السنّةَُ التي تُوفي عنها رَسُولُ اللَّهِ

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة أبو هريرة موسى المسيلي, ‏13 ديسمبر 2016.

  1. أبو هريرة موسى المسيلي

    أبو هريرة موسى المسيلي :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏9 سبتمبر 2008
    المشاركات:
    4,235
    الإعجابات المتلقاة:
    533


    (( السنّةَُ التي تُوفي عنها رَسُولُ اللَّهِ ))

    ▪للإمــام أحمد بــن حنبل رحِـمُه اللّٰه
    عن الحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الّربْعي، قَالَ: قَالَ لي أَحْمَدُ بنُ حَنبل - إمامُ أهلِ السُّنةِ والصابرُ تحت المِحنةِ :-

    أَجْمعَ تسعون رجلاً من التابعين
    ▫وأَئمةِ المسلمين،
    ▫وأَئمةِ السلف،
    ▫وفُقهاءِ الأمصارِ

    ▪عَلَى أنّ السُّنةَ التي تُوفي عنها
    رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :-

    1⃣ أولها: الرِّضا بقضاء اللَّه عَزَّ وَجَلَّ، والتسليم لأمره، والصبر عَلَى حكمه، والأخذ بما أمر اللَّه به، والإنتهاء عما نهي اللَّه عنه .
    2⃣ والإيمان بالقدر خيره وشره .
    3⃣ وترك المراء والجدال فِي الدين .
    4⃣ والمسح عَلَى الخفين .
    5⃣ والجهاد مع كل خليفة، بَر وفاجر .
    6⃣ والصلاة عَلَى من مات من أهل القبلة .
    7⃣ والإيمان:
    ▫ قول، وعمل،
    ▫يزِيد بالطاعة،
    ▫ وينقص بالمعصية .

    8⃣ والقرآن:
    ▫كلام اللَّه،
    ▫منزل عَلَى قلب نبيه مُحَمَّد ﷺ.
    ▫غير مخلوق من حيثما تلى.

    9⃣ والصبر تحت لواء السلطان عَلَى ما كان فيه من عدل، أو جور .

    وأن لا نخرج عَلَى الأمراء بالسيف،
    وإن جاروا .

    1⃣1⃣ وأن لا نكفر أحداً من أهل التوحيد، وإن عملوا الكبائر .

    2⃣1⃣ والكف عما شجر بين أصحاب رَسُول اللَّهِ ﷺ .

    3⃣1⃣ وأفضل الناس، بعد رَسُول اللَّهِ ﷺ:

    ▫ أبو بكر رضي الله عنه ،
    ▫ وعمر رضي الله عنه ،
    ▫ وعثمان رضي الله عنه ،
    ▫ وعلي ابن عم رَسُول اللَّهِ ﷺ .
    4⃣1⃣ والترحم عَلَى:
    ↙ جميع أصحاب رَسُول اللَّهِ ﷺ،
    ↙ وعلى أولاده،
    ↙ وأزواجه،
    ↙ وأصهاره، رضوان اللَّه عليهم أجمعين.

    فهذه السُّن

    ▫ الزموها تَسلموا،
    ▫ أخْذُها هُدى،
    ▫ وتَرْكُها ضَلالة.

    المصدر :
    طبقات الحنابلة؛ ج: (1) ص (130-131)
     
    أبو هريرة موسى المسيلي, ‏13 ديسمبر 2016
    أبو هريرة موسى المسيلي, ‏13 ديسمبر 2016
    #1
    العَنْقَاءُ معجب بهذا.
  2. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 جوان 2014
    المشاركات:
    1,179
    الإعجابات المتلقاة:
    2,137
    بارك الله فيك وجزاكَ الله خيرًا

    9⃣ والصبر تحت لواء السلطان عَلَى ما كان فيه من عدل، أو جور .
    وأن لا نخرج عَلَى الأمراء بالسيف،
    وإن جاروا .

    الى أن هذه المعضلة هيا سبب
    كثير ما يحدث في الأمة العربية الإسلامية :cry:
    اللهم أهدينا الى الحق حق نتبعه
    وأعفوا عنا وأرحمنا
    وتوفنا ونحنُ مسلمين
     
    العَنْقَاءُ, ‏26 ديسمبر 2016 على 03:50
    العَنْقَاءُ, ‏26 ديسمبر 2016 على 03:50
    #2