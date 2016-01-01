رســـالـــة آخــــر أسبـــــوع من كل سنــــــــــــة

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة الامين محمد, ‏20 ديسمبر 2016 على 15:18.

  1. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    2,659
    الإعجابات المتلقاة:
    8,393
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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    [​IMG]
    [​IMG]
    السلام عليكم أحبتي في اللمة العزيـزة
    بالستايل الجديد و الذي أتمنى يكون فأل خير على الجميـع
    أحبتي نقترب رويدا رويدا الى أخر أيام السنة ككل سنة
    و نقترب لغلق باب السنة الفائتة لنفتح باب السنة المقبلة

    صحيح المشــاعر تختلط بين الفرح و الحزن
    و بين الأمنيات و التخوفات

    آآآآآآآآآآآآه من السنة الفائتة كــــــــــم حملــــــــــت لنا من أحــــــــداث
    عامـة و أخرى خــــــــاصة
    أجعل بين أيديكم موضوعي لتذكروا لنا اهـــــــــــــم ما فات عليكم في السنة التي توشك على الرحيل
    و امنياتكم و امانيكم للسنة المقبلة

    لنشترك أفراحنا و أحزاننا و أمنياتنا
    فكلنــــــــــــــــــــا اخــــــــــــــــــــــــوة
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    الامين محمد, ‏20 ديسمبر 2016 على 15:18
    الامين محمد, ‏20 ديسمبر 2016 على 15:18
    #1
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  2. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية

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    السلام عليكم
    أول حاجة في هاذا العام نبقى نتفكرها هي أني وليت مشرف على أجمل منتدى وهو اللمة
    قضينا صح فيه أوقات جميلة واخرى حزينة
    مي ضحكنا فيه بزاف
    لي عودة هذا رد أولي فقط هههه
     
    Skor m@k, ‏20 ديسمبر 2016 على 15:22
    Skor m@k, ‏20 ديسمبر 2016 على 15:22
    #2
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  3. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    2,659
    الإعجابات المتلقاة:
    8,393
    الإقامة:
    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    أهلا خوياا مااالك
    فعلا فوجود المنتدى و الله كان علامة فارقة و مميزة في السنة الراحلة
    ففي الايام الماضية لما غلق حسيت بفراغ و شوق للمنتدى و الله
     
    الامين محمد, ‏20 ديسمبر 2016 على 15:28
    الامين محمد, ‏20 ديسمبر 2016 على 15:28
    #3
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  4. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
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    kalama/djelfa
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    بالنسبة لي سنة 2016 هي سنة خير عليا
    ولدت فيها ابنتي التي ملأت حياتي فرحا وسعادة
    وغيرت مجرى حياتي
    في اللمة هذه السنة التي تمت ترقيتي فيها وهذا امر افرحني ان اواصل مسيرتي في هذا المنتدى الذي احبه .
    في هذه السنة فاتت عليا افراح واحزان
    تعرفت على ناس وفارقت ناس
    الحمد لله على كل حال
    [​IMG]
     
    أم ياسمينdz, ‏20 ديسمبر 2016 على 15:29
    أم ياسمينdz, ‏20 ديسمبر 2016 على 15:29
    #4
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  5. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    2,659
    الإعجابات المتلقاة:
    8,393
    الإقامة:
    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    أهلا أختي
    ربي يخليلك ياسمين و يجعلها ذرية صالحة
    و ربي يبشرك و زيدك من فضله

    فعلا ذكرتيني بالناس اللي فقدناهم ربي يرحمهم كامل
    و يلاقينا بيهم في الجنان

    شكرا سيّدتي مروركم غالي
     
    الامين محمد, ‏20 ديسمبر 2016 على 15:39
    الامين محمد, ‏20 ديسمبر 2016 على 15:39
    #5
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  6. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
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    الإعجابات المتلقاة:
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    ذكر
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    بلجيكا نشاله نروح ...قتلوا امين
    عشت ذكريات رائع هنا والله رووعة
    يمات صيف كنت بعضوية super boy كانت ايام روووعة
     
    مشاغب, ‏20 ديسمبر 2016 على 15:40
    مشاغب, ‏20 ديسمبر 2016 على 15:40
    #6
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  7. sarakoukou

    sarakoukou
    :: مشرفة ::
    منتدى الثالثة ثانوي
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء

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    أنثى
    الإقامة:
    شكوبيستان
    وعليكم السلام ورحمه الله ..

    كل عام وانتم بصحة جيدة ..
    شكراا ع الموضوع اخي الطيب...

    بالنسبة لي عام 2016 هه كأنه أعوام في هيئة عام
    الشيء الجميل انه حدث تقريبااا تعادل بين الاحزان وما يسمى بالافراح
    والحمد لله على كل شيء
    هه يعني حزن يلغي فرح وفرح يلغي حزن هكذا مرت هذه السنه ..وتستمر الحياة ...
    اما في اللمة فحدث الخير وكله خير تم ترقيتي كمشرفة وهذا اسعدني وايضاا اكتسبت اخوة و اخوات هنا محترمين ومحترمات وهذا شيء اسعدني وشرفني
    كلنــــــــــــــــــــــنا اخوة
    ربي يدوم الاخوه والمحبة في الله
    وكل عام واهل اللمة والامة الاسلامية بخيرواللهم اجعل بلدنا امنا يارب
     
    sarakoukou, ‏20 ديسمبر 2016 على 15:49
    sarakoukou, ‏20 ديسمبر 2016 على 15:49
    #7
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  8. sarakoukou

    sarakoukou
    :: مشرفة ::
    منتدى الثالثة ثانوي
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 نوفمبر 2014
    المشاركات:
    8,226
    الإعجابات المتلقاة:
    20,908
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    شكوبيستان
    وعليكم السلام ورحمه الله ..

    كل عام وانتم بصحة جيدة ..
    شكراا ع الموضوع اخي الطيب...

    بالنسبة لي عام 2016 هه كأنه أعوام في هيئة عام
    الشيء الجميل انه حدث تقريبااا تعادل بين الاحزان وما يسمى بالافراح
    والحمد لله على كل شيء
    هه يعني حزن يلغي فرح وفرح يلغي حزن هكذا مرت هذه السنه ..وتستمر الحياة ...
    اما في اللمة فحدث الخير وكله خير تم ترقيتي كمشرفة وهذا اسعدني وايضاا اكتسبت اخوة و اخوات هنا محترمين ومحترمات وهذا شيء اسعدني وشرفني
    كلنــــــــــــــــــــــنا اخوة
    ربي يدوم الاخوه والمحبة في الله
    وكل عام واهل اللمة والامة الاسلامية بخيرواللهم اجعل بلدنا امنا يارب
     
    sarakoukou, ‏20 ديسمبر 2016 على 15:49
    sarakoukou, ‏20 ديسمبر 2016 على 15:49
    #8
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  9. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 مارس 2014
    المشاركات:
    665
    الإعجابات المتلقاة:
    1,235
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    قسنطينة
    السلام عليكم
    هذا العام كان أسرع على الإطلاق لم تكن هناك أحداث مميزة لكن تعلمت دروس وتجارب وأكتسبت
    حكمة ووجدت ذاتي التي كنت أريدها لم أتوقع أبدا ان أصل الى تلك المرحلة من النضج والرقي
    الشيء الإيجابي الذي اكتسبته هذه السنة اني أصبحت استعمل المنطق في حياتي وسهل علي في حل المشاكل أما السنة القادمة بتأكيد سيكون عام رائع بالنسبة لي لأني تعبت عن جدا وستبدأ رحلتي إن شاء الله وأنتقل الى مراحل اخرى اتمنى أيضا ان يرزقني الله بزوجة صالحة فعلا وقتنا هذا من الصعب ايجاد نصفك الثاني الذي تريده .
    أيضا يسرني جدا الإنضمام الى اللمة ومشاركتم مؤخرا اتمنى ان أبقى معكم ولاتبعدني الظروف.
    كلمة اخيرة لهذه السنة في هذا الوسط الفاسد الموجود بهذا الزمان والحياة المعقدة و بروز التكنولوجيا
    يجب ان نعيش ببساطة ونقتنع بما لدينا ونسعى دائما الى الأفضل والهدف العظيم هو ان نرضي ربنا ونعيش براحة البال .
    كل عام وأنتم بخير
    تسلموا
     
    bleu roi, ‏20 ديسمبر 2016 على 16:20
    bleu roi, ‏20 ديسمبر 2016 على 16:20
    #9
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  10. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
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    2,110
    الإعجابات المتلقاة:
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    السلام عليكم
    بارك الله فيك اخي محمد علي الالتفاتة الطيبة منك
    عام 2016 مر كالبرق وبالطبع فيه افراح واحزان ولكن بالنسبة لي مر علي كباقي الاعوام لم يطرا علي اي جديد
    تمنيت الكثير ولكن للاسف
    الشئ الوحيد الذي احمد الله عليه اولا الصحة واللمة العائلية وتانيا اكتسابي عائلتي التانية اللمة الجزائرية التي فتحت لنا ابوابها
    سوف يدخل العام الجديد فنرجوا وندعوا الله ان يكون علينا عام خير وبركة ومحبة وووووووووووووووووو
    فاللهم بلغنا العام الجديد من غير ان نري دمعة حبيب ولافراق غالي ولا استمرار مرض لقريب يارب
    تحياتي اخوتي
     
    Malika Tlm, ‏20 ديسمبر 2016 على 16:30
    Malika Tlm, ‏20 ديسمبر 2016 على 16:30
    #10
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  11. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    أهلا أخي
    ربـــــــــــي يدوم عليك لباس الستر و العافية
    و كل عام و أنت بألف ألف خير
     
    الامين محمد, ‏20 ديسمبر 2016 على 16:33
    الامين محمد, ‏20 ديسمبر 2016 على 16:33
    #11
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  12. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
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    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

    تاريخ التسجيل:
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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    أهلا أختي سارة
    الحمد لله طلعت النتيجة تعادل ههههههههههه
    على الاقل الافضل من الخسارة
    لوكان نحسب عل طريقتك راني خاسر عشرين مقابل هدفين ههههههههههه في هته السنة

    ربي يدوم عليك الهنا و الصحة و كل عام و انت بألف ألف خير
     
    الامين محمد, ‏20 ديسمبر 2016 على 16:39
    الامين محمد, ‏20 ديسمبر 2016 على 16:39
    #12
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  13. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    2,659
    الإعجابات المتلقاة:
    8,393
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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    ممتاز أخي و الحمد لله
    كان عامك مليح مع أنها نادرة الحدوث كمثل الكسوف أو اقل
    ربي يتمم ليك ما تتمنى و يبلغك أمنياتك بحق تستاهل كل خير أخي
     
    الامين محمد, ‏20 ديسمبر 2016 على 16:40
    الامين محمد, ‏20 ديسمبر 2016 على 16:40
    #13
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  14. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

    تاريخ التسجيل:
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    الإعجابات المتلقاة:
    8,393
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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    أهلا أختي مليكة
    انت بالذات رايح تكون عاقبتك شيء سيذهلك و تذركري كلامي
    لأنك تحمليه القلب الطيب و الاخلاق الراقية
    و الله اعتز أنك أختي
     
    الامين محمد, ‏20 ديسمبر 2016 على 16:43
    الامين محمد, ‏20 ديسمبر 2016 على 16:43
    #14
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  15. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

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    الجلفة
    السلام عليكم
    نشكرو الادارة
    لكن صراحة ...راسي و عينيا راهم يوجعو فيا
    ابن عمي تللفتلي ..ادخل منا اخرج ملهيه
    يا صاحبي ذي راها حكاية جديدة
    ههه
    راني نgسر برك
    شكرا للجميع
    و
    السلام عليكم
     
    habchisalaheddin, ‏20 ديسمبر 2016 على 16:46
    habchisalaheddin, ‏20 ديسمبر 2016 على 16:46
    #15
    bleu roi و الامين محمد معجبون بهذا.
  16. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    أهلا خويا صلاح و الله توحشت هبالك هههههههههه
    أنت و بقية المجرمين المجانين
    ايه انا و الله غير جاتني الدوخة تقول عليّ سافرت من تندوف لسطيف
    بكار نتاع بكري ههههههههههه
    ربي يخليك لينا خويا صلاح و يخليك دايما من ترسم البسمة
    على وجوهنا
     
    الامين محمد, ‏20 ديسمبر 2016 على 17:01
    الامين محمد, ‏20 ديسمبر 2016 على 17:01
    #16
  17. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    الجلفة
    اهلا خويا امين
    ههه
    الله يعزك و يحفظك
    ياودي ذي راها مقريبة
    ههه
    المهم كي نتلافاو مع خاوتنا لي والفناهم
    بارك الله فيك ​
     
    habchisalaheddin, ‏20 ديسمبر 2016 على 17:03
    habchisalaheddin, ‏20 ديسمبر 2016 على 17:03
    #17
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  18. *amani*

    *amani* :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    جيجل
    السلام عليكم
    شكرا على الموضوع الجميل
    عام 2016 تقريبا مر كباقي الاعوام
    افراح ......احزان.....
    لكن الشيئ الجميل هو ،،ولادة ابن عمي الصغير الذي زادنا سعادة،.ربي حفظو..
    ومعرفتي للمة التي لا مثيل لها
    والله قضيت فيها اجمل واروع الاوقات
    من المستحيل نسيانها
    ونسأل الله أن يكون عام2017
    عام خير وبركة وسعادة ومليئ بالنجاح
    وكل عام وانتم بالف بالف خير
    شكرا
     
    *amani*, ‏26 ديسمبر 2016 على 00:04
    *amani*, ‏26 ديسمبر 2016 على 00:04
    #18