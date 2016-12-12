إلى كل الطلبة ذكورا وإناثا

الموضوع في 'منتدى المرحلة المتوسطة' نشر بواسطة الصارم المسلول, ‏12 ديسمبر 2016.

  1. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
    {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} .
    {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}
    {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} أما بعد:

    أردت أن أنبه الطلبة أنه بإمكاني مساعدتهم في المادة التي هي من اختصاصي وهي الرياضيات
    أما بالنسبة للمواد الأخرى فيمكنني مساعدتهم عن طريق اللإتصال بزملائي شريطة أن يقدم الطلب قبل الوقت بيومين على الأقل
    وفي الأخير تقبلوا تحيتي العطرة
    مع تمياتي لكم بالنجاح والتوفيق
     
    جيهان جوجو و sقطر الندىs معجبون بهذا.
    الصارم المسلول, ‏12 ديسمبر 2016
    #1
  2. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو متألق ::

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    رد: إلى كل الطلبة ذكورا وإناثا

    بارك الله فيك و جعلها الله في ميزان حسناتك
    شكراا اخي حبيب
    اكييد دايما راك تفيدنا ربي يحفظك
     
    جيهان جوجو و الصارم المسلول معجبون بهذا.
    sقطر الندىs, ‏12 ديسمبر 2016
    #2
  3. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    رد: إلى كل الطلبة ذكورا وإناثا

    بارك الله فيك
     
    جيهان جوجو و الصارم المسلول معجبون بهذا.
    Asseli Queen, ‏12 ديسمبر 2016
    #3
  4. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    منتدى المرحلة المتوسطة

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    رد: إلى كل الطلبة ذكورا وإناثا

    وفيكم بارك الله
    رب يوفقكم
     
    جيهان جوجو معجب بهذا.
    الصارم المسلول, ‏12 ديسمبر 2016
    #4
  5. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    رد: إلى كل الطلبة ذكورا وإناثا

    بَارَكَ اللّه فِيكَ
     
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    yaso ياسمين, ‏12 ديسمبر 2016
    #5
  6. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
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    بارك الله فيك
    على المشاركة
     
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    NOUREDDINE 31, ‏20 ديسمبر 2016
    #6
  7. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
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    بارك الله فيك وجزاك خيرا^^
     
    الصارم المسلول معجب بهذا.
    جيهان جوجو, ‏29 ديسمبر 2016 على 15:30
    #7