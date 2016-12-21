ツ تفاءل ..☃ .. ابتسم ☺.. تسعد..✌

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة *فاطمة الزهرة*, ‏21 ديسمبر 2016.

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  1. *فاطمة الزهرة*

    *فاطمة الزهرة* :: عضو متألق ::

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    تفاءل .. .. ابتسم .. تسعد..✌

    ابتسم و لا تسأم لـــ يصبح الخريف ربيعاً ..
    ابتسم فـــ ابتسامتك علامة الجودة في عالمنا المتعب ..
    ابتسم فـــ كل الآلآم لا يقرأها سوى تبسمك ..
    ابتسم و لا تحرم نفسك الأجر ..
    ابتسم فــ لست الوحيد الذي لسعتـه الأيام ..
    نعم ! ....
    ابتسم .. و لا تسأم و ابرز قدرتك على مواجهة الحياة
    ابتسم في وجـه المصيبة و لا تسأم لأنك مؤمن والجزع ليس من سماتك
    ابتسم و لا تسأم و كن قوياً في الشدائد ..
    ابتسم و صارع أمواج اليأس و ابتسم ..
    و ابتسملأنك مُبتسم
    كم أحيت الإبتسامة من همم
    و حركت نفوساً بائسة ، و رفعت قدر الآخرين و قدرك !
    كم فتحت قلوب و أُنيرت دروب و كشفت كروب
    فــ ابتسم لعل غيرك إن رآك مرنماً ٠٠ طرح الكآبة جانباً و ترنما


     
    آلاء هبة و *amani* معجبون بهذا.
    *فاطمة الزهرة*, ‏21 ديسمبر 2016
    #1
  2. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

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    ☺☺☺☺☺
     
    فيتامين سي, ‏21 ديسمبر 2016
    #2
  3. *amani*

    *amani* :: عضو مُتميز ::

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    جيجل
    السلام عليكم
    كلمات رائعة وجميلة
    مشكورة على طرحك المبدع
     
    *amani*, ‏21 ديسمبر 2016
    #3
  4. bouziddz

    bouziddz :: عضو مُتميز :: بائع عملات معتمد

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    الإبتسامة لها أثر كبير في تحسين المزاج شكرا لك
     
    bouziddz, ‏22 ديسمبر 2016
    #4
  5. آلاء هبة

    آلاء هبة :: عضو مُشارك ::

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    آلاء هبة, ‏22 ديسمبر 2016
    #5
  6. آلاء هبة

    آلاء هبة :: عضو مُشارك ::

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    كلام جميل يبعث التفاؤل في النفس
    الله يهنيك
     
    آلاء هبة, ‏22 ديسمبر 2016
    #6
  7. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    كلمات رائعة
     
    Asseli Queen, ‏9 جانفي 2017 على 12:23
    #7

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