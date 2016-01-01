عدت والعود احمد

هالو ايفري وان صباحكم بالخير احباني ةناس اللمة الغاليين صدقوني في قلبي وحد الفرحة خلي برك كي راني وليتلك حتى انو عندي شحال مافرحتش وكي وليتلكم فرحت ههه اكوا تعرفو كبرنا وكبرت همومنا معانا القراية في جهة والمشاغل تاع الحياة في جهة ان شاء الله تكونوا كامل لاباس تواشتكم واحد واحد اللي ماعرفنيش اني فتاة حساسة هههه تاع بكري قدماء اللمة يعرفوني مليح مليح اني نشةف فالحطة تبدلت و ناس بواف ماراهمش معانا ههه اللي كبر واللي تزوجت واللي ولاده ام يبكو عليها ههه نتمنى تكونوا بخير كامل وعافية كامل كانت معكم فتاة حساسة