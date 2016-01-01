هل تعرف ما هي الخُنّس الجوار الكُنّس ؟!! هي مكانس تكنس السماء وتنظفها !!!! اكتشفت وكالة الفضاء الامريكية ناسا شيئا عجيبا فى الفضاء فهناك من ينظف الكون من الغبار الكوني والدخان الناتج عن انفجارات النجوم نعم إنها بالضبط مكانس بما تعنيه الكلمة من معنى فهى تشفط هذا الدخان والغبار الكوني تماما كالمكنسة أطلقت عليها ناسا " الثقوب السوداء " "The Black Holes" نظرا لأنها لا ترى فهي تماما كثقب يشفط اي غبار او دخان فى الكون وفي الحقيقة هى نوع من أنواع النجوم وهى تجري في السماء وتنظفها ولكن هناك مفاجأة فاجاءت الجميع وهي أن ناسا لم تكتشف شيئا لأنها فقط التقطت صورا لشيء تكلم عنه خالقه الواحد الاحد فى القران الكريم فقد أتى ذكر هذه النجوم فى قوله تعالى "فلا أقسم بالخنس * الجوار الكنس " أقسم الملك وله مايشاء أن يقسم به ووصفها وصفا دقيقا فهي : لاترى : فهى خنس وتجري : فهى جوار وكالمكنسة : فهى كنس الجوار الكنس أكبر بعشرين مرة من الشمس وهي كمكنسة كونية عملاقة تستطيع أن تبلع الارض بما فيها فهي لها جاذبية عظيمة تجذب اي شيء يمر أمامها فصدق الحق "سنريهم آياتنا فى الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق " سبحان عظمة الخالق سبحانه وتعالى نفعنا الله واياكم بالعلم والقرآن منقول للأمانة