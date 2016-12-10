قـــدم هــديتك للمــــة بمنــاسبة عيـــدهــــا ...

تحية من القلب لكل أبناء ورواد منتدى اللمة الجزائرية نقترب رويـــــــــدا رويــــــــــــدا مـــن ذكرى انطلاق صرحنا العظيـــــــــــم الذي ولــــــــــد كبيـــرا ليبقى كبيـرا و بمناسبة هذا العيد الغالي علينا جميعا اقــدم للمــــــــــــة أحلى و اغـــــــــــــلى الأمنيات بـــــدوام التــــــــــــألق و التميــــــــــــــّز و شـــــــــــكرا لكـــــــــــــــــــم جميـــــــــــــــعا شكـــــــــــــرا لكل من كتب حرفــــــــــــــا او خطّ خـــــــــــــــطا شكــــــــــرا لكل من علمنــــــــــــــا حــــــــــــرفــــــــا شكـــــــــــرا لكــــــــــــــل من نصّــــــــــــــــــــح شكــــــــــــرا لكـــــــــــــــــل مــــــــــــن انـــّــــــــبنا شكــــــــــــرا لكـــــــــــــل من جعلنــــــــا نبتســــــــــــم شكـــــــــــــرا لكل مـــــــــن أحبــــــــــــــنا شكــــــــــــــرا لكــــــــــــــل مـــن أبكـــــــانا شــــــــــــكرا لكــــــــــــل من مـــــرّ من هنــــــــــا شكـــــــــــــرا لكــــــــــــــــم جميـــــــــــــعا شكـــــــــــــــرا للمــــــــــــــــة اليــــــــــكم الخط بــــــــــاركوا للمـــــــــــة بشـكل عــــــــــام من دون تخصــــــــــــــص رجــــــــــــــــاءا