شرح كيفية متابعة {عضو/منتدى/موضوع}

** أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا ** ** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية بشكلها الجديد ** ** آملين بأن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ** سنوضح في هذا الموضوع طريقة متابعة عضو ما أو منتدى ما أو موضوع ما وكيفية إلغاء المتابعة 1- كيفية متابعة عضو نضغط على اسم العضو الذي نريد متابعته فتظهر لنا نافذة صغيرة نضغط فيها على متابعة بمجرد الضغط على متابعة ستتحول العبارة إلى إلغاء متابعة يمكننا من خلالها إلغاء متابعة العضو أو يمكننا أيضا إلغاء متابعة العضو من خلال ملفه الشخصـي يمكننا عبر ملفنا الشخصي مشاهدة الأعضاء الذين نتابعهم 2- كيفية متابعة منتدى نتوجه إلى المنتدى الذي نريد متابعته سنجد في أعلاه زر متابعة المنتدى نضغط عليه تظهر لدينا نافذة لإعدادت المتابعة نقوم بالاختيارات التي نريدها كل حسب ما يريد ثم نضغط على زر متابعة المنتدى سيتحول زر المتابعة إلى زر لإلغاء متابعة المنتدى نضغط عليه مجددا في حالة أردنا إلغاء متابعة المنتدى يمكننا أيضا من خلال الشريط أعلى المنتدى أن نشاهد المنتديات التي نتابعها وأيضا التحكم فيها يمكننا اختيار المنتديات وتحديدها والتحكم فيها من القائمة أسفل الصفحة 3- كيفية متابعة موضوع نتوجه إلى الموضوع الذي نريد متابعته سنجد في أعلى الصفحة زر المتابعة نضغط عليه تظهر لدينا نافذة صغيرة تخص إعدادات المتابعة نقوم بالاختيار حسب الرغبة ثم نضغط على متابعة الموضوع بعد متابعة الموضوع يتحول زر المتابعة إلى زر إلغاء إذا أردنا إلغاء متابعة الموضوع يمكننا أيضا مشاهدة جميع المواضيع التي نتابعها من خلال الشريط أعلى المنتدى تصفح ممتع للجميع تحيات منتدى اللمة الجزائرية