بحيرات بليتفيتش الرائعة

الموضوع في 'منتدى عالم الصور والكاريكاتور' نشر بواسطة bleu roi, ‏20 ديسمبر 2016 على 23:12.

  1. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 مارس 2014
    المشاركات:
    638
    الإعجابات المتلقاة:
    1,190

    الحديقة الوطنية (بحيرات بليتفيتش) Plitvice Lakes National Park هي الأكبر في كرواتيا، والأقدم في جنوب شرق أوروبا. تقع في منطقة ليكا Lika
    وسط كرواتيا على الحدود بينها وبين البوسنة والهرسك، وتجذب 900 ألف سائح كل عام بجمالها الأخاذ صيفاً وشتاءً.
    يكمن جمال المتنزه في بحيراته الستة عشر المترابطة فيما بينها بواسطة شلالات طبيعية، ويتراوح ارتفاع الشلالات بين المرتفع جداً والمنخفض، حتى يصل
    أعلى شلال بها وهو Veliki Slap إذ تسقط مياهه من ارتفاع سبعين متراً. ويختلف مستوى البحيرات من واحدة لأخرى؛ بسبب الجبال التي يصل ارتفاعها في
    بعض الأحيان 650 متراً، ومن هذه البحيرات مجتمعة ينبع نهر Korana في كرواتيا.



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    bleu roi, ‏20 ديسمبر 2016 على 23:12
    #1
    لؤلؤة قسنطينة, سكون الفجر, عبير الجنان و 3 آخرون معجبون بهذا.
  2. مشاغب

    مشاغب :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    72
    الإعجابات المتلقاة:
    67
    • واو صور رووووعة للحديقة
    • بارك الله فيك
     
    مشاغب, ‏20 ديسمبر 2016 على 23:16
    #2
    bleu roi و العَنْقَاءُ معجبون بهذا.
  3. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 جوان 2014
    المشاركات:
    1,148
    الإعجابات المتلقاة:
    2,032
    يا إلاهي
    ما أجملها
     
    العَنْقَاءُ, ‏21 ديسمبر 2016 على 03:41
    #3
    bleu roi معجب بهذا.
  4. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي

    تاريخ التسجيل:
    ‏31 مارس 2016
    المشاركات:
    2,210
    الإعجابات المتلقاة:
    3,811
    سبحان الله
    أجمل مكان
    مشكوووور
     
    NOUREDDINE 31, ‏21 ديسمبر 2016 على 08:20
    #4
    bleu roi معجب بهذا.
  5. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 مارس 2014
    المشاركات:
    638
    الإعجابات المتلقاة:
    1,190
    السلام عليكم
    مرحبا أخي الكريم
    بحيرات جميلة جدا تستحق الإعجاب 10/10
    تسلم
     
    bleu roi, ‏21 ديسمبر 2016 على 13:05
    #5
  6. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 مارس 2014
    المشاركات:
    638
    الإعجابات المتلقاة:
    1,190
    السلام عليكم
    مرحبا أخي الكريم
    لوحة طبيعية جميلة جدا خصوصا تداخل الأخضر مع البحيرات
    منطقة سياحية بإمتياز
    تسلم
     
    bleu roi, ‏21 ديسمبر 2016 على 13:06
    #6
    العَنْقَاءُ معجب بهذا.
  7. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 مارس 2014
    المشاركات:
    638
    الإعجابات المتلقاة:
    1,190
    السلام عليكم
    مرحبا أخي الكريم
    سبحان الذي الذي خلق فأبدع
    فعلا مكان خيالي يسر الناظر ويجلب محبي الجمال الطبيعي
    تسلم
     
    bleu roi, ‏21 ديسمبر 2016 على 13:08
    #7
  8. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم الصور والكاريكاتور
    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 أوت 2013
    المشاركات:
    8,505
    الإعجابات المتلقاة:
    22,512
    سبحان الله، هذه الدنيا فكيف هي الجنة يا الله، سبحان الله الخالق
    بارك الله فيكم أخينا الكريم على هذه الصور المميزة
     
    سكون الفجر, ‏22 ديسمبر 2016 على 22:23
    #8
    bleu roi معجب بهذا.
  9. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 مارس 2014
    المشاركات:
    638
    الإعجابات المتلقاة:
    1,190
    السلام عليكم

    مرحبا أختي الكريمة

    فعلا عندما نرى مثل هذه المناظر نشتهي الجنة أكثر

    ربي يرزقنا وإياكم وجميع المسلمين بالفردوس الأعلى

    جميل جدا هذا المكان سبحان الذي خلق فأبدع

    تسلمي
     
    bleu roi, ‏22 ديسمبر 2016 على 22:41
    #9
    سكون الفجر معجب بهذا.
  10. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
    :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أفريل 2013
    المشاركات:
    9,674
    الإعجابات المتلقاة:
    32,379
    السلام عليكم
    ماشاء الله وتبارك الرحمن
    دائماً ما يبهرنا جمال الطبيعة وجمال ما خلقه الله سبحانه وتعالى
    فـ سبحان الله حين يعجز اللسان عن التعبير
    بارك الله فيك أخي الكريم على مشاركتنا هذه الصور الجميلة
    بالتوفيق ان شاء الله
     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏22 ديسمبر 2016 على 22:45
    #10
    bleu roi معجب بهذا.
  11. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 مارس 2014
    المشاركات:
    638
    الإعجابات المتلقاة:
    1,190
    وعليكم السلام

    مرحبا أختي الكريمة

    لان الله جميل يحب الجمال خلق كل شيء فأحسن صنعه

    بتنوع الطبيعة نجد ان كل مكان في العالم له جماله الخاص

    حقا إنها بحيرات مبهرة ومناظر ترد الروح

    تسلمي
     
    bleu roi, ‏22 ديسمبر 2016 على 23:05
    #11

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