تحضير نص تاثير العرب (لغة عربية - سنة ثانية متوسط)

الموضوع في 'منتدى سنة ثانية متوسط' نشر بواسطة fouad 22, ‏21 ديسمبر 2016.

  1. fouad 22

    fouad 22 :: عضو مُشارك ::

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    تحضير نص تاثير العرب (لغة عربية - سنة ثانية متوسط)
    الفكرة العامة:
    الحضارة العربية من اعظم الحضارات القديمة و التي وصل نفوذها الى يومنا هذا في العالم الغربي
    الذي اعترف بالتاريخ البارز للعرب في جميع الميادين .

    المغزى:
    الحضارات مراة تعكس الامم السابقة .
    يقول المتنبي : على قدر اهل العزم تاتي العزائم .

    التلخيص:
    استانس العرب بجميع الكتب العلمية اليونانية وقدروها حقا قدرها , فشجعو العلم
    وقرب حكامهم العلماء فازدهرت حضارتهم وحملتها الفتوحات شرقا حتى الصين
    و غربا حتى اروبا , ولم يقتصر تاثيرها في المجال العلمي فقط بل تجاوزته الى العادات
    والتقاليد , والمعتقدات الدينية المقدسة .
     
    جيهان جوجو معجب بهذا.
    fouad 22, ‏21 ديسمبر 2016
    #1
  2. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
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    منتدى المرحلة المتوسطة

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    السلام عليكم
    بارك الله فيك
    بالتوفيق والنجاح للجميع^^
    في امان الله
     
    جيهان جوجو, ‏28 ديسمبر 2016 على 21:50
    #2