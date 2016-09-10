الطرق الصحيحة لمذاكرة < الريـاضيات > للتحصل على علامات ممتازة 1.التركيز ومتابعة معلمك أثناء شرح الدرس أمر مهم ولا تتردد في السؤال عن كل ما هو غير مفهوم. 2.إستخدم دائما قلم الرصاصعند مذاكرة الرياضيات ولا تعتمد على القراءة فقط. 3.دائما إبدأ بالاطلاع على الدرس ثم أعد حل التمارين و المسائل التي تناولها الأستاذ داخل القسم و المصححة في الكتاب المدرسي . 4.أقفل الدفتر ثم إبدأ بحل نفس التمارين و المسائل السابقة معتمدا على نفسك. 5.إذا توقفت عند خطوة في المسألة حاول تذكرها والعودة بنظرك من بداية المسألة واذا لم تستطع تجاوزها عد الى الكراس بطريقة سريعة للإطلاع على هذه الخطوة فقط. 6.قم بالإكثار من حل التمارين التطبيقية على الدرس والتي وردت في تمارين الكتاب ولا تنتظر أن يقوم الأستاذ بكل شيء او يطلب منك ذلك. 7.قم بحل بعض الأسئلة الواردة في الإمتحانات السابقة ( الفروض و الواجبات المنزلية )قبل ادائك للفروض و الامتحانات وهذا للتعرف على منهجية طرحها 8.إبدأ بالمذاكرة أول بأول ولا تؤجل عمل اليوم الي الغد فإن الأعمال إذا أجلت ستتراكم ويصبح من الصعب أداؤها بطريقة جيدة. 9.حدد لك وقت وليكن نصف ساعة يوميا لمذاكرة الدروس الجديدة التي تناولها الأستاذ في هذا اليوم مع حل بعض التمارين التطبيقية للتأكد من الفهم الجيد للدرس . وفقكم الله للإمتيآز