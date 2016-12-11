مشكلتي حياتي مرة علقم

الموضوع في 'منتدى هذه مشكلتي [معا لحل مشاكلنا]' نشر بواسطة مشكلتي, ‏11 ديسمبر 2016.

  1. مشكلتي

    مشكلتي
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    كلمة المرور: 4algeria2017

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 أكتوبر 2013
    المشاركات:
    479
    الإعجابات المتلقاة:
    2,973
    السلام عليكم
    أنا بنت حابة نحكيلكم وش صرالي في هذي الفترة من حياتي وحابتكم تنصحوني وش ندير أنا حبيت واحد وبقيت معاه مدة كبيرة وسنين طويلة و في وحد النهار صرا بيني وبينو مشكل وقررت أني نتفارق معاه مافهمتش وش صرالي داك الوقت حبيت نبعد عليه وخلاص قررت وقلتلو لازم نتفارقو هو أصابتو صدمة كبيرة لأن السبب تافه تافه تافه و أنا قررت وهكاك بعدها وليت نحكي مع راجل وحداخر كنت نحكي معاه كل يوم و كان يحكيلي أمور لا يتوقعها أحد كان يحكيلي على علاقات تصرا بين المرأة والرجل يحكيلي بالتفصيل الممل أنا كنت نسمعلو وماكنتش نفهم علاش كنت نسمعلو وش صرالي فهديك الفترة الي كان يحبني كان يتصل بيا ويلقاني أوكيبي كان مصدوم من هاديك الي حبها وخطبها وبقى معاها سنين وحب يتزوجها وهي رفضت وحبت تطول مدة الخطوبة كان كل يوم يتوحشها أكثر فأكثر وكان حابها تكون ليه هاديك الطفلة راهي خائنة ممبعد صراو لهاديك الطفلة بزاف مشاكل مشااااااااااااكل مشاكل ولات ماتقدرش تحكي مع الراجل الجديد هو راح وخلاني الراجل التاني خلاني هكاك وحدي فجأة ولا مايبانش ولا يتجاهلني لأنو شبع مني وكره مني أنا كرهت كل شيء وشفت روحي إنسانة رخيسة رحت نحكي مع خطيبي السابق كان يحكي معايا بنبرة قوية صوتو ماولاش حنين ولا خشين و قاوي معايا نبرة تاع صوتو قوات بزاف وعاد يتكلم بحدة قالي علاش كنت نلقاك أوكيبي؟ قلتلو أنا كنت نحكي مع وحداخر إيه أنا رغم أني تفارقت مع خطيبي إلى أنو فهداك الوقت كان مصدوم وحاول يهدأ نفسيتي ويرجع ليا لكنو كان يلقاني أوكيبي
    نرجع لهدرتنا قالي علاش كنت نلقاك أوكيبي قلتلو كنت نحكي مع رجل آخر هو قالي مكانش منها تصدم تع الصح قلتلو إيه بكل برودة أعصاب وليت باردة بزاف مافهمتش وش صرالي هو كوبا ديراكت وكيما عيطتلو بورطابلو كان مغلوق ممبعد كل ما نعيطلو بورطابلو نلقاه مغلوق لحد الآن لتم وليت أكثر برودة وقساوة كل يوم نولي وحش أكثر تعرفت على إنسان آخر و فجأة نحس بأحاسيس اتجاهه وش راه صاري؟ أنا شكون!! عييييييييت
    تعرفوا راني نحكي مع بزاف رجال دوك قبل كان عندي راجل واحد كنت وفية ليه بزاف ودركا أنا شكون أنا!! وخطيبي هداك بورطابلو مغلوق بصح نشوفو فالخارج نشوفو مايشوفش جيهتي أبدا رحت نشري عندو هو صاحب محل ملابس رحت نشري عندو أنا دخلت وهو استغفر وخرج عيطتلو قلتلو شحال هاد لاغوب هو راح راااح كمل يمشي مادورش جيهتي حالتي دركا رايحة نموت ماقدرتش خلاص كرهت كل شيء
    تفكرت ماقلتش أنا عمري 22 سنة وهو عمرو 26 سنة و الراجل التاني عمرو 38 سنة وأحسبوا نتوم
    لعل الموت هو أفضل شيء يحدث لي ليريحني من هذا العذاب

    سلام
     
    مشكلتي, ‏11 ديسمبر 2016
    مشكلتي, ‏11 ديسمبر 2016
    #1
    ملاك التراب, فتاة حساسة, الامين محمد و 2 آخرون معجبون بهذا.
  2. بقايا إنسان

    بقايا إنسان :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    الإعجابات المتلقاة:
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    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    سطيف
    رد: حياتي مرة علقم

    يقول الله عزوجل في صورة الزمر الاية53 :قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)
    لعلها دواء لكي بنيتي لم يفتكي القطار بعد وباب التوبة لا يزال مفتوح ورحمة ربي وسعت كل شيء
     
    بقايا إنسان, ‏11 ديسمبر 2016
    بقايا إنسان, ‏11 ديسمبر 2016
    #2
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  3. ЯέКîά Яồมkà

    ЯέКîά Яồมkà :: طبيبة المنتدى ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أكتوبر 2009
    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
    21,393
    رد: حياتي مرة علقم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    رايي من راي الاخ بقايا انسان
    باب التوبة لازال مفتوحا
    حاولي ترجعي حبيبتي الى طريق الحق وابتعدي عن كل هاته الامور
    حافظي على صلواتك واقرئي القرآن
    وان شاء الله ربي يفرجها عليك
     
    ЯέКîά Яồมkà, ‏11 ديسمبر 2016
    ЯέКîά Яồมkà, ‏11 ديسمبر 2016
    #3
    ملاك التراب, فتاة حساسة, Twinkle Stars و 3 آخرون معجبون بهذا.
  4. كارلا

    كارلا :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 نوفمبر 2015
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    الإعجابات المتلقاة:
    5,655
    رد: حياتي مرة علقم

    ربي يصبر خطيبك دااك ويكون فعونو
    اخطيك منهم الثلاثة واقطعي علاقتك مع كل هاد الرجال
    ابدااي صفحة جديدة وانواي تبدلي من روحك كيما قالو الاخوة مزال الوقت قدامك
    الحقي توبي قبل مايفوت الوقت
    وهاد العلاقات غير اخطيك
    متدي منهاا غير لعذااب صدقيني
    ربي يهديناااا
     
    كارلا, ‏11 ديسمبر 2016
    كارلا, ‏11 ديسمبر 2016
    #4
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  5. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
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    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
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    أنثى
    الإقامة:
    kalama/djelfa
    رد: حياتي مرة علقم

    والله ملقيت منقولك
    كنت مخطوبة ومع انسان يحبك وتحبيه وعمرك مناسب جدا 22 و 26 سنة ومباعد رحتي لراجل في عمرو 38 سنة !!
    مفهمتكش مليح عملتي معاه علاقة ولا غير في التيليفون ؟
    والله يااختي حاولي تتوبي وتستغفري
    باه تحاولي ترجعي خطيبك لازمك مجهود
    ربي معاك ان شاء الله
     
    أم ياسمينdz, ‏11 ديسمبر 2016
    أم ياسمينdz, ‏11 ديسمبر 2016
    #5
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  6. وائل ابن الجزائر

    وائل ابن الجزائر :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 أفريل 2008
    المشاركات:
    6,687
    الإعجابات المتلقاة:
    6,326
    رد: حياتي مرة علقم

    ربي يهدي ما خلق
    جريمة كبيرة في حق نفسك ~ الغريب في الامر بدلتي الراجل برجال بالزاااف والوقاحة في عمره 36 سنة ~ رااسي حبس
    على كل ارجعي لربي ونحي الاول من راسك ربي شاف فيه الخير بعدو عليك
    اعتذر عن نبرتي لكني اكره امثالك اختنا ربي يهديك ويغفرلك
    مي الزجاج الى انكسر صايي
    ارجعي لربي وشوفي حياتك وغيري من روحك
    كان الله في عونك
    سلام​
     
    وائل ابن الجزائر, ‏11 ديسمبر 2016
    وائل ابن الجزائر, ‏11 ديسمبر 2016
    #6
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  7. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات

    تاريخ التسجيل:
    ‏10 أوت 2013
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    الإعجابات المتلقاة:
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    رد: حياتي مرة علقم

    حياتك مرة علقم :
    لوكان نحسبو حياتك ونمشو مع آخر نصيحة عطيتيهالنا واللي قلتيلنا فيها احسبو نقدرو نقولو انو من فترة خطوبتك لهاذ اليوم اللي راكي تعاني فيه لا تتجاوز 4 سنوات على الاكثر معناتها راكي روحتي من حياتك 18 سنة وعلى جال 4سنين مسحتي ليستوار نتاع اعوام واعوام خيتي في الله اي انسان في هذي الدنيا يحب يصيب الانسان اللي يفهمو
    يفهم الحزن نتاعو نهار يكون حزين
    يفهم المرض نتاعو نهار يكون مريض
    يفهم الشوق نتاعو يفهم الجرح نتاعو يفهم كل شيء فيه ودايما يحب يلقاه قدامو ويعطيه يد المساعدة خاصة لما يكون الباحث انثى
    والمبحوث عنو رجل وفي شريف وفييه كل الخصال الحميدة وهاذ الشيء اللي كان يصرالك ومن خلال سردك للموضوع فهمت انك انسانة سونسيبل بزاف واي حاجة تعمليلها حساب خاصة لما يتعلق الامر بالمشاعر لانو فقدانك للمشاعر خلاك تعيشي فراغ كبير
    لازم تعالجيه في اقرب وقت وبحثك المستمر عن الرجل اللي حكيت عليه في مقدمة ردي خلاك ممكن تتجاوزي امور بزاف منها انو تفارقي خطيبك اولا لانو ممكن ماكانش عند التوقعات ثم تجربتك الثانية واللي ايضا مكانش عند التوقعات ديما تجري وتجري باش تلقاي هذاك الانسان اللي يحبك لكن اللشيء اللي غلطتي فيه انو طريقة البحث خاطئة مليار في السااعة كامل عشقنا كامل استسلمنا للمشاعر نتاعنا
    لكن انو نخليو هذي المشاعر تتصرف بينا كيما تحب هذي ممكن تصرى للبعض وما تصراش للبعض الآخر
    انت تتهمي نفسك بانك رخيسة واسمحيلي على هاذ القول لكن انت ماراكيش رخيسة لكن انت فقط انثى تبحث عن قلب انثى تبحث عن مشاعر ممكن ما يقدرهاش رجال بزااف ويحسوك انسانة متطلبة بزااف علابيها في آخر كل محطة يا اما انت تخسري الانسان لانو
    لم يلق بمستواك العاطفي او الراجل اللي يتخلى عليك لانو اصلا يفهم من خلال تعاملاتك انك انسانة متطلبة ولكن هذا ما يخليكش
    تتهمي نفسك بانك رخيسة وثانيك الفوضى في المشاعر نتاعك ما تعطيلكش احقية انو كل دقيقة تسيي رااجل وتعيشي معاه ايام ومن ثم يا تهربي يا يهرب
    اما نصيحتي ليك هي كالآتي وهي انك ديري اعادة برمجة للعقل نتاعك لانو في خلال الاربع سنوات هذي متأكد مئة في المئة انو ما خدمش وما حبيتيش ممكن اصلا تخدمي بيه امالا شغلي عقلك والحياة نتاعك مازالها تمشي لازم تقنعي نفسك انو الحياة ماهيش راجل لازم تحوسي عليه ورفض الرجال ليك او تركهم اياك لاتعني انو انت انسانة باردة مشاعر بالعكس يااختي الكريمة اذا حب ربي
    يجيك رااجل يخليك تنصهري انصهار حتى تبان هذيك النار من عينيك لكن الى ان يصل ذالك اليوم حاولي انك تصبري وتحطي قلبك الطفولي آكوتي حتى يفرج ربي اما خطيبك الاول خليه في حالو لانو اللي فيه يكفيه والانسان اللي يحبك صدقيني يجي يوم ويعاود يرجع ليك لانو صرااحة القلب حاجة سبيسيفيك ما يعلم بيها الا مولاها سلام
     
    hakim story, ‏11 ديسمبر 2016
    hakim story, ‏11 ديسمبر 2016
    #7
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  8. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

    تاريخ التسجيل:
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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    رد: حياتي مرة علقم

    شوفي اختي
    جربتي حب البشر و لم تجدي الراحة
    جربي تحبي الله و شوفي
    شحال رايح تلقاي راحة​
     
    الامين محمد, ‏11 ديسمبر 2016
    الامين محمد, ‏11 ديسمبر 2016
    #8
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  9. ♫حيَاةٌ اُنثىّ

    ♫حيَاةٌ اُنثىّ :: عضو مُشارك ::

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    الإعجابات المتلقاة:
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    رد: حياتي مرة علقم

    السلام عليكم اختي واش راك ان شاءالله لباس
    بالتحديد المشكلة تاعك لوكان على الاقل قلتي مشكلتي هكا و هكا
    معليش زعما نتي في ميزك راكي ديري في حاجةومليحة ولا حاجة مش مليحة .نتي راكي حابة لي ينصحك ويشجعك باش تخرجي من هذا الشي وعلى هذا حبيت نقولك يااختي ابواب التوبة راهي مفتوحة نتي ديري برك النية و دعي ربي سبحانو يرزقك توبة نصوحة منها ماترجعيش لهذا الشي يعني نتي تخيلي يدخل بابك ولا خوك عليك ونتي تهدري مع هذا الشاب اكيد راح يزعف عليك وقادر حتى يضربك امالا هكاك ربي راهو يشوف فيك ونتي تعصيه مالا لازم هذا القلب لي هوى هذ المجموعة من الرجال ميزيدش يتبع هواه ويستقيم وانت لي تخلي قلبك يستقيم مثلا تكوني راح تعيطي لهذا الشخص شوفي مع روحك وابكي وقولي ياربي راني خليتو على جالك و متعيطيلوش هاكا وستمري وان شاء الله تكون كاينة نتيجة
    وبيني وبينك زعما مكرهتيش كل شخص يقولك نفس الشي نفس لحكاية وانتي علبالك بلي شي لي ديري فيه حرام. في حرام امالا ياختى ضركا راكي عارفة واش صلي صلاة الاستخارة وسمعي القران وربي يقدرك اختي
    واذا كانت هناك ردود زعفاتك اعرفي بلي مكاش انسان مدارش غلطة فحياتو و كامل نغلطو
    وخير الخطائين التوابون
     
    ♫حيَاةٌ اُنثىّ, ‏11 ديسمبر 2016
    ♫حيَاةٌ اُنثىّ, ‏11 ديسمبر 2016
    #9
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  10. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    3,372
    الإعجابات المتلقاة:
    9,895
    رد: حياتي مرة علقم

    السلام عليكم اختي
    اول شي انو تتمناي الموت الموت مش حل الموت مش نهاية حياة راهي بداية عالم آخر
    شوفي نقولك انت غلطت الغلطة الاولى لما خسرت خطيبك نتاع سنوات ونجريتي ورا راجل نتاع شهوات ونزوة وفالتالي راح وخلاك اكيد ردة فعل خطيبك ردة فعل راجل من وين يجيب الثقة ويرجع معاك هذا حتى لو يتزوجك محال يدير فيك لامان معناها ما تلوميهش على تصرفو والصراحة عندو الحق
    شوفي انت اول شي ديريه توبي والتوبة انو تغلقي كل ابواب التعارف مع الرجال لانوانت قادرة ضرك تولي من راجل لراجل وتنجري ورا امور وتندمي بزاف ومن علاقة فالتلفون تخرجي للعلاقات فالواقع وتخسري نفسك استغفري ربي منين تستغربي من نفسك وطلبتاها وتحيري انت واش راكي تحسي اجري توضاي وصلي ودعي ربي يبعدك على كل الطرق هذي
    انت لو جات فرصة وحكيتي مع خطيبك فهميه انك ندمت وانك ما كنتيش تعرفي السبب وممكن حتى عين اصابتكم لانو مش عادي وحدة تكره راجل مشات معاه لسنوات وتروح لواحد غريب ويقولها كلام وتسمعو وراضية بيه كلنا نغلطو مي لازم ضرك تبداي صفحة جديدة قبل ما تهلكي روحك الله يهديك وينور طريقك يا رب
     
    التعديل الأخير: ‏11 ديسمبر 2016
    ليليا مرام, ‏11 ديسمبر 2016
    ليليا مرام, ‏11 ديسمبر 2016
    #10
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  11. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    3,372
    الإعجابات المتلقاة:
    9,895
    رد: حياتي مرة علقم

    السلام عليكم خويا وائل
    معليس ندخل لو سمحت خويا معليش عندك الحق وهي عارفة نفسها غالطة وكلنا واحد ما راح يقولها عندك الحق لانو غلطت وغلطت بزاف مي لازم شوي اللين فالهدرة هذا فرعون ولما سيدنا موسى بعثو ربي قالو روحو اهدرو معاه باللين بلاك يتوب ويرجع لربي معليش خويا حتى هي ما قاتلكش حب امثالي لانو اصلا مش عاجبها حالها انها تتعرف والرجال الاول مظلوم وربي شاف فيه الخير وعندو الحق انو بعد وراهي تقرا ردودنا وقلتهالها فردي
    لكن بالعقل النصيحة عمرها ولا تكون بالشكل هذا قسم مشكلتي فيه ناس يجو لينا ننصحوهم مش نرجموهم لانو كلنا نغلطو
    نتمنى ما زعفكش كلامي
    شكرا
     
    ليليا مرام, ‏11 ديسمبر 2016
    ليليا مرام, ‏11 ديسمبر 2016
    #11
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  12. فتاة حساسة

    فتاة حساسة :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 مارس 2010
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    2,800
    الإعجابات المتلقاة:
    2,174
    الجنس:
    أنثى
    كل بني أدم خطاء وخير الخطاىين التوابون
    مادمتي حية ترزقين ومادامت الشمس تشرق من مشرقها
    ومادام الله عز وجل يمنحك كل يوم فرصة للعيش معناه هي فرصة للعودة الى طريقه
    امر صعب وكلام سهل لكن صدقيني يا اختاه لاأحد يستطيع مساعدتك الا نفسك
    حياتك هي قرارك
    ان كنتي تريدين اكمال حياتك بهاته الطريقة في مستنقع الاحزان ومستنقع الدنوب فهو قرارك
    وان كنتي تريدي العودة الى طريق الله عز وجل فهو قرارك
    اختيار حياتك واخرتك بيد اختاه
    أسال الله ان يهدي قلبك الى طريقه المستقيم واتمنى ان تعودي الى نفسك
    اكثري من الاستغفار والصلاه على النبي محمد
     
    فتاة حساسة, ‏22 ديسمبر 2016 على 13:20
    فتاة حساسة, ‏22 ديسمبر 2016 على 13:20
    #12
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  13. حكاية القمر

    حكاية القمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة

    تاريخ التسجيل:
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    المشاركات:
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    أنثى
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    فلسطين
    اقطعي علاقة بهم كامل أصلا هذا هو الصح
    هني راسك لا حب لا كذب
    لي يبغييك يا لالة يديك ماشي يوقت بيك ديرها مليح في راسك قصتك تشبه قصة نعرفها مليح مليح مي تختلف الاسباب
    يا أختي اقعدي مع نفسك حاسبيها وراجعيها
    كااامل غلطنا ومشينا من ورا مشاعرنا لكن يا حبيبتي خير الخطائين التوابون وعلابيها قتلك اخطيك منهم وعيشي حياتك
    وتذكري الحب الحقيقي يكون بين الزوج و زوجته
     
    حكاية القمر, ‏22 ديسمبر 2016 على 20:55
    حكاية القمر, ‏22 ديسمبر 2016 على 20:55
    #13
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  14. ملاك التراب

    ملاك التراب :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    الإعجابات المتلقاة:
    3,572
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    حلالك ومكتوبك راح يجيك يا اختي بلا ماتحوسي عليه انت والأعضاء راهوم نصحو ماعندي واش نزيد ربي يفرج عليك
     
    ملاك التراب, ‏24 ديسمبر 2016 على 00:06
    ملاك التراب, ‏24 ديسمبر 2016 على 00:06
    #14
  15. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 فيفري 2016
    المشاركات:
    1,153
    الإعجابات المتلقاة:
    2,967
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    دارنا
    ملقييييتش واش نقول
    سؤال واحد هذا لي خطبك واش قصدك بخطلك هذرة او خطبك من والديك و فاتحة و شهود
    يعني الخاطب الاول كان رسمي ولا نواك برك ؟؟
    اهم حاجة اهلك وين كي تنخطبتي والديك يوقفو معاك و كي هكدا بين ليلة تقولي نحبس والديك حكيتي معاهم
    حسيتك منحكيش على خطيب تحكي على صحاب معلاباليش كفاش نشرح بصح خلعتييييني بزاف
    المهم و درك مع ربي واش ؟؟؟
    بغيتي الحل توبي لربي و نسيهم قاع و و كي يجي درك واحد قوليله تعرف باب دارنا
    مترخسيش روحك اكثر من هكدا و الاهم متطيحيش قيمة والديك بين الرجال على الاقل كي تشوفي تعبهم عليك متضيعيهش في الباطل و لهي روحك ببزاف امور مكانش غير زواج ياو
     
    فيتامين سي, ‏24 ديسمبر 2016 على 13:50
    فيتامين سي, ‏24 ديسمبر 2016 على 13:50
    #15
  16. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 فيفري 2016
    المشاركات:
    1,153
    الإعجابات المتلقاة:
    2,967
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    أنثى
    الإقامة:
    دارنا
    كل انسان ربي مكتباه رزقه علاش تجرو من مورا الحب و الخرطي علاش لي يبغيك يقيمك يااااو فيقو يا بنات بلادي
     
    فيتامين سي, ‏24 ديسمبر 2016 على 13:51
    فيتامين سي, ‏24 ديسمبر 2016 على 13:51
    #16