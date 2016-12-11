{ مُمَيَّزُونْ }....حاجة مليحة وشكون قال بلادي ماشي مليحة

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏11 ديسمبر 2016.

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  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية

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    السلام عليكم جماعة الخير

    [​IMG]




    جماعة الخير اليوم بديت انا موضوع نتاع مميزون وان شاء الله تكونو مميزون فالردود
    اليوم يا جماعة من كثرت ما منشرنا اليوم حابة نحكي على امور هايلة فولاد بلادي والحاجات الملاح

    حاجة مليحة .....انك شهم يا وليد بلادي


    هدرنا وهدرنا على ظواهر بزاف وعلى ليجون وطيشهم وامور بزاف منشرنا حد وين قالو ليليا تكره الرجال وتغير منهم مي انا محال نخمم هاكا لانو الرجل هو بابا وخويا وراجلي ووليدي مستقبلا مي الصراحة كثرتوها في امور بزاف مي خلوني نقولكم امور واقعية صرات معايا ننقلها حتى تعرفو انو الشهامة مازالت في ببلادنا



    حاجة مليحة انو ختكم ليليا لما راحت للترك مرضت فالسبيطار فالترك وخلاصولي الدراهم ووحدي هناك والشتا المهم كان يوم اسود في حياتي وقاعدة فالسبيطار نخمم كيفاه نطلع للفندق وهو بعيد مش قادرة نتحرك يبعث ربي شابين من ولاية تيارت وتحية لناس تيارت وسقساوني وقتلهم كيفاه جيت ووعلاه جيت شهامة ولاد بلادي ما خلاتهمش يروحو ويخلوني قامو بالواجب معايا وزيادة ولما دخلت هناك رجعو يزوروني كل يوم حتى اخر يوم وصولني للمطار وبلا حساسية من الموضوع والله لا شي شهامتهم خلاتهم يوقفو معايا لما عرفوني من ذزاير

    حاجة مليحة انو نمشي فالشارع ويتسرق صاكي والجميع يجري باه يرجعلي الصاك ويزيدو يضربو السارق ... هناك تعجبني رجولة وليد بلادي

    حاجة مليحة انو تحتاج مساعدة وعندك مرض فالليل ويجي جار او وليد جار او اي شخص تقولو يركض معاك ويجري ويوصلك وحتى بلاما يعرفك هنا تعرف انو الدنيا مازالت بخير


    حاجة مليحة انو نروح للسبيطار ونجي نازلة من الطاكسي بالعكازات والف واحد يجري يعرض مساعدة ويعاونوك بغض النظر انو فتاة نفس الشي يديروه ولو المريض راجل


    حاجة مليحة اني راكبة فالكار ويشوف فيا راجل وينوض ويخليني نقعد بغض النظر على سني او جمالي او عطري لالا شهامتو وتربيتو ولانو هو تصرف هكذا يبعث ربي اللي يدير هكذا مع اختو او امو


    حاجة مليحة انو تكون عندك جنازة او عرس وتلقى ولاد الحومة الكل يعاون الكل يدخل ايدو ويخدم باللي يقدر عليه ويجري معاك بلاما يستنى الاهل هنا نعرف انو بلادي بخير


    حاجة مليحة انو نعرف ناس فالمنتدى ولما نسافر لولايتهم لغرض ما ويعرضو عليا ابواب ديارهم ويساعدوني نوصل للطبيب ويسقسولي ويجرو معايا واللي بيني وبينهم جهاز كمبيوتر في حين ممكن ناس يعرفوك يتفرجو فيك

    حاجة مليحة انو نخلو املنا في بلادنا وفي ولاد بلادنا انو مازال الخير فيكم



    مي الحاجة المش مليحة انو كاين غيورين مني كيما مالك وكيما الكحلوش نتاع امين


    الحاجة المليحة اني معاكم فالمنتدى وعرفتكم



    شكرا


     
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    ليليا مرام, ‏11 ديسمبر 2016
    #1
  2. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: صاحبة الموقع :: طاقم الإدارة

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    رد: { مُمَيَّزُونْ }....حاجة مليحة وشكون قال بلادي ماشي مليحة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أكيد في كل بلاد في كل بقعة من الأرض كاين الظواهر الغريبة في الشعب وتاني كاين لي مازالت رحمة ربي تتجسد فيهم وين كي تشوفهم تقول الحمد لله مازال الخير في الدنيا أصلا لوكان ما الخير مازال لوكان ربي خسفنا باه يعوضنا بقوم أخرين أحسن منا بصح كي مازالت البركة والرحمة مازلنا ما سمعناش بتسونامي عصف بالجزاير عراها من ناسها ... واش نقولو الله يكثر من أمثال هؤلاء ويخليهم قدوة للناس وولي يعمل الخير يلقاه عاجلا ولا آجلا .

    بالتوفيق ليلوش :p .
     
    4 معجبون بهذا.
    الورد الأحمر, ‏11 ديسمبر 2016
    #2
  3. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

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    رد: { مُمَيَّزُونْ }....حاجة مليحة وشكون قال بلادي ماشي مليحة

    االسلام عليكم
    بارك الله فيك يا اختنا مرام
    صح ..كلامك كاين منو ...الله يوحد صفنا
    ......
    مميزة كي العادة
    و
    السلام عليكم















    و











    كي العادة

    ههههههههه
    [​IMG]
     
    3 معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏11 ديسمبر 2016
    #3
  4. sozy

    sozy :: عضو متألق ::

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    الوادي
    رد: { مُمَيَّزُونْ }....حاجة مليحة وشكون قال بلادي ماشي مليحة

    السلام عليكم
    كلنا اخوة
    بارك الله فيكي اختي ليليا
    كلامك في محله و كعادتك مميزة ما شاء الله
    اكيد مازال الخير في ولاد بلادي الرجال
    ربي يحفظ الدزاير و شعبها
    مشكورة اختي
    بالتوفيق​
     
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    sozy, ‏11 ديسمبر 2016
    #4
  5. الامين محمد

    الامين محمد
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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    رد: { مُمَيَّزُونْ }....حاجة مليحة وشكون قال بلادي ماشي مليحة


    [​IMG]
    فعلا أختي ليليا و الله شبابنا فيه الخير
    و قلبه حنين
    لكن سنين الارهاب هي اللي خليت فيه هاذ العنف
    لكن نظن بالله كل خير رايح نرجع لصلنا الطيب

    شكرا يا الكحلوشة
     
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    الامين محمد, ‏11 ديسمبر 2016
    #5
  6. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

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    رد: { مُمَيَّزُونْ }....حاجة مليحة وشكون قال بلادي ماشي مليحة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    مشرفتى واختى مرام ليليا
    سارد على الطرح فيما بعد
    الحين قد دنى وقت العشاءين
    حسب مدينة مراكش ونواحيها .
    تقبل الله طاعة الجميع
    بعد اذنك
    كلنا اخوة
     
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    (منير), ‏11 ديسمبر 2016
    #6
  7. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    رد: { مُمَيَّزُونْ }....حاجة مليحة وشكون قال بلادي ماشي مليحة

    وعليكم السلام مولات الشابو اهلا وسهلا
    فعلا كل دولة فيها الشين والزين مي الصراحة شهامة الجزائريين والله ما تلقايها عند شعوب اخرى ويسمحولي انا من خلال سفري عدة مرات شف عرب والله ما فيهم الرحمة ما يديروش كيما حنا ضيف نقدروه وواحد فالطريق فرمضان نفطروه او شي والله والو نفسي نفسي الجزائريين يقولو واعرين مي الحق راجل ونتاع هدات الصراحة
    الشي اللي صار معايا فالخارج وهنا وين نروح نلقى راجل فحل يعاوني دليل انو بلادنا فيها الخير وفيها رجال ولاد اصل
    شكرا أمين
    يا حوجي واش تسالينا بتسونامي يا لطيف واااااااع نعيط ضرك للحماية يجيبولي جيلي نرقد بيها يا يمى كل شي الا يديني الما ونموت غارقة وااااااااع
     
    الصارم المسلول معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏11 ديسمبر 2016
    #7
  8. أميرة ميرال

    أميرة ميرال :: عضو مُشارك ::

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    رد: { مُمَيَّزُونْ }....حاجة مليحة وشكون قال بلادي ماشي مليحة

    السلام عليكم ورحمة الله
    حاجة باينة الخير كاين وين ما نروحو الإنسان عليه برك يتكل على ربي ومبعد ساهل الحال تلقى ربي
    سخرلك العباد من حيث لا تدرين، واش نقولك أختي الله يشافيك والله يحفظ بلادنا وولاد بلادنا
    صحيتي حنونة موضوع شباب

     
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    أميرة ميرال, ‏11 ديسمبر 2016
    #8
  9. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    رد: { مُمَيَّزُونْ }....حاجة مليحة وشكون قال بلادي ماشي مليحة

    السلام عليكم صلاح واش راك اسمع قولي وين نلقى الزفيطي هذا يا راجل حرام عليك فرضا راني نتوحم حبيتني نجيب وليدي راسو قد المهراس
    وواش قلنا على كشرودة حبيت نشقى للجلفة ليك والا واش ههه
    الخير مازال في بلادنا وفولاد بلادنا والدليل الشهامة فولاد الجلفة لما نروح هناك ونمر عليها فالعيد مرة كنت هناك وكل شي مقفول كنت انا وامي وسقسينا على محل وين نتغداو الحق يحلو فينا ادخلو تتغداو الصراحة ناس كرما الله يبارك
    شكرا لك
     
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    ليليا مرام, ‏11 ديسمبر 2016
    #9
  10. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    رد: { مُمَيَّزُونْ }....حاجة مليحة وشكون قال بلادي ماشي مليحة

    السلام عليكم اهلا وسهلا سوزي نورتيني
    كلنا اخوة على قولة خونا الكحلوش
    مازال الخير فينا واللي يدير الخير وين يروح ربي يسخر الناس اللي تعاونو الحمد لله
    امين الله يفحظ بلادنا وشبابنا يا رب ويهدي الضايع منهم
    الشكر ليكم اختي شكرا
     
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    ليليا مرام, ‏11 ديسمبر 2016
    #10
  11. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    رد: { مُمَيَّزُونْ }....حاجة مليحة وشكون قال بلادي ماشي مليحة

    السلام عليكم يا الكحلوش يا الغيور
    اكيد شبابنا فيه الخير ومازال ولاد الاصل والدليل نتوما هنا خيرة الشباب وخيرة الرجال تبارك الله
    ايه سنين الارهاب وتحول الشباب الى شباب مخدر والله ضيعهم ربي وكيل اللي كان السبب لكن رغم هذا لو طيح فمشكل تلقاهم معاك الحمد لله
    العفو يا الابيض
     
    1 معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏11 ديسمبر 2016
    #11
  12. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    رد: { مُمَيَّزُونْ }....حاجة مليحة وشكون قال بلادي ماشي مليحة

    السلام عليكم خونا منير اهلا وسهلا
    انتظر عودتك للرد ان شاء الله
    تقبل الله منكم ومنا لا تنساني بالدعاء مريضة الايام هاته
    شكرا
     
    1 معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏11 ديسمبر 2016
    #12
  13. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    رد: { مُمَيَّزُونْ }....حاجة مليحة وشكون قال بلادي ماشي مليحة

    السلام عليكم اختي ميرال هذي غيبة
    اكيد اخير وين تروحي تلقايه لما تكوني دايرة الخير وربي يسخر عباد فعلا والله مرتين تصرا معايا كالمعجزة وفي بلاد الناس نلقى جزائريين يخرجولي ويعاونوني ويخرجو رجال معايا والله
    العفو اختي صحا ليكم
    شكرا ربي يخليك
     
    1 معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏11 ديسمبر 2016
    #13
  14. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

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    الجلفة
    رد: { مُمَيَّزُونْ }....حاجة مليحة وشكون قال بلادي ماشي مليحة

    بارك الله فيك
    ههه
    وحكاية الزفيطي ...كي تلحقي للجلفة ...القايلي ...وانا نوريلك وين راه
    هه
    ايا بالعافية
    :regards01:
     
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    habchisalaheddin, ‏11 ديسمبر 2016
    #14
  15. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    رد: { مُمَيَّزُونْ }....حاجة مليحة وشكون قال بلادي ماشي مليحة

    السلام عليكم
    وفيك بركة
    ايه الزفيطي والله فقلبي ناكلو على جال قالولي حار وانا نحب الحار بزاف
    قالو نلقايك هذا رونديفو يا حوجي ويسمعك مون شاوي يذبحك ويسلخك ويعلقك عند الرومبوا الحمرا نتاع الجلفة كيما البلاكة نتاع الاغواط الجلفة هههه واع راني شافية حتى على البلايك ههه
    اسمع قولي والله مني صح وين كاين مطعم يخدم هذا الزفيطي و واسمو المطعم نسقسي عليه هناك ودايما كاين يعني وقت نروح يديروه والا عندو نهار خاص وقولي غالي والا شوي شوي نخمم كان غالي خلي وليدي يجي راسمو مهراس على الاقل نلقاه ندق فيه الثوم ههه
    بالعافية قالو القايلي ياخي ههه
     
    1 معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏11 ديسمبر 2016
    #15
  16. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

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    رد: { مُمَيَّزُونْ }....حاجة مليحة وشكون قال بلادي ماشي مليحة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    مشرفتى واختى مرام ليليا
    تلك هى الفطرة الحسنة .
    والخصلة الحميدة والتى يتصف بها هؤلاء النمط من الشباب.
    كثر الله من أمثالهم
    وجعلهم خير خلف لخير سلف.
    ونعمة على اوطانهم.ومجتمعاتهم
    ممتن لك على هذا الطرح المفيد
    فى حسناتك
    ودمت متميزة
    كلنا اخوة
     
    3 معجبون بهذا.
    (منير), ‏11 ديسمبر 2016
    #16
  17. Smile Queen

    Smile Queen :: عضو مُشارك ::

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    رد: { مُمَيَّزُونْ }....حاجة مليحة وشكون قال بلادي ماشي مليحة

    كالعادة مرت خويا العزيزة
    قمة في التميز
    ماشاء الله عليك
    الحمد لله يارب
    صح بلادنا مازال فيها الخير والحاجة لي تميزنا عن باقي الشعوب طيبتنا ونيتنا الحمد لله رب العالمين
     
    3 معجبون بهذا.
    Smile Queen, ‏12 ديسمبر 2016
    #17
  18. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

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    الجلفة
    رد: { مُمَيَّزُونْ }....حاجة مليحة وشكون قال بلادي ماشي مليحة

    ههه
    ارواحي نتي و تون شاوي ..ههه...باه ما يزعفش عينا :)
    ههه
    كي تعودي فالسونتر فيل ...* البلاد * ....سقسي على حي بن جرمة ..و كي تعودي في بن جرمة ...سقسي على مطعم للاكلات التقليدية اسمو *خيمة معتز* و ما تخافيش ..الزفيطي يخدمو بالكوموند ...ههه
    اطلبي برك ....و اذا زاgات عليك....ارواحو تاكلو الزفيطي و الشخشوخة عندنا في دارنا ...ههه
    ايا بالعافية ...و تون شاوي ماكلاه يزعف .....راه مرحب بيه هو ثاني
    ههه:regards01:
     
    1 معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏12 ديسمبر 2016
    #18
  19. AmiR@RoRo

    AmiR@RoRo
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    مجتمع اللمة العام
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    رد: { مُمَيَّزُونْ }....حاجة مليحة وشكون قال بلادي ماشي مليحة

    السلآم عليكم
    نتي هنا تشكري فولاد بلادي وزكية ردت عليك تشكر فبنات البلاد العناد ههههه
    وش قلتي كامل صح ، يعني كما تلقاي القبيح اكيد تلقاي المليح
    وحكينا بزاف على طبايع ولاد الجزاير بصح هدا ما يعنيش انو ما فيهمش الخير
    مزال الخير ومزال ناس فقلوبها رحمة
    شكرا ليك ليليا
    بالتوفيق
     
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    AmiR@RoRo, ‏12 ديسمبر 2016
    #19
  20. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
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    منتدى واش راك تهدر

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    رد: { مُمَيَّزُونْ }....حاجة مليحة وشكون قال بلادي ماشي مليحة

    السلام عليكم
    ماشاء الله والله موضوع هااايل وفيه روح الانسانية وروح التضامن
    يعني ماشاء الله وغلطان لي يقول ولاد الجزائر كامل فاسدين بسبب شخص طائش ولا كمية شباب طائش
    "كيما ذكرت في موضوعي السابق تاع قسنطينة"
    وكاين موضوع مرة لي ذكرتو قبل عام ونصف نظن كي صرات حملة في قسنطينة وفيضان كبير ولقينا شباب
    فقراء ماعندهمش حتى احذية مخاطرين بحياتهم وداخلين في وسط هاديك السيل تاع الماء وتحت الامطار الغزيرة
    ويمشيو فينا ويساعدو فينا باه نخرجو
    يعني ماشاء الله وربي يحفظهم وين ماكانو
    شكرا ختي ليليا على الموضوع مالقيت واش نضيف كتر خاطر موضوع تكلمتي فيه على كلشي الله يبارك
    بالتوفيق عزيزتي

     
    ليليا مرام, الصارم المسلول و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏12 ديسمبر 2016
    #20
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