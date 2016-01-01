عندما تصبح الحوادث تبهديلة

السلام عليكم



تتبع عورات والعثرات منتشر إلا في العالم الثالث لانهم لايشغلون أوقاتهم في طلب العلم او رياضة أو هواية



نعم انه الجهل والدليل قصتك هذه فلو كان هذا الشخص له مواضيع علمية اوسياسية او في اي مجال



لكان وجد لنفسه دردشة مع الاخريين دون الغيبة او التكلم على فلان .



من أجل هذه الأفعال أصبحنا ناخذ الحيطة كي لاتقع لنا حوادث لان لا مفر من كلام الناس و سخريتهم إلا بتجنبها .



في الغالب يكون الخير في الريف اكثر من المدن شخصيا أكثر الأماكن المفضلة عندي هي الأرياف خصوصا لما تسكن



وحدك بعيدا عن كل هذا الشر الجلوس مع كتاب أفضل من جلوس مع عديمي التربية همهم الوحيد هو أحوال الناس.



عندما ذهبت النية ذهب معها كل شيء جميل وعندما ذهب العلم ذهب معه تحضر المجتمع



البعض يحب أن الحوادث هي نكت فهل هم فوقها أم دونها



كام يقول المثل الجمل لا يرى سنامه لكنه يضحك إذا رأى سنام أخيه



تسلم