والأزدهار
    واسعد كل رواده ومبدعوه السعادة مدى الدهر
    جزيت خيرا يامشرفى الأمين أحمد على هذه المبادرة الميمونة
    كلنا اخوة
     
    (منير), ‏10 ديسمبر 2016
    #2
    رابح66, mixicali, صآحبة القبعة الحمرآء و 4 آخرون معجبون بهذا.
  3. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
    :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أفريل 2013
    المشاركات:
    9,674
    الإعجابات المتلقاة:
    32,379
    رد: قـــدم هــديتك للمــــة بمنــاسبة عيـــدهــــا ...


    [​IMG]

    السلام عليكم
    والله كان في بالي نفتح موضوع كيما هادا لكن معليش المهم انو الموضوع تفتح :)
    المهم والله لي في القلب مايتقالش بالحروف
    البارح برك صرالي مشكل في الحساب تاعي قريب فقدتو اقسم بالله رايحة نبكي
    المهم نوليو للموضوع
    أول شي نشكر من فتح هاد البيت لينا وجمعنا فيها
    نشكر الاعضاء على اخلاقهم العالية لي ماخلاوناش نحسو معاهم بلي رانا بعاد على بيتنا
    والله انو اخت في اللمة هنا نشوفها مختلفة عن اي بنت في الواقع
    وكل اخ في اللمة هنا نشوفو مختلف عن اي شاب في الواقع
    اللمة لو نفتح قلبي نلقى شعار اللمة مرسوم فيها
    ولهذا كلامي او هديتي لمتي العزيزة (بعد الرسمة المتواضعة لي قدمتها طبعا)
    كل الشكر لكِ على جمعنا كأسرة واحدة
    وعند المصاعب كشخص واحد وعند الفرح كشخص واحد
    لو بحثت في كل العالم الافتراضي لما وجدت مكان كاللمة
    فكل الشكر وكل الاحترام لأهلها
    وكل عام ولمتنا بخير
    تحياتي


     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏10 ديسمبر 2016
    #3
    رابح66, صآحبة القبعة الحمرآء, (منير) و 3 آخرون معجبون بهذا.
  4. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    2,622
    الإعجابات المتلقاة:
    8,308
    رد: قـــدم هــديتك للمــــة بمنــاسبة عيـــدهــــا ...


    [​IMG]
    شـــــــــكرا لكــــــــــــــما
    على كرم المرورر
    سيّدي منير
    أختي الصغيـــرة مريـــــــــــــم
     
    الامين محمد, ‏10 ديسمبر 2016
    #4
    رابح66, صآحبة القبعة الحمرآء, aljentel و 1 آخرون معجبون بهذا.
  5. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
    المشاركات:
    2,356
    الإعجابات المتلقاة:
    6,548
    رد: قـــدم هــديتك للمــــة بمنــاسبة عيـــدهــــا ...

    [​IMG]
    السلام عليكم
    في البداية ..نتقدم بالشكر لخونا امين لي راه دايما حارص و واقف ..الله يجازيه ويسجيلو العيال
    ثم ...في بدايتي هنا ..انا كنت عابر سبيل فقط ..كنت نستفسر على تخصصات الجامعة ..و من بعد شفت صراحة الديكور ..ههه..و الtheme تاع المنتدى ايا عجبتني الدعوة و قلت نسجل و نشوف ....نشكر ثاني الاعضاء لي تعرفت كامل دون استثناء ....
    ثم ...اتقدم بالشكر و التحية لكل من كان له دور في انشاء هذا الصرح و اسال الله ان يجازيكم خير الجزائ لما تقدموه من مجهودات و كل عام و لمتنا بخير
    و
    وهاهي ليك تحية يا خونا امين
    [​IMG]
    السلام عليكم ​
     
    التعديل الأخير: ‏10 ديسمبر 2016
    habchisalaheddin, ‏10 ديسمبر 2016
    #5
    رابح66, صآحبة القبعة الحمرآء, aljentel و 2 آخرون معجبون بهذا.
  6. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    2,622
    الإعجابات المتلقاة:
    8,308
    رد: قـــدم هــديتك للمــــة بمنــاسبة عيـــدهــــا ...

    و لك مني أغلى تحية
    نحبك أخي صلاح
     
    الامين محمد, ‏10 ديسمبر 2016
    #6
    رابح66, صآحبة القبعة الحمرآء, habchisalaheddin و 1 آخرون معجبون بهذا.
  7. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2013
    المشاركات:
    1,512
    الإعجابات المتلقاة:
    1,011
    رد: قـــدم هــديتك للمــــة بمنــاسبة عيـــدهــــا ...

    [​IMG]

    حقيقة الواضحات لاتوضح واللمه واضحه وضوحا يعانق شموخها ..
    ونحن نعلم علم اليقين انها لا ولن تصل لهذه المكانه لولا توفيق من الله ثم جهود القائمين عليها
    خاصة في بداياتها لأن الصعوبة دائما تكمن في البدايات لكن بتضافر الجهود استطاعوا إيجادها من العدم
    لتكون معلما يشار له في البنان وصرحا لايستهان به من صروح المعرفه ..
    نبارك للمه الجزائريه عيدها وندعو لها وللقائمين عليها بالموفقيه ..
    ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون )
     
    aljentel, ‏10 ديسمبر 2016
    #7
    صآحبة القبعة الحمرآء, رابح66 و لؤلؤة قسنطينة معجبون بهذا.
  8. الأفق البعيد

    الأفق البعيد :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 نوفمبر 2010
    المشاركات:
    1,211
    الإعجابات المتلقاة:
    703
    رد: قـــدم هــديتك للمــــة بمنــاسبة عيـــدهــــا ...

    بقائي في اللمة...أو لنقل عدم نسياني لها ( لأن بقائي يكاد ينعدم هنا ) ...المهم أن عدم نسياني لها..وعودتي إليها بين فينة وأخرى..فقط لأنه ( جزائري ) ...ولذلك ذكرى جميلة في نفسي..

    أتمنى بقاء ( اللمة )...كما أتمنى بقاء أخت لها عندي..وأن أجدهما كلما قرعت بابيهما...

    دمتم في أمان الله وحفظه...​
     
    الأفق البعيد, ‏10 ديسمبر 2016
    #8
    habchisalaheddin, صآحبة القبعة الحمرآء و لؤلؤة قسنطينة معجبون بهذا.
  9. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    2,622
    الإعجابات المتلقاة:
    8,308
    رد: قـــدم هــديتك للمــــة بمنــاسبة عيـــدهــــا ...


    [​IMG]
     
    الامين محمد, ‏10 ديسمبر 2016
    #9
    رابح66, صآحبة القبعة الحمرآء, habchisalaheddin و 1 آخرون معجبون بهذا.
  10. استبرق ##

    استبرق ## :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 أكتوبر 2016
    المشاركات:
    18
    الإعجابات المتلقاة:
    23
    رد: قـــدم هــديتك للمــــة بمنــاسبة عيـــدهــــا ...

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لن تمنعني عضويتي الجديدة بينكم أخواتي اخواني
    من أن أتمنى للمة المزيد من العطاء
    و الارتقاء
    ولاعضاءها المميزين الصحة والبركة و القبول في عملهم
    مشكورون على مجهوداتكم
    و كل عام واللهة في الصدارة و النجاح
     
    استبرق ##, ‏10 ديسمبر 2016
    #10
    رابح66, صآحبة القبعة الحمرآء, habchisalaheddin و 1 آخرون معجبون بهذا.
  11. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    3,362
    الإعجابات المتلقاة:
    9,877
    رد: قـــدم هــديتك للمــــة بمنــاسبة عيـــدهــــا ...

    السلام عليكم
    انا ما نقدملها والو التشومير ما عنديش راه التقشف يا خويا النواب هوما يتنازالو على نسبة من الشهرية انا استقلت انا يا ربي مشرفة جديدة زوالية مضيت العقد وما نخلص الا بعد
    عام يعني اللمة انا راني نسالهم ههههه
    واش نقول للمة نقولها
    كل عام وانت لامتنا وماكانش احسن من انو تجمعي ناس من كل الولايات يرجعو خاوة بالذراع تبنيتينا يرحم والديك خاطر كنا فالطفولة المسعفة والحمد لله لقيناك لميتينا والامين قالك بالذراع تولو خاوة هانا معناها اللي كان داير النية يتزوج بوحدة منا قالولو خوتاتك بالرضاعة ههههه معناها راكم خاوة وخوتات اواه انا ما تخرجش عليا وفرضا ما كتبش المكتوب مع مون شاوي بعيد الشر فالعديان ان شاء الله ونبغي نتزوج من عضو هنا عادي يا جماعة نخطبو لرواحنا راه المفتي صرحنا اييه وكيفاه قالك نتوما خاوة
    الحاضر يعلم الغايب مانيش ختكم والتحاليل كاينين ههه
    المهم نقول للمة كل عام والمنتدى من رقي لرقي ان شاء الله ينضمو لينا اعضاء من دول اخرى يتعرفو علينا ونتعرفو عليهم
    كاين خونا منير المغرب وكاين باسم المصري غيابو ان شاء الله خير
    وكاين الجديد اسمو بالفرنسي عجزت نجيب كوبي كولي المهم واقيل جونتي واسمو ههه
    من الكويت وكاين من السعودية وما نعرف هوما راهم يقولو ان شاء الله تتوسعي يا لمة وتولي لم العرب كلهم حتى نبينو انو حنا ناس كلنا مسلمين كلنا عرب ما دخلناش لا فسياسة ولا فعداوة وماكانت عداوة بين ولاد الكتاب الواحد والدين الواحد
    شكرا خويا امين ويا راجل راني نقولك ماناش خاوة خلي الشباب يتزوج هههه
    راح نبعث لشمس الدين
    الو شميسو امين راه حاب يبورنا واش تفيتلو ؟
    شميسو رد وانت واش دخلك شكون خاواهم انت 18 مليون بايرة وما كفاتكش يا امين
    اسمعو راني نقولكم فتيتلكم هدرة امين باطلة هذاك بدعة يجيب فيها كاش امام خرطي فتاهالو ههههه
     
    التعديل الأخير: ‏10 ديسمبر 2016
    ليليا مرام, ‏10 ديسمبر 2016
    #11
    صآحبة القبعة الحمرآء, الامين محمد, استبرق ## و 3 آخرون معجبون بهذا.
  12. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    2,622
    الإعجابات المتلقاة:
    8,308
    رد: قـــدم هــديتك للمــــة بمنــاسبة عيـــدهــــا ...

    [​IMG]
    أهلا يا الكحلـــوشة
    ياااامجرمــــــــــــة
    ههههههههههه ربي يهديك منين راكي تجيبي هاذ الافكار ههههههههههههه
     
    الامين محمد, ‏11 ديسمبر 2016
    #12
    2 معجبون بهذا.
  13. *amani*

    *amani* :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏25 أفريل 2016
    المشاركات:
    1,015
    الإعجابات المتلقاة:
    2,420
    رد: قـــدم هــديتك للمــــة بمنــاسبة عيـــدهــــا ...

    [​IMG]

    السلام عليكم
    يوم عذب كعذوبة وصفاء قلوبنا يوم مليء بعشق كل ما يحويه موقعنا

    يوم محمل بعبير الأزهار وشذى الورود وعطر الياسمينا يوم يروي بنداه كل أعضائنا وكل عضو إنضم إلى باقتنــــا

    نرجسية رائعة أحسست بها

    بهذا اليوم الجميل المكلل بالنجاح

    نجاح لحظات وساعات وأيام نقشت بأجمل الحروف وأروع الألفاظ وأبدع الجمل

    تميز جبار وإطلالة باهرة

    جذبت العقول وفجرت مواهب وإحتوت كتاب متميزين

    المبدعين منهم والهاوين

    إنجاز فريد وتآصل عتيد إنفردنا به في مد النت العميق

    تمر الأيام وتسكن كل لحظة من لحظاتها ذاكرتنا قد تكون تلك اللحظات سعيدة وقد تكون تعيسة ولكن يظل لها إطلالةُ في عقولنا ورونق خاصٌ في حياتنا

    هاهو منتدانا الغالي يطوي صفحة من عمره ويفتح لنا صفحة جديدة مستقبلنا بكل الحب والتقدير

    كل عام واللمة بالف خير يارب
    مزيدا من التألق والنجاح والابداع
    ......شكرا
     
    *amani*, ‏12 ديسمبر 2016
    #13
    رابح66, الامين محمد, صآحبة القبعة الحمرآء و 1 آخرون معجبون بهذا.
  14. AmiR@RoRo

    AmiR@RoRo
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 جوان 2013
    المشاركات:
    13,797
    الإعجابات المتلقاة:
    35,545
    رد: قـــدم هــديتك للمــــة بمنــاسبة عيـــدهــــا ...

    [​IMG]

    السلآم عليكم
    ماشاء الله لمتنا كل عام تزيد تتالق وتتميز اكثر
    شكرا لكل من ساهم ولو بالشيئ القليل في تطوير منتدانا
    تحية لاهل اللمة وتحية للمة بحد ذاتها لانو بفضلها تجمعنا هنا
    تعرفنا فيها على اشخاص كانوا معانا في كل وقت فالمليحه والقبيحه ووقفوا معانا ومزالو معانا
    ربي يحفظكم وين ما كنتو ويخلينا ديما مجموعين
    كل عام وانت بخير لمتنا ومزيدا من التالق

    [​IMG]
     
    AmiR@RoRo, ‏12 ديسمبر 2016
    #14
    صآحبة القبعة الحمرآء, رابح66 و Malika Tlm معجبون بهذا.
  15. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    2,622
    الإعجابات المتلقاة:
    8,308
    رد: قـــدم هــديتك للمــــة بمنــاسبة عيـــدهــــا ...


    [​IMG]
    للرفـــــــــــــــع
    و للتــــــذكــــــــــــير
     
    الامين محمد, ‏13 ديسمبر 2016
    #15
    *amani*, صآحبة القبعة الحمرآء و habchisalaheddin معجبون بهذا.
  16. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
    42,744
    الإعجابات المتلقاة:
    51,968
    رد: قـــدم هــديتك للمــــة بمنــاسبة عيـــدهــــا ...

    اللمة اسم على مسمى
    لمتنا وجمعتنا
    عطاتنا الكثير والكثير
    ربي يبارك فيها وفي مواليها
    ان شاءالله دائما الى الامام ويبقى هذا المنتدى بيتي الاول بين جميع المنتديات
    احبكِ يالمتي
     
    أم ياسمينdz, ‏13 ديسمبر 2016
    #16
    الامين محمد, رابح66 و صآحبة القبعة الحمرآء معجبون بهذا.
  17. صآحبة القبعة الحمرآء

    صآحبة القبعة الحمرآء :: صاحبة الموقع :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 مارس 2008
    المشاركات:
    18,826
    الإعجابات المتلقاة:
    10,338
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    طبعا اللمة مازالت قائمة بفضل من الله فالحمد له وبفضل جنود الخفاء الساهرين عليها فبارك الله فيهم .

    هديتنا للمة هذا التجديد الجديد والإضافات الجميلة التي ستجعل تصفحها ممتع أكثر .

    شكرا للجميع وشكر خاص ل @Fethi.dz .

    مشكور على الموضوع .
     
    صآحبة القبعة الحمرآء, ‏18 ديسمبر 2016 على 04:00
    #17
    mixicali, الامين محمد و Fethi.dz معجبون بهذا.
  18. mixicali

    mixicali
    :: مشرف ::
    منتدى تجارة العملات الإلكترونية

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 مارس 2007
    المشاركات:
    1,733
    الإعجابات المتلقاة:
    453
    عيد سعيد وبهاء وتخليد لهذا الصرح المجيد
    وكل عام والجميع بخير وفيٌ للمة طول العمر
     
    mixicali, ‏18 ديسمبر 2016 على 04:32
    #18
    الامين محمد, رابح66 و Fethi.dz معجبون بهذا.
  19. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    2,622
    الإعجابات المتلقاة:
    8,308
    مبروك للـــــــــــمة عيدها
    و مبروك لكم جميـــعا
    و مبــــــروك لجنود الخفـــــــاء
    ربي يجازيكم عني و عنا و كل خير
     
    الامين محمد, ‏18 ديسمبر 2016 على 07:15
    #19
    رابح66 معجب بهذا.
  20. رابح66

    رابح66 :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏31 أوت 2014
    المشاركات:
    3,373
    الإعجابات المتلقاة:
    9,400
    السلام عليكم

    ليس لي ما أقول بهذه المناسبة سوى
    الحمدلله على عودتنا لبعضنا من جديد
    كما أتمنى أن يكونوا كل الأعضاء بخير وماللمة إلا هم
    تحية طيبة عطرة تفوح مسكا وعنبرا للجميع بمناسبة عيد اللمة
    أسأل الله لكم دوام الصحة والعافية ومزيد من العطاء

    تقبلوا تحياتي[​IMG]
     
    رابح66, ‏18 ديسمبر 2016 على 11:25
    #20
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