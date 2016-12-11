السلام عليكم أنا بنت حابة نحكيلكم وش صرالي في هذي الفترة من حياتي وحابتكم تنصحوني وش ندير أنا حبيت واحد وبقيت معاه مدة كبيرة وسنين طويلة و في وحد النهار صرا بيني وبينو مشكل وقررت أني نتفارق معاه مافهمتش وش صرالي داك الوقت حبيت نبعد عليه وخلاص قررت وقلتلو لازم نتفارقو هو أصابتو صدمة كبيرة لأن السبب تافه تافه تافه و أنا قررت وهكاك بعدها وليت نحكي مع راجل وحداخر كنت نحكي معاه كل يوم و كان يحكيلي أمور لا يتوقعها أحد كان يحكيلي على علاقات تصرا بين المرأة والرجل يحكيلي بالتفصيل الممل أنا كنت نسمعلو وماكنتش نفهم علاش كنت نسمعلو وش صرالي فهديك الفترة الي كان يحبني كان يتصل بيا ويلقاني أوكيبي كان مصدوم من هاديك الي حبها وخطبها وبقى معاها سنين وحب يتزوجها وهي رفضت وحبت تطول مدة الخطوبة كان كل يوم يتوحشها أكثر فأكثر وكان حابها تكون ليه هاديك الطفلة راهي خائنة ممبعد صراو لهاديك الطفلة بزاف مشاكل مشااااااااااااكل مشاكل ولات ماتقدرش تحكي مع الراجل الجديد هو راح وخلاني الراجل التاني خلاني هكاك وحدي فجأة ولا مايبانش ولا يتجاهلني لأنو شبع مني وكره مني أنا كرهت كل شيء وشفت روحي إنسانة رخيسة رحت نحكي مع خطيبي السابق كان يحكي معايا بنبرة قوية صوتو ماولاش حنين ولا خشين و قاوي معايا نبرة تاع صوتو قوات بزاف وعاد يتكلم بحدة قالي علاش كنت نلقاك أوكيبي؟ قلتلو أنا كنت نحكي مع وحداخر إيه أنا رغم أني تفارقت مع خطيبي إلى أنو فهداك الوقت كان مصدوم وحاول يهدأ نفسيتي ويرجع ليا لكنو كان يلقاني أوكيبي نرجع لهدرتنا قالي علاش كنت نلقاك أوكيبي قلتلو كنت نحكي مع رجل آخر هو قالي مكانش منها تصدم تع الصح قلتلو إيه بكل برودة أعصاب وليت باردة بزاف مافهمتش وش صرالي هو كوبا ديراكت وكيما عيطتلو بورطابلو كان مغلوق ممبعد كل ما نعيطلو بورطابلو نلقاه مغلوق لحد الآن لتم وليت أكثر برودة وقساوة كل يوم نولي وحش أكثر تعرفت على إنسان آخر و فجأة نحس بأحاسيس اتجاهه وش راه صاري؟ أنا شكون!! عييييييييت تعرفوا راني نحكي مع بزاف رجال دوك قبل كان عندي راجل واحد كنت وفية ليه بزاف ودركا أنا شكون أنا!! وخطيبي هداك بورطابلو مغلوق بصح نشوفو فالخارج نشوفو مايشوفش جيهتي أبدا رحت نشري عندو هو صاحب محل ملابس رحت نشري عندو أنا دخلت وهو استغفر وخرج عيطتلو قلتلو شحال هاد لاغوب هو راح راااح كمل يمشي مادورش جيهتي حالتي دركا رايحة نموت ماقدرتش خلاص كرهت كل شيء تفكرت ماقلتش أنا عمري 22 سنة وهو عمرو 26 سنة و الراجل التاني عمرو 38 سنة وأحسبوا نتوم لعل الموت هو أفضل شيء يحدث لي ليريحني من هذا العذاب سلام