أسماء الكواكب التي رأها النبي يوسف عليه السلام في منامه

الموضوع في 'منتدى القراَن الكريم والسنة النبوية' نشر بواسطة theking, ‏18 ديسمبر 2016.

  1. theking

    theking :: عضو منتسِب ::

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    أقدم لكم أسماء الكواكب التي رأها النبي الكريم يوسف عليه السلام
    عن جابر قال : أتى النبي صل الله عليه وسلم رجل من اليهود يقال له: بستانة اليهودي
    فقال:يا محمد، أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف أنها ساجدة له ما أسماؤها ؟
    قال: فسكت النبي صلوات الله وسلامه عليه فلم يجبه بشيء ، ونزل جبريل عليه السلام بأسمائها .
    قال فبعث إليه رسول الله ، فقال :هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها ؟
    قال: نعم فقال رسول الله صل الله عليه وسلم هي :
    جربانُ ، والطارقُ ، والذيال ، وذو الكنفات ، وقابس ، و وثاب ، و عمودانُ ،و الفيلقُ ، و المصبحُ، والصروحُ
    وذو الفرع ، والضياءُ ، و النور
    فقال اليهودي إي واللهِ لأسماؤها
     
    theking, ‏18 ديسمبر 2016
    theking, ‏18 ديسمبر 2016
    #1
  2. بشرى الجنة

    بشرى الجنة :: عضو منتسِب ::

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    بارك الله فيك
    وجزاك الله خيرا
     
    بشرى الجنة, ‏25 ديسمبر 2016 على 17:22
    بشرى الجنة, ‏25 ديسمبر 2016 على 17:22
    #2
  3. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    صلى الله عليه و سلم
    بارك الله فيك ان شاء الله في ميزان حسناتك
     
    ميلينا, ‏25 ديسمبر 2016 على 17:45
    ميلينا, ‏25 ديسمبر 2016 على 17:45
    #3