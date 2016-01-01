كلمات من القلب ... جليلوس

سلام طيب من الله عليكم احبتي في الله ... قد عدت وبعد غياب طويل لي مدة لم اخط في لمتنا العزيزة فعذرا منكم لغيابي المذبذب وكما تعلمون كلكم ها نحن نودع عآم " 2016 " ونستعد لآستقبآل عآم جديد . ./2017 . . بقيت آيآم قلائل ويرحل هذآ آلعآم بكل مآ حدث فيه من لحظآت . . سعيدة كآنت آو حزينه آلتقينآ . . وآفترقنآ . . تعآهدنآ . . وتوآعدنآ . . لمت شملنا اللمة الجزائرية ضحكنا ... بكينا ولن تبقى سوى الذكريااات في عقولنآ وقلوبنآ . . ولن ترحل . فـ آلسنين بـآلآحبآء آثمــن . .ويكفي آن نحمل معآ آبتسامة لنفس الذكرى تنقذنآ آحيآنآ من آلوحده ! لتجمل ملآمحنآ . . عام بعد عام تمضي بنا الحياة وعند نهاية كل عام وبدايه عام جديد نودع العام الفائت بحزن ونستقبل العام الجديد بسعاده وامنيات بعضها يتحقق والبعض منها يبقى مجرد احلاااام . . . ومن آعمق نقطة صفآء في روحي . . آقول لكم : شكرآ . . على صدآقتكم شكرآ . . على ودكم شكرآ . . على آوقآت فرح قضيتهآ معكم هزمت آحزآني وآنتم لآ تدرون شكرآ . . على وجودكم آلى جآنبي دومآ . . شكرا .. لكل من ساندني ووقف معي كلا بإسمه شكرا .. ولكم مني آصدق آلآمنيآت بـ آجمل آلآيآم . . وبنهآية هذآ آلشهر . . . سوف تنطوي صفحته . . وقبل آن تطوى آقول لكم . . . آن آغلى هدية قدمتهآ لي آلدنيآ هي معرفتكم ومعرفة قلوبكم آلطيبه فشكرآ لكم ولهآ ... وعذرآ . . . آن قصرت في حق شخص منكم آو آخطآت . . . . ! عذرآ لقلوب آحبتني لآ آعلم آهي رآضية عني . . آم سآخطة علي لفعل جهلته آو تقصير تمآديت به ؟ فهآ آنآ آعيد للقلوب صفائها . . . ! ! ( عذرآ ) من آلقلب لكل آلقلوب آلتي آحبتني وآحببتهآ . .. عندك كلمة برك نقولهالكم سامحوني طولت بزااف هاد المدة وادا سقطت ورقتي قبل مايكمل العام نتمنى تسامحووني اماانة والله وراح تكون هادي آخر كلمااات لي ادا قدر الله خيكم جليلوس