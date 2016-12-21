ツ تفاءل ..☃ .. ابتسم ☺.. تسعد..✌ ابتسم ツو لا تسأم لـــ يصبح الخريف ربيعاً .. ❅ ابتسم ツ فـــ ابتسامتك علامة الجودة في عالمنا المتعب .. ❄ ابتسم ツ فـــ كل الآلآم لا يقرأها سوى تبسمك .. ❃ ابتسم ツ و لا تحرم نفسك الأجر .. ❂ ابتسم ツ فــ لست الوحيد الذي لسعتـه الأيام .. ❁ نعم ! ....♫ ♪ ♪ ابتسم ツ .. و لا تسأم و ابرز قدرتك على مواجهة الحياة ❆ ابتسم ツ في وجـه المصيبة و لا تسأم لأنك مؤمن والجزع ليس من سماتك ❇ ابتسم ツ و لا تسأم و كن قوياً في الشدائد .. ❈ ابتسمツ و صارع أمواج اليأس و ابتسم .. ❉ و ابتسم ツ لأنك مُبتسم ❊ كم أحيت الإبتسامة من همم ❋ و حركت نفوساً بائسة ، و رفعت قدر الآخرين و قدرك ! ✵ كم فتحت قلوب و أُنيرت دروب و كشفت كروب ✴ فــ ابتسم لعل غيرك إن رآك مرنماً ٠٠ طرح الكآبة جانباً و ترنما ✺