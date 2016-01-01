هل من مستجيب ؟!!

عندما لااتعمد النظر إليك إنما أخشى أن تفضحني عيناي !! فتجدينني أنظر غالبا فيما لاينظر إليه الآخرون بالعاده !!! وحينما ترينني اغض الطرف عما يسؤني منك لهو إيماني إن الأشياء التي لاتبنى على التنازل هي في الاصل هباء !!! فالود والمحبه لم يولدا من رحم الكبرياء لأن الحب في الاصل ضلعُ من الرحمه وسهم من اسهم الإبتلاء !! فإليكِ أنتِ ... التي إخترتي ضلع من ضلوعي ليكون إرجوحة لحبك في الغدو والرواح ؛؛ و وجعاً ينخر في روحٍ بالأصل عليلة بما بليت به منكِ !!! لكن تعالي لقلب لن يحيا بغيرك ؛؛ قبل قيام فوضى الوطن الذي لم يعترف بنا رغم فساده ! فكيف سيرتضينا ومكتسباته أكثر الأشياء هدرا !! فهل من مستجيب ؟!!! من ارشيفي ..