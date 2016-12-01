أسئلة .. و أيّة أسئلة !

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة ميسم منصور, ‏20 ديسمبر 2016 على 20:32.

  1. ميسم منصور

    ميسم منصور :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 ماي 2016
    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
    210
    أسئلة كثيرة ربما تراودنا مع هدوء الليل .. ظلمة المكان .. أسئلة ربما كثيرا ما تمر بأذهاننا لكننا نتفادى البحث عن جواب لها .. أسئلة اذا جمعناها و بدأنا التخطيط للاجابة عنها .. نقول في أنفسنا لما لم نطرح هذه الأسئلة سابقا ؟.. نجدها جد مهمة .. و ربما لو أننا تمعنّا فيها جيدا لوجدناها الحل لنصف مشاكلنا .. مثلا .. اذا قلت لما لا أزال أفكّر فيك رغم كل الوقت الذي مضى ؟.. ربما ستكون الاجابة .. وفاء .. أو ربما حبا .. عشقا .. أم تفاهة .. مثال آخر .. لنقل .. لما ذهبت ؟.. ربما أني كنت مقصرة في حقك .. أو أنك خائن .. ربما كانت علاقة فاشلة .. و احتمالات عديدة واردة .. المهم .. أنها أسئلة يصعب على عقولنا تقبل فكرة طرحها و مواجهتها .. لأننا ببساطة لحظة طرحها تنهمر دموعنا معها .. لأننا وضعنا آمالا كثيرة بأننا لن نواجه مثلها مستقبلا .. لأننا كنا بلحظة ضعف .. و وضعنا ثقتنا الكاملة بذاك الشخص .. الذي هو الآن السبب الرئيسي الذي جعلنا نفكر في تلك الأسئلة .. مشكلة كبرى أن يتبادر الى ذهنك سؤال يمكن أن الجميع سأله لنفسه سابقا .. هذه حالتي الآن فكيف هي حالته يا ترى؟ .. سؤال يظل بلا اجابة .. سؤال مدمر .. قاس جدا .. صعب على المرء تقبّله بدون ألم .. بدون وجع .. بدون حسرة .. حسرة ربما على الأيام الضائعة .. أو على الظن الذي خاب .. أو على الثقة التي وضعت في غير محلّها .. أسئلة أحاول مواجهتها كل يوم .. كل يوم .. تجتمع كلها بلحظة واحدة .. يصيبني صداع لا يمكن تحمّله .. فألجأ الى النوم .. أهرب الى عالم الخيال .. العالم الذي بنيته ليكون كملجأ اهرب اليه كلما ضاق بي الحال .. أيام .. أشهر .. بل سنوات .. أصارع نفسي فقط لمحاولة ايجاد اجابة .. و يا للأسف أني لم أستطع أن أجيب .. أحوال غير عادية .. و أجواء كارثية بداخلي .. لا أتمنى لأحد أن يعايش مثلها .. فقط .. أحبّوا و لكن .. لا تتأمّلوا كثيرا .. فهذه الحياة .. تخبئ لنا الكثير ..
     
    ميسم منصور, ‏20 ديسمبر 2016 على 20:32
    #1
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  2. بسمة مرام

    بسمة مرام :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 مارس 2016
    المشاركات:
    309
    الإعجابات المتلقاة:
    603
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    بسمة مرام, ‏20 ديسمبر 2016 على 20:41
    #2
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  3. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 جوان 2014
    المشاركات:
    1,147
    الإعجابات المتلقاة:
    2,019
    لا تخف من المواجهة المباشرة
    موضوعك أشتهيه كثيرا
    يأتيني ليلا لكن كم هو مزعجٌ
    سبحان الله ما في داخلك قلته شعرت بك
    كأن لدي منظار يري ما خلف ضلوعك
    مثل ما يقول الناس لنا حياة واحدة قلب واحد
    دنيا واحدة
    قل ما في قلبك فقد ولى زمن عنترة وليلي
    أنتَ لست تعيش في القصص
    لان فعلا حكايتك الأن قصة في قلبك
    وهاي الغصة التي كانت عالقة فيك ظهرت
    أتمنا ان تكون غايتك سعادة
    صديقي في قلبك نارا
    وذاك الذي تفكر فيه حقا هو جنة
    قد يصنعُ الحب بينكم المستحيلااااا
    وإن لم تستطع البوح مثل ما قلته هنا
    قل يا نفسا صبرا فالله أكبر منه
    فاض هميرك [​IMG]
    شعرتك تكلم روحي


     
    العَنْقَاءُ, ‏20 ديسمبر 2016 على 20:49
    #3
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  4. ميسم منصور

    ميسم منصور :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
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    الإعجابات المتلقاة:
    210
    ياااه .. ردّك .. هه هربت الكلمات مني ..فقط رائع ..
    سلمتما على طيب المرور .. و الرد العذب .. *شكّلت أخي كلمات مميزة .. عقد من حروف متلألئة ..
    بارك الله فيكما ..
     
    ميسم منصور, ‏20 ديسمبر 2016 على 21:43
    #4
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  5. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    2,622
    الإعجابات المتلقاة:
    8,306
    [​IMG]
    شكرا موضوع واقعي جدا جدا
    أنا أسئلتي غير هته
    ليلي فيه سؤالان اولهما
    اذا مت هل أنا من أهل الجنة
    و الثاني هل سيأتي عليّ يوم و أنا مرتاح من الديون التي تثقل كاهلي
     
    الامين محمد, ‏21 ديسمبر 2016 على 13:15
    #5
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  6. نعمات

    نعمات :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    1,467
    الإعجابات المتلقاة:
    2,769
    رائع قصص رائعة وكلمات هدفى و كلمات شعر وضحى الله إريحى قلبك و يجمعك مع أحبابك و يشرح صدرك أمين يارب العالمين
    تقبلوا تحياتي
     
    نعمات, ‏21 ديسمبر 2016 على 13:34
    #6
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  7. بسمة مرام

    بسمة مرام :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 مارس 2016
    المشاركات:
    309
    الإعجابات المتلقاة:
    603
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    بسمة مرام, ‏21 ديسمبر 2016 على 13:57
    #7
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  8. ميسم منصور

    ميسم منصور :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 ماي 2016
    المشاركات:
    110
    الإعجابات المتلقاة:
    210
    بوركتم على طيب المرور أحبّتي ..
     
    ميسم منصور, ‏21 ديسمبر 2016 على 14:42
    #8
  9. نعمات

    نعمات :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    1,467
    الإعجابات المتلقاة:
    2,769
    بارك الله فيك وجزاك كل خير
    وزادك من علمه ونفعك به في الدنيا والأخرة
     
    نعمات, ‏21 ديسمبر 2016 على 15:59
    #9
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  10. bouziddz

    bouziddz :: بائع عملات معتمد ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 ديسمبر 2015
    المشاركات:
    463
    الإعجابات المتلقاة:
    126
    أختي الكريمة لا داعي أن تشتتي أفكارك يجب أن تبحثي عن الأسئلة التي تثبت أن الشخص ذو ثقة و ليس خائن ليس كاذب لا يمكن أن تستمري مع شخص كاذب
    للأسف يجب أن نلغي علاقاتنا مع أنواع من هاؤلاء الأشخاص لأنهم سيسببون لك المتاعب مستقبلا و سيكون هذا عائقا في تطوير حياتك حتى و إن كانوا يحجزون مكانا كبيرا في قلبك
    فمثلا شخص يخطب بنت و تم إكتشاف أنه كذب شخص يتعاطى المخذرات عفى الله الجميع هل ممكن أن تستمر هذه البنت مع شخص مثل هذا الشخص
    طبعا لا لأنها على مستوى عالى من التدين و إن إستمرت العلاقة لن تنجح طبعا لانه لا يوجد توافق بين الطرفين
    أنا لا أقول أن الأشخاص الذين تعاطوا المخدرات ليس لديهم الحق في الزواج
    ما أقصده يجب عليه توقيف الكثير من العادات السيئة و التوبة إلى الله و ليخرج من هذه المرحلة سيأخذ أكثر من سنة
    و لا يمكن للفتاة أن تنتضر شخص حتى يتوب و تضيع وقتها و مشاعراها مع شخص لا يستهل هذه الفتاة
    يجب عليك أن تصلي ركعتين قبل أن تأخذي قرارا مصيريا و تشاوري أباك فإن أخفيت الأمر على الوالد سيأكلك الذئاب و لا حول و لا قوة إلا بالله فتوخي الحذر
    على كل حال أنا لا أعرف المشاكل التي تعانيها لكن هذا ما أريد قوله على العموم
     
    bouziddz, ‏22 ديسمبر 2016 على 17:28
    #10
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  11. نعمات

    نعمات :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    1,467
    الإعجابات المتلقاة:
    2,769
    السلام
    كلام نعقول ونصحة جيدة ورائع وفيها منفعة جزاك الله كل خير
     
    نعمات, ‏22 ديسمبر 2016 على 17:38
    #11
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  12. ميسم منصور

    ميسم منصور :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 ماي 2016
    المشاركات:
    110
    الإعجابات المتلقاة:
    210


    * بوركت أخي الكريم على النصيحة و ردك المميز ..
    رغم أن الموضوع كتبته فقط يعني ليس من تجربة واقعية جرت في حياتي أو مشكلة .. مجرّد موضوع .. الّا أنّي سآخذ بنصيحتك معي قبل أن أخطو خطوة في ذاك المجال .. سلمت يمناك ..
     
    ميسم منصور, ‏22 ديسمبر 2016 على 18:03
    #12
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