عندما تشتكي الزوجة وعندما يشتكي الزوج



مجرد وجه نظر



1- عندما يشكي الزوج من زوجته يجد ألف يد تمتد لتشد من أزره



عندما تشكي الزوجة من زوجها تجد ألف يد تريد تكميم فاهها



2- عندما يقول الزوج انه يفتقد الحب والحنان في بيته يجد ألف لسان يقول له من حقك تنفصل أو تتزوج بأخرى



عندما تقول الزوجة انها تفتقد الحب والرومانسية والحنان من الزوج تجد الجميع يلومونها ويقولون لها اتقي الله وعيشي واشكري الله ان زوجك يطعمك ويكسيك ويسترك >>>>>>>> كانها كانت في بيت اهلها جوعانة وعارية ومفضوحة



3- عندما يشكي الزوج من عدم اهتمام زوجته بشكلها واناقتها ومظهرها ووزنها يلقى مساندة من الكل وعتاب على هذه الزوجة المهملة بدون حتى النظر لأسباب اهمالها في نفسها أو البحث وراء دوافعها



عندما تشكي الزوجة من مظهر زوجها وعدم اهتمامه بنفسه تجد الجميع يتهمونها بالتفاهه وان الرجل لا يعيبه شكله أو مظهره >>>>>> كأنها ليست بشرا ويجب ان تتحمل شكله وعدم اهتمامه ومن العيب ان تنفر منه .



4- عندما يشك الزوج في زوجته ويبدأ في مراقبتها يجد الجميع في خدمته ومساعدته لكشف الزوجة حتى لو كانت بريئة بدون اي استفسار أو محاولة تهدئة >>>>>>> يجب اراقة الدماء ليسلم الشرف الرفيع من الأذى



عندما تشك الزوجة بزوجها وقد تكتشف خيانته وتمتلك الأدلة يسعى الجميع لاسكاتها وينصحونها بعد مواجهته حتى لا تخرب بيتها بيدها فما حدث مجرد نزوة ويجب عليها ان تسامحه >>>>>>> وكثيرا سترى من ذلك ويكفيها انه ينام في بيته ويمنحها بركاته .



5- عندما يقرر الزوج الطلاق لاسباب تخصه يقول الجميع حقه وشرع الله لا جدال فيه , معذور حياته تحولت الى جحيم ويكفي انه كتوم ولا يريد الافصاح الله يعينه



عندما تطلب الزوجة الطلاق يشار اليها على انها متسلطة وقد تكون منحرفة ويسألها الجميع بما يشبه التحقيق هل تورطتي في علاقة مع غيره ؟ هل وعدك احدهم بشيء ؟ هل هناك ما يعوق علاقتكم الخاصة ؟ هل اصابك الجنون ؟ >>>>>>> وكثيرا ما يشكون ان بها مس من جن أو بشر فهي ناقصة عقل ودين ولا تعرف مصلحتها حتى لو بلغت من العمر ارزله .



6- عندما ينفعل الزوج على الابناء انفعال مبالغ فيه قد يصل الى الضرب او الايذاء النفسي والبدني , فهو معذور ومطحون بعمله واعصابه متوترة بسبب مسئولياته >>>>>>>> لماذا تزوج اذا لم يكن اهلا للمسئولية؟



عندما تنفعل الزوجة من تصرفات الابناء يشار اليها بالعصبية وانها عاشقة للنكد ولا تتحمل الابناء فكيف تريد الجنة >>>>>>> بغض النظر عن الضغوط والمشكلات والتغيرات الطبيعية التي تصيب جسدها في مختلف المراحل



7-عندما يمرض الزوج لسنوات يجب على الزوجة ان تكون له أم وخادمة والا اصبحت بنظر الجميع خائنة ومعدومة الأصل وقليلة التربية >>>>>>>>>> بغض النظر عن احتياجاتها كأنثى



عندما تمرض الزوجة لشهور ينصح الجميع الرجل بالزواج فزوجته مريضة ولن تستطيع اسعاده وسد احتياجاته واشباع رغباته



8- عندما يظهر الزوج اعجابه بمطربة أو ممثلة أو سينمائية أو شخصية بارزة فهو حقه ومن الطبيعي فهذا مجرد اعجاب بشخصها وليس هناك ضرر



عندما تظهر الزوجة اي تلميح ولو من بعيد باعجابها بشخصية عامة فهي بذلك قليلة الحياء تتمعن في النظرة وقد تتحول الى منحرفة من كثرة نظراتها ويجب ردعها



9- عندما يعترض الأزواج على الزوجات نجد جميع وسائل التوعية والارشاد تنادي الزوجات للنظر في صفات زوجات الرسول وبناته والصحابيات >>>>>>>>>>>>>>> فهل كان الأزواج ينظرون يوميا في اخلاقيات الرسول صلى الله عليه وسلم واخلاقيات صحابته ليتعلموا منها ؟



10- عندما يفشل الرجل بزواجه فهو مجني عليه ويمكن ان يبدأ حياته من جديد مع زوجة تقدر عبقريته وقدراته الفذه >>>>>>>>>>> رجل متميز هيرقليز وتوم كروز و تامر حسـني



عندما تفشل الزوجة في زواجها فهي لا تصلح لأي رجل فهي فاشلة بمعنى الكلمة وموصومة بعار(لقب المطلقة )



اعتذر ولكن هذا بعضا مما نواجهه يوميا من عجائب في مجتمعات شرقية تطبق الدين حينما يحلو لها وعندما يتوافق