كلمات من القلب ... جليلوس

سلام طيب من الله عليكم

احبتي في الله ... قد عدت وبعد غياب طويل

لي مدة لم اخط في لمتنا العزيزة فعذرا منكم لغيابي المذبذب

وكما تعلمون كلكم ها نحن نودع عآم " 2016 " ونستعد لآستقبآل عآم جديد . ./2017 . .

بقيت آيآم قلائل ويرحل هذآ آلعآم بكل مآ حدث فيه من لحظآت . .

سعيدة كآنت آو حزينه

آلتقينآ . . وآفترقنآ . .

تعآهدنآ . . وتوآعدنآ . .

لمت شملنا اللمة الجزائرية ضحكنا ... بكينا

ولن تبقى سوى الذكريااات

في عقولنآ وقلوبنآ . . ولن ترحل .

فـ آلسنين

بـآلآحبآء آثمــن . .ويكفي آن نحمل معآ

آبتسامة

لنفس الذكرى

تنقذنآ آحيآنآ من آلوحده !

لتجمل ملآمحنآ . .

عام بعد عام تمضي بنا الحياة

وعند نهاية كل عام وبدايه عام جديد

نودع العام الفائت بحزن

ونستقبل العام الجديد بسعاده وامنيات

بعضها يتحقق والبعض منها يبقى مجرد احلاااام . . .

ومن آعمق نقطة صفآء في روحي . . آقول لكم :

شكرآ . .

على صدآقتكم

شكرآ . .

على ودكم

شكرآ . .

على آوقآت فرح قضيتهآ معكم هزمت آحزآني وآنتم لآ تدرون

شكرآ . .