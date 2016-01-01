رســـالـــة آخــــر أسبـــــوع من كل سنــــــــــــة

السلام عليكم أحبتي في اللمة العزيـزة بالستايل الجديد و الذي أتمنى يكون فأل خير على الجميـع أحبتي نقترب رويدا رويدا الى أخر أيام السنة ككل سنة و نقترب لغلق باب السنة الفائتة لنفتح باب السنة المقبلة صحيح المشــاعر تختلط بين الفرح و الحزن و بين الأمنيات و التخوفات آآآآآآآآآآآآه من السنة الفائتة كــــــــــم حملــــــــــت لنا من أحــــــــداث عامـة و أخرى خــــــــاصة أجعل بين أيديكم موضوعي لتذكروا لنا اهـــــــــــــم ما فات عليكم في السنة التي توشك على الرحيل و امنياتكم و امانيكم للسنة المقبلة لنشترك أفراحنا و أحزاننا و أمنياتنا فكلنــــــــــــــــــــا اخــــــــــــــــــــــــوة