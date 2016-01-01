رســـالـــة آخــــر أسبـــــوع من كل سنــــــــــــة

السلام عليكم

هذا العام كان أسرع على الإطلاق لم تكن هناك أحداث مميزة لكن تعلمت دروس وتجارب وأكتسبت

حكمة ووجدت ذاتي التي كنت أريدها لم أتوقع أبدا ان أصل الى تلك المرحلة من النضج والرقي

الشيء الإيجابي الذي اكتسبته هذه السنة اني أصبحت استعمل المنطق في حياتي وسهل علي في حل المشاكل أما السنة القادمة بتأكيد سيكون عام رائع بالنسبة لي لأني تعبت عن جدا وستبدأ رحلتي إن شاء الله وأنتقل الى مراحل اخرى اتمنى أيضا ان يرزقني الله بزوجة صالحة فعلا وقتنا هذا من الصعب ايجاد نصفك الثاني الذي تريده .

أيضا يسرني جدا الإنضمام الى اللمة ومشاركتم مؤخرا اتمنى ان أبقى معكم ولاتبعدني الظروف.

كلمة اخيرة لهذه السنة في هذا الوسط الفاسد الموجود بهذا الزمان والحياة المعقدة و بروز التكنولوجيا

يجب ان نعيش ببساطة ونقتنع بما لدينا ونسعى دائما الى الأفضل والهدف العظيم هو ان نرضي ربنا ونعيش براحة البال .

كل عام وأنتم بخير