كلمات من القلب ... جليلوس

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة جليلوس, ‏20 ديسمبر 2016 على 20:05.

  1. جليلوس

    جليلوس
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى اللغات الأجنبية

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 جوان 2013
    المشاركات:
    4,091
    الإعجابات المتلقاة:
    10,285

    سلام طيب من الله عليكم
    احبتي في الله ... قد عدت وبعد غياب طويل
    لي مدة لم اخط في لمتنا العزيزة فعذرا منكم لغيابي المذبذب
    وكما تعلمون كلكم ها نحن نودع عآم " 2016 " ونستعد لآستقبآل عآم جديد . ./2017 . .
    بقيت آيآم قلائل ويرحل هذآ آلعآم بكل مآ حدث فيه من لحظآت . .
    سعيدة كآنت آو حزينه
    آلتقينآ . . وآفترقنآ . .
    تعآهدنآ . . وتوآعدنآ . .
    لمت شملنا اللمة الجزائرية ضحكنا ... بكينا
    ولن تبقى سوى الذكريااات
    في عقولنآ وقلوبنآ . . ولن ترحل .
    فـ آلسنين
    بـآلآحبآء آثمــن . .ويكفي آن نحمل معآ
    آبتسامة
    لنفس الذكرى
    تنقذنآ آحيآنآ من آلوحده !
    لتجمل ملآمحنآ . .
    عام بعد عام تمضي بنا الحياة
    وعند نهاية كل عام وبدايه عام جديد
    نودع العام الفائت بحزن
    ونستقبل العام الجديد بسعاده وامنيات
    بعضها يتحقق والبعض منها يبقى مجرد احلاااام . . .
    ومن آعمق نقطة صفآء في روحي . . آقول لكم :
    شكرآ . .
    على صدآقتكم [​IMG]
    شكرآ . .
    على ودكم [​IMG]
    شكرآ . .
    على آوقآت فرح قضيتهآ معكم هزمت آحزآني وآنتم لآ تدرون [​IMG]
    شكرآ . .
    على وجودكم آلى جآنبي دومآ . . [​IMG]
    شكرا ..
    لكل من ساندني ووقف معي كلا بإسمه [​IMG]
    شكرا ..
    ولكم مني آصدق آلآمنيآت بـ آجمل آلآيآم . .
    وبنهآية هذآ آلشهر . . .
    سوف تنطوي صفحته . .
    وقبل آن تطوى
    آقول لكم
    . . .
    آن آغلى هدية قدمتهآ لي آلدنيآ هي معرفتكم ومعرفة قلوبكم آلطيبه
    فشكرآ لكم ولهآ ... [​IMG]
    وعذرآ . . . آن قصرت في حق شخص منكم آو آخطآت . . . . !
    عذرآ لقلوب آحبتني لآ آعلم آهي رآضية عني . . آم سآخطة علي لفعل جهلته آو تقصير تمآديت به ؟
    فهآ آنآ آعيد للقلوب صفائها . . . ! !
    ( عذرآ ) من آلقلب لكل آلقلوب آلتي آحبتني وآحببتهآ . ..

    عندك كلمة برك نقولهالكم سامحوني طولت بزااف هاد المدة
    وادا سقطت ورقتي قبل مايكمل العام نتمنى تسامحووني اماانة والله
    وراح تكون هادي آخر كلمااات لي ادا قدر الله

    خيكم جليلوس
     
    جليلوس, ‏20 ديسمبر 2016 على 20:05
    #1
    فعل الخير غايتي, العَنْقَاءُ, Skor m@k و 1 آخرون معجبون بهذا.
  2. *amani*

    *amani* :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏25 أفريل 2016
    المشاركات:
    1,015
    الإعجابات المتلقاة:
    2,420
    وعليكم السلام
    اهلا وسهلا بك من جديد بعد طول غيابك
    وشكرا لك انت كذلك
    وكل عام وانتم بخير
     
    *amani*, ‏20 ديسمبر 2016 على 20:15
    #2
    فعل الخير غايتي معجب بهذا.
  3. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 جويلية 2010
    المشاركات:
    3,448
    الإعجابات المتلقاة:
    13,015
    السلام عليكم
    آه ياخويا ىجليلو هذي غيبة ياجدك
    أنا قلت سمحت فينا خلاص هههه مي معليش كل واحد الضروف تاعو ماشي غرضو يبعد على لحباب
    ان شاء الله تكون بخير برك وكل العائلة
    وباقي اللمة هذي عرفتنا على ناس بزاف
    ان شاء الله تبقى ديما هكا
    ربي يهنيك ويحفظك خوو
     
    Skor m@k, ‏20 ديسمبر 2016 على 20:23
    #3
  4. Hiba habouba

    Hiba habouba :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 فيفري 2016
    المشاركات:
    1,127
    الإعجابات المتلقاة:
    2,900
    بكيييتني ايها الشرير
    هذي هي الدنيا مهما تبقى في اللمة يجي وقت لي تضطر تخليها كل واحد و ظروفه المهم تكون بخير انت و كل احبابك و اهلك
    شكرا لكل الكلمات لي قلتها ..جبتلي الدمعة :(:( ..ربي يفرحك اخي و يحفظك و يخليك
    ربي يدخل علينا هذا العام بالصحة و الهنا و ان شاء الله يكون نهاية الاحزان و بداية الافراح يا رب
     
    Hiba habouba, ‏23 ديسمبر 2016 على 01:40
    #4
  5. مشاغب

    مشاغب :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    72
    الإعجابات المتلقاة:
    67
    اهلا بعودتك
    لقد مرت ذكريات رائعة بتواجدك معنا في منتدى
    فشكرا لك على قدمته لنا
     
    مشاغب, ‏23 ديسمبر 2016 على 01:45
    #5

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