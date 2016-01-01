❞ ✍ كم هي الدنيا غريبة ❝.... ❉

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة *فاطمة الزهرة*, ‏21 ديسمبر 2016 على 19:24.

الكلمات الدلالية:
  1. *فاطمة الزهرة*

    *فاطمة الزهرة* :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 مارس 2015
    المشاركات:
    4,172
    الإعجابات المتلقاة:
    4,648

    كم هي الدنيا غريبة...

    يوم نفرح به ولا نعرف ماذ سيحدث بعد الفرح...

    ويوم يكون كئيب حزين لا تعرف قلوبنا الفرح فيه...

    ويوم يأتي الفرح وينشر البسمة على الوجوه الطيبة الصادقة...

    كم هي الدنيا غريبة...

    يوم نشعر بغرابه الأمور...

    ويوم نشعر بمرارة الأمور...

    كم هي الدنيا غريبة...

    يوم لا نفكر بفراق الاحبه ...

    ويوم نبكي على فراق حبيب...

    كم هي الدنيا غريبه...

    يوم نشعر بألم غيرنا ...

    ويوم لا يشعر احد بألمنا...

    كم هي الدنيا غريبة...

    يوم نحب شخص بجنون...

    ويوم نكره شخص بجنون...

    كم هي الدنيا غريبة...

    يوم نكره الدراسة وأيامه ...

    ويوم نتمنى أن تعود الدراسة وأيامه...

    كم هي الدنيا غريبة...

    يوم نتمنى لشخص الشر ...

    ويوم نندم على ما تمنيناه...

    كم هي الدنيا غريبة...

    يوم نبكي على ما حدث لنا ...

    ويوم نحمد الله على ما حدث لنا...

    كم هي الدنيا غريبة...

    يوم ترى شخص بقمة عافيته و صحته..

    ويوم تراه على السرير الأبيض ينتظر الموت...

    كم هي الدنيا غريبة...

    يوم تظن أن الناس تكرهك ...


    ويوم تعرف أن الناس تحبك ...

    كم هي الدنيا غريبة...

    يوم تحكم على الناس دون أن تعرفهم ...

    ويوم تعرف أن حكمك كان خاطئ بالناس ...

    كم هي الدنيا غريبة...

    يوم تمر بمصيبة وتظن أن الفرح هجرك ...

    ويوم يأتيك الفرح والسعادة التي تنسيك مصيبتك...

    كم هي الدنيا غريبة...

    يوم تفارق الاحبه و تظن انك لن تراهم مرة أخرى ...

    ويوم تراهم إمامك وتقول كم هي الدنيا غريبة ..​

     
    *فاطمة الزهرة*, ‏21 ديسمبر 2016 على 19:24
    #1
  2. bouziddz

    bouziddz :: بائع عملات معتمد ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 ديسمبر 2015
    المشاركات:
    463
    الإعجابات المتلقاة:
    126
    ليست الدنيا غريبة بل تصرفات الب
    ليست الدنيا غريبة بل تصفات البشر هي الغريبة هل تشكين في صنع الخالق
    إذا أردت أن تغيري ما يدور حولك غيري تصرفاتك بما يلائم محيطك و هذا يسمى المرونة
     
    bouziddz, ‏22 ديسمبر 2016 على 17:37
    #2

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