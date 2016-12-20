شرح كيفية متابعة {عضو/منتدى/موضوع}

الموضوع في 'منتدى الإعلانات الإدارية' نشر بواسطة الورد الأحمر, ‏20 ديسمبر 2016.

  1. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: صاحبة الموقع :: طاقم الإدارة

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    سكيكدة - الجزائر
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    ** أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا **
    ** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية بشكلها الجديد **
    ** آملين بأن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا **

    سنوضح في هذا الموضوع طريقة متابعة عضو ما أو منتدى ما أو موضوع ما وكيفية إلغاء المتابعة

    1- كيفية متابعة عضو
    نضغط على اسم العضو الذي نريد متابعته فتظهر لنا نافذة صغيرة نضغط فيها على متابعة
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    بمجرد الضغط على متابعة ستتحول العبارة إلى إلغاء متابعة يمكننا من خلالها إلغاء متابعة العضو
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    أو يمكننا أيضا إلغاء متابعة العضو من خلال ملفه الشخصـي
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    يمكننا عبر ملفنا الشخصي مشاهدة الأعضاء الذين نتابعهم
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    2- كيفية متابعة منتدى
    نتوجه إلى المنتدى الذي نريد متابعته سنجد في أعلاه زر متابعة المنتدى نضغط عليه
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    تظهر لدينا نافذة لإعدادت المتابعة نقوم بالاختيارات التي نريدها كل حسب ما يريد ثم نضغط
    على زر متابعة المنتدى
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    سيتحول زر المتابعة إلى زر لإلغاء متابعة المنتدى نضغط عليه مجددا في حالة
    أردنا إلغاء متابعة المنتدى
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    يمكننا أيضا من خلال الشريط أعلى المنتدى أن نشاهد المنتديات التي نتابعها وأيضا التحكم فيها
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    يمكننا اختيار المنتديات وتحديدها والتحكم فيها من القائمة أسفل الصفحة
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    3- كيفية متابعة موضوع
    نتوجه إلى الموضوع الذي نريد متابعته سنجد في أعلى الصفحة زر المتابعة نضغط عليه
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    تظهر لدينا نافذة صغيرة تخص إعدادات المتابعة نقوم بالاختيار حسب الرغبة ثم نضغط على متابعة الموضوع
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    بعد متابعة الموضوع يتحول زر المتابعة إلى زر إلغاء إذا أردنا إلغاء متابعة الموضوع
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    يمكننا أيضا مشاهدة جميع المواضيع التي نتابعها من خلال الشريط أعلى المنتدى
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    تصفح ممتع للجميع

    تحيات منتدى اللمة الجزائرية
     
    العَنْقَاءُ, لؤلؤة قسنطينة, Twinkle Stars و 1 آخرون معجبون بهذا.
    الورد الأحمر, ‏20 ديسمبر 2016
    #1
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: عضو فريق العمل ::
    كأس أمم أفريقيا 2017

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    الجلفة
    شكرا على التوضيح
    بارك الله فيك
     
    الورد الأحمر معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏20 ديسمبر 2016
    #2
  3. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى هذه مشكلتي

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    بارك الله فيك أختي ^^
     
    الورد الأحمر معجب بهذا.
    Twinkle Stars, ‏20 ديسمبر 2016
    #3
  4. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    الصين
    شكرا على التوضيح
     
    الورد الأحمر معجب بهذا.
    Asseli Queen, ‏20 ديسمبر 2016
    #4
  5. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
    :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    قسنطينة
    السلام عليكم
    شكرا أختي بارك الله فيك على التوضيح
    تحياتي
     
    الورد الأحمر معجب بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏20 ديسمبر 2016
    #5
  6. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    يعطيك الصحة
    شرح بسيط ومرتب
    كلّ لحظة أزداد إعجابا للصرح هذا
    موفقة أختي
    مودتي [​IMG]
     
    الورد الأحمر معجب بهذا.
    العَنْقَاءُ, ‏20 ديسمبر 2016
    #6
  7. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

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    بلجيكا نشاله نروح ...قتلوا امين
    وهو حاجة مليحة
    مهم متنساوش ديرولي متابعة
    حاب ن وصل 200
    ديرو متابعة
     
    العَنْقَاءُ معجب بهذا.
    مشاغب, ‏20 ديسمبر 2016
    #7
  8. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    بارك الله فيكِ ان شاءالله هذا الموضوع يراه الاعضاء ويعملون بهذه الخصائص
     
    الورد الأحمر و العَنْقَاءُ معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏20 ديسمبر 2016
    #8
  9. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء     طاقم المشرفات

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    جزر القمر
    بارك الله فيكي اختي
    شرح واضح و مفهوم
    وكل هاته الاضافات جعلت
    المنتدﻯ أروع
     
    الورد الأحمر معجب بهذا.
    yaso ياسمين, ‏21 ديسمبر 2016
    #9
  10. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

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    دارنا
    مشاركة الملف الشخصي كفاش ندير تجاهل للعضو باش منشوفش المشاركات ؟؟؟!
     
    فيتامين سي, ‏31 ديسمبر 2016 على 01:02
    #10