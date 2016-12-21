تحضير نص تاثير العرب (لغة عربية - سنة ثانية متوسط) الفكرة العامة: الحضارة العربية من اعظم الحضارات القديمة و التي وصل نفوذها الى يومنا هذا في العالم الغربي الذي اعترف بالتاريخ البارز للعرب في جميع الميادين . المغزى: الحضارات مراة تعكس الامم السابقة . يقول المتنبي : على قدر اهل العزم تاتي العزائم . التلخيص: استانس العرب بجميع الكتب العلمية اليونانية وقدروها حقا قدرها , فشجعو العلم وقرب حكامهم العلماء فازدهرت حضارتهم وحملتها الفتوحات شرقا حتى الصين و غربا حتى اروبا , ولم يقتصر تاثيرها في المجال العلمي فقط بل تجاوزته الى العادات والتقاليد , والمعتقدات الدينية المقدسة .