هل من مستجيب ؟!!

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [كـتابات حـصرية]' نشر بواسطة aljentel, ‏21 ديسمبر 2016 على 17:29.

  1. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2013
    المشاركات:
    1,512
    الإعجابات المتلقاة:
    1,016
    عندما لااتعمد النظر إليك إنما أخشى أن تفضحني عيناي !!
    فتجدينني أنظر غالبا فيما لاينظر إليه الآخرون بالعاده !!!
    وحينما ترينني اغض الطرف عما يسؤني منك لهو إيماني إن الأشياء التي لاتبنى على التنازل هي في الاصل هباء !!!
    فالود والمحبه لم يولدا من رحم الكبرياء لأن الحب في الاصل ضلعُ من الرحمه وسهم من اسهم الإبتلاء !!
    فإليكِ أنتِ ...
    التي إخترتي ضلع من ضلوعي ليكون إرجوحة لحبك في الغدو والرواح ؛؛
    و وجعاً ينخر في روحٍ بالأصل عليلة بما بليت به منكِ !!!
    لكن تعالي لقلب لن يحيا بغيرك ؛؛
    قبل قيام فوضى الوطن الذي لم يعترف بنا رغم فساده !
    فكيف سيرتضينا ومكتسباته أكثر الأشياء هدرا !!
    فهل من مستجيب ؟!!!


    من ارشيفي ..
     
    aljentel, ‏21 ديسمبر 2016 على 17:29
    #1
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  2. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر

    تاريخ التسجيل:
    ‏17 جانفي 2015
    المشاركات:
    679
    الإعجابات المتلقاة:
    1,362
    ابدعت اخي في فلسفتك عن الحب
    رغم عزف حروفك على اوتار الوجع
    استمتعت حقا بقراءة الخاطرة
    تسلم يمينك أخي
     
    ملامح شاعر, ‏21 ديسمبر 2016 على 19:29
    #2
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  3. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2013
    المشاركات:
    1,512
    الإعجابات المتلقاة:
    1,016
    شكرا لمرورك العطر ....
     
    aljentel, ‏22 ديسمبر 2016 على 16:14
    #3
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  4. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    377
    الإعجابات المتلقاة:
    991
    جميل بوحكَ.. رقيق حرفكَ أخي الكريم..
    راق لي ما نثرت هنا.. من درر مشاعركَ المحبّة..
    كتبت فسطّرت لنا أجمل معاني الحبّ..
    سلمتَ وسلمتْ يمناكَ أخي..
    تقبّل مروري وتقديري..
    تحياتي يا فاضل.
     
    فارس البوح, ‏22 ديسمبر 2016 على 18:09
    #4
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  5. حكاية القمر

    حكاية القمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    8,939
    الإعجابات المتلقاة:
    18,943
    جميل ما يوجد في أرشيفك
    أمطرنا به مرة ع مرة
     
    حكاية القمر, ‏22 ديسمبر 2016 على 21:11
    #5
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  6. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2013
    المشاركات:
    1,512
    الإعجابات المتلقاة:
    1,016
    ليس الا من حسن ذاتك يا طيب
    واعلم انه لايمكن للعين ان تعلو حاجبها فلست الا متعلما بمحراب حرفك
    دام تواجدك كم انا سعيد به .
     
    aljentel, ‏23 ديسمبر 2016 على 00:05
    #6
  7. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2013
    المشاركات:
    1,512
    الإعجابات المتلقاة:
    1,016
    حضورك اجمل وابهى
    تسلمي يا طيبه ..
     
    aljentel, ‏23 ديسمبر 2016 على 00:06
    #7
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  8. مشاغب

    مشاغب :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    76
    الإعجابات المتلقاة:
    70
    ابدعت اخي في كلامتك
    وابرهتنا بي خاطرك جميل
    شكرااا
     
    مشاغب, ‏23 ديسمبر 2016 على 00:17
    #8
    aljentel معجب بهذا.
  9. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2013
    المشاركات:
    1,512
    الإعجابات المتلقاة:
    1,016
    والشكر موصولا لك يا طيب
    بارك الله فيك ...
     
    aljentel, ‏23 ديسمبر 2016 على 00:21
    #9
  10. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم الصور والكاريكاتور
    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 أوت 2013
    المشاركات:
    8,508
    الإعجابات المتلقاة:
    22,515
    جميل ما بحت به هنا أخينا الكريم، سلمت أناملكم، وجزاك الله خيراً على مشاركتنا بوحك المميز
    حفظكم الله :)
     
    سكون الفجر, ‏23 ديسمبر 2016 على 10:06
    #10

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