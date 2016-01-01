هل تعرف ما هي الخُنّس الجوار الكُنّس ؟!!

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة اكرام براءة, ‏21 ديسمبر 2016 على 15:53.

  1. اكرام براءة

    اكرام براءة :: عضو مُتميز ::

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    هل تعرف ما هي الخُنّس الجوار الكُنّس ؟!!
    هي مكانس تكنس السماء وتنظفها !!!!
    اكتشفت وكالة الفضاء الامريكية ناسا شيئا عجيبا فى الفضاء
    فهناك من ينظف الكون من الغبار الكوني والدخان
    الناتج عن انفجارات النجوم
    نعم إنها بالضبط مكانس بما تعنيه الكلمة من معنى
    فهى تشفط هذا الدخان والغبار الكوني
    تماما كالمكنسة
    أطلقت عليها ناسا " الثقوب السوداء "
    "The Black Holes"
    نظرا لأنها لا ترى فهي تماما كثقب يشفط اي غبار او دخان فى الكون
    وفي الحقيقة هى نوع من أنواع النجوم
    وهى تجري في السماء
    وتنظفها
    ولكن هناك مفاجأة
    فاجاءت الجميع
    وهي أن ناسا لم تكتشف شيئا
    لأنها فقط التقطت صورا لشيء
    تكلم عنه خالقه الواحد الاحد
    فى القران الكريم
    فقد أتى ذكر هذه النجوم
    فى قوله تعالى
    "فلا أقسم بالخنس * الجوار الكنس "
    أقسم الملك وله مايشاء أن يقسم به
    ووصفها وصفا دقيقا فهي :
    لاترى : فهى خنس
    وتجري : فهى جوار
    وكالمكنسة : فهى كنس
    الجوار الكنس أكبر بعشرين مرة من الشمس
    وهي كمكنسة كونية عملاقة
    تستطيع أن تبلع الارض بما فيها
    فهي لها جاذبية عظيمة تجذب اي شيء يمر أمامها
    فصدق الحق "سنريهم آياتنا فى الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق "
    سبحان عظمة الخالق سبحانه وتعالى

    نفعنا الله واياكم بالعلم والقرآن

    منقول للأمانة​
     
    اكرام براءة, ‏21 ديسمبر 2016 على 15:53
    اكرام براءة, ‏21 ديسمبر 2016 على 15:53
    #1
    العَنْقَاءُ و NOUREDDINE 31 معجبون بهذا.
  2. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي

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    جزاك الله خيراااااا
     
    NOUREDDINE 31, ‏21 ديسمبر 2016 على 15:56
    NOUREDDINE 31, ‏21 ديسمبر 2016 على 15:56
    #2
    اكرام براءة معجب بهذا.
  3. اكرام براءة

    اكرام براءة :: عضو مُتميز ::

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    جزانا و إياكم أخي
    شكرا للمرور العطر ^^
     
    اكرام براءة, ‏21 ديسمبر 2016 على 15:58
    اكرام براءة, ‏21 ديسمبر 2016 على 15:58
    #3
    NOUREDDINE 31 معجب بهذا.
  4. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    من الضرورى في هذا الإطار التنبيه على أن القران الكريم نزل كتاب هداية للبشرية يدلهم على طريق الصلاح ، ويحدرهم من الفساد و الغواية ويدعوهم إلي كل خير و ينهاهم عن كل شر ولذلك فإن الإشارة الكونية في أيات القران الكريم لم تسق ليكون كتاب معلومات فضائية أو كونية
    وهدا الكتاب العظيم إنما نزل وصفا دقيقا لمظاهر الكون من أجرام السماء ،وهدا الظن خاطئ أوقع كثيرا من الناس في المبالغة وجر الي كثير من الجدال العقيم الذى سببه التكلف و التنطع في فهم أيات الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك نحن لا نرى أنه يجوز لأحد أن ينفي إشتمال القران الكريم على أوصاف دقيق لمطاهر الكون وأيات السماء .بل فيه من ذلك الكثير الطيب الذى يبهر العقول و يحير الألباب
    وهنا نقول .أن الأية التي يشير أليها كثير من الباحثين المعاصرين أن المقصود بها الثقوب السوداء .هي قول تعالى /فلا أقسم بالخنس والجوار الكنس ،الأية 15 16 من سورة التكوير
    فقد دهب جمهور المفسرين من السلف و أصحاب المصنفات إلى أن المقصود بها /النجوم/ وأن المقصود بالخنس والكنس / هو ظهورها بالليل و غيابها بالنهار فقد روى ذلك الإمام الطبرى عن علي بن أبي طالب و الحسن و قتادة و مجاهد وبكر بن زيد كما في جامع البيان /25224251 على إختلاف طويل في شأن الخنس والكنس وهل بينهما فرق أما هما مترادفات يدلان على شئ واحد مع إختلاف وصفة فقد
     
    نعمات, ‏21 ديسمبر 2016 على 17:30
    نعمات, ‏21 ديسمبر 2016 على 17:30
    #4
  5. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

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    سبحانكَ ربي
    ما جعلت هذا عبثًا
    وإنهُ لقسم عظيم قسمته
    سبحانك
     
    العَنْقَاءُ, ‏26 ديسمبر 2016 على 04:09
    العَنْقَاءُ, ‏26 ديسمبر 2016 على 04:09
    #5