بحيرات بليتفيتش الرائعة



الحديقة الوطنية (بحيرات بليتفيتش) Plitvice Lakes National Park هي الأكبر في كرواتيا، والأقدم في جنوب شرق أوروبا. تقع في منطقة ليكا Lika ​

وسط كرواتيا على الحدود بينها وبين البوسنة والهرسك، وتجذب 900 ألف سائح كل عام بجمالها الأخاذ صيفاً وشتاءً.

يكمن جمال المتنزه في بحيراته الستة عشر المترابطة فيما بينها بواسطة شلالات طبيعية، ويتراوح ارتفاع الشلالات بين المرتفع جداً والمنخفض، حتى يصل

أعلى شلال بها وهو Veliki Slap إذ تسقط مياهه من ارتفاع سبعين متراً. ويختلف مستوى البحيرات من واحدة لأخرى؛ بسبب الجبال التي يصل ارتفاعها في

بعض الأحيان 650 متراً، ومن هذه البحيرات مجتمعة ينبع نهر Korana في كرواتيا.​