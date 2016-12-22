أفعال الشروع عرض الأمثلة: 1 ـ شرع العملاق يهبر . 2 ـجعل الطفل يتوسل إلى العملاق . 3 ـأخذ الطفل يبكي . القاعدة: أفعال الشروع: 1ـ أفعال الشروع أفعال ناقصة ناسخة وهي تدل على أن الفعل الذي بعدها قد شرع فيه. 2ـ أفعال الشروع (شرع,أخذ,بدأ,أنشأ,جعل,طفق,هبَّ,انبرى,قام ،ابتدأ) من أخوات كان وهي تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. مثال: شرع الفلاح يسقي الأشجار. خبر أفعال الشروع: خبر أفعال الشروع يكون جملة فعلية فعلها مضارع مجرد من (أن). تنبيهات: 1) لا يقترن خبر أفعال الشروع ب (أن) لأنها تدل على البدء في خبرها و (أن) تدل على التراخي فإذا اجتمعا وقع تناقض. 3) أفعال الشروع تستعمل في الماضي فقط ما عدا جعل فهي تستعمل في الماضي والمضارع. 4) الأصل في خبر أفعال الشروع أن يكون متأخرا عن اسمها. 5) لا يجوز أن يُتبع خبر أفعال الشروع باسم ظاهر. مثال: ـ أخذ البستان تتفتح أزهاره. (خطأ) ـ أخذت أزهار البستان تتفتح. (صحيح) إعراب نموذجي: شرع:فعل ماض ناقص مبني على الفتح الفلاح:اسم شرع مرفوع وعلامة رفعه الضمة يسقي:فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء بسبب الثقل وفاعله ضمير مستتر تقديره هو الأشجار:مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة والجملة الفعلية (يسقي الأشجار) جملة فعلية في محل نصب خبر شرع