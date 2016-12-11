ارجو المساعدة عن هذه الأسئلة

الموضوع في 'مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات' نشر بواسطة (منير), ‏11 ديسمبر 2016.

  1. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    622
    الإعجابات المتلقاة:
    1,291
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    زارنى فى عيادتى رجل اعمال.
    فحدثنى بأنه تعافى من حالته النفسية
    وقال أريد أن اكافاك على انك كنت سببا في شفاء بعد الله
    فقررت أن استشيرك قبل المكافأة
    فقال يبدو لى انك مشغولا تتواصل مع احبتك عبر الجوال..!
    فأجبته قائلا بلى ..
    انى اتواصل مع احبتى في الجزائر الحبيبةفى منتدى اللمة.
    وددت لو كنت بين ظهرانهم .!
    لكن انا معك قالبا وقالبا...
    فقال لى. أتريد أن أحقق لك تلك الامنية..
    فقلت على الفور. بلى
    أريد أن اذهب عند اخوتى.
    فقال .سأحقق لك الأمنية لكن هناك شرط
    لابد أن تجبنى عن الأسئلة الآتي
    وبعد الايجابة سأتكلف لك بالإقامة وتذكير سفر ذهابا وايابا إلى هناك
    فأجبته قائلا. هاتى أسئلتك.
    فقال. فساطرحها عليك بمناسبة قرب ذكرى المولد النبوي الشريف.
    فوافقت ..
    إليكم الأسئلة والتى أريدك احبتى فى اللمة أن تساعدوننى علي إيجاد أجوبة لها
    1.كم مرة إحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده ؟
    2.كم مره احتفل آل البيت والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم بمولده صلى الله عليه وسلم
    3.في أي مكان أقام الصحابةأول إحتفال بالمولد؟ ومتى كان ذلك ؟ مع ذكر الدليل؟
    4.ماهي أشهر الأناشيد التي كان ينشدها الصحابة فى المولد؟
    6.من أحدث الاحتفال بالمولد النبوي؟
    7.هل ثابت انا مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الاول.
    8.هل تعلم انه توفي النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول...فانت تحتفل بوافته؟؟؟
    ◄ان لم تجدوا اجوبة
    أبحثوا في التابعين وتابع التابعين.. إذا لم تجدوا لتلك الأسئلة جواب!

    ◄فلنسال انفسنا.
    هل النبي صلى الله عليه وسلم علم بفضل المولد ولم يعلمه؟
    او علمه ولم يبلغه؟
    اذا لم يعمل الخلفاء والصحابة احتفالا بالمولد النبوي هل علموه ام جهلو؟
    او انهم علموه ولم يعملوه لعدم محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟
    ◄اذا لم نجد إجابات لهذه الأسئله فمن اين جاء المتأخرين بهذه البدعة؟؟
    كلنا ا خ و ة
     
    (منير), ‏11 ديسمبر 2016
    (منير), ‏11 ديسمبر 2016
    #1
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  2. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    622
    الإعجابات المتلقاة:
    1,291
    رد: ارجو المساعدة عن هذه الأسئلة

    جميل هذه المشاركة.
    ممتن لكم عليها
    كلنا اخوة
     
    (منير), ‏11 ديسمبر 2016
    (منير), ‏11 ديسمبر 2016
    #2
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  3. bouziddz

    bouziddz :: بائع عملات معتمد ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 ديسمبر 2015
    المشاركات:
    501
    الإعجابات المتلقاة:
    132
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    Alger Centre
    1-كم مرة إحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده
    كم مره احتفل آل البيت والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم بمولده صلى الله عليه وسلم
    ؟
    لم يثبت عن الصحابة أنهم إحتفلوا بمولد الرسول و لا مرة
    و من يحب رسول الله صلى الله عليه و سلم يحتفل به في كل صلاة فرسول الله صلى الله عليه و سلم في القلوب
    رسول الله لن يحتاج إلينا لقد غفر الله له ما تقدم و ما تأخر و لكن نحن من نحتاج إليه لكي يشفعا لنا يوم القيامة
     
    bouziddz, ‏19 ديسمبر 2016
    bouziddz, ‏19 ديسمبر 2016
    #3
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  4. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 ماي 2016
    المشاركات:
    1,438
    الإعجابات المتلقاة:
    2,478
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    أرض الله
    لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده
    ولاآل البيت والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم
    ولاأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى
    والذين ابتدعوها هم الشيعة
     
    الصارم المسلول, ‏20 ديسمبر 2016 على 15:24
    الصارم المسلول, ‏20 ديسمبر 2016 على 15:24
    #4
    soumia hadj معجب بهذا.
  5. achraf.dz

    achraf.dz :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 جوان 2016
    المشاركات:
    6
    الإعجابات المتلقاة:
    5
    من القرأن الكريم لم يحتفل الرسول صلى الله عليك وسلم ابد بمولده
     
    achraf.dz, ‏20 ديسمبر 2016 على 18:37
    achraf.dz, ‏20 ديسمبر 2016 على 18:37
    #5
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  6. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    127
    الإعجابات المتلقاة:
    183
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    بلجيكا نشاله نروح ...قتلوا امين
    نشاله يكون جاوبك اخ على اسئلتك
    وننتظر منك مزيد من اسئلة
    وشكرا
     
    مشاغب, ‏20 ديسمبر 2016 على 21:52
    مشاغب, ‏20 ديسمبر 2016 على 21:52
    #6
    soumia hadj معجب بهذا.
  7. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    1,540
    الإعجابات المتلقاة:
    2,857
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    لم يحتفل النبي ولا أصحابه بمولده ولم يتبت لا في الكتاب ولا في السنة أنه إحتفل بمولده
     
    نعمات, ‏21 ديسمبر 2016 على 17:59
    نعمات, ‏21 ديسمبر 2016 على 17:59
    #7
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  8. ابو عائشه زكرياء القرشي

    ابو عائشه زكرياء القرشي :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏أمس
    المشاركات:
    6
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    Alger
    انا لو كان نتلاقا بهاد السيد نسلملو على راسو
    عجبني بزاف لكلام تاعو
    2- هادي مشي أسأله بل اجوبه لكل جاهل او مبتدع يريد التشبه ب النصارا و الإبتداع في شرع الله
     
    ابو عائشه زكرياء القرشي, ‏26 ديسمبر 2016 على 09:24
    ابو عائشه زكرياء القرشي, ‏26 ديسمبر 2016 على 09:24
    #8
  9. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
    المشاركات:
    2,443
    الإعجابات المتلقاة:
    6,671
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجلفة
    السلام عليكم
    الاحتفال بالرسول لا بالمولد
    و
    الاحتفال يكون كالآتي
    قال الله تعالى
    * ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا *
    و
    السلام
     
    habchisalaheddin, ‏26 ديسمبر 2016 على 11:01
    habchisalaheddin, ‏26 ديسمبر 2016 على 11:01
    #9
  10. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    1,540
    الإعجابات المتلقاة:
    2,857
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا
     
    نعمات, ‏26 ديسمبر 2016 على 11:26
    نعمات, ‏26 ديسمبر 2016 على 11:26
    #10