قـــدم هــديتك للمــــة بمنــاسبة عيـــدهــــا ...

السلام عليكم

انا ما نقدملها والو التشومير ما عنديش راه التقشف يا خويا النواب هوما يتنازالو على نسبة من الشهرية انا استقلت انا يا ربي مشرفة جديدة زوالية مضيت العقد وما نخلص الا بعد

عام يعني اللمة انا راني نسالهم ههههه

واش نقول للمة نقولها

كل عام وانت لامتنا وماكانش احسن من انو تجمعي ناس من كل الولايات يرجعو خاوة بالذراع تبنيتينا يرحم والديك خاطر كنا فالطفولة المسعفة والحمد لله لقيناك لميتينا والامين قالك بالذراع تولو خاوة هانا معناها اللي كان داير النية يتزوج بوحدة منا قالولو خوتاتك بالرضاعة ههههه معناها راكم خاوة وخوتات اواه انا ما تخرجش عليا وفرضا ما كتبش المكتوب مع مون شاوي بعيد الشر فالعديان ان شاء الله ونبغي نتزوج من عضو هنا عادي يا جماعة نخطبو لرواحنا راه المفتي صرحنا اييه وكيفاه قالك نتوما خاوة

الحاضر يعلم الغايب مانيش ختكم والتحاليل كاينين ههه

المهم نقول للمة كل عام والمنتدى من رقي لرقي ان شاء الله ينضمو لينا اعضاء من دول اخرى يتعرفو علينا ونتعرفو عليهم

كاين خونا منير المغرب وكاين باسم المصري غيابو ان شاء الله خير

وكاين الجديد اسمو بالفرنسي عجزت نجيب كوبي كولي المهم واقيل جونتي واسمو ههه

من الكويت وكاين من السعودية وما نعرف هوما راهم يقولو ان شاء الله تتوسعي يا لمة وتولي لم العرب كلهم حتى نبينو انو حنا ناس كلنا مسلمين كلنا عرب ما دخلناش لا فسياسة ولا فعداوة وماكانت عداوة بين ولاد الكتاب الواحد والدين الواحد

شكرا خويا امين ويا راجل راني نقولك ماناش خاوة خلي الشباب يتزوج هههه

راح نبعث لشمس الدين

الو شميسو امين راه حاب يبورنا واش تفيتلو ؟

شميسو رد وانت واش دخلك شكون خاواهم انت 18 مليون بايرة وما كفاتكش يا امين

اسمعو راني نقولكم فتيتلكم هدرة امين باطلة هذاك بدعة يجيب فيها كاش امام خرطي فتاهالو ههههه



