ملفات متنوعة للسنة الثالثة متوسط مادة العلوم الفيزيائية





طيف الضوء الأبيض



http://www.mediafire.com/download/n40rdf6ht7qplr9/طيف+الضوء+الأبيض+فيزياء+ثالثة+متوسط.doc



رؤية نقطة من جسم



http://www.mediafire.com/download/lkulpup1di2cwhx/رؤية+نقطة+من+جسم+فيزياء+ثالثة+متوسط.doc



نموذج التركيب الجمعي



http://www.mediafire.com/download/e22gwmis9mwvcq2/نموذج+التركيب+الجمعي+فيزياء+ثالثة+متوسط.doc



نموذج التركيب الطرحي



http://www.mediafire.com/download/pmcpi9mrpi4uryi/نموذج+التركيب+الطرحي+فيزياء+ثالثة+متوسط.doc المحور الرابع : الظواهر الضوئيةطيف الضوء الأبيضرؤية نقطة من جسمنموذج التركيب الجمعينموذج التركيب الطرحي

و وفقنا الله و إياكم



لا تنسوني بصالح دعائكم