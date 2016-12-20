الجمل التي لها محل من الاعراب

السلام عليكم







-1 الجمل التي لها محل من الإعراب:

هي كل جملة يمكن تأويلها بمفرد وتعرب مثله، منها:

-1 الجملة الواقعة خبرا عن مبتدإ، أوعن كان

وأخواتها، أو إنّ وأخواتها: مثل(الزهرة رائحتها

طيبة)،(كانت الزهرة رائحتها طيّبة)،(إنّ الزهرة

رائحتها طيبة).

-2 الجملة الواقعة نعتا: مثل(وجاء من أقصى المدينة

رجل يسعى).

الجملة الواقعة حالا: مثل(وجاؤوا أباهم عشاءً

يبكون)،(خرج التلاميذ وهم مسرورون).

ملحوظة: الجمل بعد النكرات صفات، والجمل بعد

المعارف أحوال.

-4 الجملة الواقعة مفعولا به: مثل(قال: إّني عبد الله).

-5 الجملة الواقعة مضافا إليه: مثل(هذا يومُ ينفع

الصادقين صدقهم).

-6 الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم مقترنة بالفاء أو

إذا الفجائية: مثل(من يضلل الله فلا هادي له)،(وإن

تصبهم سيّئة بما قدّمت أيديهم إذا هم يقنطون).

-7 الجملة الواقعة نائبا عن الفاعل: مثل(عُلم أن العلم

نافع لكلّ الناس).

-8 الجملة التابعة لجملة لها محل من الإعراب:

مثل(الاجتهاد يمّتع وينفع).

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