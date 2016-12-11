حفلة بسيطة في مصلحة الامراض العقلية ^^

مســــــآء النور أحبتي اليــــــــــــــوم وبعد توفيق من الله قمنا بعمل حفلة صغيرة في مصلحة الامرآض النفسية غـــــــآيتنا منها تكريم الأطبآء المشرفين على تدريسنآ المآدة وخصوصآ من اجل ادخآل البهجة والسرور لقلوب المرضى فآتقدم بجزيل الشكر لكل من سآهم بانجآح الحفلة من قريب او من بعيد وتحيـــــآتي الخآصة لكآفة زملآئي سنة سآدسة طب بكلية طالب مرآد بسيدي بلعبآس اترككم مع بعض الصور: الحمد لله الذي وفقنآ لهذآ ونسال الله عز وجل التوفيق والسداد نحو الافضل دآئمآ ( صدقوني فرحة المريض تسوى اغلى من اي شيء فهآد الدنيآ فاللهم لك الحمد ) ســــــــلآمي