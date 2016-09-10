معلومات قيمة عن الجنة

روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سال جبريل عليه السلام - اكانت ابوابها كابوابنا هذه !​

قال : لا - ولكنها مفتوحة بعضها اسفل من بعض - من الباب الى الباب مسيرة سبعمائة سنة​

كل باب منها اشد حرا من الذي يليه سبعين ضعفا - قال عليه السلام : من سكان هذه الابواب ?​

اما الباب الاسفل ففيه المنافقون ومن كفر من اصحاب المائدة وال فرعون واسمه الهاوية​