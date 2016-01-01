دعاء واجب لأهلنا في سوريا

الموضوع في 'ركن التعزية والمواساة' نشر بواسطة angegardienretour, ‏20 ديسمبر 2016 على 08:56.

  1. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    اللهم لك الحمد كله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

    اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم

    اللهم الطف بأهل سوريا .. اللهم احفظهم بحفظك و اكلأهم برعايتك

    اللهم انصر المسلمين في أرض سوريا وحكم فيهم شرعك واكفهم شر كل طاغية جبار

    ربِ انصر إخواننا وأهلنا في سوريا و لا تنصر عليهم، ربِ ثبت أقدامهم وارحمهم..

    ربِ رد كيد كل من أراد بهم السوء يا عزيز يا جبار..

    اللهم تول أهل سوريا برعايتك..اللهم احقن دمائهم ...اللهم ول عليهم خيارهم

    اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم و ذراريهم و أموالهم.

    نسألك اللهم أن تعصم دماء المسلمين وأموالهم وأن تجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن

    وأن تصرف عنهم شرارهم وجميع بلاد المسلمين .

    نسأل الله أن يجعل لإخواننا هناك من كل هم فرجا ومن كل ضيق ومخرجا ويحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

    اللهمّ إنا نسألك السلامة لأهل سوريا

    اللهمّ بدّل خوفهم أمنا

    اللّهمّ أظهر أمر الدين في أرض سوريا
    وولّ عليهم أخشاهم لربّهم وأتقاهم له
    اللهمّ ولّ عليهم من يحكّم فيهم شرعك

    اللهم احفظ المسلمين في سوريا واحقن دمائهم وآمنهم في أنفسهم وأموالهم

    اللهم احفظ المسلمين في سوريا من الفتن ما ظهر منها وما بطن

    اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن.

    اللهم احفظ المسلمين في سوريا واحقن دمائهم
    وآمنهم في أنفسهم وأموالهم وول عليهم خيارهم

    اللهم احفظ المسلمين في سوريا من الفتن ما ظهر منها وما بطن

    اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الفجار
    وطوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن.

    اللهم عجل الفرج وأرح العباد والبلاد ممن خربوها وأذلوا أهلها

    اللهم كن لأهلنا في سوريا ناصراً ومعيناً

    اللهم ارزقهم الأمن والأمان والسلامة والإيمان

    اللهم اعصم دماء المسلمين و أعراضهم و أموالهم

    اللهم خذ الظالمين أخذ عزيز مقتدر

    اللهم أبرم لإخواننا في سوريا أمرا رشيدا؛ تُعِز فيه أولياءك، وتُذِل فيه أعداءك، ويُعمل فيه بطاعتك

    اللهم يا حي يا قيوم يا من بيده ملكوت كل شيء أنت تعلم ما حل بإخوان لنا و وأخوات لنا فيك فمن لتلك الأعراض ومن لتلك الدماء ومن لتلك الأرواح إلا أنت ... اللهم احفظهم بحفظك وأبدل خوفهم أمناً وأبرم لهم أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك اللهم آمين والحمد لله رب العالمين.

    اللهم آمين
    اللهم آمين
    اللهم آمين
     
    angegardienretour, ‏20 ديسمبر 2016 على 08:56
    angegardienretour, ‏20 ديسمبر 2016 على 08:56
    #1
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  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    آمييييييييين يارب العالمين
    ياااارب الطف بهم وانصرهم
     
    أم ياسمينdz, ‏20 ديسمبر 2016 على 14:31
    أم ياسمينdz, ‏20 ديسمبر 2016 على 14:31
    #2
  3. *amani*

    *amani* :: عضو مُتميز ::

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    وعليكم السلام
     
    *amani*, ‏25 ديسمبر 2016 على 22:08
    *amani*, ‏25 ديسمبر 2016 على 22:08
    #3
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  4. *amani*

    *amani* :: عضو مُتميز ::

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    وعليكم السلام
    ااااامين يارب العالمين اامين
     
    *amani*, ‏25 ديسمبر 2016 على 22:08
    *amani*, ‏25 ديسمبر 2016 على 22:08
    #4
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  5. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    السلام
    اللهم فرج هم إخواننا في سورية و النصرهم في محنهم و قويهم على من ظلمهم ونصرهم على أعدائهم و جبار كسرهم ونتقم على ظلمهم ونصرهم يارب
     
    نعمات, ‏25 ديسمبر 2016 على 22:37
    نعمات, ‏25 ديسمبر 2016 على 22:37
    #5
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  6. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    اللهم إجعل الرعب في قلوب المعتدين و نصر إخوننا في سورية و رحمهم برحمتك يأرحم الرحمين يارب العالمين و زلزل الأرض تحت أقدام الظلمين
     
    نعمات, ‏25 ديسمبر 2016 على 22:52
    نعمات, ‏25 ديسمبر 2016 على 22:52
    #6
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  7. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

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    السلام ععليكم

    اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامين
     
    angegardienretour, ‏25 ديسمبر 2016 على 22:56
    angegardienretour, ‏25 ديسمبر 2016 على 22:56
    #7