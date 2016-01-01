عدت والعود احمد

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة فتاة حساسة, ‏22 ديسمبر 2016 على 11:18.

  1. فتاة حساسة

    فتاة حساسة :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 مارس 2010
    المشاركات:
    2,780
    الإعجابات المتلقاة:
    2,122
    • هالو ايفري وان صباحكم بالخير احباني ةناس اللمة الغاليين صدقوني في قلبي وحد الفرحة خلي برك كي راني وليتلك حتى انو عندي شحال مافرحتش وكي وليتلكم فرحت ههه اكوا تعرفو كبرنا وكبرت همومنا معانا القراية في جهة والمشاغل تاع الحياة في جهة ان شاء الله تكونوا كامل لاباس
    • تواشتكم واحد واحد
    • اللي ماعرفنيش اني فتاة حساسة هههه تاع بكري قدماء اللمة يعرفوني مليح مليح
    • اني نشةف فالحطة تبدلت و ناس بواف ماراهمش معانا
    • ههه اللي كبر واللي تزوجت واللي ولاده ام يبكو عليها ههه
    • نتمنى تكونوا بخير كامل وعافية كامل
    • كانت معكم فتاة حساسة
     
    فتاة حساسة, ‏22 ديسمبر 2016 على 11:18
    #1
    eldjawal و Twinkle Stars معجبون بهذا.
  2. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى هذه مشكلتي

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 ماي 2011
    المشاركات:
    14,309
    الإعجابات المتلقاة:
    28,945
    السلام عليكم نجلاء

    مرحبا بيك وبعضويتك القديمة
    راني نشوف فيك فرحانة ههههه لدرجة أنك كتبتي موضوعين بش نرحبوا بيك ما شاء الله

    أكيد بزاف مزالو يتفكروك
    لأنهم طول المدة تع غيابك كانوا بزاف يسقسو عليك ^^
     
    Twinkle Stars, ‏22 ديسمبر 2016 على 11:42
    #2
  3. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي

    تاريخ التسجيل:
    ‏31 مارس 2016
    المشاركات:
    2,173
    الإعجابات المتلقاة:
    3,779
    أهلاااااا و سهلااااااااااا
    إن شاء الله تفيدي و تسفيدي
    في أمان الله
     
    NOUREDDINE 31, ‏22 ديسمبر 2016 على 12:11
    #3

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