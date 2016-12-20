الجمل التي لها محل من الاعراب

السلام عليكم -1 الجمل التي لها محل من الإعراب: هي كل جملة يمكن تأويلها بمفرد وتعرب مثله، منها: -1 الجملة الواقعة خبرا عن مبتدإ، أوعن كان وأخواتها، أو إنّ وأخواتها: مثل(الزهرة رائحتها طيبة)،(كانت الزهرة رائحتها طيّبة)،(إنّ الزهرة رائحتها طيبة). -2 الجملة الواقعة نعتا: مثل(وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى). الجملة الواقعة حالا: مثل(وجاؤوا أباهم عشاءً يبكون)،(خرج التلاميذ وهم مسرورون). ملحوظة: الجمل بعد النكرات صفات، والجمل بعد المعارف أحوال. -4 الجملة الواقعة مفعولا به: مثل(قال: إّني عبد الله). -5 الجملة الواقعة مضافا إليه: مثل(هذا يومُ ينفع الصادقين صدقهم). -6 الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم مقترنة بالفاء أو إذا الفجائية: مثل(من يضلل الله فلا هادي له)،(وإن تصبهم سيّئة بما قدّمت أيديهم إذا هم يقنطون). -7 الجملة الواقعة نائبا عن الفاعل: مثل(عُلم أن العلم نافع لكلّ الناس). -8 الجملة التابعة لجملة لها محل من الإعراب: مثل(الاجتهاد يمّتع وينفع).