الأم و ما أدراك ما الأم ...

عفوا شاعر النيل، الأم أكبر بكثير من المدرسة، إنّها الوجود في حد ذاته، وبطنها أقدس الأوطان، هي منبع الحياة، تكابد في سبيل استمرارها أقسى الآلام تمزجها بالعطاء والحب والحنان، لتسمو بهذا الفعل الخلاّق إلى مرتبة لا يتبوؤها أي مخلوق آخر، هي النبراس الذي نستضيء به في ظلمة الحياة، ونسترشد به في متاهاتها، وغيابها عنا ثُلْمة عظيمة لا يرأبها الزمن، ولا يملأ شغورها بشر، هي الأم وما أدراك ما الأم، ولمعرفة مكانتها لدى جميع الأمم والشعوب، نورد لقرّائنا باقة من الأحاديث الشريفة، وأقوال أهل الأدب والفلسفة والفن:



- حدثنا بندارٌ حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا بهز بن حكيم حدثني أبي عن جدي قال قلت: " يا رسول الله من أبر قال: أمّك، قال قلت: ثم من قال: أمّك قال قلت: ثم من قال: أمّك، قال قلت: ثم من قال: ثم أبوك ثم الأقرب فالأقرب " - رواه أبو داود



- أراد رجل الذهاب للجهاد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: " هل لك أم ؟ قال: نعم ، قال: فالزمها؛ فإن الجنة تحت رجليها "- رواه النسائي بسند صحيح



- " وجه أمي وجه أمتي" - جبران خليل جبران



- " لم لأطمئن قط إلا وأنا في حجر أمي" - سقراط



- " رجال من صنعتهم أمهاتهم" – بلزاك



- " من روائع خلق الله قلب الأم" - أندري غريتري



- " لن أسميك امرأة سأسميك كل شيء" - محمود درويش



- " الأم هي كل شيء فى هذه الحياة هي التعزية فى الحزن الرجاءفى اليأس والقوة في الضعف"‎ - جبران خليل جبران



- " إن لم تكن الأم فلا أمّة، إنما بالأمهات الأمم" - خليل مطران



- " لو كان العالم فى كفه وأمي فى كفه لاخترت أمي" - جان جاك روسو



- " إن المرأة التي تهز السرير بيسارها تهز العالم بيمينها"- نابليون بونابرت



- " في العالم شيء واحد خير من الزوجة هي: الأم" - شافر



- " إن المكان الوحيد الذي أستطيع أن أسند رأسي إليه وأنام فيه مرتاحاً مطمئناً هو حجْر أمي" – فولتير



- " قبلة من أمي صيرتني مصوراً عالمياً"- بنيامين وست



- " لا يوجد شيء في الدنيا أحلى من قلب أم تقية" - مارتن لوثر كينج



- " يمكنك أن تنسيني كل شيء إلا ما تعلمته من أمي" - الرئيس الامريكي نيكسون



- " سأحب العالم كله عندما تحبني أمي" - جولدوني



- " الأم تحب دائما ولا تعرف إلا الحب" - سيروس



- " قلب الأم يكون من الذهب تارة ومن الشمع تارة أخرى" - ديزور



- " عين الأم سر إلهام ولدها" - لورد بايرون



" إن أرق الألحان وأعذب الأنغام لا يعزفها إلا قلب الأم"- بتهوفن



- " قلب الأم كالقمر وأفكارها نجوم" - بونشن



- " كل واحد يعرف الأم التي تلقّى منها النور، والباقي كله سر غامض. إنه سر الحب" - أوجستن كارون دي بومارشيه



- قال أبو العلاء المعري



العيْـشُ مَاضٍ فَأَكْـرِمْ وَالِدَيْـكَ بِـهِ *** والأُمُّ أَوْلَـــى بِـإِكْــرَامٍ وَإِحْـسَـانِ



وَحَسْبُهَا الحَمْـلُ وَالإِرْضَـاعُ تُدْمِنُـهُ *** أَمْـرَانِ بِالفَضْـلِ نَـالاَ كُلَّ إِنْسَـانِ



- قال معروف الرصافي



أوجب الواجبات إكرام أمّي*** إن أمّـــي أحـــق بالإكــــرام



حملتني ثقلا ومن بعد حملي *** أرضعتني إلي أوان فطامي



ورعتني في ظلمه الليل حتي*** تركت نومها لأجل منامـي



وقال أحد الشعراء



الأم ريحانة الدنيا وبهجتها *** هيهات ألقى كقلب الأم هيهاتا