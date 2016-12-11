حفلة بسيطة في مصلحة الامراض العقلية ^^

السلام عليكم

ماشاء الله وتبارك الرحمن

يعطيكم الصحة وربي يجازيكم كل الخير ان شاء الله

ويوفقكم للأحسن دائما

ويجعل هاد المبادرة في ميزان الحسنات ان شاء الله

كلشي خرج هايل الله يبارك

ربي يهنيكم

شكرا حبيبتي رقية على نقل هذه المبادرة الطيبة لنا

بالتوفيق عزيزتي

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