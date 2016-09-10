الطرق الصحيحة لمذاكرة < الريـاضيات > للتحصل على علامات ممتازة

الموضوع في 'منتدى المرحلة المتوسطة' نشر بواسطة اكرام براءة, ‏21 ديسمبر 2016 على 16:02.

  1. اكرام براءة

    اكرام براءة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 أفريل 2016
    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
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    الطرق الصحيحة لمذاكرة < الريـاضيات > للتحصل على علامات ممتازة




    1.التركيز ومتابعة معلمك أثناء شرح الدرس أمر مهم ولا تتردد في السؤال عن كل ما هو غير مفهوم.

    2.إستخدم دائما قلم الرصاصعند مذاكرة الرياضيات ولا تعتمد على القراءة فقط.

    3.دائما إبدأ بالاطلاع على الدرس ثم أعد حل التمارين و المسائل التي تناولها الأستاذ داخل القسم و المصححة في الكتاب المدرسي .

    4.أقفل الدفتر ثم إبدأ بحل نفس التمارين و المسائل السابقة معتمدا على نفسك.

    5.إذا توقفت عند خطوة في المسألة حاول تذكرها والعودة بنظرك من بداية المسألة واذا لم تستطع تجاوزها عد الى الكراس بطريقة سريعة للإطلاع على هذه الخطوة فقط.

    6.قم بالإكثار من حل التمارين التطبيقية على الدرس والتي وردت في تمارين الكتاب ولا تنتظر أن يقوم الأستاذ بكل شيء او يطلب منك ذلك.

    7.قم بحل بعض الأسئلة الواردة في الإمتحانات السابقة ( الفروض و الواجبات المنزلية )قبل ادائك للفروض و الامتحانات وهذا للتعرف على منهجية طرحها

    8.إبدأ بالمذاكرة أول بأول ولا تؤجل عمل اليوم الي الغد فإن الأعمال إذا أجلت ستتراكم ويصبح من الصعب أداؤها بطريقة جيدة.

    9.حدد لك وقت وليكن نصف ساعة يوميا لمذاكرة الدروس الجديدة التي تناولها الأستاذ في هذا اليوم
    مع حل بعض التمارين التطبيقية للتأكد من الفهم الجيد
    للدرس .




    وفقكم الله للإمتيآز
     
    اكرام براءة, ‏21 ديسمبر 2016 على 16:02
    #1
    sarakoukou معجب بهذا.
  2. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي

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    ‏31 مارس 2016
    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
    3,811
    بارك الله فيك
    جزاك الله خيرااااا
     
    NOUREDDINE 31, ‏21 ديسمبر 2016 على 16:10
    #2
    sarakoukou و اكرام براءة معجبون بهذا.
  3. اكرام براءة

    اكرام براءة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 أفريل 2016
    المشاركات:
    643
    الإعجابات المتلقاة:
    913
    و فيكم بارك الله أخي

    شرفني مروركم
     
    اكرام براءة, ‏21 ديسمبر 2016 على 16:16
    #3
    sarakoukou معجب بهذا.
  4. sarakoukou

    sarakoukou
    :: مشرفة ::
    منتدى الثالثة ثانوي
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 نوفمبر 2014
    المشاركات:
    8,210
    الإعجابات المتلقاة:
    20,866
    سلام عليكم اكرام
    ايوه نصائح جد قيمة ومفيدة
    بارك الله فيك
     
    sarakoukou, ‏23 ديسمبر 2016 على 01:35
    #4
  5. مشاغب

    مشاغب :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    72
    الإعجابات المتلقاة:
    67
    شكرا لك اختي
    نصائح جيدة
     
    مشاغب, ‏23 ديسمبر 2016 على 01:38
    #5

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