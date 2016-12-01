أسئلة .. و أيّة أسئلة !

أسئلة كثيرة ربما تراودنا مع هدوء الليل .. ظلمة المكان .. أسئلة ربما كثيرا ما تمر بأذهاننا لكننا نتفادى البحث عن جواب لها .. أسئلة اذا جمعناها و بدأنا التخطيط للاجابة عنها .. نقول في أنفسنا لما لم نطرح هذه الأسئلة سابقا ؟.. نجدها جد مهمة .. و ربما لو أننا تمعنّا فيها جيدا لوجدناها الحل لنصف مشاكلنا .. مثلا .. اذا قلت لما لا أزال أفكّر فيك رغم كل الوقت الذي مضى ؟.. ربما ستكون الاجابة .. وفاء .. أو ربما حبا .. عشقا .. أم تفاهة .. مثال آخر .. لنقل .. لما ذهبت ؟.. ربما أني كنت مقصرة في حقك .. أو أنك خائن .. ربما كانت علاقة فاشلة .. و احتمالات عديدة واردة .. المهم .. أنها أسئلة يصعب على عقولنا تقبل فكرة طرحها و مواجهتها .. لأننا ببساطة لحظة طرحها تنهمر دموعنا معها .. لأننا وضعنا آمالا كثيرة بأننا لن نواجه مثلها مستقبلا .. لأننا كنا بلحظة ضعف .. و وضعنا ثقتنا الكاملة بذاك الشخص .. الذي هو الآن السبب الرئيسي الذي جعلنا نفكر في تلك الأسئلة .. مشكلة كبرى أن يتبادر الى ذهنك سؤال يمكن أن الجميع سأله لنفسه سابقا .. هذه حالتي الآن فكيف هي حالته يا ترى؟ .. سؤال يظل بلا اجابة .. سؤال مدمر .. قاس جدا .. صعب على المرء تقبّله بدون ألم .. بدون وجع .. بدون حسرة .. حسرة ربما على الأيام الضائعة .. أو على الظن الذي خاب .. أو على الثقة التي وضعت في غير محلّها .. أسئلة أحاول مواجهتها كل يوم .. كل يوم .. تجتمع كلها بلحظة واحدة .. يصيبني صداع لا يمكن تحمّله .. فألجأ الى النوم .. أهرب الى عالم الخيال .. العالم الذي بنيته ليكون كملجأ اهرب اليه كلما ضاق بي الحال .. أيام .. أشهر .. بل سنوات .. أصارع نفسي فقط لمحاولة ايجاد اجابة .. و يا للأسف أني لم أستطع أن أجيب .. أحوال غير عادية .. و أجواء كارثية بداخلي .. لا أتمنى لأحد أن يعايش مثلها .. فقط .. أحبّوا و لكن .. لا تتأمّلوا كثيرا .. فهذه الحياة .. تخبئ لنا الكثير ..