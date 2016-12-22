أفعال الشروع

الموضوع في 'منتدى سنة ثالثة متوسط' نشر بواسطة LINA NONA, ‏21 ديسمبر 2016 على 17:45.

  1. LINA NONA

    LINA NONA :: عضو فعّال ::

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    أفعال الشروع

    عرض الأمثلة:

    1 ـ شرع العملاق يهبر .

    2 ـجعل الطفل يتوسل إلى العملاق .

    3 ـأخذ الطفل يبكي .



    القاعدة:

    أفعال الشروع:

    1ـ أفعال الشروع أفعال ناقصة ناسخة وهي تدل على أن الفعل الذي بعدها قد شرع فيه.

    2ـ أفعال الشروع (شرع,أخذ,بدأ,أنشأ,جعل,طفق,هبَّ,انبرى,قام ،ابتدأ) من أخوات كان وهي تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها.

    مثال: شرع الفلاح يسقي الأشجار.

    خبر أفعال الشروع:

    خبر أفعال الشروع يكون جملة فعلية فعلها مضارع مجرد من (أن).

    تنبيهات:

    1) لا يقترن خبر أفعال الشروع ب (أن) لأنها تدل على البدء في خبرها و (أن) تدل على التراخي فإذا اجتمعا وقع تناقض.

    3) أفعال الشروع تستعمل في الماضي فقط ما عدا جعل فهي تستعمل في الماضي والمضارع.

    4) الأصل في خبر أفعال الشروع أن يكون متأخرا عن اسمها.

    5) لا يجوز أن يُتبع خبر أفعال الشروع باسم ظاهر.

    مثال:

    ـ أخذ البستان تتفتح أزهاره. (خطأ)

    ـ أخذت أزهار البستان تتفتح. (صحيح)

    إعراب نموذجي:

    شرع:فعل ماض ناقص مبني على الفتح

    الفلاح:اسم شرع مرفوع وعلامة رفعه الضمة

    يسقي:فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء بسبب الثقل

    وفاعله ضمير مستتر تقديره هو

    الأشجار:مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة

    والجملة الفعلية (يسقي الأشجار) جملة فعلية في محل نصب خبر شرع
     
    LINA NONA, ‏21 ديسمبر 2016 على 17:45
    #1
    جيهان جوجو معجب بهذا.
  2. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي

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    ‏31 مارس 2016
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    جزاك الله خيرااااا
     
    NOUREDDINE 31, ‏21 ديسمبر 2016 على 17:49
    #2
    جيهان جوجو معجب بهذا.
  3. LINA NONA

    LINA NONA :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 مارس 2016
    المشاركات:
    2,116
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    3,477
    شكرا لك آخي ولك بالمثل واكثر
     
    LINA NONA, ‏21 ديسمبر 2016 على 17:49
    #3
    جيهان جوجو معجب بهذا.
  4. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة المتوسطة

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 سبتمبر 2015
    المشاركات:
    6,800
    الإعجابات المتلقاة:
    17,532
    بارك الله فيك^^
    بالتوفيق والنجاح للجميع
     
    جيهان جوجو, ‏23 ديسمبر 2016 على 13:12
    #4
  5. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة المتوسطة

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 سبتمبر 2015
    المشاركات:
    6,800
    الإعجابات المتلقاة:
    17,532
    بارك الله فيك^^
    بالتوفيق والنجاح للجميع
     
    جيهان جوجو, ‏23 ديسمبر 2016 على 13:12
    #5

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