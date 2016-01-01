كم هي غريبه هذه الدنيا

كم هي الدنيا غريبة...



يوم نفرح به ولا نعرف ماذ سيحدث بعد الفرح...



ويوم يكون كئيب حزين لا تعرف قلوبنا الفرح فيه...



ويوم يأتي الفرح وينشر البسمة على الوجوه الطيبة الصادقة...



كم هي الدنيا غريبة...



يوم نشعر بغرابه الأمور...



ويوم نشعر بمرارة الأمور...



كم هي الدنيا غريبة...



يوم لا نفكر بفراق الاحبه ...



ويوم نبكي على فراق حبيب...



كم هي الدنيا غريبه...



يوم نشعر بألم غيرنا ...



ويوم لا يشعر احد بألمنا...



كم هي الدنيا غريبة...



يوم نحب شخص بجنون...



ويوم نكره شخص بجنون...



كم هي الدنيا غريبة...



يوم نكره الدراسة وأيامه ...



ويوم نتمنى أن تعود الدراسة وأيامه...



كم هي الدنيا غريبة...



يوم نتمنى لشخص الشر ...



ويوم نندم على ما تمنيناه...



كم هي الدنيا غريبة...



يوم نبكي على ما حدث لنا ...



ويوم نحمد الله على ما حدث لنا...



كم هي الدنيا غريبة...



يوم ترى شخص بقمة عافيته و صحته..



ويوم تراه على السرير الأبيض ينتظر الموت...



كم هي الدنيا غريبة...



يوم تظن أن الناس تكرهك ...





ويوم تعرف أن الناس تحبك ...



كم هي الدنيا غريبة...



يوم تحكم على الناس دون أن تعرفهم ...



ويوم تعرف أن حكمك كان خاطئ بالناس ...



كم هي الدنيا غريبة...



يوم تمر بمصيبة وتظن أن الفرح هجرك ...



ويوم يأتيك الفرح والسعادة التي تنسيك مصيبتك...



كم هي الدنيا غريبة...



يوم تفارق الاحبه و تظن انك لن تراهم مرة أخرى ...



ويوم تراهم إمامك وتقول كم هي الدنيا غريبة ..