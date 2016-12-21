حل تمرين 13 و 14 و 15 ص 65 في الفيزياء - السنة الثانية متوسط حل تمرين 13 ص 65 : بطاقة تعريف الملنقي : الاسم : ماء الصيغة : H2O مجسم الجزيء : ___ الحالة الفيزيائية في الشروط العادية : سائلة اللون : عديم اللون الرائحة : عديم الرائحة درجة الانصهار : __ درجة الغليان : 100 درجة مئوية كتلة 1 لتر : 1 كلغ تجربة الكشف : يغير لون كبريتات النحاس اللامائية الى الازرق . حل تمرين 14 ص 65 : بطاقة تعريف غاز ثنائي اكسيد الكربون : الاسم : غاز ثنائي اكسيد الكربون الصيغة : CO2 مجسم الجزيء : ___ الحالة الفيزيائية في الشروط العادية : غازية اللون : عديم اللون الرائحة : عديم الرائحة ميزة خاصة : غاز خانق تجربة الكشف : يعكر ماء الكلس حل تمرين 15 ص 65 : H2SO4 : بلاستيك , مواد صيدلانية NH3 : بيكربونات الصوديوم NaCI : صابون , زجاج ملاحظة : الحلول حصرية على منتديات طاسيلي اذكر مصدر عن النقل