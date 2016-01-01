فتاة حساسة ..تعود من جديد ..

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

ان شاء الله تكونوا كامل راكم لاباس وكامل راكم ملاح ..

صدقوني وانا ندور في منتدي اللمة .صدقوني اغرورقت عيناي بالدموع ..حسيت قلبي حن الى تلك الأيام حتى انوا حسيت روحي قد رجعت بمدة 6 سنوات او أكثر الى الوراء ..

كي شفت المواضيع تاعنا.أعضاء بزااف مالقيتهمش ..هه

دوك كاين اللي كبر. اللي تزوجت .اللي ولات عندها ولاد ..اللي كملت القراية اللي داو الباك ...اااييه يا اللمة واش عشت فيك من ضحك وتمسخير واجواء أخوية لا تنسى

تواحشتكوم بزاف بزاف بزاف بزاف ..والله فقلبي وحد الإشتياق ..ربي عالم بيه

مشاغل الحياة بعدتني على المنتدى .وبالرغم اني حاولت نسترجع العضوية القديمة لكن المشكلة ماعرفتش واين فقررت اني نفتح عضوية جديدة .

طبعا الجدد في هدا المنتدى ماراحش يعرفوني ..

لكن قدماء المنتدي .twinkls star

ساندريلا زماني

Minette

Master

ماكانش ..

سمية سمسمومة.

حفيد الهواري بومدين ..

محارب الصحرا .

Rekia rouka

والكثير الكثير الكثييييييير من الأعضاء ليكم وحشة كبيرة بالبزاف .نتمنى تكونو راكم كامل بخير وعافية ..

اللي عرفني او عرفني واللي نساني انا مانستكمش .وان شاء الله نقدر نسترجع العضوية تاعي ..

اتهلاو فوراحكم .كانت معكم ..فتاة حساسة ​