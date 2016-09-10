معلومات قيمة عن الجنة

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة اكرام براءة, ‏21 ديسمبر 2016 على 21:57.

  1. اكرام براءة

    اكرام براءة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 أفريل 2016
    المشاركات:
    643
    الإعجابات المتلقاة:
    911
    السلام عليكم
    إليكم معلومات قيمة​

    كلكم تعلمون ان ​

    مفتاح الجنة :

    الجنة مفتاحها لا آله الا الله محمد رسول الله والأعمال الصالحة هو أسنان المفتاح التى بها يعمل​
    وأول من يدخلها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يشفع للمؤمنين بدخولها​


    ولكن قليل منكم من يعلم :​


    أبواب الجنة وأسمائها :

    1. باب محمد صلى الله عليه وسلم وهو باب ( التوبة)​

    2. باب الصلاة​

    3. باب الصوم وهو باب ( الريان )​

    4. باب الزكاة​

    5. باب الصدقة​

    6. باب الحج والعمرة​

    7. باب الجهاد​

    8. باب الصلة​

    وقيل

    اولا : دار الجلال : وهي من لؤلؤ ابيض​

    ثانيا : دار السلام : وهي من ياقوت احمر​

    ثالثا : جنة الماوى : وهي من زبرجد اخضر​

    رابعا : جنة الخلد : وهي من مرجان احمر واصفر​

    خامسا: جنة النعيم : وهي من فضة بيضاء​

    سادسا : جنة الفردوس : وهي من ذهب احمر​

    سابعا : جنة عدنٍ : وهي من درة بيضاء​

    ثامنا : دار القرار : وهي من ذهب احمر وهي مشرفة على الجنان كلها​
    ولها بابان مصراعان من ذهب ومصرع من فضة​

    مابين كل مصراع كما بين السماء والارض ( سبحان الله )​


    اما بناؤها : فلبنة من ذهب ولبنة من فضة - وطينها المسك - وترابها العنبر - وحشيشها الزعفران
    وقصورها اللؤلؤ - وغرفها من الياقوت - وابوابها من الجواهر - وفيها الانهار​
    ونهر الرحمة وهو يجري في جميع الجنان - حصباؤها اللؤلؤ اشد بياضا من الثلج - واحلى من العسل​
    وفيها نهر الكوثر وهو نهر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام - واشجاره من الدر واليواقيت وفيها نهر الكافور​
    ونهر التسليم ونهر السلسبيل ونهر الرحيق المختوم ومن وراء ذلك انهار لا يحصى عددها والله اعلم​



    ابواب النار وأسمائها :


    لها سبعة ابواب منها جزء مقسوم من الرجال والنساء​

    روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سال جبريل عليه السلام - اكانت ابوابها كابوابنا هذه !​
    قال : لا - ولكنها مفتوحة بعضها اسفل من بعض - من الباب الى الباب مسيرة سبعمائة سنة​
    كل باب منها اشد حرا من الذي يليه سبعين ضعفا - قال عليه السلام : من سكان هذه الابواب ?​
    اما الباب الاسفل ففيه المنافقون ومن كفر من اصحاب المائدة وال فرعون واسمه الهاوية​

    والباب الثاني : فيه المشركون واسمه الجحيم​

    والباب الثالث : فيه الصابئون واسمه سقر​

    والباب الرابع : فيه ابليس ومن تبعه - والمجوس واسمه لظى​

    والباب الخامس : فيه اليهود واسمه الحطمة​

    والباب السادس : فيه النصارى واسمه سعير​

    ثم امسك جبرائيل - فقال عليه السلام يا جبرائيل : لم لا تخبرني عن سكان الباب السابع ?​
    فقال : يامحمد اتسالني عنه ? فقال : بلى - قال : يامحمد ! اهل الكبائر من امتك اللذين ماتوا ولم يتوبوا​
    فخر النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه فلما افاق قال عليه السلام :​
    يا جبرائيل عظمت مصيبتي واشتد خوفي ايدخل احد من امتي النار​
    قال جبرائيل : نعم يدخل اهل الكبائر من امتك - ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم​
    وبكى جبرائيل لبكائه - وقال عليه السلام : يا جبرائيل لم تبكي وانت الروح الامين ?​
    قال جبرائيل : اخاف ان ابتلي كما ابتلي به هاروت وماروت فهو الذي ابكاني​
    فاوحى الله تعالى : ياجبرائيل ويا محمد اني ابعدتكما من النار ولكن لا تامنا من عذابي​

    اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن​





    اللهم اجرنا من النار واحفظنا​
    اللهم ارزقنا الجنة واسكنا دار القرار​




    أمين
    للأمانة منقول
     
    اكرام براءة, ‏21 ديسمبر 2016 على 21:57
    #1
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  2. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 جوان 2014
    المشاركات:
    1,148
    الإعجابات المتلقاة:
    2,030
    نزورها إن شاء الله ;)
    أنا وابي وامي وأخوتي
    انتِ وأمك وأبوك وأخوتك
    يارب
    قلوبنا تشتاق لنسماتها
    وأنهارها
    وتربتها
     
    العَنْقَاءُ, ‏22 ديسمبر 2016 على 00:03
    #2
  3. اكرام براءة

    اكرام براءة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 أفريل 2016
    المشاركات:
    643
    الإعجابات المتلقاة:
    911
    آمين يا رب
    مروركم شرف لنا و وقع حروفكم عبق لنا
    بوركتم
     
    اكرام براءة, ‏22 ديسمبر 2016 على 00:05
    #3
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  4. ملاك التراب

    ملاك التراب :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 نوفمبر 2014
    المشاركات:
    1,253
    الإعجابات المتلقاة:
    3,559
    ياربي ويجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون وشكرا على المعلومات القيمة
     
    ملاك التراب, ‏22 ديسمبر 2016 على 19:59
    #4
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  5. rozawra

    rozawra :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 أوت 2009
    المشاركات:
    33
    الإعجابات المتلقاة:
    53
    جزاك الله كل خير على جمال هذا المنشور الرائع

    كيف وهو يصف لنا الجنة

    جعله الله في ميزان حسناتك
     
    rozawra, ‏22 ديسمبر 2016 على 20:30
    #5
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  6. (الصياد)

    (الصياد) :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏9 أفريل 2016
    المشاركات:
    83
    الإعجابات المتلقاة:
    124
    اللهم اجعلنا ممن يحضون بنعيمها

    جزاك الله خير الجزاء يا الاخت
     
    (الصياد), ‏22 ديسمبر 2016 على 21:19
    #6
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  7. اكرام براءة

    اكرام براءة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 أفريل 2016
    المشاركات:
    643
    الإعجابات المتلقاة:
    911
    اللهم آمين يا رب
    العفوو أختي الشكر موصول لك لطيب المرور

    جزانا و إياكم و أحسن مثوانا و مثواكم
    شرفني قدومك أختي


    جزانا و إياكم و سدد خطانا و خطاكم


    جعلنا الله و إياكم من أهل الجنة
     
    اكرام براءة, ‏22 ديسمبر 2016 على 22:12
    #7
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