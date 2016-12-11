{ مُمَيَّزُونْ }....حاجة مليحة وشكون قال بلادي ماشي مليحة

السلام عليكم جماعة الخير





جماعة الخير اليوم بديت انا موضوع نتاع مميزون وان شاء الله تكونو مميزون فالردود

اليوم يا جماعة من كثرت ما منشرنا اليوم حابة نحكي على امور هايلة فولاد بلادي والحاجات الملاح



حاجة مليحة .....انك شهم يا وليد بلادي





هدرنا وهدرنا على ظواهر بزاف وعلى ليجون وطيشهم وامور بزاف منشرنا حد وين قالو ليليا تكره الرجال وتغير منهم مي انا محال نخمم هاكا لانو الرجل هو بابا وخويا وراجلي ووليدي مستقبلا مي الصراحة كثرتوها في امور بزاف مي خلوني نقولكم امور واقعية صرات معايا ننقلها حتى تعرفو انو الشهامة مازالت في ببلادنا







حاجة مليحة انو ختكم ليليا لما راحت للترك مرضت فالسبيطار فالترك وخلاصولي الدراهم ووحدي هناك والشتا المهم كان يوم اسود في حياتي وقاعدة فالسبيطار نخمم كيفاه نطلع للفندق وهو بعيد مش قادرة نتحرك يبعث ربي شابين من ولاية تيارت وتحية لناس تيارت وسقساوني وقتلهم كيفاه جيت ووعلاه جيت شهامة ولاد بلادي ما خلاتهمش يروحو ويخلوني قامو بالواجب معايا وزيادة ولما دخلت هناك رجعو يزوروني كل يوم حتى اخر يوم وصولني للمطار وبلا حساسية من الموضوع والله لا شي شهامتهم خلاتهم يوقفو معايا لما عرفوني من ذزاير



حاجة مليحة انو نمشي فالشارع ويتسرق صاكي والجميع يجري باه يرجعلي الصاك ويزيدو يضربو السارق ... هناك تعجبني رجولة وليد بلادي



حاجة مليحة انو تحتاج مساعدة وعندك مرض فالليل ويجي جار او وليد جار او اي شخص تقولو يركض معاك ويجري ويوصلك وحتى بلاما يعرفك هنا تعرف انو الدنيا مازالت بخير





حاجة مليحة انو نروح للسبيطار ونجي نازلة من الطاكسي بالعكازات والف واحد يجري يعرض مساعدة ويعاونوك بغض النظر انو فتاة نفس الشي يديروه ولو المريض راجل





حاجة مليحة اني راكبة فالكار ويشوف فيا راجل وينوض ويخليني نقعد بغض النظر على سني او جمالي او عطري لالا شهامتو وتربيتو ولانو هو تصرف هكذا يبعث ربي اللي يدير هكذا مع اختو او امو





حاجة مليحة انو تكون عندك جنازة او عرس وتلقى ولاد الحومة الكل يعاون الكل يدخل ايدو ويخدم باللي يقدر عليه ويجري معاك بلاما يستنى الاهل هنا نعرف انو بلادي بخير





حاجة مليحة انو نعرف ناس فالمنتدى ولما نسافر لولايتهم لغرض ما ويعرضو عليا ابواب ديارهم ويساعدوني نوصل للطبيب ويسقسولي ويجرو معايا واللي بيني وبينهم جهاز كمبيوتر في حين ممكن ناس يعرفوك يتفرجو فيك



حاجة مليحة انو نخلو املنا في بلادنا وفي ولاد بلادنا انو مازال الخير فيكم







مي الحاجة المش مليحة انو كاين غيورين مني كيما مالك وكيما الكحلوش نتاع امين





الحاجة المليحة اني معاكم فالمنتدى وعرفتكم







شكرا





