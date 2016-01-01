الموضوع في 'ركـن الألغـاز' نشر بواسطة محمد إبن الصحراء, 20 ديسمبر 2016 على 20:28.
أبيض على أبيض
كتب حيث ركض
والأحمر سيلحق ويجد الأبيض
عن أي شي أتكلم
حائط اللمة مثلا وخطك ؟
كله على أبيض
السلام عليكم
صعيب شوي اللغز .. جاري التفكير
الحل بسيط ..... واصلو ...
ريال مدريد .........ههههههههههههههههه
@محمد إبن الصحراء هل هو معجون الاسنان ؟
لامدريد و معجون
المزيد من التفكير
بسيط
لا اجد حل ممكن تلميح
و الله ما ني عارف ....ههه
طباشير مثلا؟ هههه
ياصبحااااان الله
اللغز يجاوب نفسه
لكنكم لاتركزوووووووووووووووون
مانيش عارف ...اووو.............ههه
الكتابة ؟
التلميح في اللغز ..........
اياا....بطلت .....ههه
الكتابة لي راك كاتبها في اللغز
هي كي تجري لكلافيي تتكتب بالاحمر
ويبقى اللغز ينتظر الحل .............
@محمد إبن الصحراء تلميح حتى صغيور ههه صعيب اللغز
تلميح
يركض على أربعة
وقيلا راح نهبل بهذا اللغز ههههه
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).