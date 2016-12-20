الجمل التي لها محل من الاعراب

الموضوع في 'بكالوريا 2017 للشعب الأدبية، الفلسفية واللغات الأجنبية' نشر بواسطة عآشقة الجنة, ‏20 ديسمبر 2016.

  1. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم



    -1 الجمل التي لها محل من الإعراب:
    هي كل جملة يمكن تأويلها بمفرد وتعرب مثله، منها:
    -1 الجملة الواقعة خبرا عن مبتدإ، أوعن كان
    وأخواتها، أو إنّ وأخواتها: مثل(الزهرة رائحتها
    طيبة)،(كانت الزهرة رائحتها طيّبة)،(إنّ الزهرة
    رائحتها طيبة).
    -2 الجملة الواقعة نعتا: مثل(وجاء من أقصى المدينة
    رجل يسعى).
    الجملة الواقعة حالا: مثل(وجاؤوا أباهم عشاءً
    يبكون)،(خرج التلاميذ وهم مسرورون).
    ملحوظة: الجمل بعد النكرات صفات، والجمل بعد
    المعارف أحوال.
    -4 الجملة الواقعة مفعولا به: مثل(قال: إّني عبد الله).
    -5 الجملة الواقعة مضافا إليه: مثل(هذا يومُ ينفع
    الصادقين صدقهم).
    -6 الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم مقترنة بالفاء أو
    إذا الفجائية: مثل(من يضلل الله فلا هادي له)،(وإن
    تصبهم سيّئة بما قدّمت أيديهم إذا هم يقنطون).
    -7 الجملة الواقعة نائبا عن الفاعل: مثل(عُلم أن العلم
    نافع لكلّ الناس).
    -8 الجملة التابعة لجملة لها محل من الإعراب:
    مثل(الاجتهاد يمّتع وينفع).
     
    عآشقة الجنة, ‏20 ديسمبر 2016
    #1
  2. sarakoukou

    sarakoukou
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    جزاك الله خيراا..
     
    sarakoukou, ‏27 ديسمبر 2016 على 00:12
    #2