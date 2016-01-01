رحمت ربي ونحاوهانا

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم



واش راكم يناس اللمة ان شاء الله تكونو بخير

كي غابت اللمة علينا تلفتنا وين نروحو كامل و حنا الفايس مانخدموهش بزاف عليها تلفتنا وني نسطاليو خخخ

درنا شويا في منتديات أخرى وشويا فاليوتوب

الموضوع لي راهو داير ضجة كبيرة والناس كامل تهدر عليه هو المكمل الغذائي تاع رحمت ربي

على كل حال ماشاركتش وماناقشت فحتى موضوع مع الناس

كنت نشوف من لبعيد برك كيفاه كل واحد عندو النظرة تاعو لهذا المكمل وللمخترع تاعو

انا على كل حال راني حيادي ماعرفتش معامن نكون

نبداو حكايتو من أول هذا السيد خرج للاعلام وقال بلي اكتشف دواء جديد لمرضى السكري وبلي بزاف دول طلبو منو يخدم الدواء عندهم وهو ماقبلش

جا الوزير قالك أنا نتكفل بالمهمة ونمدلك الاعتماد وتصنعو هنا فالجزائروتانيت دارو تحاليل عليه في معهد باستور وقالك لقاوه مليح وفعال ومافيهش حتى حاجة مضرة للصحة

بدا الناس يشرو فيه وزادت السمعة تعو كي جربوه وخرج عليهم وحطو ناس بزاف تصاور تاع قياس السكر تاعهم قبل وبعد الدواء فمواقع التواصل وهدرو ناس بزاف بلي مليح

بين عشية وضحاها خرج الوزير وقالك هذا السيد كذاب ومشعوذ حب يقتل الجزائريين ويديلهم دراهمهم

حنا مافهمنا والو واش صرا وراء الكواليس

خرجو أخبار أنو شركة ألمانية لي تخدم الأنسولين متعاقدا مع الجزائر باش تشري عليها دواء السكري وقالتلهم لو ماتحبسوش الدواء هذا نشارعكم

ممبعد خرج موراها الوزير وبعض معاونيه انه ماشي دكتور هذا الشخص وماقراش في جامعات الطب او الصيدلة بصح في الاول قال الوزير بفمه وراهو مسجل فاليوتوب بلي الشخص هذا يعرفو وعندو ثقة فيه

مور هذي بأيام خرجو بعض الأطباء والصيادلة وكتبو مقالات وحطو فيديوهات فاليوتوب والمنتديات يبينو بلي هذا مش دواء ومايقدرش أي شخص يخترع دواء بلا مايقرى في معاهد

بصح أنا الحاجة لي شفتها فيهم مكاش لي هدر على تحسن بعض الأشخاص كي شربو هذا المكمل

كل لي كانو ضد هذا المكمل هدرو وعايرو الشخص ليس الدواء

البارح برك دخلت لليوتوب لقيت فيديو يهدرو فيه بلي فرنسي اكتشف دواء مماثل لدواء السكري لي اكتشفو الجزائري

ماعلينا غير نستناو الأيام الجاية نشوفو واش يصرى في هذي القضية وسورتو كي زاد اكتشفو فرنسي



انا ماعرفتش معامن نكون خاطرش بزاف امور مخلطة في هذه القضية

والمشكلة انو دخلت فيها السياسة والتجارة والصحة



هذي بعض الأحداث لي كانت فالقضية هذي كتبتها باختصار

المشكل لي يبقى ضرك هو دائما المريض لي يزيدو يكملو عليه فالجزائر

انا نضن أنو الدولة ماعندهاش استراتيجية تسير عليها راهو بومهمل

ربي يجيب الخير



سلام

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