(( السنّةَُ التي تُوفي عنها رَسُولُ اللَّهِ )) ▪للإمــام أحمد بــن حنبل رحِـمُه اللّٰه عن الحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الّربْعي، قَالَ: قَالَ لي أَحْمَدُ بنُ حَنبل - إمامُ أهلِ السُّنةِ والصابرُ تحت المِحنةِ :- أَجْمعَ تسعون رجلاً من التابعين ▫وأَئمةِ المسلمين، ▫وأَئمةِ السلف، ▫وفُقهاءِ الأمصارِ ▪عَلَى أنّ السُّنةَ التي تُوفي عنها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :- 1⃣ أولها: الرِّضا بقضاء اللَّه عَزَّ وَجَلَّ، والتسليم لأمره، والصبر عَلَى حكمه، والأخذ بما أمر اللَّه به، والإنتهاء عما نهي اللَّه عنه . 2⃣ والإيمان بالقدر خيره وشره . 3⃣ وترك المراء والجدال فِي الدين . 4⃣ والمسح عَلَى الخفين . 5⃣ والجهاد مع كل خليفة، بَر وفاجر . 6⃣ والصلاة عَلَى من مات من أهل القبلة . 7⃣ والإيمان: ▫ قول، وعمل، ▫يزِيد بالطاعة، ▫ وينقص بالمعصية . 8⃣ والقرآن: ▫كلام اللَّه، ▫منزل عَلَى قلب نبيه مُحَمَّد ﷺ. ▫غير مخلوق من حيثما تلى. 9⃣ والصبر تحت لواء السلطان عَلَى ما كان فيه من عدل، أو جور . وأن لا نخرج عَلَى الأمراء بالسيف، وإن جاروا . 1⃣1⃣ وأن لا نكفر أحداً من أهل التوحيد، وإن عملوا الكبائر . 2⃣1⃣ والكف عما شجر بين أصحاب رَسُول اللَّهِ ﷺ . 3⃣1⃣ وأفضل الناس، بعد رَسُول اللَّهِ ﷺ: ▫ أبو بكر رضي الله عنه ، ▫ وعمر رضي الله عنه ، ▫ وعثمان رضي الله عنه ، ▫ وعلي ابن عم رَسُول اللَّهِ ﷺ . 4⃣1⃣ والترحم عَلَى: ↙ جميع أصحاب رَسُول اللَّهِ ﷺ، ↙ وعلى أولاده، ↙ وأزواجه، ↙ وأصهاره، رضوان اللَّه عليهم أجمعين. فهذه السُّن ▫ الزموها تَسلموا، ▫ أخْذُها هُدى، ▫ وتَرْكُها ضَلالة. المصدر : طبقات الحنابلة؛ ج: (1) ص (130-131)