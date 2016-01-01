عندما تصبح الحوادث تبهديلة

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة bleu roi, ‏21 ديسمبر 2016 على 12:33.

  1. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 مارس 2014
    المشاركات:
    634
    الإعجابات المتلقاة:
    1,176


    [​IMG]

    [​IMG]

    من بين الأشياء المحزنة عندما يحصل لنا مواقف محرجة خارجة عن نطاق إرادتنا نشعر أن ذلك يضحك الناس ويجعلنا

    مسخرة فتكون ردة الفعل سلبية في تلك اللحظة التي لم نحسب لها وتطرأ على تفكيرنا و نفسيتنا خيبة وتأسف ونتمنى أن

    تبتلعنا الأرض أو نختفي .

    من بين هذه المواقف التي لاأتمناها لأحد أن تسقط في الطين أو تأتي سيارة مسرعة فتبللك بماء العكر الموجد في الطريق

    أو يتمزق سروالك بسلك أو تسقط الأغرض الموجو في الكيس البلاستيكي وهناك الكثير والكثر لو لاحظت ذلك

    الإستهزاء عندما تقع حوادث لمذيع داخل استديوا أو موقف محرج لشخصية مشهورة أو عامة الناس والرياضيين تنتشر

    الفيديوات و الصور عبر المواقع وتلقى مشاهدة كثيرة ، رغما أنها حوادث طبيعية والجميع معرض لها لكن حقيقة الأمر

    هي مزعجة ونخاف من وقوعها لنا لان حينها سنكون محطة أنظار ونصبح حديث وسخرية الاخريين فنعتقد أنها تقلل

    من قيمتنا كيف لا وعقلية الناس الفضولية لاترحم لانهم يسعون دائما إلى معرفة العيوب و الإشتغال بتفاصيل حياة الاخريين .

    - مارأيك في هذه الحوادث و نظرت المجتمع إليها وكيف تتصرف إذا وقعت لك ؟؟؟

    [​IMG]

    تحياتي

    [​IMG]
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏21 ديسمبر 2016 على 13:54
    bleu roi, ‏21 ديسمبر 2016 على 12:33
    #1
    AmiR@RoRo, koko DZ و الامين محمد معجبون بهذا.
  2. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    2,622
    الإعجابات المتلقاة:
    8,306
    [​IMG]
    للأسف الناس لا عمل و شغل و لا مشغلة الاّ أكل لحوم بعضهم البعض
    فلا تحلوا المجالس الاّ بالغيبة و الضحك على احوال الناس
    و لا متعة الاّ بذكر ما وقع للغير
    و لا أفضل من تتبع عثرات الناس
    و كأن لاعيب لهم و هم عكس دالك تماما
    فلا أحد يشتغل بغيره الاّ اذا كان ناقص عقل و دين

    نحكيلك قصة أخي
    بيتي في مكان ريفي تقريبا و لا يوجد امام بيتي بيوت يعني
    امامي مباشرة البادية
    يحلوا لي الجلوس على قمّة هضبة أحمل معي كتابا و كرسي أجلس في قمتها
    و باب بيتي أمامي
    و قربي فنجان قهوتي أحدث كتابي أو أمازح فنجاني و أحيانا يكون معي أبني

    في أحد المرات جاءني رجل و جلس معي و لم يترك لي شاردة و لا واردة الا و تكلم عنها
    و لا بنت و امرأة الا ذكر عيوبها

    و في اليوم الثاني أيضا جاءني و لم يغيّر حديثه
    و في اليوم الثالث أيضا جاءني
    فقطعت حديثه ياااااااااااااا أخي مالي أنا و الناس و عيوبهم هذا لا يعنيني
    و هذا الحديث ليست أحدثه

    أتعلم ماذا كان رده
    قال لي للأسف ليس لي حديث غيره و هذا العرف عرفنا

    فنهضت و قلت له هذا المكان يحتمل واحدا منّا انا او أنت
    اذا رأيتني فلا تأتيني و اذا رأيتك فلا أأتيك

    ربي يهدينا اخي فكم بيوتا هدمت هلى رؤس اهلها بسبب أحاديث الناس و تتبع عثرات غيرهم
    و حسبنا الله و نع الوكيل
     
    الامين محمد, ‏21 ديسمبر 2016 على 13:27
    #2
    bleu roi معجب بهذا.
  3. AmiR@RoRo

    AmiR@RoRo
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 جوان 2013
    المشاركات:
    13,797
    الإعجابات المتلقاة:
    35,532
    السلآم عليكم
    اصبحنا نخشى الوقوع قي موقف ما امام الناس مثلما سبق وذكرت في موضوعك
    لا لبشاعة الموقف بالدرجة الاولى بل لكثرة عيون الناس وتعليقاتهم السخيفة
    في الغرب ان تعرض احدهم لموقف في الشارع كأن يتعثر بحجر مثلا،
    يكمل طريقه بشكل عادي، وكل منهم منشغل بنفسه لا ينتبه حتى للموقف وصاحبه
    وان انتبه لا يكترث بل يكمل طريقه
    اما عند شعوبنا "هات برك يصيدو واحد " حتى يصبح محط انظار الجميع ومحل كلام الجميع
    للاسف نفتقر ثقافة الانشغال بالنفس لا غير وكلُُّ يبحث عن عثرات غيره ليحدث الناس بها ويلعب دور المهرج بين الناس
    ربي يهدي ما خلق ، وبارك الله فيك أخي
     
    AmiR@RoRo, ‏21 ديسمبر 2016 على 13:53
    #3
    bleu roi معجب بهذا.
  4. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 مارس 2014
    المشاركات:
    634
    الإعجابات المتلقاة:
    1,176
    السلام عليكم

    تتبع عورات والعثرات منتشر إلا في العالم الثالث لانهم لايشغلون أوقاتهم في طلب العلم او رياضة أو هواية

    نعم انه الجهل والدليل قصتك هذه فلو كان هذا الشخص له مواضيع علمية اوسياسية او في اي مجال

    لكان وجد لنفسه دردشة مع الاخريين دون الغيبة او التكلم على فلان .

    من أجل هذه الأفعال أصبحنا ناخذ الحيطة كي لاتقع لنا حوادث لان لا مفر من كلام الناس و سخريتهم إلا بتجنبها .

    في الغالب يكون الخير في الريف اكثر من المدن شخصيا أكثر الأماكن المفضلة عندي هي الأرياف خصوصا لما تسكن

    وحدك بعيدا عن كل هذا الشر الجلوس مع كتاب أفضل من جلوس مع عديمي التربية همهم الوحيد هو أحوال الناس.

    عندما ذهبت النية ذهب معها كل شيء جميل وعندما ذهب العلم ذهب معه تحضر المجتمع

    البعض يحب أن الحوادث هي نكت فهل هم فوقها أم دونها

    كام يقول المثل الجمل لا يرى سنامه لكنه يضحك إذا رأى سنام أخيه

    تسلم
     
    bleu roi, ‏21 ديسمبر 2016 على 15:34
    #4
  5. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 مارس 2014
    المشاركات:
    634
    الإعجابات المتلقاة:
    1,176
    السلام عليكم

    شيء مؤسف حقا عندما يقع حادث سيكون هناك من يسخر بكل وقاحة لأن التربية منعدمة عند كثير من

    الناس مثل هذه الأمور هي سفاسف لكن من يعاني من فراغ في الوقت سيهتم بهكذا امور ليشغل نفسه

    ليس هذا وفقط بل هناك السخرية ممن يتعلم و من أشكال الناس ومن وضعهم الإجتماعي ومن ومن ..

    هكذا تعيش الأمم المتخلفة عكس الأمم المتقدمة هم يهتمون بالعلم و العمل ولايشتغلون ببعضهم

    يعني وصلنا لدرجة لامجال فيها أن نصل الى ماوصل اليه الغرب حقا كم نحتاج إلى إصلاحات كبيرة في أنفسنا

    و في ديننا لأن الأمم ترقى بالأخلاق قبل كل شيء .

    نطلب الهداية لكل من يضر غيره بكلمة او بعمل سيء فنحن جميعا بشر لدينا نقائص علينا ان نتقبل عيوبنا

    و نساعد بعضنا في الظروف الصعبة .

    شكرا على بصمة التميز دام رقيك أختي الكريمة

    تسلمي
     
    bleu roi, ‏21 ديسمبر 2016 على 15:50
    #5
    AmiR@RoRo معجب بهذا.
  6. bouziddz

    bouziddz :: بائع عملات معتمد ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 ديسمبر 2015
    المشاركات:
    463
    الإعجابات المتلقاة:
    126
    في الحقيقة هناك أشخاص أصحاب سوء حولنا و بالتالي لا داعي أن ترد على من يسيء إليك و بدون تعقيدات الحياة المهم أن نستمر كل الناس تخطأ
     
    bouziddz, ‏22 ديسمبر 2016 على 17:10
    #6
    bleu roi معجب بهذا.
  7. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 مارس 2014
    المشاركات:
    634
    الإعجابات المتلقاة:
    1,176
    السلام عليكم

    السخرية من الأخريين هي عادة متفشية عند فيئة كبيرة في المجتمع

    الحل الوحيد لتجنب الدخول في مشاكل مع هذه الأشكال هو التجاهل

    مهما يكون الإنسان معرض لحوادث محرجة لكن يجب على كل واحد أن يهتم بأموره

    الشخصية ويترك الناس تعيشفي حالها دون الإستهزاء بهم .

    تسلم
     
    bleu roi, ‏22 ديسمبر 2016 على 19:30
    #7

مشاركة هذه الصفحة