

الطرق الصحيحة لمذاكرة < الريـاضيات > للتحصل على علامات ممتازة









1 .التركيز ومتابعة معلمك أثناء شرح الدرس أمر مهم ولا تتردد في السؤال عن كل ما هو غير مفهوم.



2 .إستخدم دائما قلم الرصاصعند مذاكرة الرياضيات ولا تعتمد على القراءة فقط.



3 .دائما إبدأ بالاطلاع على الدرس ثم أعد حل التمارين و المسائل التي تناولها الأستاذ داخل القسم و المصححة في الكتاب المدرسي .



4 .أقفل الدفتر ثم إبدأ بحل نفس التمارين و المسائل السابقة معتمدا على نفسك.



5 .إذا توقفت عند خطوة في المسألة حاول تذكرها والعودة بنظرك من بداية المسألة واذا لم تستطع تجاوزها عد الى الكراس بطريقة سريعة للإطلاع على هذه الخطوة فقط.



6 .قم بالإكثار من حل التمارين التطبيقية على الدرس والتي وردت في تمارين الكتاب ولا تنتظر أن يقوم الأستاذ بكل شيء او يطلب منك ذلك.



7 .قم بحل بعض الأسئلة الواردة في الإمتحانات السابقة ( الفروض و الواجبات المنزلية )قبل ادائك للفروض و الامتحانات وهذا للتعرف على منهجية طرحها



8 .إبدأ بالمذاكرة أول بأول ولا تؤجل عمل اليوم الي الغد فإن الأعمال إذا أجلت ستتراكم ويصبح من الصعب أداؤها بطريقة جيدة.



9 .حدد لك وقت وليكن نصف ساعة يوميا لمذاكرة الدروس الجديدة التي تناولها الأستاذ في هذا اليوم

مع حل بعض التمارين التطبيقية للتأكد من الفهم الجيد

للدرس .









وفقكم الله للإمتيآز ​