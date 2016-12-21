تحضير نص غلبة فيروس السيدا (لغة عربية - سنة ثانية متوسط) شرح المفردات: نادرة الى الزوال = سنقضى عليها عما قريب -فكرة عــامة- المعركة التي خاضها العلم ضد فيروس الإيدز الذي إقتربت نهايته -المغزى العـام- درهم وقــاية خيــر من قنطــار علاج التلخيص: مرض فقدان المناعة المكتسبة هو مرض خطير ينجم عن فساد في خلايا محورية في جهاز المناعة حيث يقوم هذا الفيروس بتدمير ها وقد اجرى الباحثون العيد من الاستكشافات التي من الممكن ان يكون لها تاثير في مجال الوقاية و العلاج حيث تم التعرف على فئة من الناس التي تقاوم العدوى لهذا الفيروس لان كشف عوامل من المقاومة يحمل فوائد كثير في المستقبل التي تساعدنا على فهم الطرق التي تتعامل بها هذه الفيروسات مع جهاز المناعة وبالتالي ايجاد وسائل رائدة لمنع العدوى , لهذا اصبح الفيروس نادر الى الزوال .