عدت والعود احمد

هالو ايفري وان صباحكم بالخير احباني ةناس اللمة الغاليين صدقوني في قلبي وحد الفرحة خلي برك كي راني وليتلك حتى انو عندي شحال مافرحتش وكي وليتلكم فرحت ههه اكوا تعرفو كبرنا وكبرت همومنا معانا القراية في جهة والمشاغل تاع الحياة في جهة ان شاء الله تكونوا كامل لاباس