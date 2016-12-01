أسئلة .. و أيّة أسئلة !

أختي الكريمة لا داعي أن تشتتي أفكارك يجب أن تبحثي عن الأسئلة التي تثبت أن الشخص ذو ثقة و ليس خائن ليس كاذب لا يمكن أن تستمري مع شخص كاذب

للأسف يجب أن نلغي علاقاتنا مع أنواع من هاؤلاء الأشخاص لأنهم سيسببون لك المتاعب مستقبلا و سيكون هذا عائقا في تطوير حياتك حتى و إن كانوا يحجزون مكانا كبيرا في قلبك

فمثلا شخص يخطب بنت و تم إكتشاف أنه كذب شخص يتعاطى المخذرات عفى الله الجميع هل ممكن أن تستمر هذه البنت مع شخص مثل هذا الشخص

طبعا لا لأنها على مستوى عالى من التدين و إن إستمرت العلاقة لن تنجح طبعا لانه لا يوجد توافق بين الطرفين

أنا لا أقول أن الأشخاص الذين تعاطوا المخدرات ليس لديهم الحق في الزواج

ما أقصده يجب عليه توقيف الكثير من العادات السيئة و التوبة إلى الله و ليخرج من هذه المرحلة سيأخذ أكثر من سنة

و لا يمكن للفتاة أن تنتضر شخص حتى يتوب و تضيع وقتها و مشاعراها مع شخص لا يستهل هذه الفتاة

يجب عليك أن تصلي ركعتين قبل أن تأخذي قرارا مصيريا و تشاوري أباك فإن أخفيت الأمر على الوالد سيأكلك الذئاب و لا حول و لا قوة إلا بالله فتوخي الحذر

على كل حال أنا لا أعرف المشاكل التي تعانيها لكن هذا ما أريد قوله على العموم

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