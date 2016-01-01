همس على اوراق مبعثر

الموضوع في 'منتدى الشعر والخاطرة [منقـولات]' نشر بواسطة rozawra, ‏21 ديسمبر 2016 على 20:29.

  1. rozawra

    rozawra :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 أوت 2009
    المشاركات:
    32
    الإعجابات المتلقاة:
    48
    السلام عليكم

    موضوع متجدد اتمنى ان ينال اعجابكم

    كلمات وهمس على ورق

    اتمنى ان ينال اعجابكم
     
    rozawra, ‏21 ديسمبر 2016 على 20:29
    #1
    فارس البوح, حكاية القمر و العَنْقَاءُ معجبون بهذا.
  2. rozawra

    rozawra :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 أوت 2009
    المشاركات:
    32
    الإعجابات المتلقاة:
    48
    [​IMG]

    اعيشك رغم بعدك في اتقاد

    وحسبي ان اراك كما تراني..

    الملم ما تبقى من شبابي

    متيمة.. واعشق اقحواني
     
    rozawra, ‏21 ديسمبر 2016 على 20:36
    #2
    فارس البوح, حكاية القمر و العَنْقَاءُ معجبون بهذا.
  3. rozawra

    rozawra :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 أوت 2009
    المشاركات:
    32
    الإعجابات المتلقاة:
    48
    منفرط من يديك العشق
    متغطرس كنجمة ثملت في السماء
    مستبد بي العشق كفتنة
    خرجت من حرقة الاشياء

    [​IMG]
     
    rozawra, ‏21 ديسمبر 2016 على 20:38
    #3
    فارس البوح و العَنْقَاءُ معجبون بهذا.
  4. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 جوان 2014
    المشاركات:
    1,147
    الإعجابات المتلقاة:
    2,019
    لو يوضع في مكان خواطر يكون أفضل
    في المتابعة
    لكن أشارككِ
    قولاً ساخر في الغزلان

    بعض الغزلان
    تخطر والدلال
    يعطف منها ..
    يميس بها
    غصن التوتِ
    تيها     وعجبا ،،
    ومثلها ضباءٌ
    تقنص الأسود
    فلا بدع إذا
    إصطادت الغزالة
    { كلبا !

    موفقة أختي
    إستمري


     
    العَنْقَاءُ, ‏21 ديسمبر 2016 على 20:44
    #4
    فارس البوح و rozawra معجبون بهذا.
  5. rozawra

    rozawra :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 أوت 2009
    المشاركات:
    32
    الإعجابات المتلقاة:
    48
    [​IMG]

    اهلا بك نورتي الموضوع بجمال مرورك

    الموضوع ليس بخواطر او شعر

    لكن ننتظر مشرف او مشرفة القسم هي من تقرر
     
    rozawra, ‏21 ديسمبر 2016 على 20:48
    #5
    فارس البوح و العَنْقَاءُ معجبون بهذا.
  6. rozawra

    rozawra :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 أوت 2009
    المشاركات:
    32
    الإعجابات المتلقاة:
    48
    [​IMG]



    اعتراف صغير


    احب الحديث معك دون توقف

    واحب اخبارك باي شيء كيفما كان

    ومهما كان تافها
     
    rozawra, ‏21 ديسمبر 2016 على 20:50
    #6
    فارس البوح و العَنْقَاءُ معجبون بهذا.
  7. rozawra

    rozawra :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 أوت 2009
    المشاركات:
    32
    الإعجابات المتلقاة:
    48
    [​IMG]


    من لا يخاف الموت

    يموت مرة واحدة...
     
    rozawra, ‏21 ديسمبر 2016 على 20:55
    #7
    فارس البوح و العَنْقَاءُ معجبون بهذا.
  8. rozawra

    rozawra :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 أوت 2009
    المشاركات:
    32
    الإعجابات المتلقاة:
    48
    [​IMG]


    وقاتل..
     
    rozawra, ‏21 ديسمبر 2016 على 21:02
    #8
    فارس البوح و العَنْقَاءُ معجبون بهذا.
  9. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    2,622
    الإعجابات المتلقاة:
    8,306
    تــــــــــم نقله الى المكان المخصص له
    لـــــــــــــي عــــودة بحول الله
     
    الامين محمد, ‏22 ديسمبر 2016 على 08:38
    #9
    العَنْقَاءُ, rozawra و فارس البوح معجبون بهذا.
  10. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    377
    الإعجابات المتلقاة:
    984
    وعليكم السّلام
    أهلا وسهلا.. بأختي الفاضلة.. "روزاورا"..
    إن ما يخرج من القلب يدخل مباشرة إلى القلب..
    صدقا لكلماتكِ وقعُ المَطر على أرض مُجدبة.. أحييتي ما بداخلي..^^
    كلماتكِ عانقت الرّوعة ولامست الجمال..
    أشكركِ على زخات العطر التي نثرتها علينا..
    إنّها رائعة كروعة.. حضوركِ و قلمكِ..
    في انتظار روائع جديدكِ.. أقول لا تطيلي الغياب.. ^^
    تقبّلي منّي عميق ودّي.. وباقة وردي..
    تحياتي يا فاضلة..
     
    فارس البوح, ‏22 ديسمبر 2016 على 17:21
    #10
    rozawra و العَنْقَاءُ معجبون بهذا.
  11. rozawra

    rozawra :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 أوت 2009
    المشاركات:
    32
    الإعجابات المتلقاة:
    48
    [​IMG]

    وكم اهواك في كوخ بعيد

    عن الانظار يغرق في نزيفي

    يحاصرني..وانت على ذراعي

    زمان الوصل في وهج الحروف



     
    rozawra, ‏22 ديسمبر 2016 على 19:45
    #11
    فارس البوح, حكاية القمر و العَنْقَاءُ معجبون بهذا.
  12. rozawra

    rozawra :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 أوت 2009
    المشاركات:
    32
    الإعجابات المتلقاة:
    48
    [​IMG]

    اخي الامين

    لك كل الشكر على نقل الموضوع الى مكانه

    اهلا بك في اي وقت

    نورت المرضوع
     
    rozawra, ‏22 ديسمبر 2016 على 19:46
    #12
    العَنْقَاءُ و فارس البوح معجبون بهذا.
  13. rozawra

    rozawra :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 أوت 2009
    المشاركات:
    32
    الإعجابات المتلقاة:
    48
    [​IMG]

    اهلا وسهلا ومرحبا بك يا فارس البوح

    اسعدني جدا هذا المرور الراقي والمشجع

    فعلا انا سعيدة باعجابك ب متصفحي المتواضع

    ممتنة جدا كلماتك الجميلة والمشجعة

    دام لنا هذا المرور

    ابقى بالقرب

     
    rozawra, ‏22 ديسمبر 2016 على 19:49
    #13
    العَنْقَاءُ و فارس البوح معجبون بهذا.
  14. rozawra

    rozawra :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 أوت 2009
    المشاركات:
    32
    الإعجابات المتلقاة:
    48
    كم هي جميلة رحلة هذا الموضوع

    لقد جاب كل اركان المنتدى

    شكرا لك للنقل اختي قمر
     
    rozawra, ‏22 ديسمبر 2016 على 20:12
    #14
  15. حكاية القمر

    حكاية القمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    8,937
    الإعجابات المتلقاة:
    18,931
    العفو يا ورد
    تدرين أعجبني كثيرا
    متابعة ^^
     
    حكاية القمر, ‏22 ديسمبر 2016 على 20:28
    #15
    فارس البوح و rozawra معجبون بهذا.
  16. rozawra

    rozawra :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 أوت 2009
    المشاركات:
    32
    الإعجابات المتلقاة:
    48
    [​IMG]

    انرت كل الصفحات

    ممتنة جدا لمتابعتك سيدتي

    ودي ووردي
     
    rozawra, ‏22 ديسمبر 2016 على 20:34
    #16
    حكاية القمر و فارس البوح معجبون بهذا.

مشاركة هذه الصفحة