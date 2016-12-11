ارجو المساعدة عن هذه الأسئلة

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زارنى فى عيادتى رجل اعمال. فحدثنى بأنه تعافى من حالته النفسية وقال أريد أن اكافاك على انك كنت سببا في شفاء بعد الله فقررت أن استشيرك قبل المكافأة فقال يبدو لى انك مشغولا تتواصل مع احبتك عبر الجوال..! فأجبته قائلا بلى .. انى اتواصل مع احبتى في الجزائر الحبيبةفى منتدى اللمة. وددت لو كنت بين ظهرانهم .! لكن انا معك قالبا وقالبا... فقال لى. أتريد أن أحقق لك تلك الامنية.. فقلت على الفور. بلى أريد أن اذهب عند اخوتى. فقال .سأحقق لك الأمنية لكن هناك شرط لابد أن تجبنى عن الأسئلة الآتي وبعد الايجابة سأتكلف لك بالإقامة وتذكير سفر ذهابا وايابا إلى هناك فأجبته قائلا. هاتى أسئلتك. فقال. فساطرحها عليك بمناسبة قرب ذكرى المولد النبوي الشريف. فوافقت .. إليكم الأسئلة والتى أريدك احبتى فى اللمة أن تساعدوننى علي إيجاد أجوبة لها 1.كم مرة إحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده ؟ 2.كم مره احتفل آل البيت والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم بمولده صلى الله عليه وسلم 3.في أي مكان أقام الصحابةأول إحتفال بالمولد؟ ومتى كان ذلك ؟ مع ذكر الدليل؟ 4.ماهي أشهر الأناشيد التي كان ينشدها الصحابة فى المولد؟ 6.من أحدث الاحتفال بالمولد النبوي؟ 7.هل ثابت انا مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الاول. 8.هل تعلم انه توفي النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول...فانت تحتفل بوافته؟؟؟ ◄ان لم تجدوا اجوبة أبحثوا في التابعين وتابع التابعين.. إذا لم تجدوا لتلك الأسئلة جواب! ◄فلنسال انفسنا. هل النبي صلى الله عليه وسلم علم بفضل المولد ولم يعلمه؟ او علمه ولم يبلغه؟ اذا لم يعمل الخلفاء والصحابة احتفالا بالمولد النبوي هل علموه ام جهلو؟ او انهم علموه ولم يعملوه لعدم محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ◄اذا لم نجد إجابات لهذه الأسئله فمن اين جاء المتأخرين بهذه البدعة؟؟ كلنا ا خ و ة