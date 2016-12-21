ملفات متنوعة للسنة الثالثة متوسط مادة العلوم الفيزيائية

الموضوع في 'منتدى سنة ثالثة متوسط' نشر بواسطة اكرام براءة, ‏21 ديسمبر 2016.

  1. اكرام براءة

    اكرام براءة :: عضو مُتميز ::

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    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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    السنة الثالثة متوسط

    مادة العلوم الفيزيائية


    ملفات متنوعة



    كتاب العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا المدرسي

    http://www.mediafire.com/download/t...ئية+و+التكنولوجيا+المدرسي+سنة+ثالثة+متوسط.pdf

    كتاب الأستاذ علوم فيزيائية سنة ثالثة متوسط

    http://www.mediafire.com/download/q...ائية+3+متوسط+–+حلول+تمارين+الكتاب+المدرسي.pdf

    حلول تمارين الكتاب المدرسي

    http://www.mediafire.com/download/q...ائية+3+متوسط+–+حلول+تمارين+الكتاب+المدرسي.pdf

    إختبارات في العلوم الفيزيائية للسنة الثالثة متوسط
    لتحميل الملف

    الفصل الأول http://www.mediafire.com/download/iq86ftwg7401kd2/exphiz3m1tr.rar

    الفصل الثاني http://www.mediafire.com/download/ms71q6azizvhaaq/exphiz3m2tr.rar

    الفصل الثالث http://www.mediafire.com/download/al48pta1121y46f/exphiz3m3tr.rar
     
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    اكرام براءة, ‏21 ديسمبر 2016
    #1
  2. اكرام براءة

    اكرام براءة :: عضو مُتميز ::

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    دروس علوم فيزيائية سنة ثالثة متوسط

    المحور الأول : المادة وتحولاتها

    التحول الكيميائي

    http://www.mediafire.com/download/ckwcct80um2cyb1/التحول+الكيميائي+فيزياء+ثالثة+متوسط.doc

    التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي

    http://www.mediafire.com/download/w...نموذج+للتحول+الكيميائي+فيزياء+ثالثة+متوسط.doc

    تلوث الغلاف الجوي

    http://www.mediafire.com/download/yrpcoc5rhrvw2xs/تلوث+الغلاف+الجوي+فيزياء+ثالثة+متوسط.doc

    معادلة التفاعل الكيميائي

    http://www.mediafire.com/download/i6rwt3su3o25nq8/معادلة+التفاعل+الكيميائي+فيزياء+ثالثة+متوسط.doc

    كيفية كتابة معادلة تفاعل كيميائي

    http://www.mediafire.com/download/1...ة+معادلة+تفاعل+كيميائي+فيزياء+ثالثة+متوسط.doc

    بعض العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي

    http://www.mediafire.com/download/y...رة+في+التحول+الكيميائي+فيزياء+ثالثة+متوسط.doc

    تأثير سطح التلامس و درجة الحرارة على تفاعل كيميائي

    http://www.mediafire.com/download/d...رارة+على+تفاعل+كيميائي+فيزياء+ثالثة+متوسط.doc
     
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    اكرام براءة, ‏21 ديسمبر 2016
    #2
  3. اكرام براءة

    اكرام براءة :: عضو مُتميز ::

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    اكرام براءة, ‏21 ديسمبر 2016
    #3
  4. اكرام براءة

    اكرام براءة :: عضو مُتميز ::

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    المحور الثالث : الظواهر الكهربائية

    أي نموذج للتيار الكهربائي

    http://www.mediafire.com/download/apsb3vdto20sr5v/أي+نموذج+للتيار+الكهربائي+فيزياء+ثالثة+متوسط.doc

    التيار الكهربائي المستمر

    http://www.mediafire.com/download/1318yb2gy3wdceb/التيار+الكهربائي+المستمر+فيزياء+ثالثة+متوسط.doc

    قياس المقاومات

    http://www.mediafire.com/download/cvay67otsxmxegp/قياس+المقاومات+فيزياء+ثالثة+متوسط.doc


    الطاقة

    http://www.mediafire.com/download/2zrqcimgu8c4iia/الطاقة+فيزياء+ثالثة+متوسط.doc

    بعض القياسات في الظواهر الكهربائية

    http://www.mediafire.com/download/a...+في+الظواهر+الكهربائية+فيزياء+ثالثة+متوسط.doc

    تساوي وجمع الشدات و التوترات

    http://www.mediafire.com/download/b...وجمع+الشدات+و+التوترات+فيزياء+ثالثة+متوسط.doc
     
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    اكرام براءة, ‏21 ديسمبر 2016
    #4
  5. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي

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    بارك الله فيك
    سيستفيد منه الطلاب كثيرا
     
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    NOUREDDINE 31, ‏21 ديسمبر 2016
    #5
  6. اكرام براءة

    اكرام براءة :: عضو مُتميز ::

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    اكرام براءة, ‏21 ديسمبر 2016
    #6
  7. اكرام براءة

    اكرام براءة :: عضو مُتميز ::

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    و فيكم بارك الله =)
     
    جيهان جوجو معجب بهذا.
    اكرام براءة, ‏21 ديسمبر 2016
    #7
  8. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة المتوسطة

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    بارك الله فيك
    بالتوفيق والنجاح للجميع^^
     
    جيهان جوجو, ‏28 ديسمبر 2016 على 21:26
    #8
  9. اكرام براءة

    اكرام براءة :: عضو مُتميز ::

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    و فيكم بارك الله =)
     
    اكرام براءة, ‏28 ديسمبر 2016 على 22:05
    #9