أسماء الكواكب التي رأها النبي يوسف عليه السلام في منامه

أقدم لكم أسماء الكواكب التي رأها النبي الكريم يوسف عليه السلام عن جابر قال : أتى النبي صل الله عليه وسلم رجل من اليهود يقال له: بستانة اليهودي فقال:يا محمد، أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف أنها ساجدة له ما أسماؤها ؟ قال: فسكت النبي صلوات الله وسلامه عليه فلم يجبه بشيء ، ونزل جبريل عليه السلام بأسمائها . قال فبعث إليه رسول الله ، فقال :هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها ؟ قال: نعم فقال رسول الله صل الله عليه وسلم هي : جربانُ ، والطارقُ ، والذيال ، وذو الكنفات ، وقابس ، و وثاب ، و عمودانُ ،و الفيلقُ ، و المصبحُ، والصروحُ وذو الفرع ، والضياءُ ، و النور فقال اليهودي إي واللهِ لأسماؤها