✅ عند اختلاف العلماء في مسألة ماذا نفعل؟

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة Ma$Ter, ‏21 ديسمبر 2016 على 07:38.

  1. Ma$Ter

    Ma$Ter
    :: مشرف ::
    قسم الشريعة الإسلامية
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    ✅عند اختلاف العلماء في مسألة ماذا نفعل؟
    ✍السؤال:
    فضيلة الشيخ, في حالة اختلاف العلماء في الأقوال الفقهية، هل نأخذ بالذي يقول الأشد إبراءً للذمة أم نأخذ بالذي يقول بالأسهل عملاً بالحديث (أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خُيِّر بين أمرين، أخذ بأسهلهما) ؟
    الجواب:
    أرأيت لو كان إنسان مريضاً واختلف عليه طبيبان، أحدهما قال: خذ هذا العلاج، والثاني قال: خذ هذا العلاج، من يأخذ بقوله؟
    السائل: بالأقوى في الطب.
    الشيخ: نعم، بالأوثق. الأوثق عنده علمٌ وفهمٌ. هكذا أيضاً المسائل الدينية، إذا اختلف عندك عالمان، فالذي ترى أنه أقرب إلى الصواب خذ به، سواء كان أشد أو أيسر. فإن تساووا عندك أو لا تدري، فمن العلماء
    من يقول: خذ بالأحوط، وهو الأشد.
    ومنهم من يقول: خذ بالأيسر.
    ومنهم من قال: أنت مخير، حتى لو عملت بقول هذا العالم اليوم، وبقول العالم الثاني غداً فلا بأس في ذلك.
    لكن الأقرب عندي أنك تأخذ بالأيسر، إلاَّ إذا وجدت قلبك يميل إلى القول الأشد فخذ به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك».
    المصدر: سلسلة لقاءات الباب المفتوح > لقاء الباب المفتوح [140]
    أصول الفقه وقواعده
    رابط المقطع الصوتي
    http://zadgroup.net/bnothemen/upload/ftawamp3/od_140_15.mp3
     
    Ma$Ter, ‏21 ديسمبر 2016 على 07:38
    #1
  2. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية

    تاريخ التسجيل:
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    المشاركات:
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    أحسن الله إليك حكيم.
     
    ابو ليث, ‏22 ديسمبر 2016 على 12:26
    #2

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