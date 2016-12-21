حل تمرين 13 و 14 و 15 ص 65 في الفيزياء - السنة الثانية متوسط

الموضوع في 'منتدى سنة ثانية متوسط' نشر بواسطة fouad 22, ‏21 ديسمبر 2016.

  1. fouad 22

    fouad 22 :: عضو مُشارك ::

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    حل تمرين 13 و 14 و 15 ص 65 في الفيزياء - السنة الثانية متوسط
    حل تمرين 13 ص 65 :
    بطاقة تعريف الملنقي :
    الاسم : ماء
    الصيغة : H2O
    مجسم الجزيء : ___
    الحالة الفيزيائية في الشروط العادية : سائلة
    اللون : عديم اللون
    الرائحة : عديم الرائحة
    درجة الانصهار : __
    درجة الغليان : 100 درجة مئوية
    كتلة 1 لتر : 1 كلغ
    تجربة الكشف : يغير لون كبريتات النحاس اللامائية الى الازرق .

    حل تمرين 14 ص 65 :
    بطاقة تعريف غاز ثنائي اكسيد الكربون :
    الاسم : غاز ثنائي اكسيد الكربون
    الصيغة : CO2
    مجسم الجزيء : ___
    الحالة الفيزيائية في الشروط العادية : غازية
    اللون : عديم اللون
    الرائحة : عديم الرائحة
    ميزة خاصة : غاز خانق
    تجربة الكشف : يعكر ماء الكلس

    حل تمرين 15 ص 65 :
    H2SO4 : بلاستيك , مواد صيدلانية
    NH3 : بيكربونات الصوديوم
    NaCI : صابون , زجاج
    ملاحظة : الحلول حصرية على منتديات طاسيلي اذكر مصدر عن النقل
     
    جيهان جوجو و yaso ياسمين معجبون بهذا.
    fouad 22, ‏21 ديسمبر 2016
    #1
  2. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    بارك الله فيك اخي
    و رح يستفيد منه التلاميذ
    :)
     
    جيهان جوجو معجب بهذا.
    yaso ياسمين, ‏21 ديسمبر 2016
    #2
  3. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
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    بارك الله فيك
     
    جيهان جوجو معجب بهذا.
    NOUREDDINE 31, ‏21 ديسمبر 2016
    #3
  4. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
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    منتدى المرحلة المتوسطة

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    السلام عليكم
    بارك الله فيك
    بالتوفيق والنجاح للجميع^^
    في امان الله
     
    جيهان جوجو, ‏28 ديسمبر 2016 على 21:47
    #4