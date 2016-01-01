✅عند اختلاف العلماء في مسألة ماذا نفعل؟

✍السؤال:

الجواب

السائل

الشيخ

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك».

المصدر: سلسلة لقاءات الباب المفتوح > لقاء الباب المفتوح [140]