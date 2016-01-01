عندما تصبح الحوادث تبهديلة

من بين الأشياء المحزنة عندما يحصل لنا مواقف محرجة خارجة عن نطاق إرادتنا نشعر أن ذلك يضحك الناس ويجعلنا مسخرة فتكون ردة الفعل سلبية في تلك اللحظة التي لم نحسب لها وتطرأ على تفكيرنا و نفسيتنا خيبة وتأسف ونتمنى أن تبتلعنا الأرض أو نختفي . من بين هذه المواقف التي لاأتمناها لأحد أن تسقط في الطين أو تأتي سيارة مسرعة فتبللك بماء العكر الموجد في الطريق أو يتمزق سروالك بسلك أو تسقط الأغرض الموجو في الكيس البلاستيكي وهناك الكثير والكثر لو لاحظت ذلك الإستهزاء عندما تقع حوادث لمذيع داخل استديوا أو موقف محرج لشخصية مشهورة أو عامة الناس والرياضيين تنتشر الفيديوات و الصور عبر المواقع وتلقى مشاهدة كثيرة ، رغما أنها حوادث طبيعية والجميع معرض لها لكن حقيقة الأمر هي مزعجة ونخاف من وقوعها لنا لان حينها سنكون محطة أنظار ونصبح حديث وسخرية الاخريين فنعتقد أنها تقلل من قيمتنا كيف لا وعقلية الناس الفضولية لاترحم لانهم يسعون دائما إلى معرفة العيوب و الإشتغال بتفاصيل حياة الاخريين . - مارأيك في هذه الحوادث و نظرت المجتمع إليها وكيف تتصرف إذا وقعت لك ؟؟؟ تحياتي