فتاة حساسة ..تعود من جديد ..

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة nedjla43, ‏22 ديسمبر 2016 على 01:21.

  1. nedjla43

    nedjla43 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏أمس
    المشاركات:
    8
    الإعجابات المتلقاة:
    20
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    ان شاء الله تكونوا كامل راكم لاباس وكامل راكم ملاح ..
    صدقوني وانا ندور في منتدي اللمة .صدقوني اغرورقت عيناي بالدموع ..حسيت قلبي حن الى تلك الأيام حتى انوا حسيت روحي قد رجعت بمدة 6 سنوات او أكثر الى الوراء ..
    كي شفت المواضيع تاعنا.أعضاء بزااف مالقيتهمش ..هه
    دوك كاين اللي كبر. اللي تزوجت .اللي ولات عندها ولاد ..اللي كملت القراية اللي داو الباك ...اااييه يا اللمة واش عشت فيك من ضحك وتمسخير واجواء أخوية لا تنسى
    تواحشتكوم بزاف بزاف بزاف بزاف ..والله فقلبي وحد الإشتياق ..ربي عالم بيه
    مشاغل الحياة بعدتني على المنتدى .وبالرغم اني حاولت نسترجع العضوية القديمة لكن المشكلة ماعرفتش واين فقررت اني نفتح عضوية جديدة .
    طبعا الجدد في هدا المنتدى ماراحش يعرفوني ..
    لكن قدماء المنتدي .twinkls star
    ساندريلا زماني
    Minette
    Master
    ماكانش ..
    سمية سمسمومة.
    حفيد الهواري بومدين ..
    محارب الصحرا .
    Rekia rouka
    والكثير الكثير الكثييييييير من الأعضاء ليكم وحشة كبيرة بالبزاف .نتمنى تكونو راكم كامل بخير وعافية ..
    اللي عرفني او عرفني واللي نساني انا مانستكمش .وان شاء الله نقدر نسترجع العضوية تاعي ..
    اتهلاو فوراحكم .كانت معكم ..فتاة حساسة
     
    nedjla43, ‏22 ديسمبر 2016 على 01:21
    #1
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  2. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 جوان 2014
    المشاركات:
    1,145
    الإعجابات المتلقاة:
    2,013
    أيا كن نراهنك اني أقدم منك :rolleyes:
    حللتِ مجددًا ومرحبًا بك
    أهلاً وسهلاً مجددًا أختي
    إن شاء الله تسترجعي عضويتك
    وتتعرفي على الأعضاء الجدد
    أضاءة اللمة علي ليلها
    بحضورك
    وجدران المنتدي ترتعش
    لوجودك
    تفتقدك
    مرحبًا ومرحبَا


     
    العَنْقَاءُ, ‏22 ديسمبر 2016 على 01:30
    #2
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  3. nedjla43

    nedjla43 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏أمس
    المشاركات:
    8
    الإعجابات المتلقاة:
    20
    • ههههه الله يسلمك حبيبتي ههه لكني تاع الصح من قدماء الصفحة ههه اصبري نسترجع العضوية برك .
    • تواحشتكم بزاف وربي يحفظك شكرا جزيلا .حبيت نسقسي على ساندريلا زماني مالقيتهاش
    نتمنى تكون بخير ..سلام
     
    nedjla43, ‏22 ديسمبر 2016 على 01:38
    #3
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  4. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 جوان 2014
    المشاركات:
    1,145
    الإعجابات المتلقاة:
    2,013
    ههه
    يعطيك روينة { حبيبتي
    يخاه نجيفك ولد يا طفلة :eek:
    فيه
    @الحلم الوردي
    كانت كاتبة ملكة زماني
    تدعي ملك

     
    العَنْقَاءُ, ‏22 ديسمبر 2016 على 01:44
    #4
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  5. nedjla43

    nedjla43 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏أمس
    المشاركات:
    8
    الإعجابات المتلقاة:
    20
    لم أفهم
     
    nedjla43, ‏22 ديسمبر 2016 على 01:47
    #5
    Twinkle Stars و العَنْقَاءُ معجبون بهذا.
  6. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 جوان 2014
    المشاركات:
    1,145
    الإعجابات المتلقاة:
    2,013
    هه أوكي
    راح أبدل الصورة الرمزية
    أنا ولد أختي نجلة ;)
    كيفاه ظهرت لك بنت
    يا نهار أسود هه
    @الحلم الوردي
    نظن هيا التي سألتِ عنها
    أهلا مجددًا ^^
     
    العَنْقَاءُ, ‏22 ديسمبر 2016 على 01:54
    #6
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  7. nedjla43

    nedjla43 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏أمس
    المشاركات:
    8
    الإعجابات المتلقاة:
    20
    آسفة اخي هههههه انا آسفة ..لكن انا شفت بالنسبة للإسم العنقاء بانلي بنت ههه آسفة مجداد .شكرا لك أخي وشكرا على المرور الطيب .دمت بخير
     
    nedjla43, ‏22 ديسمبر 2016 على 01:57
    #7
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  8. Ma$Ter

    Ma$Ter
    :: مشرف ::
    قسم الشريعة الإسلامية
    قسم التقنية والحاسب الآلي
    قسم تطوير المواقع والمنتديات

    تاريخ التسجيل:
    ‏25 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    19,358
    الإعجابات المتلقاة:
    29,865
    اهلا وسهلا بيك
    عودة ميمونة
     
    Ma$Ter, ‏22 ديسمبر 2016 على 07:10
    #8
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  9. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى هذه مشكلتي

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 ماي 2011
    المشاركات:
    14,309
    الإعجابات المتلقاة:
    28,945
    السلام عليكم
    أهلا أختي نجلاء من جديد
    هادي غيبة وشحال عندي ماشفتكش فالواقع وفالإفتراض
    توحشتك يا جدك
    إن شاء الله تكوني بخير عزيزتي^^
     
    Twinkle Stars, ‏22 ديسمبر 2016 على 07:21
    #9
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  10. ЯέКîά Яồมkà

    ЯέКîά Яồมkà :: طبيبة المنتدى ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أكتوبر 2009
    المشاركات:
    20,593
    الإعجابات المتلقاة:
    21,236
    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
    يا عمري يا عمري شكون طلت علينا
    حلت البركة يا الغالية
    الحمد لله على سلامتك حبيبتي
    حتى حنا توحشناااك كثييير حنونة
    نورتي اللمة من جديد
    اهلا وسهلا بيك غاليتي
     
    ЯέКîά Яồมkà, ‏22 ديسمبر 2016 على 08:58
    #10
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  11. nedjla43

    nedjla43 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏أمس
    المشاركات:
    8
    الإعجابات المتلقاة:
    20
    الله يحفظك رقيتي حبيبتي ..والله نورت بوجودكم ..تواحشتكم بالبزاااااااااااف هههه ايه يا زمان كبرنا هههه
     
    nedjla43, ‏22 ديسمبر 2016 على 10:09
    #11
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  12. nedjla43

    nedjla43 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏أمس
    المشاركات:
    8
    الإعجابات المتلقاة:
    20
    ههه حبوبتي هههه تواحشتك يا الزينة
     
    nedjla43, ‏22 ديسمبر 2016 على 10:10
    #12
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  13. nedjla43

    nedjla43 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏أمس
    المشاركات:
    8
    الإعجابات المتلقاة:
    20
    شكرا master
     
    nedjla43, ‏22 ديسمبر 2016 على 10:10
    #13
    Ma$Ter و Twinkle Stars معجبون بهذا.
  14. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات

    تاريخ التسجيل:
    ‏10 أوت 2013
    المشاركات:
    7,166
    الإعجابات المتلقاة:
    33,838
    وانت يااختي واش درتي ههه كاش زواج كاش تخرج كاش كيوكيو ولا بكانتو
    مرحبا بيك اختي مدام تهدري على 6 سنوات انا نضن خاطيني عندي ثلاث سنين برك
    مي يعرفوني كاامل خخخخ
    ربي يهنيك اختي وان شااء الله رايحة ترجعي بقوة بالتوفيق ..
     
    hakim story, ‏22 ديسمبر 2016 على 10:21
    #14
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  15. miss victoria

    miss victoria :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏9 جوان 2016
    المشاركات:
    1,286
    الإعجابات المتلقاة:
    2,491
    اهلاااا و سهلاااااااااااااااا
     
    miss victoria, ‏22 ديسمبر 2016 على 10:33
    #15
    sozy معجب بهذا.
  16. sozy

    sozy :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 جويلية 2014
    المشاركات:
    3,385
    الإعجابات المتلقاة:
    9,129
    السلام عليكم
    اهلا و سهلا بيك اختي من جديد
    نورتي اللمة
    تحياتي
     
    sozy, ‏22 ديسمبر 2016 على 12:40
    #16

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