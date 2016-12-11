حفلة بسيطة في مصلحة الامراض العقلية ^^

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة ЯέКîά Яồมkà, ‏11 ديسمبر 2016.

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  1. ЯέКîά Яồมkà

    ЯέКîά Яồมkà :: طبيبة المنتدى ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أكتوبر 2009
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    الإعجابات المتلقاة:
    21,393
    [​IMG]
    [​IMG]

    مســــــآء النور أحبتي

    اليــــــــــــــوم وبعد توفيق من الله قمنا بعمل حفلة صغيرة في مصلحة الامرآض النفسية     [​IMG]

    غـــــــآيتنا منها تكريم الأطبآء المشرفين على تدريسنآ المآدة

    وخصوصآ من اجل ادخآل البهجة والسرور لقلوب المرضى

    فآتقدم بجزيل الشكر لكل من سآهم بانجآح الحفلة من قريب او من بعيد [​IMG]

    وتحيـــــآتي الخآصة لكآفة زملآئي سنة سآدسة طب بكلية طالب مرآد بسيدي بلعبآس     [​IMG]

    اترككم مع بعض الصور:


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    الحمد لله الذي وفقنآ لهذآ ونسال الله عز وجل التوفيق والسداد نحو الافضل دآئمآ

    ( صدقوني فرحة المريض تسوى اغلى من اي شيء فهآد الدنيآ فاللهم لك الحمد )

    ســــــــلآمي [​IMG]

    [​IMG]
     
    ЯέКîά Яồมkà, ‏11 ديسمبر 2016
    ЯέКîά Яồมkà, ‏11 ديسمبر 2016
    #1
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  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

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    رد: حفلة بسيطة في مصلحة الامراض العقلية ^^

    بارك الله فيكم
    هاهي المبادرات لي ترفع راس البنادم ....و الله يجازيكم كل خير
    الله يجعل هذا في ميزان حسناتكم
    اللهم آمين
     
    habchisalaheddin, ‏11 ديسمبر 2016
    habchisalaheddin, ‏11 ديسمبر 2016
    #2
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  3. ЯέКîά Яồมkà

    ЯέКîά Яồมkà :: طبيبة المنتدى ::

    تاريخ التسجيل:
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    المشاركات:
    20,668
    الإعجابات المتلقاة:
    21,393
    رد: حفلة بسيطة في مصلحة الامراض العقلية ^^

    وفيكم بآرك الرحمن
    شكرآ لك اخي
    ليست بالمبآدرة الاولى في دفعتنا
    ولن تكون الاخيرة باذن الله
    وفقنا الله وايآكم :regards01:
     
    ЯέКîά Яồมkà, ‏11 ديسمبر 2016
    ЯέКîά Яồมkà, ‏11 ديسمبر 2016
    #3
    رابح66, سيرين سوسو, نعمات و 1 آخرون معجبون بهذا.
  4. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو متألق ::

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    رد: حفلة بسيطة في مصلحة الامراض العقلية ^^

    بارك الله فيكم
    يعطيكم الصحة
    جعلها الله في ميزان حسناتكم
    بالتوفيق​
     
    sقطر الندىs, ‏11 ديسمبر 2016
    sقطر الندىs, ‏11 ديسمبر 2016
    #4
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  5. sarakoukou

    sarakoukou
    :: مشرفة ::
    منتدى الثالثة ثانوي
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء

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    شكوبيستان
    رد: حفلة بسيطة في مصلحة الامراض العقلية ^^

    سلام عليكم
    بارك الله فيكم مبادرة انيقة
    دووم الهنا والنشاط ودوم الروح المهنية
    ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المرضى
    بالتوفيق لكم اختي رقية ​
     
    sarakoukou, ‏11 ديسمبر 2016
    sarakoukou, ‏11 ديسمبر 2016
    #5
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  6. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

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    رد: حفلة بسيطة في مصلحة الامراض العقلية ^^



    بارك الله فيكم
    صح فرحة المريض تساوي كل شيء
    يعطيكم الصحة
    جعلها الله في ميزان حسناتكم
    بالتوفيق
     
    الحلم الوردي, ‏11 ديسمبر 2016
    الحلم الوردي, ‏11 ديسمبر 2016
    #6
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  7. ЯέКîά Яồมkà

    ЯέКîά Яồมkà :: طبيبة المنتدى ::

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    الإعجابات المتلقاة:
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    رد: حفلة بسيطة في مصلحة الامراض العقلية ^^

    الله يبآرك فيك غآليتي
    اللهم آمين يآ رب
    مشكورة :regards01:
     
    ЯέКîά Яồมkà, ‏11 ديسمبر 2016
    ЯέКîά Яồมkà, ‏11 ديسمبر 2016
    #7
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  8. ЯέКîά Яồมkà

    ЯέКîά Яồมkà :: طبيبة المنتدى ::

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    الإعجابات المتلقاة:
    21,393
    رد: حفلة بسيطة في مصلحة الامراض العقلية ^^

    وعليكم السلآم ورحمة الله
    الله يبآرك فيكي غاليتي
    ان شاء الله يآ رب
    شكرآ حبيبتي:regards01:
     
    ЯέКîά Яồมkà, ‏11 ديسمبر 2016
    ЯέКîά Яồมkà, ‏11 ديسمبر 2016
    #8
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  9. ЯέКîά Яồมkà

    ЯέКîά Яồมkà :: طبيبة المنتدى ::

    تاريخ التسجيل:
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    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
    21,393
    رد: حفلة بسيطة في مصلحة الامراض العقلية ^^

    الله يبآرك فيك حبيبتي ملآك
    صح والله تحسي برآحة كبيرة لما تشوفي فرحتهم
    ربي يشآفيهم ويشفي جميع المرضى ان شاء الله
    شكرآ لك غاليتي
     
    ЯέКîά Яồมkà, ‏11 ديسمبر 2016
    ЯέКîά Яồมkà, ‏11 ديسمبر 2016
    #9
    سيرين سوسو, رابح66 و نعمات معجبون بهذا.
  10. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    رد: حفلة بسيطة في مصلحة الامراض العقلية ^^

    الله يبارك ربي يجازيكم خير كي فرحتوهم
    كلشي رائع
    يعطيكم الصحة
     
    أم ياسمينdz, ‏11 ديسمبر 2016
    أم ياسمينdz, ‏11 ديسمبر 2016
    #10
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  11. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    رد: حفلة بسيطة في مصلحة الامراض العقلية ^^

    بارك الله فيك ختى وجعلها في ميزان حسانتك يارب

    كما فرحتى الناس ربى إفرحك
     
    نعمات, ‏11 ديسمبر 2016
    نعمات, ‏11 ديسمبر 2016
    #11
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  12. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
    :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر

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    قسنطينة
    رد: حفلة بسيطة في مصلحة الامراض العقلية ^^

    السلام عليكم
    ماشاء الله وتبارك الرحمن
    يعطيكم الصحة وربي يجازيكم كل الخير ان شاء الله
    ويوفقكم للأحسن دائما
    ويجعل هاد المبادرة في ميزان الحسنات ان شاء الله
    كلشي خرج هايل الله يبارك
    ربي يهنيكم
    شكرا حبيبتي رقية على نقل هذه المبادرة الطيبة لنا
    بالتوفيق عزيزتي
     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏11 ديسمبر 2016
    لؤلؤة قسنطينة, ‏11 ديسمبر 2016
    #12
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  13. يونس قاسم

    يونس قاسم :: عضو فعّال ::

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    الإعجابات المتلقاة:
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    رد: حفلة بسيطة في مصلحة الامراض العقلية ^^

    بارك الله فيكم
    كل شيئ جميل حقا والله
    والاجمل
    صدقوني فرحة المريض تسوى اغلى من اي شيء فهآد الدنيآ فاللهم لك الحمد
    جزاكم الله كل خير
     
    يونس قاسم, ‏11 ديسمبر 2016
    يونس قاسم, ‏11 ديسمبر 2016
    #13
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  14. Mr Brahim

    Mr Brahim :: عضو متألق ::

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    الإعجابات المتلقاة:
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    رد: حفلة بسيطة في مصلحة الامراض العقلية ^^

    جازاكم الله خيرا على هذا العمل الطيب
     
    Mr Brahim, ‏12 ديسمبر 2016
    Mr Brahim, ‏12 ديسمبر 2016
    #14
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  15. bouchra la charemonte

    bouchra la charemonte :: عضو بارز ::

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    رد: حفلة بسيطة في مصلحة الامراض العقلية ^^

    بارك الله فيكم
     
    bouchra la charemonte, ‏12 ديسمبر 2016
    bouchra la charemonte, ‏12 ديسمبر 2016
    #15
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  16. ЯέКîά Яồมkà

    ЯέКîά Яồมkà :: طبيبة المنتدى ::

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    رد: حفلة بسيطة في مصلحة الامراض العقلية ^^

    الله يبارك فيك غاااااليتي
    الحمد لله
    ربي يفرحك حبيبتي
     
    ЯέКîά Яồมkà, ‏12 ديسمبر 2016
    ЯέКîά Яồมkà, ‏12 ديسمبر 2016
    #16
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  17. ЯέКîά Яồมkà

    ЯέКîά Яồมkà :: طبيبة المنتدى ::

    تاريخ التسجيل:
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    المشاركات:
    20,668
    الإعجابات المتلقاة:
    21,393
    رد: حفلة بسيطة في مصلحة الامراض العقلية ^^

    الله يبارك فيك غاليتي
    اللهم امين يا رب
    ربي يحفظك
    مشكورة اختاه :regards01:
     
    ЯέКîά Яồมkà, ‏12 ديسمبر 2016
    ЯέКîά Яồมkà, ‏12 ديسمبر 2016
    #17
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  18. ЯέКîά Яồมkà

    ЯέКîά Яồมkà :: طبيبة المنتدى ::

    تاريخ التسجيل:
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    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
    21,393
    رد: حفلة بسيطة في مصلحة الامراض العقلية ^^

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اهلا بالغالية
    اللهم امين يا رب
    شكرا لك حبيبتي
    وان شاء الله نشوفو مثل هاد المبادرات فكل ربوع الوطن
    كوني بخير غاليتي :regards01:
     
    ЯέКîά Яồมkà, ‏12 ديسمبر 2016
    ЯέКîά Яồมkà, ‏12 ديسمبر 2016
    #18
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  19. sosobibicha

    sosobibicha :: عضو فعّال ::

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    رد: حفلة بسيطة في مصلحة الامراض العقلية ^^

    السلام عليكم
    مباردة رائعة و مميزة جازاكم الله خيرا و وفقكم اختي
    ربي يشفي جميع المرضى
    شكرا لك و بارك اله فيك
    في حفظ الرحمن
     
    sosobibicha, ‏12 ديسمبر 2016
    sosobibicha, ‏12 ديسمبر 2016
    #19
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  20. AmiR@RoRo

    AmiR@RoRo
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات

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    رد: حفلة بسيطة في مصلحة الامراض العقلية ^^

    السلآم عليكم
    ماشاء الله مبادرة طيبة منكم غاليتي
    ربي يجازيكم وبارك الله فيكم
     
    AmiR@RoRo, ‏12 ديسمبر 2016
    AmiR@RoRo, ‏12 ديسمبر 2016
    #20
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