حياتك مرة علقم :

لوكان نحسبو حياتك ونمشو مع آخر نصيحة عطيتيهالنا واللي قلتيلنا فيها احسبو نقدرو نقولو انو من فترة خطوبتك لهاذ اليوم اللي راكي تعاني فيه لا تتجاوز 4 سنوات على الاكثر معناتها راكي روحتي من حياتك 18 سنة وعلى جال 4سنين مسحتي ليستوار نتاع اعوام واعوام خيتي في الله اي انسان في هذي الدنيا يحب يصيب الانسان اللي يفهمو

يفهم الحزن نتاعو نهار يكون حزين

يفهم المرض نتاعو نهار يكون مريض

يفهم الشوق نتاعو يفهم الجرح نتاعو يفهم كل شيء فيه ودايما يحب يلقاه قدامو ويعطيه يد المساعدة خاصة لما يكون الباحث انثى

والمبحوث عنو رجل وفي شريف وفييه كل الخصال الحميدة وهاذ الشيء اللي كان يصرالك ومن خلال سردك للموضوع فهمت انك انسانة سونسيبل بزاف واي حاجة تعمليلها حساب خاصة لما يتعلق الامر بالمشاعر لانو فقدانك للمشاعر خلاك تعيشي فراغ كبير

لازم تعالجيه في اقرب وقت وبحثك المستمر عن الرجل اللي حكيت عليه في مقدمة ردي خلاك ممكن تتجاوزي امور بزاف منها انو تفارقي خطيبك اولا لانو ممكن ماكانش عند التوقعات ثم تجربتك الثانية واللي ايضا مكانش عند التوقعات ديما تجري وتجري باش تلقاي هذاك الانسان اللي يحبك لكن اللشيء اللي غلطتي فيه انو طريقة البحث خاطئة مليار في السااعة كامل عشقنا كامل استسلمنا للمشاعر نتاعنا

لكن انو نخليو هذي المشاعر تتصرف بينا كيما تحب هذي ممكن تصرى للبعض وما تصراش للبعض الآخر

انت تتهمي نفسك بانك رخيسة واسمحيلي على هاذ القول لكن انت ماراكيش رخيسة لكن انت فقط انثى تبحث عن قلب انثى تبحث عن مشاعر ممكن ما يقدرهاش رجال بزااف ويحسوك انسانة متطلبة بزااف علابيها في آخر كل محطة يا اما انت تخسري الانسان لانو

لم يلق بمستواك العاطفي او الراجل اللي يتخلى عليك لانو اصلا يفهم من خلال تعاملاتك انك انسانة متطلبة ولكن هذا ما يخليكش

تتهمي نفسك بانك رخيسة وثانيك الفوضى في المشاعر نتاعك ما تعطيلكش احقية انو كل دقيقة تسيي رااجل وتعيشي معاه ايام ومن ثم يا تهربي يا يهرب

اما نصيحتي ليك هي كالآتي وهي انك ديري اعادة برمجة للعقل نتاعك لانو في خلال الاربع سنوات هذي متأكد مئة في المئة انو ما خدمش وما حبيتيش ممكن اصلا تخدمي بيه امالا شغلي عقلك والحياة نتاعك مازالها تمشي لازم تقنعي نفسك انو الحياة ماهيش راجل لازم تحوسي عليه ورفض الرجال ليك او تركهم اياك لاتعني انو انت انسانة باردة مشاعر بالعكس يااختي الكريمة اذا حب ربي

يجيك رااجل يخليك تنصهري انصهار حتى تبان هذيك النار من عينيك لكن الى ان يصل ذالك اليوم حاولي انك تصبري وتحطي قلبك الطفولي آكوتي حتى يفرج ربي اما خطيبك الاول خليه في حالو لانو اللي فيه يكفيه والانسان اللي يحبك صدقيني يجي يوم ويعاود يرجع ليك لانو صرااحة القلب حاجة سبيسيفيك ما يعلم بيها الا مولاها سلام

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