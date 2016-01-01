رحمت ربي ونحاوهانا

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة Skor m@k, ‏20 ديسمبر 2016 على 13:54.

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هل أنت مع المكمل الغذائي للسكري ؟

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  1. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 جويلية 2010
    المشاركات:
    3,447
    الإعجابات المتلقاة:
    13,001
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم

    واش راكم يناس اللمة ان شاء الله تكونو بخير
    كي غابت اللمة علينا تلفتنا وين نروحو كامل و حنا الفايس مانخدموهش بزاف عليها تلفتنا وني نسطاليو خخخ
    درنا شويا في منتديات أخرى وشويا فاليوتوب
    الموضوع لي راهو داير ضجة كبيرة والناس كامل تهدر عليه هو المكمل الغذائي تاع رحمت ربي
    على كل حال ماشاركتش وماناقشت فحتى موضوع مع الناس
    كنت نشوف من لبعيد برك كيفاه كل واحد عندو النظرة تاعو لهذا المكمل وللمخترع تاعو
    انا على كل حال راني حيادي ماعرفتش معامن نكون
    نبداو حكايتو من أول هذا السيد خرج للاعلام وقال بلي اكتشف دواء جديد لمرضى السكري وبلي بزاف دول طلبو منو يخدم الدواء عندهم وهو ماقبلش
    جا الوزير قالك أنا نتكفل بالمهمة ونمدلك الاعتماد وتصنعو هنا فالجزائروتانيت دارو تحاليل عليه في معهد باستور وقالك لقاوه مليح وفعال ومافيهش حتى حاجة مضرة للصحة
    بدا الناس يشرو فيه وزادت السمعة تعو كي جربوه وخرج عليهم وحطو ناس بزاف تصاور تاع قياس السكر تاعهم قبل وبعد الدواء فمواقع التواصل وهدرو ناس بزاف بلي مليح
    بين عشية وضحاها خرج الوزير وقالك هذا السيد كذاب ومشعوذ حب يقتل الجزائريين ويديلهم دراهمهم
    حنا مافهمنا والو واش صرا وراء الكواليس
    خرجو أخبار أنو شركة ألمانية لي تخدم الأنسولين متعاقدا مع الجزائر باش تشري عليها دواء السكري وقالتلهم لو ماتحبسوش الدواء هذا نشارعكم
    ممبعد خرج موراها الوزير وبعض معاونيه انه ماشي دكتور هذا الشخص وماقراش في جامعات الطب او الصيدلة بصح في الاول قال الوزير بفمه وراهو مسجل فاليوتوب بلي الشخص هذا يعرفو وعندو ثقة فيه
    مور هذي بأيام خرجو بعض الأطباء والصيادلة وكتبو مقالات وحطو فيديوهات فاليوتوب والمنتديات يبينو بلي هذا مش دواء ومايقدرش أي شخص يخترع دواء بلا مايقرى في معاهد
    بصح أنا الحاجة لي شفتها فيهم مكاش لي هدر على تحسن بعض الأشخاص كي شربو هذا المكمل
    كل لي كانو ضد هذا المكمل هدرو وعايرو الشخص ليس الدواء
    البارح برك دخلت لليوتوب لقيت فيديو يهدرو فيه بلي فرنسي اكتشف دواء مماثل لدواء السكري لي اكتشفو الجزائري
    ماعلينا غير نستناو الأيام الجاية نشوفو واش يصرى في هذي القضية وسورتو كي زاد اكتشفو فرنسي

    انا ماعرفتش معامن نكون خاطرش بزاف امور مخلطة في هذه القضية
    والمشكلة انو دخلت فيها السياسة والتجارة والصحة

    هذي بعض الأحداث لي كانت فالقضية هذي كتبتها باختصار
    المشكل لي يبقى ضرك هو دائما المريض لي يزيدو يكملو عليه فالجزائر
    انا نضن أنو الدولة ماعندهاش استراتيجية تسير عليها راهو بومهمل
    ربي يجيب الخير

    سلام
     
    Skor m@k, ‏20 ديسمبر 2016 على 13:54
    #1
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  2. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى هذه مشكلتي

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 ماي 2011
    المشاركات:
    14,309
    الإعجابات المتلقاة:
    28,961
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هههه راني فرحانة بزاف كيما عرفت نلقى موضوع جديد والناس مزالو ماجاولوش
    شغل إنجاز عظيم واكتشافات خطيرة هههه

    صراحة أنا راني أورشون كامل على هاد السوجي ماعرف وين كنت كيما الناس كانت هايجة عليه هههه

    ليسونسيال عرفت نمشي فالمنتدى شوية

    بارك الله فيك على الموضوع

    وإن شاء الله يكون هدا صح دواء
     
    Twinkle Stars, ‏20 ديسمبر 2016 على 14:01
    #2
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  3. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 جويلية 2010
    المشاركات:
    3,447
    الإعجابات المتلقاة:
    13,001
    السلام عليكم
    هههه ايا مليح كي عرفتي كيفاه هههه
    بلاكي تتعثري برك خاطرش معم دودانات ههههه
    ان شاء الله يكون خير ويلقاولو حل لهذا المكمل
    شكرا لك
     
    Skor m@k, ‏20 ديسمبر 2016 على 14:08
    #3
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  4. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
    :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أفريل 2013
    المشاركات:
    9,667
    الإعجابات المتلقاة:
    32,328
    السلام عليكم
    اهلا بيك خويا مالك واش احوالك لاباس؟
    مع قريت رحمة ربي فهمت الموضوع ههههه
    بصراحة والله يا خويا راني كيفك بعد لا علاقة لي بالموضوع ولا نقولو انا تاني حيادية
    بصح في كلتا الاحوال مستحيل يخرج دوا هكاك نبدا نشربو دون استشارة طبيب ولا
    يسمى لي تقاس ولا آذاه هاد الدوا ماكانش لازم ياخذ اي دوا بعين الاعتبار لازم تجارب وكلشي
    وراك قلتها كاين امور خلف الكواليس راهي تجري وحنا الشعب لا خبر
    على كل حال راني نتبع في التعليقات بالاك نندمج شوي مع هاد المشكلة ههه
    شكرا خويا مالك على الموضوع
    تحياتي
     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏20 ديسمبر 2016 على 14:36
    #4
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  5. صآحبة القبعة الحمرآء

    صآحبة القبعة الحمرآء :: صاحبة الموقع :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 مارس 2008
    المشاركات:
    18,823
    الإعجابات المتلقاة:
    10,330
    السلام عليكم ورحمة الله

    الدواء هذا كل واحد واش يحكي عليه ولي اخترعو في وقت مضى شكروه وقريب بعتوه جولة للفضاء ومبعد بمجرد ما نجح ولقى الدواء تجاوب من المرضى فجأة رجع مخترعو مش قاري ومشعوذ وفجأة تقلبت الهدرة عليه ومنلي كان بطل رجع إبليس حب يقضي على أمة .
    باختصار إنها الرأسمالية تتحدث في هذا الموضوع .
     
    صآحبة القبعة الحمرآء, ‏20 ديسمبر 2016 على 14:40
    #5
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  6. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 جويلية 2010
    المشاركات:
    3,447
    الإعجابات المتلقاة:
    13,001
    السلام عليكم
    الحمد لله ختي
    بصح الأطباء فالأول نصحو بيه باش يشربوه الناس لي مراض السكر والوزير صرح وقال بلي دواء مليح
    ودارو عليه تحاليل فمخبر باستور وراه معروف هذا المخبر عندو سمعة كبيرة
    المشكل لي راو هنا هو الوزير ضربة وحدة دار ف كلامو
    والمشكلة لكبيرة ماقالوش الدواء لي ماشي مليح مالقاو حتى حاجة تثبت بلي الدواء عيان ولا يمر
    راهم يهدرو غير على المكتشف هذا قالك كذاب ومشعوذ ومعلباليش كيفاه وتانيت قالك ماشي طبيب كيفاه يخترع الدواء
    بصح مالقاو اونكا بروف على الدواء بلي مش مليح
    هذا هو مشكلتنا حنا لو لقاو الدواء ماشي مليح هنا نكون معاهم فالرأي بصح كي قالك الدوا مليح الشخص هذاك لي كذاب وووو
    هنا لي دخلني الشك بلي فيها مؤامرة عليه واقيل
    وفيها ضغوطات من شركات أخرى مصنعة للدواء السكري
    ربي يجيب الخير
     
    Skor m@k, ‏20 ديسمبر 2016 على 14:44
    #6
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  7. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 جويلية 2010
    المشاركات:
    3,447
    الإعجابات المتلقاة:
    13,001
    وعليكم السلام
    صح انا هذي لي دخلتلي في راسي الرأسمالية هي لي راهي تسير هذا المشكل
    بين ليلة وضحاها دارو في رايهم
    المشكلة ماهدروش على مضاعفات الدوا هذا
    ربي يجيب الخير
    شكرا لك
     
    Skor m@k, ‏20 ديسمبر 2016 على 15:07
    #7
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  8. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف

    تاريخ التسجيل:
    ‏22 ديسمبر 2013
    المشاركات:
    5,617
    الإعجابات المتلقاة:
    17,609
    و الله يا مالك هاد الموضوع كنت حابة نهدر عليه و كامل واش كان يدور في راسي انت كتبتو
    نهار جا الطبيب لقناة الشروق و قال على الدوا و على الفايدة نتاعو و انو جربو و نجحت كل التجارب و الناس فرحانة بيه
    قالو واحد الاستاد كان حاضر معاه في الحصة انت في خطر ننصحك باش تأمن على حياتك
    و رانا وصلناها و كل التعب نتاعو رماوه للهامش
    انا على حساب ما سمعت انو المخابر العالمية المنتجة للانسولين عندها يد في هاد الحرب لي قامت على الدكتور
    انا لي خلعتني البارح برك الوزير فرح بيه و قدمو للناس و اليوم يقول هاد الانسان خدعني و اوهمني بلي هو طبيب
    يا عجبا هادي هدرة نتع وزير؟
    يا للعار اصبحنا اضحوكة للعالم
    كل مرة تبهديلة
    السؤال المطروح متى نتحررو من التبعية للآخر
    الكل تعاونو في الحرب ضدو حتى عميد الاطباء كذب و افترى عليه على المباشرفي حصة تلفزيونية
    ولما جبدلو كامل الادلة و البراهين قام عميد الاطباء و انسحب من الحصة بحجة ان النقاش لا جدوى منو
    هادي هي بلادنا
    عشنا و شفنا و ما زال نزيدو نشوفو
     
    أم منيــــــر, ‏20 ديسمبر 2016 على 15:26
    #8
    ЯέКîά Яồมkà, Oum Loukmane و Skor m@k معجبون بهذا.
  9. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 جويلية 2010
    المشاركات:
    3,447
    الإعجابات المتلقاة:
    13,001
    السلام عليكم
    ايه هذيك هي المشكلة فالوزير فالأول شكرو ممبعد بدون أي سبة عاود دار في كلامو وماعطاش الأدلة بالأوراق
    قال هذا خدعني بصح كيفاه فالأول قال محل ثقة ونعرفو بلي طبيب
    شفتو الفيديو لي دار مناقشة مع عميد الأطباء ماقدرش يجاوب معاه فالأحداث
    والله تحشم كي تشوف عميد الأطباء يهدر هكذاك بلا اي ادلة
    التبعية ضرك نشوفوها الى مزالنا فيها
    خاطرش شفت بلي واحد طبيب فرنسي اخترع دواء كيما هو
    خلي المستقبل هو لي يفضحهم
    شكرا لك
     
    Skor m@k, ‏20 ديسمبر 2016 على 15:59
    #9
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  10. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف

    تاريخ التسجيل:
    ‏22 ديسمبر 2013
    المشاركات:
    5,617
    الإعجابات المتلقاة:
    17,609
    قالهم لو كان ماشي حبي للوطن ووصية الوالد نتاعي و الله ما نقعد هنا
    نروح بالاختراع نتاعي للخارج و تشوفو واش ندير
    يرحم باباك اي واحد يكون عندو طموح باش يدير اختراع فلبلاد و يشوف واش صرا
    يتردد و يقولك نروح وين يقيموني و يقدروني خير....و عندو الحق
     
    أم منيــــــر, ‏20 ديسمبر 2016 على 16:12
    #10
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  11. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 مارس 2014
    المشاركات:
    2,102
    الإعجابات المتلقاة:
    5,618
    السلام عليكم
    واش نقولك اخي والله انا تاني مفهمت وااالووو الحاجة الوحيدة لي عرفتها اننا في وسط خبيث ومافيا كبيرة
    نهار الاول كيما قالت اختي ام منير شكروه ومجدوه تمر ايام ردوه ميصلحش يالطيف واش هدا
    ربي يجيب الخير
    وربي يصلح حالنا
    مشكور مالك علي الموضوع وربي يحط رحمتوا علينا يارب
     
    Malika Tlm, ‏20 ديسمبر 2016 على 16:19
    #11
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  12. عاشقة الجنّة

    عاشقة الجنّة :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
    10,617
    الإعجابات المتلقاة:
    21,730
    السلام عليكم و رحمة الله
    اولا شكرا على الموضوع بصراحة هذا السوجي بالذات راهو حديث الساعة
    الدولة نسات التقشف و راهعي لاتية غير برحمة ربي
    مفهمنا والو و لواش حابين يوصلو راك حكيت بالتدرج واش صرا
    كل يوم يقولوا كلام بلا ما يأكدو عليه
    انا في رايي سياسة ملعوبة الدولة الجزائرية مزال مفهمتش علاش متستغلش الكفاءات ديالها في المخترعين و الاختراعات
    بزاف ناس جربوه و اثنوا بلي جاب نتيجة
    مع الاول كامل وقفوا معاه و مدا بينا حاجة محلية و ووووووووو و كثر التبلبيل
    و نهار شافوا بلي رح يأثر على مصانع الانسولين و رح تغلق لوكان هذا الدواء يكون عندوا ايجابية قصوى قالك فيه تلاعب ووووووووو
    و مؤخرا كيما قلت على المخترع الفرنسي سمعت الاب ديالي قال نفس الكلام بانو ظهر واحد فرنسي قال بلي لقيت حل لداء السكري

    الحقيقة تبقى مجهولة و الدولة الجزائرية تبقـــــــــــــــــى عاجزة امام اتخاذ قرارات خاصة انو لي جا هو مولاها
    شكرا على الموضوع
     
    عاشقة الجنّة, ‏20 ديسمبر 2016 على 17:24
    #12
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  13. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    2,622
    الإعجابات المتلقاة:
    8,306
    انا تابعت الحصة اللي عملها مع قناة
    و بصدق انا اقتنعت بكلامه لأنه كل حاجة سألوه عليها
    جاوبهم بالدليل
    و الناس اللي كانت تناقش فيه كانت تحكي و خلاص
    حتى ان عميد الاطباء ما عرفش يناقشه و خرج من الاستوديو عل المباشر
    لوكان جا من مريكان أو من فرنسا أكيد كانوا اولاد فرانسا كامل رحبوا بيه
     
    الامين محمد, ‏20 ديسمبر 2016 على 17:28
    #13
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  14. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
    المشاركات:
    2,356
    الإعجابات المتلقاة:
    6,547
    السلام عليكم
    نحاو رحمة ربي لا تربحهم
    ههه
    المهم ...صراحة الصح ماهوش باين
    الطبيب هذا قالو انو اصلاليس بطبيب و الله اعلم
    المهم صراحة هذي الكواليس حرب العصاباات هذي الواحد يبعدها خير
    شكرا على الموضوع
    بارك الله فيك
    الله يهدي العباد و يصلح البلاد
     
    habchisalaheddin, ‏20 ديسمبر 2016 على 17:32
    #14
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  15. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 جويلية 2010
    المشاركات:
    3,447
    الإعجابات المتلقاة:
    13,001
    ايه هذي هي الواحد يولي يدير حساباتو قبل لا يخمم
    هوما لي يخلونا ديما هكا فالتبعية تاع الاستهلاك برك
    كي نشوفو حالات كيما هذي كيفاه تحبي الواحد يحوس يخترع وينسبها للبلاد
    ممبعد كي تروح للخارج يقولك ماتحبش بلادك
    ايه انا مانحبش مسؤولين تاعنا
     
    Skor m@k, ‏20 ديسمبر 2016 على 18:13
    #15
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  16. ЯέКîά Яồมkà

    ЯέКîά Яồมkà :: طبيبة المنتدى ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أكتوبر 2009
    المشاركات:
    20,617
    الإعجابات المتلقاة:
    21,277
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    في هاد البلاد كل شيء ممكن
    الطبيب يردوه مشعوذ
    والمشعوذ يولي طبيب!!
    لكن ديفوا تجيني وحد الفكرة فراسي تقولي ان الوزير والدكتور وباستور والانسولين ووووو كلهم قصة من اختراعهم مثل قصة اكرام وعبد القادر والهادي وغيرهم واللي غرضهم الوحيد منها
    هو انهم يلهوا الشعب ويخلوه غافل عن قوانينهم الجديدة اللي تخدم مصالحهم ويطبقوها من دون معارضة.....
    لان القصة فيها تناقضات كبييييييييييرة تخلي مخك يحبس....واخرها كامل تلك الانتقادات الدكتور لم يحرك ساكنا ويدافع عن نفسه ولو بكلمة!!
    سياسة الدولة واعرة يا شعب فيقوووا!!
     
    ЯέКîά Яồมkà, ‏20 ديسمبر 2016 على 18:16
    #16
    Skor m@k, Oum Loukmane و أم منيــــــر معجبون بهذا.
  17. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 جويلية 2010
    المشاركات:
    3,447
    الإعجابات المتلقاة:
    13,001
    السلام عليكم
    آه ياختي جي تفهمي وتبلوكي كي تخممي كيفاه السياسة تاعهم
    كيما يقولو عندهم قرارات ارتجالية كل مرة كيفاه
    هنا تعرفي بلي مايسيروش على منضومة وحدة
    تفيقي بلي راهم مسيرين من طرف أشخاص كل واحد كيفاه يطبل فوق وذن الوزير
    ربي يهنيك ختي
     
    Skor m@k, ‏20 ديسمبر 2016 على 18:16
    #17
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  18. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف

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    ‏22 ديسمبر 2013
    المشاركات:
    5,617
    الإعجابات المتلقاة:
    17,609
    لالا يا رقية عرضوه في قناة الشروق وهدر على روحو و جاب الادلة نتاعو وكان في قمة الغضب
    وكامل لي جاوباش يواجهوه ما لقاوواش يقولولدرجة ان عميد الاطباء انسحب من الحصة
     
    أم منيــــــر, ‏20 ديسمبر 2016 على 18:23
    #18
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  19. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 جويلية 2010
    المشاركات:
    3,447
    الإعجابات المتلقاة:
    13,001
    السلام عيكم
    ماشي نسات التقشف راهي تنسي الشعب فيه
    باش يبقاو يتبعو غير في الخزعبلات هذي لي راهم كل مرة يخرجو قوانين على حساب حالهم
    ايه وقفو معاه وزكاوه وشكروه وقالك هذا هو الاختراع لي راح نخرجو بيه الجزائر للواجهة
    وفي لافان لعبت الواليس لعبها وخلاو الشعب مذهول على واش راو صاري
    تقول ميسي دريبلاهم وخلاهم حايرين معامن يكونو
    المشكلة ماشي الدولة لي تبقى عاجزى المشكلة راهم يطبلو ويغنيو بقرارات في وذن الوزراء
    كل واحد منين يجي الوزير ممبعد تتلخرلو كل مرة يطرش برك
    يعطيك الصحة اسوم

    ربي يشفيك ويعافيك هذا واقيل غير ضربك هواء برك
     
    Skor m@k, ‏20 ديسمبر 2016 على 18:26
    #19
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  20. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 جويلية 2010
    المشاركات:
    3,447
    الإعجابات المتلقاة:
    13,001
    السلام عليكم
    ايه شفت الحوار لي عملوه معاه وبصراحة تعيا تشوف عميد تاع أطباء يناقش هكذاك
    والله تبهديلة كي تشوفو ماقدرش يمد ولا حتى دليل واحد على الدوا
    بدا غير يخرج دعايات على هذاك المخترع
    راو اخترع فرنسي دواء كيما هو ضرك نشوفو التبعية كيفاه توصلنا خخخخ
    يعطيك الصحة خوو
     
    Skor m@k, ‏20 ديسمبر 2016 على 18:30
    #20
    Oum Loukmane معجب بهذا.
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